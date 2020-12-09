Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим
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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Россия "вправе делать все необходимое для своей безопасности".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, так он прокомментировал журналистам в среду новую резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации Крымского полуострова, которую приняли 7 декабря.
"В данном случае речь идет о суверенной территории России, на которой Россия в рамках международного права и международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".
Против резолюции проголосовали 17 стран, в том числе Россия. "За" принятие документа высказались 63 страны, еще 62 – воздержались.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал новую резолюцию ООН по милитаризации Крыма – еще одним элементом правового давления на Россию.
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я не то шоб тридварас, но ватникам надо говорить на ватном, а там кроме г.вна, о.ка и прочего такого - решительно ничего нету. кто не верит - посл. пранки по телефону - каждый второй "русский" и даже(!) "кавказец" = про о.ко, г.вно, и прочие органы мущин и конечно же процесс сам то..... если терпения хватит - послушайте с пару пранков
вот так нужно отвечать кацапам на их хотелки. а не "зато не стреляют"
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