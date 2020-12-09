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Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки": Ситуация тяжелая, нет субстанции, за которую можно зацепиться

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Песков не видит перспектив для встречи

Ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу тяжелая, что не дает странам "Нормандского формата" двигаться вперед.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех Парижских договоренностей (которые были приняты по итогам предыдущей встречи глав стран "Нормандского формата". - Ред.)", - сказал Песков журналистам в среду о перспективах новой встречи лидеров "четверки".

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Он отметил, что "встреча ради встречи не нужна никому". По словам пресс-секретаря, любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена.

"Собственно, этим занимаются помощники. Им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться. А здесь у нас нет субстанции. Субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей. В этом плане ситуация тяжелая", - сказал Песков.

По его словам, именно поэтому в ходе недавнего телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации".

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Песков не ответил на вопрос о перспективах встречи помощников глав стран "Нормандского формата".

"Помощники сами согласуют свои даты", - сказал он.
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Топ комментарии
+14
У Піськова одна субстанція - йухло.
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09.12.2020 12:35
+9
Ти зранку сходив цією "субстанциею".
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09.12.2020 12:35
+6
ЗСУ мають йти у наступ! Буде вам субстанція за яку ви зачепитесь - лайно в ваших штанях!
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09.12.2020 12:36
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У Піськова одна субстанція - йухло.
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09.12.2020 12:35 Ответить
а анализы кала подойдут для субстанции убогий ты Песков ты бы прочитал обозначение этого термина....
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09.12.2020 12:46 Ответить
А то нашого "янелоха" як лоха кацапи розводять, чи то як віслюка водять. Кому як подобається

Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 9865
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09.12.2020 16:47 Ответить
Письков споткнулся об усы, но зацепился пуйлом за нормандский формат. На следующий день пуйло опух. Всемирная история: письков опять наврал.
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09.12.2020 13:50 Ответить
нет субстанции, за которую можно зацепиться - ЗЕльоная жижа она склизкая, это мы знаем
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 4112
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09.12.2020 13:56 Ответить
Ти зранку сходив цією "субстанциею".
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09.12.2020 12:35 Ответить
ЗСУ мають йти у наступ! Буде вам субстанція за яку ви зачепитесь - лайно в ваших штанях!
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09.12.2020 12:36 Ответить
А Хомчак говорит нельзя потери будут. Кто прав Игорек?
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09.12.2020 12:37 Ответить
хомчак позорний трусяка, ледар та зрадник.
а ще гордовита нікчема.
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09.12.2020 12:39 Ответить
Да это понятно, мне мнение "эксперта" интересно, который утверждает что сейчас идет рекордная по средствам и масштабам реформа ВСУ
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09.12.2020 12:45 Ответить
Почекай, мудрий та зубожілий нарід єщьо нєдостаточно отдохнул. Та й Порошенка ще не посадили... Ну, може як дознімають 23й сезон сватів, тоді вже хай!
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09.12.2020 12:40 Ответить
он уже строчит, что согласен, чтоб хоть Филатова зекретин посадил -по совету кили...
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09.12.2020 12:46 Ответить
Да вы че, нам Люська Арестович сказала, что Нормандский формат актуален и работает, ну нельзя же так, мужику опять фейки выдумывать.
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09.12.2020 12:36 Ответить
Арєстовічь - професійний балобол та магістр словесної еквілібристикм. Проте часто від нього чути досить логічні і змістовні претензії до правління парАшенкі та блазня. У Арєстовічя чітко виражний симптом флюгера залежно від напрямку політичного вітру, але він проводить нерогану освітню кампанію по роз'ясненню поточної геополітичної ситуації простому люду. І як би не завивали холуї соєвого миздобула чи зєлєбоби, його тези потрібно та корисно аналізувати.
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09.12.2020 13:21 Ответить
Украина должна отказаться от переговоров с русскими террористами. Нужно требовать признать РФ - страной спонсором мирового терроризма! Это приведет к отключению SWIFT, и перекроет продажу России ее ресурсов на экспорт и денег русские террористы не получат ни гроша. А кто будет покупать у РФ что то, те будут признаны пособниками террористов и с ними тоже не будут торговать!
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09.12.2020 12:38 Ответить
Після років правління мЫролюбного соєвого олігарха та дурня, який хоче розгледіти мир в очах путлєра, пізно приймати рішучі, радикальні рішення. Надто далеко все зайшло, особливо Україна загрузла в Мінських договорняках імені тричі проклятого Свиночолого Недогетьмана. Вікно можливостей зі звільнення окупованого Лугандона військовим шляхом закрилось, а "Мінськ" - це нежиттєздатний мутант - імпотент, на базі котрого у нас на десятиліття сформувалась дурна ситуація "ні миру, ні війни". На зразок Придністров'я.
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09.12.2020 13:29 Ответить
А воно було,те вiкно?
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09.12.2020 16:10 Ответить
папрашу уточнить !!!! кого это он обозвал субстанцией? своё ***** или нашефсё? ))))
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09.12.2020 12:38 Ответить
Да не придирайтесь, и так ясно, что без разницы.
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09.12.2020 17:08 Ответить
а действительно...)))
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09.12.2020 17:10 Ответить
За лайно хапайся, обома руцями...
Ну нічого. Почекаємо Байдена.
Може він якесь рішення запропонує.
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09.12.2020 12:38 Ответить
🤦🙄💩
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09.12.2020 12:38 Ответить
за коричневую субстанцию хватайтесь
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09.12.2020 12:38 Ответить
Там исключительно субстанции с обеих сторон.разной жидкости гуано.
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09.12.2020 12:44 Ответить
Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки"/ Он давно сказал: РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.Но Зеленский верит: Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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09.12.2020 12:52 Ответить
Туалетний ершик - редкостная субстанция
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09.12.2020 12:56 Ответить
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 1275
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09.12.2020 12:56 Ответить
"...нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться." Цепляйся, её в параше полно:

Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 3517
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09.12.2020 12:58 Ответить
Вот она!!! та субстанция!!! извлеченная из котелков пескова, котелка пуйла и всех кремлевских передастов, за нее разве нельзя зацепиться???
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09.12.2020 13:52 Ответить
Так и нечего с ними встречаться!
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09.12.2020 13:07 Ответить
Терпеть не могу этого "унитазного ершика", но, как не странно он прав. Зачем эти "встречи ради встречи"?
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09.12.2020 13:14 Ответить
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 1187
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09.12.2020 13:16 Ответить
Рассейская субстанция может зацепится только за решетки...на очистных сооружениях. Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 8905 А не зацепится...проплывет мимо мировой политики.
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09.12.2020 13:31 Ответить
Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися - Цензор.НЕТ 3561
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09.12.2020 13:43 Ответить
за член путина зацепись димон! нам надо выходить из этих никчемных соглашений (так же как в 2014 рашка вышла из будапештского меморандцма) и заканчивать тратить деньги на бесполезные встречи и смотрение в глаза куйла . с лугандоном все отношения заморозить - т.н. стена и ров с крокодилами. сосредоточится на эконмике и подолании короны. неужели наш зеленый кормчий этого никак не поймёт? это будет стоить ему парафии...
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09.12.2020 13:51 Ответить
зацепись за усы. Или за хозяйские бейцы. Может хозяин-то и попустит...
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09.12.2020 14:05 Ответить
Типаж и образ этого чела сидячего прусака в хлебнице держа сухарик в лапках, пока эти Орки не сдохнут толку доверия не будет ни когда . Думайте решайте вычисляйте думайте....
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09.12.2020 14:05 Ответить
"нет субстанции"

є зелена субстанція чим вас не задовільняє?
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09.12.2020 16:01 Ответить
значит надо больше санкций! пора отключать платежную систему свифт,не поможет-ввести эмбарго на нефть и газ!
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09.12.2020 16:25 Ответить
"СУБСТАНЦІЯ - незмінна основа всього існуючого, протилежна мінливому і випадковому". Незмінна основа Росії - брехня і лицемірство, приправлене обнуленим боягузливим лідером.

"СУБСТАНЦИЯ - неизменная основа всего существующего, противоположная меняющемуся и случайному" . Неизменная основа России - враньё и лицемерие, приправленное обнулённым трусливым лидером.
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09.12.2020 17:15 Ответить
Песков новое применение придумал для субстанции.До этого из нее лепили,строили.Якутский скульптор лепил свои шедевры,на россии строили из нее ракетную отрасль.
Будет правильней не "держаться за нее",а "держаться ее".
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09.12.2020 20:26 Ответить
пурга
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09.12.2020 21:58 Ответить
 
 