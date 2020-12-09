За сутки от коронавируса умерли 34 жителя столицы, выздоровели - 636, выявили 1 728 новых случаев, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве выявили 84 538 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки выявили еще 1 728 инфицированных. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1 498 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 71 девочка от двух до 17 лет. А также 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет и 63 мальчика от двух месяцев до 17 лет. Заболел в том числе и 71 медик.

В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 636 человек. Всего коронавирус побороли 26 403 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 300, Деснянском - 260, Днепровском районе - 245 случаев.

Также читайте: Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко