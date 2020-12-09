Хомчак объяснил, почему на Донбассе невозможно военное решение: Потери будут исчисляться четырехзначными цифрами. Мы готовы к этому?
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Если на Донбассе начать активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения, пояснил Хомчак.
Военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.
"В этом контексте еще раз хочу высказать не только свое мнение, но и обоснованную позицию Генштаба, экспертов: сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам", - заявил Хомчак
Он объяснил, что в таком случае, во-первых, Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов.
"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", - отметил он.
"Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Их будут исчислять трех-четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому?",- задался вопросом Хомчак.
Также он отметил, что надо не забывать, что у России есть значительно больше ресурсов.
При этом он отметил,что украинское войско должно быть готово к любому развитию событий, должно быть обученным не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия.
"Среди главных задач - обеспечение готовности органов военного управления, воинских частей к выполнению задач по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии на суше, в воздухе и на море с любого направления, готовности к восстановлению территориальной целостности государства с совершенствованием способов ведения оборонительных и стабилизационных действий, к ведению наступательных действий, в частности, на урбанизированной местности", - пояснил главнокомандующий ВСУ.
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За кого пані голосувала в 2014му? За російського шпигуна Пєцю? Який грозивсь руки рубати? Але так нікого і не покарав за мародерство та шкідництво?
Резервы есть, не загнется Крым пока там есть моча.
конечно.. если закупать новое вооружение так, как вы на будущий год решили закупить (ноль), то конечно оружием времён совка будут многотысячные жертвы.
короче... менять надо этих хенералов. разкормили жопы в кабинетах. могут только воровать и по рыбалкам, тьолкам катать.
ставить боевых полковников на руководящие должности, кто там был, особо отличился(в лучшую сторону а не как хомчак). а этих прохиндеев бесполезных - конфискация и на нары.
Участь в бойових діях не критерій розуму і навченості. Так, як порядності і чесності.
Дуболоми типа Жукова нам не потрібні. (Маршал Говоров про Жукова сказав: "унтер Прішібєєв.).
Хорватам с сербами можна.
Азербайджанцям із армянами можна.
А ось нам ніт.
Що за...
С такими горе-генералами не то что войну, в дворовой драке не победишь, ведь он заранее подсчитает все возможные и невозможные синяки и ссадины.
Хомчак у цілому картину передав вірно але навіть якщо на сьогодні не має прийнятного для України за втратами військового рішення, то про це не має жодного права казати він на своїй посаді. Такі промови від головнокомандувача, на фоні ще й відводу війська від лініїї розмежування -2019, до купи з новою політикою "не стріляти у відповідь" та пошуком "миру в очах агресора", такі заяви від головнокомандувача тільки ще далі деморалізують армію та суспільство і одночасно тільки підбурюють агресора бути ще зухвалішим. Цього не можна в будь-якому разі казати публічно головнокомандувачу. Він повинен піти у відставку, бо розписався у своїй профнепридатності як військовий під час війни. Це не його справа давати публічні оцінки. Нехай це залишить політикам. Він - вояка, котрий повинен займатися лише своєю справою, дивитися на ворога і планувати як його побороти навіть наявними силами, тобто планувати визволення території та бути готовим виконати наказ у будь-яку мить без всіляких там "але". А сьогодні його слова звучать так начебто він виправдовується мовляв "якщо не має війського рішення, то ми його й не плануємо". Планувати треба, готувати армію треба, прийде час і буде як в Азербайджані чи Хорватії.
если он считает себя военным - его собачье дело - разработать ВОЕННЫЙ способ освобождения, и никакой иной !!!
Ні, причина одна: відсутність яєць у таких, як ти, Руслан Борисович.
Вам держава за те гроші й платить, щоб ви виконували свій основний обов'язок - захищали країну. А ви починаєте "на дупі кататися", розповідаючи усілякі жахіття. Так, війна без втрат не буває. Так готуйтеся до неї, а не проводьте час..
Все одно землі України треба буде звільняти, агресор сам не піде, щоб ви там не розповідали.