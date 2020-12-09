Украина четыре раза подавала списки на обмен по формуле "всех на всех": все процессы блокируются российской стороной, - Гармаш
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Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года, сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш.
Украина четыре раза передавала списки на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Он подчеркнул, что Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.
"Украина выполнила практически все обязательства, которые могла. В одностороннем порядке. Открыли новые контрольные пункты въезда/выезда, несмотря на карантин. Дали согласие на разминирование по 19 участкам, на разведение сил и средств на четырех новых участках. Были готовы имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе [Донбасса]. Четыре раза передавали списки на обмен по формуле "всех на всех". К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной. И теперь РФ нужно отвечать перед остальными представителями "четверки", почему она это делает", – сказал Гармаш.
По его словам, можно констатировать, что поведение России спровоцировало консолидацию позиций Германии, Франции и Украины.
"Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях. Геополитическая конъюнктура сейчас может оцениваться как позитивная для Украины. Есть повод говорить об усилении санкций против России", – сказал представитель Украины на переговорах.
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Ну и? 9 декабря прошел год с последнего обещания. Ждем-с выполнения обещанного. Как-раз символично под елочку.
воно публікує рейтинг топ-100 русофобів
дебілибль
топ-100 за 2020 рік
8 місце - Міхеїл Саакашвілі
7 місце Хіларі Клінтон
6 і 5 не памятаю
4 -Петро Порошенко
2 - Володимир Зеленський
1. Очолов рейтинг московитоненависників Ердоган
приємно, що у першій вісімці три українці
До речі, згідно опитувань серед московитського бидла, найбільшу загрозу для свого існування московітське бидло ввважає США з великим відривом, біля 60%
друге місце впевненно - Україна, близько 14%
далі Польша, Литва і т.д по 5-6%
І активні бойові дії заборонили - полонених не захопиш...
І злили операцію з звільнення наших полонених...
А тепер будете воду у Крим пускати, чи відступати до Дніпра???