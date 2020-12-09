Четыре школы и семь детсадов закрыты на карантин в Киеве, COVID-19 болеют около 1,3 тыс. школьников и почти тысяча педагогов, - Кличко

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты 4 школы и 7 детских садов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На сегодня в городе на карантин закрыты 4 школы. На дистанционном обучении находятся 939 классов в 265-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1302. Также болеют почти тысяча педагогов", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что из-за выявленных случая вируса, временно закрыта 191 группа в 137-ми садах. Кроме того 7 детских садов полностью закрыты на карантин.

Наполненность детей в столичных детсадах сегодня более 50%, добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса умерли 34 жителя столицы, выздоровели - 636, выявили 1 728 новых случаев, - Кличко