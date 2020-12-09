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В Дании гражданину РФ предъявили обвинение в шпионаже: передавал российской разведке информацию об энергетических технологиях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Дании гражданину РФ предъявили обвинение в шпионаже: передавал российской разведке информацию об энергетических технологиях

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину РФ, который живет в этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Обвиняемый находится под стражей с начала июля.

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Данное лицо подозревается в передаче российской разведке информации, в частности, о датских энергетических технологиях. Считается, что он получал плату за предоставленную информацию.

Поводом для ареста, который состоялся в июле, послужило большое расследование в Полицейской разведывательной службы (PET).

Обвинение будет требовать, чтобы обвиняемый был приговорен к тюремному заключению и депортирован из Дании.

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Как ожидается, дело россиянина будет вестись за закрытыми дверями.
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Кацапи завжди були злодіями.
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09.12.2020 12:29 Ответить
И вюрюгами.. самI нIчого не можуть.
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09.12.2020 14:45 Ответить
********* априори необходимо чипироватьпри пересечени. Границы с Европой . И все перемещения , вплоть до унитаза , только при полном наблюдении и контроле
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09.12.2020 12:37 Ответить
Дания одна из самых успешных стран по внедрению зелёных технологий, объём их энергетики от ВИЭ достигает 50%.Кацапы проверяют не фейк ли это, бо верится с трудом и спать ночами невозможно.
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09.12.2020 13:26 Ответить
не этот ли "Штирлиц" насвистел Путину о данских ветряках, от которых дождевые черви из земли выпрыгивают ? У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології - Цензор.НЕТ 6107
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09.12.2020 14:00 Ответить
интересно, зачем самой большой в нашей галактике энергетической державе данные о зеленой энергетике Дании?
видать чуют кремлины конец не только каменноугольного, но и черножижного перида У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології - Цензор.НЕТ 7439
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09.12.2020 14:02 Ответить
 
 