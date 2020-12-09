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Кличко о массовом тестировании: Сделать ПЦР-исследование сразу миллионам людей почти нереально, у нас даже нет такого количества тестов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Кличко о массовом тестировании: Сделать ПЦР-исследование сразу миллионам людей почти нереально, у нас даже нет такого количества тестов

Сделать ПЦР-тесты сразу миллионам людей в Украине сегодня - почти нереально.

Как инфорует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ.

"Как недавно заявил премьер-министр, правительство готовит проект массового тестирования. Его якобы хотят провести в Киеве и всех крупных городах Украины. По мнению специалистов, такое тестирование может выявить более 25-30% бессимптомных носителей вируса. Но, такую ​​инициативу правительству будет нелегко реализовать. Сделать ПЦР-тесты сразу миллионам людей в Украине сейчас - почти нереально. Во-первых, у нас нет такого количества тестов. Во-вторых, нужны передвижные лаборатории, специалисты, в них будут работать. И, к сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу", - отметил Кличко.

Он напомнил, что Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины - более 400 на 100 тыс. населения.

Мэр столицы также ответил на вопрос о возможном массовом тестировании на коронавирус во Львове, и не планирует ли Киев отдельно провести такое тестирование.

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"Насколько я знаю, пока массового тестирования во Львове не предусматривают. Поскольку согласно рекомендациям ВОЗ, чтобы оно было эффективным, нужно провести несколько волн тестирование всего населення. Только для одного Львова это будет стоить примерно 500 млн гривен. Не считая стоимости организации тестирования. Можете представить сколько на это нужно средств столицы, где население в несколько раз больше? Поэтому такие вещи можно делать в масштабах страны, а не того или иного города. - Тогда массовое тестирование будет оправданным", - отметил Виталий Кличко
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Топ комментарии
+3
Так надо Бубочке напомнить за 10 млн. тестов. Ни тестов ни денег
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09.12.2020 12:51
+3
Когда Словакия проводила всеобщий тест , были привлечены военные и врачи из соседних стран ( Австрии и Венгрии ) т к своих сил не хватало на 5 млн жителей
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09.12.2020 12:55
+2
Зеля всю жизнь зарабатывал ПУСТЫМ ТУПЫМ ТРЁПОМ... Теперь - это заработок всей зелёной шантрапы... Про "массовое тестирование" степанов, ляшко, шмыгаль и Ко свистят ещё с апреля... Точно также, как свистели про привезённые "10 млн. тестов" в марте, про "свои аппараты ИВЛ", про укр. супер-тесты на антиген и т.д........................
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09.12.2020 12:56
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Так надо Бубочке напомнить за 10 млн. тестов. Ни тестов ни денег
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09.12.2020 12:51 Ответить
Китайці змішують матеріали 10 людей і роблять ПЛР тест і якщо він позитивний, то роблять повторні ПЛР тести кожному з десяти людей! Так можна відразу відсіяти по 10 здорових людей. Інша справа що немає історії ПЛР тестувань людини, а ПЛР тест може бути позитивним до 70 діб після хвороби і тому результати тестів потрібно буде підтверджувати медичними оглядами, що створить додаткове навантаження на медичні заклади! Тому потрібно спочатку ввести медичну сертифікацію, щоб не втрачались всі ці результати тестувань та досліджень і заносились в медичний сертифікат людини і якщо ПЛР тест вже був позитивним протягом 3 місяців, то новий позитивний ПЛР тест не має сприйматись як нове захворювання на коронавірус!
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09.12.2020 12:52 Ответить
Квадратно-гніздовим способом як це вже було при Хрущові.
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09.12.2020 13:28 Ответить
Зато дороги есть.
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09.12.2020 13:21 Ответить
Когда Словакия проводила всеобщий тест , были привлечены военные и врачи из соседних стран ( Австрии и Венгрии ) т к своих сил не хватало на 5 млн жителей
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09.12.2020 12:55 Ответить
Зеля всю жизнь зарабатывал ПУСТЫМ ТУПЫМ ТРЁПОМ... Теперь - это заработок всей зелёной шантрапы... Про "массовое тестирование" степанов, ляшко, шмыгаль и Ко свистят ещё с апреля... Точно также, как свистели про привезённые "10 млн. тестов" в марте, про "свои аппараты ИВЛ", про укр. супер-тесты на антиген и т.д........................
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09.12.2020 12:56 Ответить
...а ще ж була "унікальна вакцина". Про це вже зараз ані блаЗЄнський, ані хтось инший і не згадує Кличко про масове тестування: Зробити ПЛР-дослідження відразу мільйонам людей майже нереально, у нас навіть немає такої кількості тестів - Цензор.НЕТ 6479
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09.12.2020 13:11 Ответить
Нищая страна... И это хорошо! Вот увидите.
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09.12.2020 12:56 Ответить
Да уж. Здоровая страна будет. Правда мало кто
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09.12.2020 13:24 Ответить
Ляшко оценил суммарную стоимость 40 млн. тестов в 7 млрд. грн., а Степанов - в 120млрд.грн. Такая вот "ЗЕЛЕНАЯ МАТЕМАТИКА". Степанов не раз перебрасывал тесты с одного дня на другой (напр., 4000 с пт 25.09 на сб. 26.09, в результате вместо 33 и 20тыс., вышло 29 и 24тыс., чтобы он 27.09 смог красиво соврать "Мы делаем по 25-30тыс. в день"), не один раз просто с потолка добавлял тесты до нужной цифры (17.09 было 30591, стало 31092; а 09.09 степанов добавил с потолка целых 3156тестов / было 26552, стало 29708 - только, чтобы соврать о "почти достигнутой цифре 30тыс."). Липа именно с потолка, т.к., она не добавилась ни в дневные итоговые цифры, ни в недельные, ни в месячные... СТЕПАНОВ - ОТКРОВЕННЫЙ МАХИНАТОР И МОШЕННИК... Но зелю он устраивает, он понял зеленые правила: "ВАЖНА НЕ РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА, А ТЕЛЕ-КАРТИНКА!"
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09.12.2020 13:12 Ответить
Степанов давал много обещаний. По тестам цифры были мизерные, но даже они все были достигнуты с большим опозданием. "СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ 30 ТЫС.ТЕСТОВ" были обещаны к сер. сентября, реально на них вышли к сер. октября. Выйти на 15-20 тысяч степанов обещал к началу июня, реально - к концу августа! Сейчас новые обещания: 50 тыс. - к сер. ноября (уже не выполнено!) и 75 (позже уменьшил до 70)тыс. - к концу года - наверняка тоже не выполнит. И все эти цифры - с учётом ударной работы ЧАСТНЫХ КЛИНИК, делающих по 20-25% от всего кол-ва тестов ПЛР (в Киеве - уже больше 50%!). Где-то в мире госминистр записывает в свои заслуги работу частников??? Его задача - увеличить возможности бесплатного гостестирования (тем самым, уменьшив заработки частников). Он делает наоборот... На 24.03 Ляшко в интервью Цензору назвал возможности гослабораторий: "28 лабор. свыше 200 тестов в день КАЖДАЯ" (суммарно = почти 6тыс.). Работали не в полн. силу - т.к., было мало больных. Сейчас гослаборатории (без частников) делают в разн. дни недели от 20 до 30 тыс. тестов. Вот и весь реальный рост при Степанове: от 6 до 20-30тыс., т.е., всего лишь в 3-5 раз! Это за 8,5 месяцев!!! Он же постоянно врёт про "рост от 200 до 50 тысяч"... НАГЛЫЙ ЛЖЕЦ!!!!
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09.12.2020 13:26 Ответить
"Где деньги, Зин?!"(с) - а деньги все закопаны в дороги, то есть РАЗВОРОВАНЫ.
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09.12.2020 13:32 Ответить
Лучше бы школы перевел на дистанционку
А младшие школы тем более..
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09.12.2020 14:11 Ответить
Можна кожний тест розламати навпіл та поділити на двох. А що залишилось, - забичкувати й передати другові.
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09.12.2020 14:12 Ответить
Еех, послухати б я він каже "пцр-ісслєдованіє")))
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09.12.2020 15:52 Ответить
 
 