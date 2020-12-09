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За сутки от коронавируса умерли 34 жителя столицы, выздоровели - 636, выявили 1 728 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса умерли 34 жителя столицы, выздоровели - 636, выявили 1 728 новых случаев, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве выявили 84 538 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки выявили еще 1 728 инфицированных. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1 498 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 71 девочка от двух до 17 лет. А также 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет и 63 мальчика от двух месяцев до 17 лет. Заболел в том числе и 71 медик.

В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 636 человек. Всего коронавирус побороли 26 403 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 300, Деснянском - 260, Днепровском районе - 245 случаев.

Также читайте: Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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У Києві порівняно з весною і літом збільшилася кількість хворих на коронавірус із важким перебігом хвороби, реанімації забиті.
Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомила директорка (головна лікарка) Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, зазначивши, що пацієнтів навіть не можна порівнювати.
"Тепер захворювання протікає набагато важче і віковий графік теж трохи змінився. Якщо раніше це були виключно вікові люди, то сьогодні достатньо молодих. І хоча відсоток таких невеликий, але вони є і переносять хворобу досить складно", - підкреслила вона.
За словами медикині, лікарня зараз працює над збільшенням реанімаційних ліжок, у повному обсязі задіяні 20 місць.
"Спочатку ми їх збільшили з 6 до 9, а потім вже з 9 до 18 ліжок. І це не остаточна цифра, ми готуємося збільшити реанімаційні ліжка до 30. Тому що якщо влітку реанімації були заповнені, але не були перевантажені, то вже протягом останніх місяців реанімації працюють у нелюдському режимі - дуже перевантажені", - уточнила Мостепан.
Вона додала, що в реанімації перебувають вкрай важкі хворі, в лікарні діє централізована подача кисню - таких точок 92, усього ж в медустанові 197 кисневих точок.
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09.12.2020 12:48 Ответить
Народу пох(відважним довбо..бам)
Народ у прагненні СВОБОдИ За добу від коронавірусу померли 34 жителі столиці, одужали - 636, виявили 1 728 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6425
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09.12.2020 12:50 Ответить
Под контролем врачей? Смешно... Они вам даже не позвонят.. Нужны вы им.... Разве что отстегивать будете...
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09.12.2020 14:17 Ответить
За добу від коронавірусу померли 34 жителі столиці, одужали - 636, виявили 1 728 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5662
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09.12.2020 15:26 Ответить
 
 