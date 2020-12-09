США продолжат поддержку Украины в борьбе с корыстными интересами определенных кругов, - посольство
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соединенные Штаты Америки приветствуют прогресс Украины в борьбе с коррупцией и обещают дальнейшую поддержку для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов.
Об этом заявил в Твиттере посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"В Международный день борьбы с коррупцией мы приветствуем прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и заверяем в поддержке со стороны США для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов. #UnitedAgainstCorruption", - отметили в диппредставительстве.
Напомним, ежегодно 9 декабря, по инициативе ООН , отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была подписана Конвенция ООН против коррупции. Украина ратифицировала соглашение 18 октября 2006. Согласно Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999), коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц и групп, а также различные формы незаконного присвоения публичных средств для частного использования . Кроме того, к коррупционным явлениям относится и непотизм (кумовство, семейственность).
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не к добру это, живого человека называть именем покойника
Я что-то пропустил?
так, что да, ты, кацапик, дома нашёл, что никто не накопал.
Да и предыдущему товарисчу комментатору - Порошенко никогда не был креатурой фирташа, у него своего бабла хватает, вы опять блюетесь рыгачкой из кремлевских методичек. Спалился сразу, ублюдок.
в чому він не правий? в тому, що Україна зараз поводиться як слизняк? давно же час зібратися і створити план поверення України статусу країни ядерного клубу!
Питання треба ставити так - або ви вписуєтесь за нас і відновлюєте терріторіальну цілісність, а бо ми почниємо виробляти ядерну зброю!! ВСЕ!
можна мати чудові стосунки зі своїми стратегічним партнерами, в тому числі за американцями, але справедлівість має восторжествувати: ви нас розброїли? в обмін на що? гарантії терріторіаьлної недоторканності? нашу терріторіальну цілісність порушено! вибачте, але ми повертаємо собі ядерну зборою!
якщо до тебе не доходить ця банальна істина - то можешь йди нах широкими кроками