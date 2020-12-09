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Украина четыре раза подавала списки на обмен по формуле "всех на всех": все процессы блокируются российской стороной, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина четыре раза подавала списки на обмен по формуле

Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года, сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш.

Украина четыре раза передавала списки на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он подчеркнул, что Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

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"Украина выполнила практически все обязательства, которые могла. В одностороннем порядке. Открыли новые контрольные пункты въезда/выезда, несмотря на карантин. Дали согласие на разминирование по 19 участкам, на разведение сил и средств на четырех новых участках. Были готовы имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе [Донбасса]. Четыре раза передавали списки на обмен по формуле "всех на всех". К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной. И теперь РФ нужно отвечать перед остальными представителями "четверки", почему она это делает", – сказал Гармаш.

По его словам, можно констатировать, что поведение России спровоцировало консолидацию позиций Германии, Франции и Украины.

"Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях. Геополитическая конъюнктура сейчас может оцениваться как позитивная для Украины. Есть повод говорить об усилении санкций против России", – сказал представитель Украины на переговорах.

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Топ комментарии
+10
Давите кремлевскую крысу! Привет из Донецка!
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09.12.2020 13:27
+7
Мистер очевидность. Это было понятно давно всем, кроме Зели.
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09.12.2020 13:27
+3
вивсьоврьоті, очі путєна не можуть брехати, а в них - мир
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09.12.2020 13:31
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Давите кремлевскую крысу! Привет из Донецка!
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09.12.2020 13:27 Ответить
Мистер очевидность. Это было понятно давно всем, кроме Зели.
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09.12.2020 13:27 Ответить
так де ж тут "Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50"?, за що розпинався Арестович???
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09.12.2020 13:29 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си заявил, что готов уйти со своего поста, если не сможет закончить войну в Донбассе.

Ну и? 9 декабря прошел год с последнего обещания. Ждем-с выполнения обещанного. Как-раз символично под елочку.
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09.12.2020 13:29 Ответить
вивсьоврьоті, очі путєна не можуть брехати, а в них - мир
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09.12.2020 13:31 Ответить
є у московії таке ЗМІ, царьград називається
воно публікує рейтинг топ-100 русофобів
дебілибль
топ-100 за 2020 рік
8 місце - Міхеїл Саакашвілі
7 місце Хіларі Клінтон
6 і 5 не памятаю
4 -Петро Порошенко
2 - Володимир Зеленський
1. Очолов рейтинг московитоненависників Ердоган
приємно, що у першій вісімці три українці
До речі, згідно опитувань серед московитського бидла, найбільшу загрозу для свого існування московітське бидло ввважає США з великим відривом, біля 60%
друге місце впевненно - Україна, близько 14%
далі Польша, Литва і т.д по 5-6%
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09.12.2020 13:42 Ответить
PS TV12 Україна чотири рази подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх": усі процеси блокуються російською стороною, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2588
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09.12.2020 13:46 Ответить
Ви ж злили весь обмінний фонд - вагнерівців, беркутню, і т.і.
І активні бойові дії заборонили - полонених не захопиш...
І злили операцію з звільнення наших полонених...
А тепер будете воду у Крим пускати, чи відступати до Дніпра???
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09.12.2020 14:23 Ответить
Можете все ваши списки скатать в трубочку и засунуть себе в ж****. ***** уже получил от Украины своих ФСБшников, Цемаха и других диверсантов, которые ему были интересны. Если бы не просрали Вагнеровцев то вообще можно было всех наших освободить. Теперь ***** обмен не интересен. Нужно было сразу менять всех на всех. Но Зеленскому и Ермаку важнее пиар чем освобождение наших людей.
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09.12.2020 14:51 Ответить
Что и следовало ожидать... А теперь пусть Додик расскажет, что ему 43 года и он не лох....
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09.12.2020 14:55 Ответить
А вы в пятый раз подайте. Потом в шестой, и т. д. Пока не поймете что ***** вас игнорирует и этот обмен ем нахрен не нужен.
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09.12.2020 15:15 Ответить
 
 