Включил газ, резал вены и пытался покончить с собой: Патрульные предотвратили взрыв дома в Одессе

В Одессе мужчина угрожал взорвать дом, включив газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.

Вчера, около 21:00, экипаж получил вызов о запахе газа и семейном конфликте. Заявительница объяснила, что ее сожитель закрылся на кухне, включил газ и угрожает всех взорвать. Событие произошло в одном из домов Малиновского района города.

Прибыв на место, патрульные почувствовали сильный запах газа и сразу вызвали необходимую службу. После долгих уговоров мужчина вышел из помещения. На нем следы крови и порезы на руках и лице. Женщина рассказала, что он пытался покончить с собой перерезав стеклом вены.

Гражданин вел себя неадекватно, угрожал окружающим физической расправой путем сожжения и убийством. Учитывая неадекватное и возбужденное состояние мужчины, инспекторы полиции были вынуждены применить к нему наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим.

На месте работали служба газа и ГСЧС. Мужчину передали врачам.

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