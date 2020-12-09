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Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил о намерении создать рабочую группу, которая будет нарабатывать проект документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в 2030 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня вместе с Государственной службой статистики Украины и Фондом ООН в области народонаселения подписали совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проекта документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года", - написал Немчинов.

По его словам, создание рабочей группы с привлечением международных экспертов - это важный этап для подготовки к качественному проведению переписи по реестрам, признание его результатов международными партнерами Украины, цифровой трансформации и современной культуры использования данных.

Министр также считает, что переход на перепись населения по реестрам содержит многочисленные преимущества и возможности, в частности, снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, снижения нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет.

"Использование точных и актуальных данных о населении является критически важным для эффективного управления, формирования государственной политики и принятия обоснованных решений, разработки планов развития и выполнения программ социального благосостояния, реагирования на кризисные ситуации и снижение рисков, для социологических исследований и анализа рынков для бизнеса", - отметил он.

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Также министр напомнил, что работа над проведением переписи населения раунда 2030 г. при реестровом или комбинированном методе началась во исполнение Плана организации выполнения Указа Президента Украины от 29 июля 2019 № 558 "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", одобренного на заседании Кабинета Министров Украины 14 августа 2019.

"Для этого готовятся соответствующие документы о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере государственной статистической деятельности, в частности в закон Украины "О Всеукраинской переписи населения". Эти изменения урегулируют доступ органов государственной статистики к необходимым для переписи населения персональных данных, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах.

Перепись населения по реестрам - это будущее, которого не избежать", - резюмировал Немчинов.

Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов 01
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Топ комментарии
+4
шимпанЗе специально понабирал дебилов на министерские должности...
Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4671
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09.12.2020 13:41
+1
старпери недорозвинуті геть скрізь
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09.12.2020 13:52
+1
Через десять лет в етой стране с таким отношением к народу некого будет уже переписывать. Перепись будет методом поднятия рук на площади
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09.12.2020 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Що воно меле? Який сенс у переписах населення, якщо всі дані можна буде брати з реєстрів? Варіят...
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09.12.2020 13:22 Ответить
старий довбень, що воно ще може молоть.
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09.12.2020 14:31 Ответить
к тому времени, количество дибилос, ждунов , пенсионеров и поклонников нищеты можно будет пересчитать даже по пальцам
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09.12.2020 13:23 Ответить
чудово, і тоді можна робити прогрес без цих.
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09.12.2020 14:32 Ответить
Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов Источник: https://censor.net/ru/n3235885\\\\\\\\\\

Ребят, я тоже могу печатать в Пейспуке, а могу и не печатать. "получая"(именно шо "получая" з.п., как будто я шото "министрю")
и да, только дурак или патриот скажет шо я там ниче бы своей теще не "наминистрил бы" Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5676
все мы православные, так шо не надо ля-ля тут к министру то Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8892
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09.12.2020 13:25 Ответить
"Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов" - а что, передовая система Дубилета, по мобилкам, уже не годится?
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09.12.2020 13:40 Ответить
Занадто дешево,- нема чого вхопити.
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09.12.2020 14:58 Ответить
шимпанЗе специально понабирал дебилов на министерские должности...
Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4671
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09.12.2020 13:41 Ответить
Гріє собі місце на десять років
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09.12.2020 14:57 Ответить
старпери недорозвинуті геть скрізь
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09.12.2020 13:52 Ответить
Через десять лет в етой стране с таким отношением к народу некого будет уже переписывать. Перепись будет методом поднятия рук на площади
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09.12.2020 14:53 Ответить
Хакеры стерли реестр - и нет украинцев! Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5289
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09.12.2020 15:38 Ответить
Класну роботу знайшов. До 2030 року забезпечений зарплатнею.
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08.07.2021 19:15 Ответить
 
 