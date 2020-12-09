Всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году, на ее проведение необходимо 7,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров планирует установить срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, документ подготовила Государственная служба статистики.

Проект распоряжения правительства вынесен на заседание 9 декабря.

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, ее проведением, обработкой, обобщением и распространением ее результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепись населения в Украине состоится, подготовку нужно начинать минимум за полтора года, - Немчинов

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию о проведении очередного всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда в 2015-2024 годах. По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.

Как сообщалось, Всеукраинскую перепись населения планировали провести в 2020 году, однако ее снова отложили.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что подготовку для переписи населения нужно начинать минимум за полтора года.