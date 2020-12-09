Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Россия "вправе делать все необходимое для своей безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, так он прокомментировал журналистам в среду новую резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации Крымского полуострова, которую приняли 7 декабря.

"В данном случае речь идет о суверенной территории России, на которой Россия в рамках международного права и международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Против резолюции проголосовали 17 стран, в том числе Россия. "За" принятие документа высказались 63 страны, еще 62 – воздержались.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал новую резолюцию ООН по милитаризации Крыма – еще одним элементом правового давления на Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В резолюции ООН по Крыму появились новые пункты об угрозе международной безопасности и "Крымской платформе", - Николенко