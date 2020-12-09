"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственный концерн "Укроборонпром" завершает выполнение своих контрактов в рамках Государственного оборонного заказа на 2020 год. На данный момент выполнено 99% контрактов.
Об этом сообщил директор по активам концерна Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась только во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями, на конец года ожидается 100% выполнения плана по государственному оборонному заказу", - написал Найем.
Он сообщил, что до конца 2020 года ожидается заключение государственных контрактов с Минобороны еще на 6,5 млрд грн со сроками их выполнения в 2021 году.
Найем также указал, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.
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Розвідка.
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться"
Ну прям *********.
Нептуна немає,
Богдану вже рік не випробовують.....
а заказ виконано на 99% !!!!
Зобов"язання за державними контрактами з оборонного замовлення виконали підприємства - учасники концерну "Укроборонпром", а концерн, згідно статуту, не несе відповідальності за зобов"язаннями підприємств - учасників і не є суб"єктом державного оборонного замовлення та стороною державного контракту.
ЗСУ мабуть новго нічого не отримали - все латана перелатана радянська техніка окрім поліцейських броньовичків
Подан звiт ОБОРОНПРОМУ.
Тих, хто цифрами нехтуе-
Аристович арештуе.
Зато зарплаты по миллиону правление во главе с Абромяучесом , который без году неделя получил гражданство по 1, 5 миллиона плучают, вопрос за что?, за развал оборонки?-это же у власти страна оказались или воры и вредители или дебилы, наверное и то и другое.