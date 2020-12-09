8 298 20
Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Совете Европы Россия пыталась обвинить Украину в "неонацизме", но эта попытка была поддержана только одной делегацией - самой Россией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.
"Россия потерпела сокрушительное поражение в Совете Европы: попытка обвинить Украину в "неонацизме" была поддержана ... одной делегацией - самой Россией", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить еще на год, до 23 июня 2021, санкции против России, введенные ЕС после оккупации Крыма.
Топ комментарии
+34 wake up-UA
показать весь комментарий09.12.2020 12:20
+17 Taras Klunyk
показать весь комментарий09.12.2020 12:24
+12 Alex Ziland
показать весь комментарий09.12.2020 12:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
в чистом виде..
"Русские марши", "особая миссия русского народа", "русский мир" и тд - это все элементы нацизма.
Что они понимают под "неонацизмом"? Национализм?
Например в Польше или Франции,не говоря об Австрии это в разы просто более выражено
https://youtu.be/gXwqoUS9s7E
Используют тактику тупых дебилов - обосрать, а вы оправдывайтесь, доказывание, оправдывайтесь и объясняете)
Национализм ставит во главу угла нацию, причем нация может быть как нацией крови, так и нацией гражданской (как, например, американская нация). Национализм совместим с принципами рыночной экономики и свободной конкуренции, а также с демократическим правлением. В отличие от фашизма и нацизма, оперирующих утопистскими концептами интегралистского общества и Религии Крови, национализм строго привязан к реальности и предпочитает рассматривать уже существующие нации и их взаимоотношения, стремясь в первую очередь защитить интересы выбранной нации, а не воплотить социально-политическую утопию.Не Украина орет о вЯличии.Об этом орет рассея. Так где нацизм ...