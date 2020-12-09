Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки": Ситуация тяжелая, нет субстанции, за которую можно зацепиться

Ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу тяжелая, что не дает странам "Нормандского формата" двигаться вперед.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех Парижских договоренностей (которые были приняты по итогам предыдущей встречи глав стран "Нормандского формата". - Ред.)", - сказал Песков журналистам в среду о перспективах новой встречи лидеров "четверки".

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Он отметил, что "встреча ради встречи не нужна никому". По словам пресс-секретаря, любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена.

"Собственно, этим занимаются помощники. Им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться. А здесь у нас нет субстанции. Субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей. В этом плане ситуация тяжелая", - сказал Песков.

По его словам, именно поэтому в ходе недавнего телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации".

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Песков не ответил на вопрос о перспективах встречи помощников глав стран "Нормандского формата".

"Помощники сами согласуют свои даты", - сказал он.