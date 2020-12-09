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горсовет (659) Кернес (1285) Харьков (6549)

В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак

Харьковский горсовет VIII созыва избрал Александра Новака председательствующим, который будет вести сессию в отсутствие городского головы Геннадия Кернеса. Новак был секретарем горсовета предыдущих созывов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Новака избрали по предложению депутатов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". "За" проголосовали 48 депутатов.

Глава Харьковской городской избирательной территориальной комиссии Ольга Мозговая поставила этот вопрос на голосование, ссылаясь на норму регламента, принятую депутатами предыдущего горсовета на последней сессии, которая предусматривает избрание председательствующего для ведения первой сессии, если городской голова отсутствует на ней по уважительным причинам.

Отмечается, что избранию председательствующего пыталась помешать часть депутатов. В частности, представитель ОПЗЖ Анатолий Родзинский утверждал, что Мозговая не имеет права ставить этот вопрос на голосование. Он также считал, что необходимо избирать для ведения сессии не председательствующего, а президиум. На некоторое время трибуна была заблокирована депутатами от разных политсил. Однако Мозговая все-таки поставила вопрос на голосование. Сначала он не набрал необходимое количество голосов. Часть депутатов заявили, что не успели зарегистрироваться. Мозговая поставила вопрос на голосование еще раз. "За" Новака проголосовали 48 депутатов.

Геннадий Кернес, который был переизбран городским головой Харькова на сессии отсутствует, поскольку находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.
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Топ комментарии
+9
Заседание харьковского городского совета под председательствованием "Кернеса"
В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 9849
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09.12.2020 12:21
+8
Шиза по-харківськи продовжується.
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09.12.2020 12:14
+7
та позорьтесь и дальше... уже даже совсем по-фиг
так вам и надо, харьковчане (если среди вас так мало людей с головой...то пусть теперь вами руководит голова с Шарите, комично и цинично называемая голова (мэр) Харькова..) *****!
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09.12.2020 12:17
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Шиза по-харківськи продовжується.
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09.12.2020 12:14 Ответить
та позорьтесь и дальше... уже даже совсем по-фиг
так вам и надо, харьковчане (если среди вас так мало людей с головой...то пусть теперь вами руководит голова с Шарите, комично и цинично называемая голова (мэр) Харькова..) *****!
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09.12.2020 12:17 Ответить
Голова, проФФессора жиДоуэля... В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 8157
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09.12.2020 12:22 Ответить
В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 8962

...
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09.12.2020 12:28 Ответить
Гепку вынь да положь. нжн бы гражданам не хватало секретарши. В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 7004
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09.12.2020 12:17 Ответить
Заседание харьковского городского совета под председательствованием "Кернеса"
В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 9849
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09.12.2020 12:21 Ответить
Даже если завтра из Германии перевезут его тело на кладбище, горсовет примет закон что памятник будет мэром !
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09.12.2020 12:23 Ответить
Вот такое время избираешь Зеленского руководит страной Богдан или Ермак, избираешь мэром Кернеса - опять руководит секретарь. Или только мне так кажется
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09.12.2020 12:23 Ответить
Город дебилов 🤦
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09.12.2020 12:41 Ответить
театр абсурда
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09.12.2020 12:42 Ответить
В цій країні всі ложили на Закон...тому так і живем.
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09.12.2020 12:53 Ответить
Очередной гнойник на теле Украины.Кстати этот гнойник единственный город,не поздравивший ВСУ с праздником.Позорище галимое.
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09.12.2020 13:07 Ответить
Даю подсказку. Пиджак Кернеса вешайте в зале заседания горсовета...для нашей коррумпированной страны, все равно, что его присутствие. Ни один суд не подкопается - вышел в туалет...
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09.12.2020 13:15 Ответить
верните его, верните...
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09.12.2020 13:20 Ответить
НЕ приходя в сознание, приступил к исполнению обязаностей...
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09.12.2020 14:21 Ответить
Интересно ,если Кернос ,таки да , в Харькове ,объявят 3-х дневный траур 😂😂🤫
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09.12.2020 14:22 Ответить
Сейчас очень хорошие таксидермисты ...
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09.12.2020 14:27 Ответить
 
 