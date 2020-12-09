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Донбасс (26927) ВСУ (5207) Хомчак (250)

Хомчак объяснил, почему на Донбассе невозможно военное решение: Потери будут исчисляться четырехзначными цифрами. Мы готовы к этому?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Хомчак объяснил, почему на Донбассе невозможно военное решение: Потери будут исчисляться четырехзначными цифрами. Мы готовы к этому?

Если на Донбассе начать активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения, пояснил Хомчак.

Военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.

"В этом контексте еще раз хочу высказать не только свое мнение, но и обоснованную позицию Генштаба, экспертов: сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам", - заявил Хомчак

Он объяснил, что в таком случае, во-первых, Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также, - Хомчак

"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", - отметил он.

"Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Их будут исчислять трех-четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому?",- задался вопросом Хомчак.

Также он отметил, что надо не забывать, что у России есть значительно больше ресурсов.

При этом он отметил,что украинское войско должно быть готово к любому развитию событий, должно быть обученным не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия.

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"Среди главных задач - обеспечение готовности органов военного управления, воинских частей к выполнению задач по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии на суше, в воздухе и на море с любого направления, готовности к восстановлению территориальной целостности государства с совершенствованием способов ведения оборонительных и стабилизационных действий, к ведению наступательных действий, в частности, на урбанизированной местности", - пояснил главнокомандующий ВСУ.
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Топ комментарии
+50
Військовий не повинен так казати. Військові мають бути готовоми до військового вирішення питання. Таке можуть казати політики, дипломати, депутати... коли таке каже воєнначальник - він боягуз і, ймовірніше зрадник. Такого треба гнати сраним віником.
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09.12.2020 12:06
+41
Ми готові.
А ти поведеш військо в бій. І підеш в першому ешелоні піхоти. Якщо не готовий, то вали з посади. Ти не офіцер, а ЛАЙНО.
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09.12.2020 11:59
+40
Хомчак, нарушивший присягу, сбежавший с поля боя в Иловайске, бросивший своих подчиненных и табельное оружие, рассказывает про невозможность (нежелание) защищать Украину.

Наверное мы этого заслужили...
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09.12.2020 12:02
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"Маленька совкова армія України в будь якому разі програє великій совковій армії Росії", - британський полковник Глен Гранд. Лютий 2018го.
За кого пані голосувала в 2014му? За російського шпигуна Пєцю? Який грозивсь руки рубати? Але так нікого і не покарав за мародерство та шкідництво?
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09.12.2020 15:13 Ответить
Еще не начав воевать....хомячок уже сдался !!!!!
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09.12.2020 14:03 Ответить
Так потери уже четырехзначные. Может он не в курсе?
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09.12.2020 14:04 Ответить
На данный момент следует ждать разворачивания событий в районе Перекопа. Под новый год возможно будет жарко.
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09.12.2020 14:05 Ответить
Щойно в Америці стануться внутрішні проблеми, то Раша цього моменту не втратить
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09.12.2020 14:44 Ответить
100%, вместо воды можно пить мочу и в ней стирать одежду.
Резервы есть, не загнется Крым пока там есть моча. Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв’язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього? - Цензор.НЕТ 6466
Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв’язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього? - Цензор.НЕТ 5341
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09.12.2020 16:49 Ответить
если руководить так, как ты руководил в иловайске, то да.. будут 4х значными исчислятся. а если как азербайджан руководил, то вполне себе нормально били врага.
конечно.. если закупать новое вооружение так, как вы на будущий год решили закупить (ноль), то конечно оружием времён совка будут многотысячные жертвы.
короче... менять надо этих хенералов. разкормили жопы в кабинетах. могут только воровать и по рыбалкам, тьолкам катать.
ставить боевых полковников на руководящие должности, кто там был, особо отличился(в лучшую сторону а не как хомчак). а этих прохиндеев бесполезных - конфискация и на нары.
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09.12.2020 14:14 Ответить
Потрібно не стільки бойових полковників ставити на посади, а розумних, навчених, освідчених полковників ставити на посади.
Участь в бойових діях не критерій розуму і навченості. Так, як порядності і чесності.
Дуболоми типа Жукова нам не потрібні. (Маршал Говоров про Жукова сказав: "унтер Прішібєєв.).
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09.12.2020 16:48 Ответить
Москалям воювати в Грузії, Молдові та Україні можна.
Хорватам с сербами можна.
Азербайджанцям із армянами можна.
А ось нам ніт.
Що за...
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09.12.2020 14:24 Ответить
Труслива тварина, ти не війсковий
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09.12.2020 14:43 Ответить
Генерал Патон: дайте наказ я відкину совків за Віслу. "Генерал" хомчак "я боюся стріляти в кацапів, а що якщо путін нападе? Айайай
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09.12.2020 14:46 Ответить
Типичный капитулянт и трус. Его "заслуги" это умение драпать, в другой бы нормальной стране за такое было бы пожизненное и полное забвение. А в Украине за драпание по полям, дали повышение. Абсурд. Только один вред от него. Он облажался на новой должности, не чего не сделал полезного для ВСУ, а теперь еще и этим хвастает, типа армия должна уметь наступать. Так мы налогоплательщики, граждане, спрашиваем, а почему она не умеет? Почему не научили? Для чего такая армия, армия статистов и мишений.
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09.12.2020 15:20 Ответить
Цікаво, а коли він дав команду виводити добровольців колоною з Іловайська, не маючи гарантій безпеки, то, мабуть тоді, його це питання не дуже цікавило?
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09.12.2020 15:37 Ответить
А сам при этом уехал в хвост колонны, и потом выехал через другие позиции россиян-никто в него и не думал стрелять. Репортаж Ростислава Шапошникова
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09.12.2020 19:50 Ответить
Да, как не прискорбно, а всех этих хомчаков-гелетеев-таранов Украине придется пережить...

С такими горе-генералами не то что войну, в дворовой драке не победишь, ведь он заранее подсчитает все возможные и невозможные синяки и ссадины.
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09.12.2020 15:47 Ответить
Готовы не готовы это сказки для бедных.Задача армии не только обороняться,а и освобождать уже оккупированные территории.Это их работа за которую они получают деньги.
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09.12.2020 15:51 Ответить
Ніхто не думав, що українську армію будуть зустрічати в Донецьку та Луганську як в свій час сесерівську в Чехословаччині? Там же мільйони цивільних (серед яких половина перевдягнених гівнюків)
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09.12.2020 16:19 Ответить
Балачка йде не за завтрішній день. Завдання визволення окупованих теритоорій - справа майбутнього. але готовитися треба ще вчора. А на гівнюків - начхати. Всі хто чинить опір мають бути нейтралізовані. Якомога гуманнішими методами.
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10.12.2020 14:23 Ответить
Это может говорить президент, но не военный человек. Военный человек должен быть всегда готовым именно к военному решению этой проблемы, с наименьшими потерями.
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09.12.2020 16:31 Ответить
Это если решению быть. А если не быть, тогда мирных жертв будут миллионы.
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09.12.2020 16:33 Ответить
Пане Хомчак, начальник Генштабу повинен бути кровожерливим хижаком, а не вівцею що мирно пощипує травичку перед вовком.
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09.12.2020 17:20 Ответить
У хоми в голові як і у гундявого війна давно закінчилась
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09.12.2020 17:27 Ответить
Ну если Хомчак будет командовать , то конечно, это еще тот "командир". Под Иловайском прорывал окружение походной колонной на автобусах. Он видимо даже боевой устав не читал.
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09.12.2020 17:53 Ответить
И это говорит Министр Обороны, Карл! Министр обороны!?
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09.12.2020 17:55 Ответить
Хомчак ссыкло, бросил своих и драпанул, а второе тоже ссыкло, наградил его и в должности повысил. Ну настоящий цирк, да и только!
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09.12.2020 18:52 Ответить
Цензор вже вдруге цю "новину" публікує за останні тиждень-два...
Хомчак у цілому картину передав вірно але навіть якщо на сьогодні не має прийнятного для України за втратами військового рішення, то про це не має жодного права казати він на своїй посаді. Такі промови від головнокомандувача, на фоні ще й відводу війська від лініїї розмежування -2019, до купи з новою політикою "не стріляти у відповідь" та пошуком "миру в очах агресора", такі заяви від головнокомандувача тільки ще далі деморалізують армію та суспільство і одночасно тільки підбурюють агресора бути ще зухвалішим. Цього не можна в будь-якому разі казати публічно головнокомандувачу. Він повинен піти у відставку, бо розписався у своїй профнепридатності як військовий під час війни. Це не його справа давати публічні оцінки. Нехай це залишить політикам. Він - вояка, котрий повинен займатися лише своєю справою, дивитися на ворога і планувати як його побороти навіть наявними силами, тобто планувати визволення території та бути готовим виконати наказ у будь-яку мить без всіляких там "але". А сьогодні його слова звучать так начебто він виправдовується мовляв "якщо не має війського рішення, то ми його й не плануємо". Планувати треба, готувати армію треба, прийде час і буде як в Азербайджані чи Хорватії.
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09.12.2020 21:11 Ответить
Ы ти це кому роз'яснюешь.... Ти читав що вони пишуть...Чеж ідіоти...Їм хоч в лоб хо полбу ..дай все одно подумають шо шось з неба впало на голову
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09.12.2020 23:30 Ответить
Этот баран в погонах вообще военный, или шлюха на доносе !? Что он мелит !?
если он считает себя военным - его собачье дело - разработать ВОЕННЫЙ способ освобождения, и никакой иной !!!
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09.12.2020 22:27 Ответить
Ну шлюха и дальше что? Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв’язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього? - Цензор.НЕТ 1177
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09.12.2020 22:35 Ответить
Дійсно вірно, що військовий про якусь неготовність говорити не повинен. Але якщо ширше питання поставити: а нафіга відвойовувати? щоб що? що робити з інфікованим кремле-пропогандонським вірусом населенням? там мінімум 80% люто ненавидить все українське! голосувати вони будуть в кращому випадку за ОПЗЖ, а в реалі - за своїх моторол! От є у нас це уродське ЛДНР - як локалізована ракова пухлина. Але є ще багато різних ракових мікробів - типу всяких порнових лукаш мертвечуків, от за шиворот їх і копняком випи...ати за лінію розмежування - покажіть мол там, як треба будувати спрведливу державу, без, як вони кажуть, націоналістів та фашистів, а ми всі подивимся!
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10.12.2020 08:00 Ответить
У беспонтового руководства страны по определению не может быть гениального военного ведомства. Озвучивает Хомчак всякую чушь, что из ОП прилетает, а иначе мыттю улетит "у відставку за власним бажанням". А он же не герой, чтобы с системой сражаться. У него богатый опыт по части оставлений и отступлений. Вот и нашли они с бубочкой друг друга. Да и с чем наступать? Новые гаубицы, "Богдана" которые, не профинансированы, ракетная прграмма на паузе, бронетанковые заводы тоже денег недополучили. Откуда ни глянь, армия не в приоритете. Мы ж в глаза захватчику заглядываем, там все видно.
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10.12.2020 09:52 Ответить
Кравчук, классический совок, и тот заявил, что никаких политических инструментов работы с йухлом не осталось. Да и что тут обсуждать, мало примеров Приднестровий всяких да Абхазий? Остается два варианта. Первый: тяжелейшие санкции США и Европы в отношении РФ. Второй: военный путь решения проблемы. Для оказания санкционного давления наши бубочки в Европе аргументов не найдут, они еще не все в глазах врага разглядели. Что касается санкций США, то бубочка сам ссытся при слове "Байден". Он же тут с майором ФСБ товарищем Трамповым Хантера Байдена в тюрьму сажали. Дал же Бог президента... Где-то мы, панове, сильно нагрешили, не иначе.
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10.12.2020 10:03 Ответить
сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам (с)

Ні, причина одна: відсутність яєць у таких, як ти, Руслан Борисович.
Вам держава за те гроші й платить, щоб ви виконували свій основний обов'язок - захищали країну. А ви починаєте "на дупі кататися", розповідаючи усілякі жахіття. Так, війна без втрат не буває. Так готуйтеся до неї, а не проводьте час..
Все одно землі України треба буде звільняти, агресор сам не піде, щоб ви там не розповідали.
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10.12.2020 11:26 Ответить
Все армии Мира от солдата до маршала учатся только воевать,за то их и содержат..И только наше руководство ВСУ заявляет о невозможности,что-то решать боевыми действиями, даже по освобождению родной землицы...Гнать поганой метлой из армии генералов-пораженцев во главе с их командующим,как дармоедов, жирующих на народные денежки..
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10.12.2020 12:41 Ответить
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