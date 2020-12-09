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детсад (419) Кличко (4518) школа (2890) COVID-19 (18596)

Четыре школы и семь детсадов закрыты на карантин в Киеве, COVID-19 болеют около 1,3 тыс. школьников и почти тысяча педагогов, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Четыре школы и семь детсадов закрыты на карантин в Киеве, COVID-19 болеют около 1,3 тыс. школьников и почти тысяча педагогов, - Кличко

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты 4 школы и 7 детских садов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На сегодня в городе на карантин закрыты 4 школы. На дистанционном обучении находятся 939 классов в 265-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1302. Также болеют почти тысяча педагогов", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что из-за выявленных случая вируса, временно закрыта 191 группа в 137-ми садах. Кроме того 7 детских садов полностью закрыты на карантин.

Наполненность детей в столичных детсадах сегодня более 50%, добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса умерли 34 жителя столицы, выздоровели - 636, выявили 1 728 новых случаев, - Кличко
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Дебіли, закрийте всі школи і дитсадки, а не в день по чайній ложці.
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09.12.2020 13:14 Ответить
Так детсады работают и школы как ни в не бывало.
Зато при малейшей гриппе закрывались... Абсурд
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09.12.2020 14:07 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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09.12.2020 14:59 Ответить
Які саме школи та садки, звісно ж, не скажуть.
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09.12.2020 17:05 Ответить
 
 