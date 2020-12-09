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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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США продолжат поддержку Украины в борьбе с корыстными интересами определенных кругов, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США продолжат поддержку Украины в борьбе с корыстными интересами определенных кругов, - посольство

Соединенные Штаты Америки приветствуют прогресс Украины в борьбе с коррупцией и обещают дальнейшую поддержку для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов.

Об этом заявил в Твиттере посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В Международный день борьбы с коррупцией мы приветствуем прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и заверяем в поддержке со стороны США для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов. #UnitedAgainstCorruption", - отметили в диппредставительстве.

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Напомним, ежегодно 9 декабря, по инициативе ООН , отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была подписана Конвенция ООН против коррупции. Украина ратифицировала соглашение 18 октября 2006. Согласно Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999), коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц и групп, а также различные формы незаконного присвоения публичных средств для частного использования . Кроме того, к коррупционным явлениям относится и непотизм (кумовство, семейственность).

США продолжат поддержку Украины в борьбе с корыстными интересами определенных кругов, - посольство 01
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Топ комментарии
+14
Это они о Бене. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 2102
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09.12.2020 13:04
+9
Каломойше приготовиться.. а лучше насушить сухарей.
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09.12.2020 13:04
+9
"Здравствуй, Зеля, я вернулся." Из американской тюрьмы лет через 800. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 2315
США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 213
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09.12.2020 13:07
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Это они о Бене. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 2102
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09.12.2020 13:04 Ответить
"Здравствуй, Зеля, я вернулся." Из американской тюрьмы лет через 800. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 2315
США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 213
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09.12.2020 13:07 Ответить
Там для обоих местечко уготовано.
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09.12.2020 13:17 Ответить
Из американской тюрьмы лет через 800 - в Гуантанамо хороший климат для стариков США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 5962
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09.12.2020 13:29 Ответить
Зеля в качестве кого через 800 лет?
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09.12.2020 13:35 Ответить
В качестве того, кто моложе Бени на 15 лет. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 9446
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09.12.2020 15:48 Ответить
Беня стал кругом (михаилом владимировичем ?)
не к добру это, живого человека называть именем покойника США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 4382
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09.12.2020 13:32 Ответить
Лучше бы он стал раком. В тюрьме. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 9178
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09.12.2020 15:46 Ответить
Это еще и о зеле и Ко)нормальный такой толстый намек...
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09.12.2020 13:32 Ответить
Каломойше приготовиться.. а лучше насушить сухарей.
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09.12.2020 13:04 Ответить
Так и зеля за ним,как подельник идет)
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09.12.2020 13:34 Ответить
агент под прикрытием
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09.12.2020 13:37 Ответить
а твоє в лайні
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09.12.2020 13:18 Ответить
Ну кто еще может так написать. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 6034
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09.12.2020 13:27 Ответить
Вот ты олигофрен, это точно. Киздуй в рашку там все че-е-естные!!!!!))))))
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09.12.2020 13:31 Ответить
США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 755
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09.12.2020 13:14 Ответить
товарищ лейтенант Баканов, там рошеновские черти новый магазин открыли США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 9774
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09.12.2020 13:36 Ответить
Продолжат?
Я что-то пропустил?
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09.12.2020 13:14 Ответить
США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 1747
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09.12.2020 13:16 Ответить
это они 100% про буризму коли хорошего парня и ещё про одного хорошего сыночка одного политика из США.
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09.12.2020 13:26 Ответить
Что-то трампон при всем своем жгучем желании не накопал, а кацапик дома нашел. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 3559
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09.12.2020 13:33 Ответить
чего ж не накопал то, всё известно, бидон молодшый получал горы денег ни за что. а как прижали, аж папаня из сша прибежал, шокина да пороза стращать. хехе.
так, что да, ты, кацапик, дома нашёл, что никто не накопал. США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство - Цензор.НЕТ 7486
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09.12.2020 14:41 Ответить
"Нікого не здивує, що українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу. Зрештою, у них загальні ключові цілі, наприклад, зберігати в Україні слабкі державні інститути і нинішню корупцію, запобігати інтеграцію країни в більш прозоре і засноване на правилах євроатлантичне співтовариство. Баланс сил між різними олігархічними групами може варіюватися, але суть системи залишається незмінною. Невелика група олігархів схвалює ключові рішення через своїх представників у владі та в державних установах, продовжуючи формувати траєкторію нації", - підкреслив Сергій Верланов. - чтобы не обеднеть, олигархи нам ещё и своих президентов назначают, Ахметов Януковича, Фирташ Порошенка, Коломойский Зеленского. Следующего президента очередь Пинчука назначать.
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09.12.2020 13:31 Ответить
Насколько же надо быть тупым,чтоб тебя коломойша или ахметов заставили голосовать...и самое интересное,что у зерыголосилок уже Порох не олигархом стал))))))
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09.12.2020 13:40 Ответить
Обама здав Путіну - Крим і Донбас, Трамп здав Азовське море, а ці що здадуть - Київ за відкриття посольства ? Є Будапешткі гарнтії або будьте-любязні або йдіть в дупу, так повинна поводитись Україна, а не сосати по черзі то у Кремля то у Вашінгтона.
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09.12.2020 13:32 Ответить
Ты посмотри как оживились кремлевские подстилки, ну прямо борцуны херовы с проблемами Украины. Идите на хрен , твари. С поддержкой США мы еще можем стать нормальной страной, а вы сосите, как всегда у кремля, там же вкусно. И не надо за словоблудием своим скрывать смысл вашего говна- типа мы тут сами с усами- нам никто не нужен. Так пишут только сосуны мордорские. Вот тридцать лет сами с усами под чутким руководством дерьма из кремля. Не надо нам этого. Кому в Украине не нравится- на хер с пляжа в любимую *********, там все как вы хотите.
Да и предыдущему товарисчу комментатору - Порошенко никогда не был креатурой фирташа, у него своего бабла хватает, вы опять блюетесь рыгачкой из кремлевских методичек. Спалился сразу, ублюдок.
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09.12.2020 13:40 Ответить
ти потвора, навчись, спочатку людської мови, а потім називай оппонентів "підстілками"!
в чому він не правий? в тому, що Україна зараз поводиться як слизняк? давно же час зібратися і створити план поверення України статусу країни ядерного клубу!
Питання треба ставити так - або ви вписуєтесь за нас і відновлюєте терріторіальну цілісність, а бо ми почниємо виробляти ядерну зброю!! ВСЕ!

можна мати чудові стосунки зі своїми стратегічним партнерами, в тому числі за американцями, але справедлівість має восторжествувати: ви нас розброїли? в обмін на що? гарантії терріторіаьлної недоторканності? нашу терріторіальну цілісність порушено! вибачте, але ми повертаємо собі ядерну зборою!
якщо до тебе не доходить ця банальна істина - то можешь йди нах широкими кроками
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09.12.2020 15:04 Ответить
так, еслиб наше правительство хотело делать то в чем Вы собираетесь его поддерживать
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09.12.2020 13:57 Ответить
зачем эти обещания ?? взяли за яйца вытрусили все и на кичу...
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09.12.2020 19:34 Ответить
 
 