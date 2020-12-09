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Украина получит от Европейского инвестбанка 640 млн евро на дороги и закупку транспорта, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина получит от Европейского инвестбанка 640 млн евро на дороги и закупку транспорта, - Шмыгаль

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили кредитные соглашения на общую сумму EUR640 млн для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"640 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк на развитие инфраструктуры и транспорта. Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны.

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Подписали сегодня с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения:

📌 340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.
📌 200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины.
📌 100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области", - рассказал Шмыгаль.

Украина получит от Европейского инвестбанка 640 млн евро на дороги и закупку транспорта, - Шмыгаль 01
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Топ комментарии
+10
Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.Источник: https://censor.net/ru/n3235894

Т.е. Шмыгаль откровенно врет. Опять ЗЕлень деньги на борьбу с Ковидом пилит на дорогах.
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09.12.2020 14:07
+7
Читаем внимательно, почти 500млн Евро из етого КРЕДИТА пойдет на восстановление Луганды. Тоесть на финансирование Жопоблока Ахметова и сепаратистов. А украинцам повысят тарифы на електроенергию и газ чтобы отдать етот кредит. Вот и вся економика.
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09.12.2020 14:39
+7
ЦЕНЗОР, не обманывайте людей. Ето не безвозмездная помощь от Европы , а КРЕДИТ, на финансирование сепаратистов за счет украинцев.
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09.12.2020 14:42
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Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.Источник: https://censor.net/ru/n3235894

Т.е. Шмыгаль откровенно врет. Опять ЗЕлень деньги на борьбу с Ковидом пилит на дорогах.
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09.12.2020 14:07 Ответить
Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Я ж говорил зебилы эти деньги на дороги пустят)))))))))))))))
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09.12.2020 14:08 Ответить
"Єх дороги...пиль да туман,холода,тревоги,да степной бурьян" !!!)))
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09.12.2020 14:20 Ответить
Цим бездарям нічого не можна давати: тупо роздерибанять.
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09.12.2020 14:10 Ответить
Чому тупо,в справі дерібану зелена пліснява профі найвищої кваліфікаціі !!)))
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09.12.2020 14:18 Ответить
розкрадуть, розпилять. Та хоч Європа побачить, як.
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09.12.2020 14:13 Ответить
Зелена пилорама працюватеме безперервно!!!)))
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09.12.2020 14:16 Ответить
О,це улюблена тема зелених шдяхобудівельників !!!)))
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09.12.2020 14:14 Ответить
Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4610
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09.12.2020 14:16 Ответить
Сук ***! Ну нет слов кроме матерных.
Я не верю, что в ЕС не знают, что этит деньги банально разворовывают, потому логично что кто то там получает откат. Или я чего то не понимаю?
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09.12.2020 14:18 Ответить
Все в стране великолепно, никаких проблем.. кроме одной маленькой - дороги.
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09.12.2020 14:19 Ответить
нашо банк підтримує те, що вже на дні? щоб довше ця влада залишалась? меньше грошей - скоріш українці її знесуть. правило холодильника!
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09.12.2020 14:23 Ответить
340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3235897

Вообще то, пострадала вся Украина! Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3876
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09.12.2020 14:23 Ответить
Читаем внимательно, почти 500млн Евро из етого КРЕДИТА пойдет на восстановление Луганды. Тоесть на финансирование Жопоблока Ахметова и сепаратистов. А украинцам повысят тарифы на електроенергию и газ чтобы отдать етот кредит. Вот и вся економика.
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09.12.2020 14:39 Ответить
ЦЕНЗОР, не обманывайте людей. Ето не безвозмездная помощь от Европы , а КРЕДИТ, на финансирование сепаратистов за счет украинцев.
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09.12.2020 14:42 Ответить
«Україна зараз фактично не має уряду, - каже британський фахівець у Києві, - натомість є президентська адміністрація, яка вирішує майже усе, і якою керує фактичний віце-президент Єрмак».
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09.12.2020 14:45 Ответить
Мы берем кредит для восстановления инфраструктуры в прифронтовой зоне? Вы совсем с дуба рухнули?
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09.12.2020 14:53 Ответить
Все делается для капитуляции и чтобы росийские танки заезжали в Украину с комфортом. Фактически Зеленский продолжает политику Парашенка. Тоесть обустраивает границу с ОРДЛО так же как Парашенко обустроил границу с окупированным крымом. Осталось только дать даунбасу Зону Свободной Торговли. Притом не только окупированной территории а как говорил предатель Кравчук, всем дамбасу. Тоесть отрезать Украину от Азовского моря от Харькова по Одессу.
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09.12.2020 15:40 Ответить
Извините за буквоедство, но не пишите "получит", "вьіделит" и т.п. Ведь ето кредит, пусть и с малой процентной ставкой. Если бьі у нас бьіло правовое государство, реальная борьба с коррупцией, то нам спокойно частньіе кредиторьі давали кредитьі под 3,5-4 %. А так вчера минфин продал облигации по 10-11%. А вьі говорите: ну отменил КСУ ответственности за ложь в декларациях, делов то. А вот и делов
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09.12.2020 14:56 Ответить
если бы на цензоре не было цензуры, то заголовок пестрел так: "очередное вороватое правительство Украины взяло для дерибана по своим карманам кредит, который будут выплачивать украинцы со своих налогов".
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09.12.2020 15:45 Ответить
Ну да..😂по две дороги,в каждую ноздрю,каждому слуге
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09.12.2020 15:07 Ответить
Зеленій плісніві підвезли піломатер'ялу...
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09.12.2020 15:09 Ответить
знову мази пази закуплять ?
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09.12.2020 15:37 Ответить
А когда уже уроды в Киеве будут дороги делать? Уже до злости надоело прыгать по колдобинам и стоять в пробках по несколько часов из за отсутствия развязок. За год приходится по два раза подвеску авто ремонтировать.
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09.12.2020 15:42 Ответить
это все евробляхеры виноваты, налоги не платят и пилить не чего))
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09.12.2020 15:49 Ответить
закупка транспорта для кого ??? если машины скорой помощи ладно, а если машины под жопу какой то твари это грех...
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09.12.2020 19:32 Ответить
 
 