РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15325 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 488 13
суд (24706) Янукович (30767) преступления против Майдана (270) Донской (23)

Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской

По процедуре беглый экс-президент Виктор Янукович не имеет права присутствовать на судебном заседании относительно его ареста, это просто пиар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил прокурор по делу Алексей Донской.

"Очередное заявление - это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции - это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий", - подчеркнул прокурор.

Донской добавил, что согласной той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.

"Если он появится через видеоконференцию, мы будем ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре", - добавил Донской.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беглый президент Виктор Янукович хочет персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.

Также читайте: Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
По большому счету мне плевать уже на Януковича, но по какому Закону человек, против которого суд слушает дело быть в зале суда права не имеет? По прокурорскому? Боитесь, что не сможет парировать его слова?
показать весь комментарий
09.12.2020 13:42
+3
да и йух на януковича! отвлекаете вы народ от проблем насущных.
показать весь комментарий
09.12.2020 13:31
+3
Ну да - сейчас как сказал прокурор - это закон. Как это обвиняемый не имеет права быть на собственном суде??? НОНСЕНС!!! Хотя у нас и судьи и прокуроры - сами себе закон.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да и йух на януковича! отвлекаете вы народ от проблем насущных.
показать весь комментарий
09.12.2020 13:31 Ответить
По большому счету мне плевать уже на Януковича, но по какому Закону человек, против которого суд слушает дело быть в зале суда права не имеет? По прокурорскому? Боитесь, что не сможет парировать его слова?
показать весь комментарий
09.12.2020 13:42 Ответить
Пусть даже и не думает об этом потому что его грохнут.
показать весь комментарий
09.12.2020 13:51 Ответить
янукович, а хто це?
показать весь комментарий
09.12.2020 13:58 Ответить
Ну да - сейчас как сказал прокурор - это закон. Как это обвиняемый не имеет права быть на собственном суде??? НОНСЕНС!!! Хотя у нас и судьи и прокуроры - сами себе закон.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:10 Ответить
Видно много чего сказать есть януковичу, а некоторые боятся этого.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:11 Ответить
Видимо. Боятся,что даже на фоне януковоща нынешний будет смотреться слабоумным.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:29 Ответить
Вы в названии статьи про януковоща в слове,,пиар,, букву Д пропустили.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:24 Ответить
У него уже есть 13 лет за госизмену... Пусть приезжает и из тюремной камеры ,в режиме видео присутствует на суде, если будет иначе, то это уже госизмена нынешних керманычей(мы говорим Зеленский, подразумываем-СБУ, Генпрокуратура ,МВД,Ермак,Татаров и т.д.)
показать весь комментарий
09.12.2020 14:40 Ответить
...и независимо от результатов суда , 13 лет , должен отсидеть.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:45 Ответить
Нафига нам эта "новость" ?
Адвокаты преступника что то ляпнули языком - новость.
Кто то послал их на *** - тоже новость.
показать весь комментарий
09.12.2020 15:34 Ответить
нет, имеет, но только личной персоной
показать весь комментарий
09.12.2020 21:54 Ответить
 
 