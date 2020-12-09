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Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о "Большом строительстве"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о

2020 год стал настоящим прорывом для украинской дорожной отрасли.

 Укравтодор построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости. Депутат Елена Шуляк на отраслевом форуме "СЕТЬ" рассказала о дорожной части программы "Велике будівництво", пишет РБК-Украина.

За этот год Укравтодору уже удалось отремонтировать 3 926,3 км автомобильных трасс, потратив на это 81 млрд гривен. За 2019 год было отремонтировано 846,97 км дорог за 25,1 млрд гривен. Таким образом, в текущем году Укравтодор не просто больше ремонтировал, но еще и экономил на каждом километре по 4,5 млн гривен.

"Мы считаем, что это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, которые проводятся Укравтодором. В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году", - сообщила депутат, которая возглавляет в парламенте МФО "За Велике Будівництво".

Также она подчеркнула, что в 2020 году дороги ремонтировали по всей стране, а не только в приоритетных для власти регионах.

Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о Большом строительстве 01

"Меня очень впечатлила статистика по ремонтам дорог в регионах в прошлые годы. Так, скажем, в Винницкой области за 2017-2019 годы отремонтировано 274,8 км, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и восстановили в 2020 году 104 км дорог в Винницкой области", - рассказала Шуляк.

В то же время в Луганской области за 2019 год отремонтировали всего 19 км, а на Закарпатье – 45 км.

Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о Большом строительстве 02

"В 2020 году мы изменили подходы и действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности и в регионах, прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране. Я счастлива, что могу быть причастна к "Великому будівництву".

Но более всего, по словам Шуляк, радует поддержка украинцев. Как показал опрос КМИС, 89,9% жителей страны выступают за инфраструктурную программу.

Как сообщалось, по оценке независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, благодаря инфраструктурной программе "Велике будівництво" удалось снизить падение ВВП Украины в этом году.
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Топ комментарии
+17
- А ви знаєте, що ви стали жити краще?
- Краще, чим коли?
- Краще, чим в наступному році...
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09.12.2020 12:25
+12
Врет, как дышит. В 2018 году было больше. И стоимость километра была в два раза меньше.

Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 7388
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09.12.2020 12:30
+9
Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 6315
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09.12.2020 12:25
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Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 6315
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09.12.2020 12:25 Ответить
- А ви знаєте, що ви стали жити краще?
- Краще, чим коли?
- Краще, чим в наступному році...
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09.12.2020 12:25 Ответить
вЗеленский грабеж на большой дороге.


Для правильного понимания общей системы лжи которую режим Зеленского использует по данному вопросу, сразу разъясним - никакой программы Зеленского "Велике будівництво" в реальности не существует вообще.
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
В 2020 году ее мероприятия проходят под бюджетным наименованием 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
По вопросам ее реализации было принято постановление №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства".
Скандал и обстоятельства принятия этого решения мы упоминали в Хронике "02.03. 20020 г. и 11.02.2020 г.
Непосредственной структурой отвечающей за реализацию этой программы в Украине является "ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ" (Укравтодор).
Руководителем этого агентства еще в ноябре 2019 года был назначен депутат от партии "Слуга народа", специалист по IT-техноогиям и менеджменту Александр Николаеви Кубраков. ( решение КМ от 15.11.2019 р. № 1046-р).
Упоминание о его бурной деятельности есть в Хронике.
29.11.2020 г. о невыполнении Укравтодором договорных обязательств
26.11.2020 г. Реакция Зеленского на проверки Укравтодора и о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ
20.11.2020 г. пиар-компания Укравтодора
02.11.2020 г. Блокирование проверок Укравтодора НАПК
28.10.2020 г. Получение льготного кредита Укравтодором и его испоьзование.
19.10.2020 г. Участие структур Укравтодора в "опросе Зеленского"
08.10.2020 г. позиция **** по аудиту деятельности Укравтодора.
17.09.2020 г. задолженность Мозырскому НПЗ (Беларусь) за битум
05.09.2020 г. Требование Минина отозвать деньги от Укравтоора.
19.08.2020 г. Намерение **** провести антикоррупционный аудит деятельности "Укравтодора" перед подписанием меморандума
10.04.2020 г. Выпуск Укравтодором процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на сумму 19,274 миллиарда гривен.
И вот это сообщение января мы приводим полностью
"18.01.2020 г. Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии."
Конечно можно задать вопрос - может мы все это время были не правы и современные дороги уже опутали всю Украину, мчащуюся к светлому будущему по новых автобанах ?
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
В "Додатоку 3 до Програми постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36 четко определены объемы и наименования проводимых работ
"1. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення
3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
4. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
5. Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років
Так о каких мифических "показателях" и "успехах" отчитывался Александр Николаевич Кубраков?
Таблица выполнения номенклатуры работ согласно постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36
План
выполнено
Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення
59,62 км
17.4 км
Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення
59,83 км
37,4
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
282,69
106,22
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення
1 086,7
795,12 км
Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років (ремонт поддержания)
1 488,84 км"
1983, 22 км
33% перевыполнения плана по ремонту поддержания означает лишь одно - деньги просто разворовали.
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта и ремонта поддержания дорог в 2020 году, выросла до 10,29 млн грн, что на 83,4% больше, чем в 2019 году.
При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
На все это из бюджета выделено 32,456 млрд гривен. Учитывая задолженность Укравтодора перед поставщиками, рабочими и подрядчиками в размере на 01.12.2020 г. в 4,111 млрд. гривен можно определенно констатировать что общий объем хищений составил около 7-8 млрд гривен.
Укравтодор - это курица несущая золотые яйца для Зеленского.
Судя по развитию процесса, Украине остается только помет и расходы на содержание этой "курицы" ...
* Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть вторая https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html
** https://ukravtodor.gov.ua/press/news/ukravtodor_vidzvituvav_shchodo_vtilennia_planiv_velykoho_budivnytstva.html
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09.12.2020 12:25 Ответить
как всегда. сам себя не похвалишь - ходишь, как обосраный.
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09.12.2020 12:26 Ответить
Врет, как дышит. В 2018 году было больше. И стоимость километра была в два раза меньше.

Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 7388
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09.12.2020 12:30 Ответить
А вот качество дорог - это ещё посмотреть надо . Не слезет ли асфальт с дорог весной, как рри Яныке было?
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09.12.2020 12:36 Ответить
Уже злазить.
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09.12.2020 12:50 Ответить
Укравтодор у 2020-му побудував і відремонтував більше доріг, ніж у будь-який інший рік за період незалежності, - Шуляк про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 7926
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09.12.2020 12:59 Ответить
дивно, не видно грошей з ковідного фонду )))
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09.12.2020 15:07 Ответить
Ви не там дивитесь,див1ться в зельоних карманах.Там вже багатенько добавилось.На оборонзамовлення грошей немае,а на *Велике крад1вництво* вже й кредити беруть,та й з ков1дного фонду тянуть.
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09.12.2020 15:49 Ответить
где отремонтировали?
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09.12.2020 12:30 Ответить
Везде.
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09.12.2020 12:39 Ответить
Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 1107
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09.12.2020 12:31 Ответить
За 2018 рік в Україні на ремонт доріг державного та місцевого значення виділили понад 35 млрд гривень. За кошти покращили 3800 кілометрів шляхів.
3800 км - 35 млрл
3926 км - 81 млрд, к томуже еще тех что в том числе международные партнеры выделили на борьбу с Ковид.
Нормальный попил да Зебизянки?)))
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09.12.2020 12:32 Ответить
А дорог как не было так и нет
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09.12.2020 12:33 Ответить
На армию расходы уменьшаем, зато на дороги увеличиваем. Это для того, чтобы врагу комфортнее было до Киева доехать? 😶🙊 🚞
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09.12.2020 12:34 Ответить
Да построили. Молодци.Стройте дальше.Это один из плюсов этой власти - хватило мозгов хоть дороги не мешать строить.Гройсман молодец что начал.
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09.12.2020 12:35 Ответить
Дороги - они как бы есть, но насколько их хватит? Год, два, или тысячелетия, как римские дороги? Насколько я знаю в лаборатории их качество не проверяют, а надо бы. Зато идеально на дорогах воровать: вот километры есть, а что там под асфальтом, кто его знает. От этого и цена километра зависит. Ну разрушится дорога, ну и что. Это же не небоскреб упадет, и не козырек бетонный. Жертв по-любому не будет. Значит и сидеть никто не будет за воровство на дорогах.
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09.12.2020 12:43 Ответить
В основном делают иностранци на хорошей технике по их технологиям.Качество проверяют Поляки - гарантия на десять или пять лет....Так что с этим все в порядке.
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09.12.2020 12:47 Ответить
Для парада российских танков готовят? Или гробы с ковидными мертвецами везти? На карантине ведь рейсовых автобусов почти нет.
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09.12.2020 12:51 Ответить
Каких Соссийских танков? Соссия все - пошел отсчет распада.Страна не состоялась как государство...в ближейшее десятилетие распадется.
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09.12.2020 12:57 Ответить
Значит на закупку вакцин денег нет. Только 8 млн на при 37 млн жителей. А на дороги есть? И сколько там своровано? Какой процент?
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09.12.2020 12:55 Ответить
У тому-то й справа, що Зе обіцяв ПОБУДУВАТИ 5000 КМ НОВИХ ДОРІГ В 2020, а вони ВІДРЕМОНТУВАЛИ старі...
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09.12.2020 12:58 Ответить
Ну он обещал минимул 4000 - если получится то до 6000 .Строят в 3 смены - даже ночью.Что значит построить новые? Они и есть КАК новые.Или рядом нужно было в поле строить?Тут же не учитывается ямочный "ремонт" - тут три слоя асфальта - верхний ШМА -инфроструктура сотни мостов и переходов,для людей для животных,развязки освещение разметка,тротуары.....все все все что нужно.Вот с дорогами у ЗЕЛЕНСКОГО все в порядке -тут зради немаЄ.....
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09.12.2020 13:04 Ответить
Побудувати нові - це як у Німеччині автобани будують паралельно існуючим трасам. Чи як у США - був знаменитий Route 66, але паралельно побудували ******** хайвей Interstate...
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09.12.2020 13:31 Ответить
Они и есть новые.....Некоторые да строят по полям - где раньше небыло.Мы "АФРИКАНСКАЯ" страна - какие Немцы и США))....У нас люди не доедают и мерзнут...Строим не мы,а нам строят за деньги ЕС и США....Потом -когда-то может мы им деньги отдадим,а может и нет.Кредитов набрали на десятки лет вперед))).
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09.12.2020 13:39 Ответить
Будують за гроші з ковідного фонду...
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09.12.2020 14:02 Ответить
Немає ніякого ковідного фонду і ніколи не було - є держбюджет України і все фінансування йде звідти...А бюджет поповнюють ПОЗИКИ в основному під великі відсотки....
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09.12.2020 14:04 Ответить
Емм, читайте відповідну постанову Верховної Ради про виділення коштів на боротьбу з ковід, а потім постанови Кабміну про перенаправлення цих коштів на дороги - усе ж у відкритому доступі. Тільки от постанова Верховної Ради має ВИЩУ юридичну силу, а отже без згоди парламенту ці кошти не могли направляти на дороги (та й і без цих коштів Дорожній фонд у 2020 отримав нормальну суму, можна було і не перераховувати ковідні гроші).
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09.12.2020 14:15 Ответить
Нема в Україні, нажаль, ніякої Верховної ради....Їм з ОП якийсь помічник помічника сказав написати бумажку - вони й написали...Ще раз - всі гроші це держбюджет ---по простішому у Вас на катрочці 1000 гривень і якщо ви 30 гривень ,що лижать на ній назвите "ковідним фондом" - нічого не зміниться...1000 гр так ї буде...Окремої карточки на 30 грн ніхто не робив..
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09.12.2020 14:30 Ответить
то навіщо було робити "схему" через ковідний фонд а не напряму закладати кошти на відповідні статі витрат держбюджету?
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09.12.2020 16:08 Ответить
весной порадуемся...и количеству метров переживших зимние заносы и весенние разливы... и количеству нариду, переживших зиму без аппаратов ИВЛ (и пр. нужностей) из ковидного фонда, укатанного в асфальт, которого по отчетам и пафосу, было укатано рекордно много...
сравним количество выживших....метров и людей (простите за цинизм)
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09.12.2020 12:35 Ответить
Прикинули, что можно в этом году закончить, домучали, посчитали, отчитались.
з-е-****** схавают, им пох что эти объекты были начаты раньше и их так планировали закончить в этом году.
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09.12.2020 12:36 Ответить
Укравтодор 2020 - лучший (ну потому что других нет)
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09.12.2020 12:42 Ответить
надо позитивнее смотреть на все.
тем кто выживет, достанутся хорошие дороги
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09.12.2020 12:44 Ответить
Да с дорогами все норм.Большое НАИ...ВО это цена на газ - в полтора раза выше прошлогодней,"абонплата за доставку" - деньги за ВОЗДУХ.....вот где нас имеют...
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09.12.2020 12:49 Ответить
Дорога в полтавской области между Орликом и Шевченками длиной 10 км. ровно обошлась бюджету в 12 млрд. грн. Вся в волнах и наплывах. В 4 раза дороже аналогичной по длине дороги в Германии.Каким надо быть дебилом,чтобы этому радоваться?И это все из ковидд фонда на фоне десятков тысяч жертв,которым эти деньги пригодились бы намного больше.Но понты и видосики ж важнее.
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09.12.2020 13:02 Ответить
Волны и наплывы))) фото в студию)).Это наверно там где грандиозная развязка построена? Очень красивая и качественная.Мне очень нравится развязка под Полтавой.Можно в ютубе посмотреть кто не видел))).
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09.12.2020 13:15 Ответить
Звіт зеленої влади.Укравтодор у 2020-му побудував і відремонтував більше доріг, ніж у будь-який інший рік за період незалежності, - Шуляк про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 4907
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09.12.2020 13:08 Ответить
Про об'єми-не посперечаєшся. Але про економію... Може це жіноча логіка :чим більше витрачаємо,тим більше економимо ?
Бобиренко :

"За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.
І це при тому, що мені по секрету сказали, що подешевшав бітум відсотків на 30ть..
Як можна потратити більше і зробити менше при здешевшанні основних затрат?
Крадуть?
Ні, не чули. бо Володимир Олександрович же ж заявили, що корупції у вищих ешелонах влади вже немає.
Крадуть десь на рівні сільрад."
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09.12.2020 13:13 Ответить
Вот зачем они поднимают этот вопрос? Молчали бы уже, так нет, надо чем-то похвастаться. Это приведёт к тому, что активисты начнут подсчитывать. И окажется, что по Зе-Ко-Манде тюрма плачет.
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09.12.2020 13:27 Ответить
зрада.
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09.12.2020 13:29 Ответить
Ой, а про откаты ....ни слова !!!!!!
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09.12.2020 14:00 Ответить
ONUR видел, а автодор только с вениками у дороги курили.
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09.12.2020 14:15 Ответить
Не стоят а воруют , вместе с нашим зеленским!!
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09.12.2020 14:46 Ответить
Верить зеленой власти - себя не уважать.
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09.12.2020 16:22 Ответить
Две трети дороги, в нашем районе, отремонтировали, впервые за 10 лет. Но на треть (20 км) не хватило денег.
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09.12.2020 16:27 Ответить
Так и украли наверно больше чем в другие годы.
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09.12.2020 16:41 Ответить
Это речь о тех дорогах имени зенелейского, которые в три раза дороже, чем при пАпИредниках, которые трескаются, горбятся, выпадают кусками и на них УЖЕ делается ямочный ремонт? Это предмет вашей гордости?
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09.12.2020 17:48 Ответить
Хто б робив ремонт в хаті, якщо б на лікування рідних потрібні були кошти? Вони не розуміють, що їм краще не хизуватись, а замовчувати свої аморальні дії. Ганьба країни.
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09.12.2020 18:09 Ответить
у нас под морозец кучи отсева вывалили
и вдоль дороги, и поперек
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09.12.2020 22:03 Ответить
просто не успели
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09.12.2020 22:04 Ответить
 
 