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Кабмин (13804) перепись населения (132)

Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров планирует установить срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, документ подготовила Государственная служба статистики.

Проект распоряжения правительства вынесен на заседание 9 декабря.

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, ее проведением, обработкой, обобщением и распространением ее результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепись населения в Украине состоится, подготовку нужно начинать минимум за полтора года, - Немчинов

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн 01

Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию о проведении очередного всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда в 2015-2024 годах. По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.

Как сообщалось, Всеукраинскую перепись населения планировали провести в 2020 году, однако ее снова отложили.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что подготовку для переписи населения нужно начинать минимум за полтора года.
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Топ комментарии
+6
А перепись дубилета всё? Зебилы...***
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09.12.2020 12:03
+5
Вау! Таки вирішили що й на цьому можна гроші вкрасти... Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн - Цензор.НЕТ 359
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09.12.2020 11:49
+4
А какое шоу можно устроить! Всякие опросы от Президента, видосы...
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09.12.2020 11:54
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Правила форума Совет форумчан
Будем жить ожиданием этого великого события, как и выхода новых серий "сватов"...
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09.12.2020 11:48 Ответить
2023. Звучит почти как 2012. Только к тому моменту это будет не 7млрд, а много больше
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09.12.2020 11:49 Ответить
Вау! Таки вирішили що й на цьому можна гроші вкрасти... Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн - Цензор.НЕТ 359
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09.12.2020 11:49 Ответить
А какое шоу можно устроить! Всякие опросы от Президента, видосы...
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09.12.2020 11:54 Ответить
Прямо непаханое поле.
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09.12.2020 13:33 Ответить
Ох, как хочеться украсть еще на переписи населения...
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09.12.2020 12:01 Ответить
Вже вкрали, просто не знають як крадене списати.
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09.12.2020 12:06 Ответить
А перепись дубилета всё? Зебилы...***
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09.12.2020 12:03 Ответить
Зовсім "слуги" попухли: хочуть за 7,2млрд грн перемножити дані попереднього перепису на коефіцієнт 0,88.
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09.12.2020 12:04 Ответить
Деньги, выброшенные на ветер. Точной информации не будет. Какой экономический эффект ожидается от использования результатов переписи? Какие социальные программы будут предложены?
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09.12.2020 12:05 Ответить
500 грн за одного посчитанного? Всеукраїнський перепис населення планується в 2023 році, на його проведення необхідно 7,2 млрд грн - Цензор.НЕТ 8376
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09.12.2020 12:06 Ответить
Судя по всему мы одна из самых богатых стран если можем себе такое позволить.
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09.12.2020 12:08 Ответить
Если учесть, что главные тезисы этой власти-

Учащимся - самообучиться,
Безработным - самообеспечиться,
Голодным - самонаесться,
Больным - самоизлечиться,
Умершим - самозакопаться,
Недовольным - самозаткнуться,то эти деньги можно сэкономить, и самим "самопереписаться"..))
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09.12.2020 12:14 Ответить
Так як так? Дубілєт же вам вже рахував в 2019! Що вже всі це забули?
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09.12.2020 12:17 Ответить
краще б по 200 грн роздали кожному громадянину
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09.12.2020 12:28 Ответить
Двісті гривень - це ні про що. Краще вже по 2000.
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09.12.2020 13:41 Ответить
хліба купити хватить, а так сім лярдів коту під хвіст
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09.12.2020 13:46 Ответить
Доки олігархат не переправить всіх жителів (зубожінням, вигнанням із країни, скороченням соціальних виплат на медицину тощо) в Небесний Єрусалим, тобто в світ тонких енергій, і не захапає для чужинців всю територію, землі, ресурси України - перепису не буде! Нагадаю, що останій перепис був 20 років назад 2001 році. Тепер знищення населення пояснять пандемією ковидли . Ось так, обіцяла зелена макака провести перепис населення і тупо сходила по великому на свої обіцянки, мабуть після відвидин збіговиська його кураторів - олігархів.
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09.12.2020 12:29 Ответить
судя по тому, что в ВОЗ подают сведения о том, что население Украины - 43,6 млн, а Дубилет посчитал 35 млн - разница значительная
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09.12.2020 12:35 Ответить
7.2 ярда это прелесно но в 2023 году курс доллара другой будет и от угля только в 2070 году откажемся
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09.12.2020 12:39 Ответить
Скільки вже можна переносии перепис? останій проводився в 2001 році, аж 7,2 мільярда гривень потрібно та тільки за остані три роки олігархами і корупціонерами було виведено в офшори 23 мільярда доларів, це висновки рахункової палати .
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09.12.2020 13:13 Ответить
С учетом большого количество граждан пребывающим за рубежом ( постоянно, сезонно или кратковременно), с учетом того что много граждан находится на оккупированных территориях в ОРДЛО и Крыму ( из тех кто сохранил украинское гражданство и не принял Рашистское или ДНРо ЛНРовские ( потому что тогда какие они граждане Украины.), кроме этого "пенсионные и прочие туристы" с оккупированных территорий которые фиктивно зарегистрированы на территории свободной Украины. Кроме этого большие перемещения людей по стране, постоянная движуха.. И это если с пандемией будет покончено и новой не появится. В общем даже не понятно как будет в этих условиях проводить перепись, даже в 2023 году. Но возможно я чего то не знаю, возможно есть какая то метода.
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09.12.2020 13:30 Ответить
А чё это вдруг приспичило? Перепись сейчас для Украины жизненно необходима? Она как-то положительно повлияет на победу Украины в войне с кацапстаном?
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09.12.2020 13:32 Ответить
Павел Северин bc9b18a5 А как можно что-то планировать, в стране, в экономике, в социальной, пусть и конченной, сфере, в мобилизационных мероприятиях, не зная количество населения? И надо знать состав населения и пр.
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09.12.2020 16:41 Ответить
Можно посчитать, используя статистику родившихся/умерших.

В любом случае это дело точно не стоит миллиарды.
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12.12.2020 10:03 Ответить
 
 