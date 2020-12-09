Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил о намерении создать рабочую группу, которая будет нарабатывать проект документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в 2030 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня вместе с Государственной службой статистики Украины и Фондом ООН в области народонаселения подписали совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проекта документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года", - написал Немчинов.

По его словам, создание рабочей группы с привлечением международных экспертов - это важный этап для подготовки к качественному проведению переписи по реестрам, признание его результатов международными партнерами Украины, цифровой трансформации и современной культуры использования данных.

Министр также считает, что переход на перепись населения по реестрам содержит многочисленные преимущества и возможности, в частности, снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, снижения нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет.

"Использование точных и актуальных данных о населении является критически важным для эффективного управления, формирования государственной политики и принятия обоснованных решений, разработки планов развития и выполнения программ социального благосостояния, реагирования на кризисные ситуации и снижение рисков, для социологических исследований и анализа рынков для бизнеса", - отметил он.

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Также министр напомнил, что работа над проведением переписи населения раунда 2030 г. при реестровом или комбинированном методе началась во исполнение Плана организации выполнения Указа Президента Украины от 29 июля 2019 № 558 "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", одобренного на заседании Кабинета Министров Украины 14 августа 2019.

"Для этого готовятся соответствующие документы о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере государственной статистической деятельности, в частности в закон Украины "О Всеукраинской переписи населения". Эти изменения урегулируют доступ органов государственной статистики к необходимым для переписи населения персональных данных, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах.

Перепись населения по реестрам - это будущее, которого не избежать", - резюмировал Немчинов.