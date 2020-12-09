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Включил газ, резал вены и пытался покончить с собой: Патрульные предотвратили взрыв дома в Одессе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Включил газ, резал вены и пытался покончить с собой: Патрульные предотвратили взрыв дома в Одессе

В Одессе мужчина угрожал взорвать дом, включив газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.

Вчера, около 21:00, экипаж получил вызов о запахе газа и семейном конфликте. Заявительница объяснила, что ее сожитель закрылся на кухне, включил газ и угрожает всех взорвать. Событие произошло в одном из домов Малиновского района города.

Прибыв на место, патрульные почувствовали сильный запах газа и сразу вызвали необходимую службу. После долгих уговоров мужчина вышел из помещения. На нем следы крови и порезы на руках и лице. Женщина рассказала, что он пытался покончить с собой перерезав стеклом вены.
Гражданин вел себя неадекватно, угрожал окружающим физической расправой путем сожжения и убийством. Учитывая неадекватное и возбужденное состояние мужчины, инспекторы полиции были вынуждены применить к нему наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим.

На месте работали служба газа и ГСЧС. Мужчину передали врачам.

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Автор: Богдан Гуньковський
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пусть в больничке ему расскажут как правильно резать вены... ушлёпок! артист херов!
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09.12.2020 11:57 Ответить
Я понимаю, что в стране пипец и представить клоуна членограя президентом это тяжело для души и сердца, но руки то зачем на себя на кладывать?
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09.12.2020 11:58 Ответить
Типичный сторонник Порошенко в минуты скорбных переживаний за судьбу Родины.
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09.12.2020 12:13 Ответить
Увімкнув газ, різав вени і намагався накласти на себе руки: Патрульні запобігли вибуху будинку в Одесі - Цензор.НЕТ 7299
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09.12.2020 12:41 Ответить
О,какие смекалистые инспекторы полиции,догадались одеть наручники,епрст...
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09.12.2020 12:05 Ответить
Наверно жена допилила слабую мужскую психику Увімкнув газ, різав вени і намагався накласти на себе руки: Патрульні запобігли вибуху будинку в Одесі - Цензор.НЕТ 1208
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09.12.2020 12:06 Ответить
 
 