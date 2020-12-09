Отрицание Россией Голодомора как геноцида соизмеримо с совершением этого преступления, - МИД

Отрицание Россией Голодомора 1932-1933 годов как акта геноцида украинского народа соизмеримо с совершением этого преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины к Международному дню памяти жертв преступления геноцида.

В МИД отметили, что почтение памяти человеческого достоинства жертв геноцида и предотвращение этому преступлению, среди прочего, требует установления правды и восстановления исторической справедливости.

"Несмотря на установленные факты, неопровержимые данные свидетелей, шокирующие документы и архивные материалы, Российская Федерация продолжает отрицать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа советским режимом. Это касается и депортации крымскотатарского народа в 1944 году. В 2015 году Российская Федерация включила статью Рафаэля Лемкина, основоположника исследования преступления геноцида, "Советский геноцид в Украине" в так называемый перечень экстремистских материалов. Такие действия российской стороны являются показательными, ведь соразмерным совершению преступления может быть только его отрицание или оправдание", - говорится в сообщении.

В МИД считают, что "то, что Украина продолжает страдать от внешней агрессии и насилия, которые были решены Россией в 2014 году в сочетании с попыткой аннексии Крыма, служит подтверждением, что отсутствие признания и осуждение преступлений прошлого, как и утверждение уважения к правам и свободам человека и гражданина, открывает путь к совершению вопиющих нарушений универсальных норм и правил, в том числе преступлений против человечности".

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