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"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственный концерн "Укроборонпром" завершает выполнение своих контрактов в рамках Государственного оборонного заказа на 2020 год. На данный момент выполнено 99% контрактов.

Об этом сообщил директор по активам концерна Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась только во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями, на конец года ожидается 100% выполнения плана по государственному оборонному заказу", - написал Найем.

Он сообщил, что до конца 2020 года ожидается заключение государственных контрактов с Минобороны еще на 6,5 млрд грн со сроками их выполнения в 2021 году.

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Найем также указал, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.

Укроборонпром выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам 01
Укроборонпром выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам 02
Укроборонпром выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам 03

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Укроборонпром выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам 04
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Топ комментарии
+19
Мустафа Внайом готовил этот лживый слайд за 270 000 грн в месяц..
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09.12.2020 12:40
+9
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Хіба, що помиту і покрашену техніку вони врахували, як відремонтовану.
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09.12.2020 12:42
+8
Вільхи зробили 80 штук і кажуть досить,
Нептуна немає,
Богдану вже рік не випробовують.....
а заказ виконано на 99% !!!!
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09.12.2020 13:21
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https://ukroboronprom.com.ua/uk/fin-reports отчёты, пустая страничка. "Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам - Цензор.НЕТ 8844
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09.12.2020 12:08 Ответить
Звертає на себе увагу неймовірно велика кількість ремонтів двигунів -1300 ремонтів, це неймовірно багато, враховуючи що армія зараз не воює і вся техніка стоїть і їздить тільки на навчання! А під час активної фази АТО ремонти двигунів йшли на десятки тисяч! Цей показник говорить нам що потрібно переходити на нову техніку з більшим моторесурсом, а стару техніку списувати!
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09.12.2020 14:01 Ответить
Замена свечей - тоже ремонт "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 9146
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09.12.2020 14:44 Ответить
Так ремонти двигунів відбуваються частіше ніж заміна свічок.
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09.12.2020 15:20 Ответить
А замену ремней генератора --- кто учитывать будет??? "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 5354
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09.12.2020 19:03 Ответить
Укроборонпром виконує тільки капітальні ремонти, все решта робиться силами ремрот і рембатів ЗСУ. Тобто це тільки заводські ремонти - 1300 штук за рік.
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09.12.2020 19:22 Ответить
Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕОГосудрственный оборонный заказ на 2020-й год не выполнен на половину.Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" полковник, экс-командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Валерий Исмаилов, передает Цензор.НЕТ.
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09.12.2020 14:38 Ответить
Ви всьо врьоті! Я вам нівєрю!!!"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам - Цензор.НЕТ 8454
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09.12.2020 12:12 Ответить
А вот я верю, судя по табличке, куплено 12 новых самолетов и 35 отремонтировано!
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09.12.2020 14:09 Ответить
Специ говорят о 45% - в это верится больше.А если 99% - то зачем со следущего года его распродавать то? Хороша структура почти на 100% все выполняет - премию им всем, а тут распускать будут и ГРАБИТЬ с 2021 года...Вот зачем всех держать за ИДИОТОВ?....
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09.12.2020 12:29 Ответить
стратегия такая же с тестированием на коронавирус. Уменьшают начальный план и подгоняют под нужный им результат.
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09.12.2020 14:24 Ответить
причем план не только уменьшают но и половину этого уменьшенного плана заказывают у Зе-частников, вместо укроборонпрома.
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09.12.2020 18:37 Ответить
обратите внимание на 54% зе-частников, присосавшихся к оборонзаказам. После ликвидации укроборонпрома их станет 100%
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09.12.2020 18:40 Ответить
Мустафа Внайом готовил этот лживый слайд за 270 000 грн в месяц..
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09.12.2020 12:40 Ответить
Думаешь сам готовил? "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 3635 Фрилансеру за 500 грн. заказал "Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам - Цензор.НЕТ 1940
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09.12.2020 14:49 Ответить
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Хіба, що помиту і покрашену техніку вони врахували, як відремонтовану.
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09.12.2020 12:42 Ответить
"Я щиро вибачаюсь", но это все до одного места. Этот хлам который ремонтируют на бумаге никакой пользы не имеет. Купите 2 новых самолета вместо 12 отремонтированных. Купите 50 новых танков вместо 300-от отремонтированных. И так за пяток лет будем иметь армию с новейшим вооружением. Воевать советским старьем невозможно которое отремонтировано и модернизировано на бумаге, а на деле ломается сразу же после выхода "в поля". Это все распил бюджета который начался со времен независимости и продолжается до сих пор.
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09.12.2020 12:47 Ответить
2 новых самолета будут стоить как 30-40 отремонтированных. А к ним нужно еще десятки видов боеприпасов и сотни видов 3ИПов. Не говоря о тренажерах и обучении пилотов. Новых танков предложить сейчас некому. Только модернизации, которые будут разрабатывать 1-5 лет. А новые возможны лет через 20.
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09.12.2020 15:31 Ответить
Сідниця - це 99,9 мізки зеленої влади. Так треба розуміти цей месидж від клоунів.
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09.12.2020 12:59 Ответить
Міністерство оборони.
Нацгвардія.
Прикордонна служба.
Розвідка.
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться"
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09.12.2020 13:01 Ответить
Найему платят пол лимона в месяц что бы он для нас рисовал такие красочные картинки?
Ну прям *********.
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09.12.2020 13:06 Ответить
Вільхи зробили 80 штук і кажуть досить,
Нептуна немає,
Богдану вже рік не випробовують.....
а заказ виконано на 99% !!!!
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09.12.2020 13:21 Ответить
А хтось більше 80 Вільх замовляв? Може ти? скільки недодали?
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09.12.2020 18:32 Ответить
Уточнення:
Зобов"язання за державними контрактами з оборонного замовлення виконали підприємства - учасники концерну "Укроборонпром", а концерн, згідно статуту, не несе відповідальності за зобов"язаннями підприємств - учасників і не є суб"єктом державного оборонного замовлення та стороною державного контракту.
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09.12.2020 13:28 Ответить
Как в ссср.....!!!!! Браво, пятилетку за три года !!!!!
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09.12.2020 14:01 Ответить
54% зе-частников подсобили.
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09.12.2020 18:35 Ответить
Кому и граблЯ - техника. Потому и вышло 99%.
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09.12.2020 14:02 Ответить
На 13 млрд. заказов? Слабаки! Учитесь у Укравтодора. 70 млрд. !!! (и это не окончательная цифра). Вот нападет на нас мордер, а мы его по морде дорогами. Кстати, если кто не знал, то дороги прекрасно освобождают оккупированные территории. Говорят даже, что дорогами можно и аннексированные территории вернуть. Да что там, увидев наши "автобаны" враг просто побоится с нами воевать.
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09.12.2020 14:30 Ответить
Ну так пишет же человек, что доля УОПа в ГОЗе - 36%, даже если не спистел, то это 0,36 х 0,99 * 100% = 35,6% от общего ГОЗа. А по закупкам у частных производителей он и провален. А это минометы и легкая бронетехника, и боеприпасы и БПЛА, и ремонт техники и автотехника/спецтехника и т.д. и т.п.
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09.12.2020 15:36 Ответить
РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА
ЗСУ мабуть новго нічого не отримали - все латана перелатана радянська техніка окрім поліцейських броньовичків
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09.12.2020 16:06 Ответить
Для украiнцiв свiдомих
Подан звiт ОБОРОНПРОМУ.
Тих, хто цифрами нехтуе-
Аристович арештуе.
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09.12.2020 17:53 Ответить
А как же тогда с этим: "Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов"?
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09.12.2020 18:07 Ответить
А они "оборонзаказ", как и кислород в больницах на бумаге выполняют - рисуя танки и самолеты , если бы была новая техника была уже показать давно пора.
Зато зарплаты по миллиону правление во главе с Абромяучесом , который без году неделя получил гражданство по 1, 5 миллиона плучают, вопрос за что?, за развал оборонки?-это же у власти страна оказались или воры и вредители или дебилы, наверное и то и другое.
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09.12.2020 18:24 Ответить
так потому его и легче выполнить, потому что он меньше становится.
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09.12.2020 18:33 Ответить
 
 