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Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Россия "вправе делать все необходимое для своей безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, так он прокомментировал журналистам в среду новую резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации Крымского полуострова, которую приняли 7 декабря.

"В данном случае речь идет о суверенной территории России, на которой Россия в рамках международного права и международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Против резолюции проголосовали 17 стран, в том числе Россия. "За" принятие документа высказались 63 страны, еще 62 – воздержались.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал новую резолюцию ООН по милитаризации Крыма – еще одним элементом правового давления на Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В резолюции ООН по Крыму появились новые пункты об угрозе международной безопасности и "Крымской платформе", - Николенко
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Топ комментарии
+27
В рамках международного права и обязательств это территория Украины,но это ж кацап так что к разуму взывать бесполезно оно понимает только силу
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09.12.2020 13:53
+22
В рамках міжнародного права Крим не вважається територією Росососсісії.
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09.12.2020 13:54
+12
не ваша а ворованная Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим - Цензор.НЕТ 757
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09.12.2020 13:55
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Ага ) полюбому)))
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09.12.2020 13:50 Ответить
В рамках международного права и обязательств это территория Украины,но это ж кацап так что к разуму взывать бесполезно оно понимает только силу
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09.12.2020 13:53 Ответить
В рамках міжнародного права Крим не вважається територією Росососсісії.
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09.12.2020 13:54 Ответить
а вони тобі " а нас рать"
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09.12.2020 14:20 Ответить
не ваша а ворованная Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим - Цензор.НЕТ 757
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09.12.2020 13:55 Ответить
И Кремля большая часть территории ворованная и обворованная.
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09.12.2020 14:38 Ответить
И > У
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09.12.2020 14:39 Ответить
Против лома возможен лом.. Иначе никак..
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09.12.2020 13:57 Ответить
против ЛОМА , есть ДВА лома !!!
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09.12.2020 14:04 Ответить
в данном случае толко гроб.
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09.12.2020 14:21 Ответить
Каким образом украденное переквалифицировалось в 'суверенное'? Конечно, правовое давление не работает, нужно было сразу кацапов от Свифт отключить.
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09.12.2020 13:59 Ответить
щас кроме свифта есть альтернативные платежные системы. так что фигня это.
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09.12.2020 14:26 Ответить
какие например, криптовалюта? представьте оплату за газ и нефть криптой
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09.12.2020 14:42 Ответить
ще б тебе від інтернета
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09.12.2020 20:34 Ответить
Я тебе мешаю лгать?
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09.12.2020 22:22 Ответить
пиши українською, твоє гавкання малозрозуміле.
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10.12.2020 08:52 Ответить
Ага такая же как и приднестровье и лугандония .
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09.12.2020 13:59 Ответить
Абхазія, Осетія, Карабах...
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09.12.2020 14:17 Ответить
Карабах уже пришлось вернуть. Сколько веревочке не виться, все равно ворованное прийдется отдавать законным хозяевам
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09.12.2020 22:26 Ответить
Логіка урки.
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09.12.2020 13:59 Ответить
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 3722 Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 3141
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09.12.2020 14:01 Ответить
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 8194.....
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09.12.2020 14:01 Ответить
в Гааге твои усы и впадина под ними, будут тоже "суверенным" местом нигеров. Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 7376
я не то шоб тридварас, но ватникам надо говорить на ватном, а там кроме г.вна, о.ка и прочего такого - решительно ничего нету. кто не верит - посл. пранки по телефону - каждый второй "русский" и даже(!) "кавказец" = про о.ко, г.вно, и прочие органы мущин и конечно же процесс сам то..... если терпения хватит - послушайте с пару пранков
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09.12.2020 14:04 Ответить
национальная особенность
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09.12.2020 14:10 Ответить
ты не понял - каждый второй "мужик" или "кавказец" = вещает про .... ну, про "скрепное". искренне ся считая "борцом за трад. ценногсти"
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09.12.2020 14:36 Ответить
квартирный вопрос
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09.12.2020 14:06 Ответить
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 1789 Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 8044
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09.12.2020 14:09 Ответить
да неужели-ну так водой обезпечьте полуостров- если вы такие хозяева-
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09.12.2020 14:10 Ответить
патовая ситуация, а еще и боинг...
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09.12.2020 14:13 Ответить
......в ранней юности как то на ШКОЛЬНОЙ площадке , меня с пацанами остановил ******* на пару лет старше нас ВСЕХ , на мой вопрос ;когда вернет велик , тот ответил : ЗАБУТЬ и получил с ходу ВИЛКОЙ в УХО !!! как то повезло ему ОТВЕРНУЛСЯ да и вилка была ЛЮМИНЬЕВА , но велик вернули к ВЕЧЕРУ !!! с УРКАМИ только так , очканешь один РАЗ и заедят !!!
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09.12.2020 14:10 Ответить
все урки плохо кончают, закон такой
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09.12.2020 14:15 Ответить
Тут не кіт з лампою, тут тигр з прожектором потрібний.
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09.12.2020 14:43 Ответить
Ось такий:
Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо - Цензор.НЕТ 5197
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09.12.2020 14:44 Ответить
Це всеодно, як Костя Саприкін казав би, що то його гаманець і може що завгодно з ним робити...
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09.12.2020 14:15 Ответить
Теперь наша очередь ставить условия, товарищ Песков.
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09.12.2020 14:21 Ответить
Чего тогда претензии по кормлению,,суверенрой территории,, водой из Украины? Носите тазиками из Кубани,в чем проблема? О международном праве вспоминают изборочно,когда выгодно.
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09.12.2020 14:22 Ответить
только что в Карабахе прогремел взрыв , погибло 2 военных Азербайджана и один ранен , о чем это ГОВОРИТ ??? Алиев очканул , пустил руских теперь они им делают ПАКОСТИ !!! ЕСЛИ побеждаешь , ПОЧЕМУ остановился ??? аааааа кто то ТАК сказал , что ты ОБОССАЛСЯ , а солдаты продолжают гибнуть !!!! ВРАГА надо ПОБЕДИТЬ и НАВСЕГДА !!!
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09.12.2020 14:25 Ответить
росии -- ВЕРЫ НЕТ !!!
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09.12.2020 14:26 Ответить
если отвлечься от темы стырено-сп*жженого Крыма, то по логике писькова Донецкая и Луганская области - наши суверенные и мы можем там делать все что хотим? и рашу это не должно беспокоить ни в каком виде? значит в нашей воле (осподи...не с этим шмарклей) ввести в эти области любой военный контингент с любым вооружением и его количеством...
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09.12.2020 14:30 Ответить
Песков вышел не из дворян и не имеет понятия о границах, о междугородном праве, согласно которому это территория Украины. Песков это продукт или издержки последней империи, притом не самые лучшие. Поэтому говорить с ним о каком-то суверенитете бесполезно, для него это непонятное. Хочется посмотреть на него, когда будут делить на части так называемую Россию.
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09.12.2020 14:35 Ответить
Подавитесь вы этой территорией и очень скоро.
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09.12.2020 14:37 Ответить
более полвека на ваешей суверенной территории строилась инфраструктура и вкладивались сотни миллиардов а может и триллион долларов . как по мне, верните бабки, и делайте все что вздумаеться. а украинци переедут на материк
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09.12.2020 14:42 Ответить
"Делаем,что хотим!"- шикарный девиз для любого дурдома
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09.12.2020 14:42 Ответить
Алкоголик никогда не признает что он алкоголик.
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09.12.2020 14:49 Ответить
Проходят века. Меняются люди, страны. Мир меняется. Но только в московии все по прежнему - как в средние века. И один из элементов непробиваемой и не меняющейся с временем мокшанской логики - РАЗ УКРАЛ, ЗНАЧИТ МОЕ! И никакими цивилизованными и законными методами обьяснить козломордым- что это не хорошо и не правильно - НЕВОЗМОЖНО! Никакими силами невозможно заставить русского вернуть добровольно то, что он украл! Это у них уже на генном уровне, и как видим и на высшем осударственном тоже...
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09.12.2020 15:11 Ответить
Давно должны размещаться базы НАТО и ПРО на суверенной территории Украины!
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09.12.2020 15:13 Ответить
В данном случае речь идет о суверенной территории Украины, на которой Украина в рамках международного права и международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности

вот так нужно отвечать кацапам на их хотелки. а не "зато не стреляют"
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09.12.2020 15:30 Ответить
Прокльонськая тоді нагоа Ілона Иаска тормошьіт воду в крьісм подавать?
Ь
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09.12.2020 15:45 Ответить
"Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо" - подумав Адік і приєднав Австрію. А в Нюрберзі вся підзаборна сволота казала, що вони прості солдати і виконували накази.
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09.12.2020 16:19 Ответить
Словарь, специально для россиян в Польше. Запомните!
Боярышник - na rozstrój żołądka
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09.12.2020 16:47 Ответить
Ну так а зачем сопли и слезливые обращения в ООН по поводу воды.. если это " суверенная территория", воды то вокруг море, даже два.
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09.12.2020 19:15 Ответить
Власти России скоты, вор на воре, лжец на лжеце .Гадят везде, где могут..
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09.12.2020 19:19 Ответить
Срочно референдум.добровольный конечно, народа крыма - а может он не хочет быть заложником.
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09.12.2020 19:44 Ответить
сверхнаглость
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09.12.2020 21:52 Ответить
 
 