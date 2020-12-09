Укравтодор в 2020-м построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости, - Шуляк о "Большом строительстве"

2020 год стал настоящим прорывом для украинской дорожной отрасли.

Укравтодор построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости. Депутат Елена Шуляк на отраслевом форуме "СЕТЬ" рассказала о дорожной части программы "Велике будівництво", пишет РБК-Украина.

За этот год Укравтодору уже удалось отремонтировать 3 926,3 км автомобильных трасс, потратив на это 81 млрд гривен. За 2019 год было отремонтировано 846,97 км дорог за 25,1 млрд гривен. Таким образом, в текущем году Укравтодор не просто больше ремонтировал, но еще и экономил на каждом километре по 4,5 млн гривен.

"Мы считаем, что это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, которые проводятся Укравтодором. В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году", - сообщила депутат, которая возглавляет в парламенте МФО "За Велике Будівництво".

Также она подчеркнула, что в 2020 году дороги ремонтировали по всей стране, а не только в приоритетных для власти регионах.

"Меня очень впечатлила статистика по ремонтам дорог в регионах в прошлые годы. Так, скажем, в Винницкой области за 2017-2019 годы отремонтировано 274,8 км, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и восстановили в 2020 году 104 км дорог в Винницкой области", - рассказала Шуляк.

В то же время в Луганской области за 2019 год отремонтировали всего 19 км, а на Закарпатье – 45 км.

"В 2020 году мы изменили подходы и действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности и в регионах, прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране. Я счастлива, что могу быть причастна к "Великому будівництву".

Но более всего, по словам Шуляк, радует поддержка украинцев. Как показал опрос КМИС, 89,9% жителей страны выступают за инфраструктурную программу.

Как сообщалось, по оценке независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, благодаря инфраструктурной программе "Велике будівництво" удалось снизить падение ВВП Украины в этом году.