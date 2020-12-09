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геноцид (391) Голодомор (1038) МИД (6655) россия (91360)

Отрицание Россией Голодомора как геноцида соизмеримо с совершением этого преступления, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Отрицание Россией Голодомора как геноцида соизмеримо с совершением этого преступления, - МИД

Отрицание Россией Голодомора 1932-1933 годов как акта геноцида украинского народа соизмеримо с совершением этого преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины к Международному дню памяти жертв преступления геноцида.

В МИД отметили, что почтение памяти человеческого достоинства жертв геноцида и предотвращение этому преступлению, среди прочего, требует установления правды и восстановления исторической справедливости.

"Несмотря на установленные факты, неопровержимые данные свидетелей, шокирующие документы и архивные материалы, Российская Федерация продолжает отрицать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа советским режимом. Это касается и депортации крымскотатарского народа в 1944 году.  В 2015 году Российская Федерация включила статью Рафаэля Лемкина, основоположника исследования преступления геноцида, "Советский геноцид в Украине" в так называемый перечень экстремистских материалов. Такие действия российской стороны являются показательными, ведь соразмерным совершению преступления может быть только его отрицание или оправдание", - говорится в сообщении.

В МИД считают, что "то, что Украина продолжает страдать от внешней агрессии и насилия, которые были решены Россией в 2014 году в сочетании с попыткой аннексии Крыма, служит подтверждением, что отсутствие признания и осуждение преступлений прошлого, как и утверждение уважения к правам и свободам человека и гражданина, открывает путь к совершению вопиющих нарушений универсальных норм и правил, в том числе преступлений против человечности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Дальше то что? Они 350 лет хотят только одного, уничтожить Украину, а мы видим в их глазах мир...
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09.12.2020 14:13
+7
Убийце роиси обычное дело кричать, что она не убийца.
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09.12.2020 14:13
+7
Роисе нужна территория и человеческий ресурс, а не государство Украина.
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09.12.2020 14:35
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Дальше то что? Они 350 лет хотят только одного, уничтожить Украину, а мы видим в их глазах мир...
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09.12.2020 14:13 Ответить
вони хочуть Україну привласнити. не хочуть вони її знищити.
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09.12.2020 14:24 Ответить
Роисе нужна территория и человеческий ресурс, а не государство Украина.
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09.12.2020 14:35 Ответить
а людський ресурс вони перероблять на рюзьге...,
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09.12.2020 14:36 Ответить
та і хто ж ці "вони"?
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09.12.2020 14:39 Ответить
русскіє.
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09.12.2020 14:40 Ответить
а хто це такі "русскіє"?
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09.12.2020 14:41 Ответить
ті, хто говорят на русскам язьіке і живуть запорєбріком і в інших країнах, і відмінною рисою яких є русская челюсть, русская скрепа, і загальна слабкість мозку до когнитивних дій.
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09.12.2020 14:44 Ответить
я би твій перелік властивостей вишикував у зворотньому напрямку
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09.12.2020 14:54 Ответить
та роби шо хочеш.
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09.12.2020 14:59 Ответить
не зрозумів ти мабуть, найперше у них слабкість мозку, а потім все інше
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09.12.2020 15:13 Ответить
то ти не зрозумів, що моя остання відповідь стосувалась тільке тебе особисто.
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09.12.2020 15:14 Ответить
Тобто слабкість мозку породжує русскаязичіє? чи навпаки?
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09.12.2020 16:24 Ответить
слабкість мозку породжує сталість у розвитку, одномовність у тому числі
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09.12.2020 17:41 Ответить
«Ру́сские - восточнославянский народ, самый многочисленный народ России
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09.12.2020 14:47 Ответить
имя прилагательное
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09.12.2020 14:49 Ответить
кассаби.
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09.12.2020 14:53 Ответить
русскими они стали по вере. когда пришло православие и библия бьіла переведен на староболгарский, которого и теперь 60% в русском язьіке, мокшан начали заганять в церкви и назьівалась вера русская.
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09.12.2020 15:02 Ответить
«руССкими» кассаби стали у 1721 році, по наказу імператора Петра Кобили-Романова, який вигадав для своєї «імперії» назви замість Московія, Московского царства (бувшого Московского Улуса Орди) нову назву -«Россія».
(Це історичний факт, як би кассаби не нищили і не переправляли давні рукописи.)
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09.12.2020 15:13 Ответить
то накази, а я тобі про природній розвиток собитій.
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09.12.2020 15:19 Ответить
1932 року Джугашвіллі перейменував вєлікароссов у русскіх.
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09.12.2020 15:34 Ответить
Що означає «грудень»?Це період року,коли земля замерзає «на груду».Тому і місяць називається-грудень,період замерзлої землі.А що означає «декабрь»?Декабрь-це з латинської dicembre і означає «десятий місяць».В Римській імперії,звідки йде ця назва,новий рік починався першого березня,тому логічно,що для них грудень-це «десятий місяць».А ось,що до того мають москалі,в яких до 1699 року,новий рік починався з першого вересня?Як називався на москальській мові місяць грудень до календарної реформи у 1700році?Це був,явно,не «декабрь»..
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09.12.2020 15:41 Ответить
Так себе обізвала грьобана кацапва.
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09.12.2020 17:17 Ответить
Російськомовні.
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09.12.2020 14:40 Ответить
мова тут не головне
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09.12.2020 14:43 Ответить
через мову вони загарбують інших.
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09.12.2020 14:46 Ответить
ні, не через мову, через свідомість
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09.12.2020 14:48 Ответить
а мова несе цю свідомість.
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09.12.2020 14:50 Ответить
дивись Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 177Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 177https://youtu.b/8U2Z2EQ2xyI
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09.12.2020 20:19 Ответить
Яка мова - така і свідомість.
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09.12.2020 14:50 Ответить
а тут вже ні: яка свідомість - така і мова. чи ти хочеш сказати, що мова виникає з чогось іншого, ніж із свідомості?
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09.12.2020 15:12 Ответить
мова з оточення і освіти
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09.12.2020 15:14 Ответить
ти написав те саме іншими словами.
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09.12.2020 15:20 Ответить
ок, самосвідомість
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09.12.2020 15:22 Ответить
Мова виникає зі свідомості. Русскіє навіть так і називають українців - свідомиє. А відсутність свідомості, як такої, породжує русскій язик, у якому слово мущіна є жіночого роду.
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09.12.2020 16:28 Ответить
нєє, відсутність свідомості породжує відсутність механізму протистояння усякким бякам. немає імунітету - ковід забирає тіло і розум. немає розуміння небезпеки - Дарвін бере своє.
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09.12.2020 21:28 Ответить
https://youtu.be/8U2Z2EQ2xyI
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09.12.2020 20:20 Ответить
через що ти взнаєш про свідомість русскава міра? через мову. телебачення, книжки, інтернет.
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09.12.2020 15:16 Ответить
Російськомовним російська мова не головне?
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09.12.2020 14:48 Ответить
звісно головне, бо ніякої іншої вони не розуміють
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09.12.2020 15:17 Ответить
Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 8210"
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09.12.2020 21:42 Ответить
кацапи свій рюзге ізик сунуть навіть туди куди собака хер не суне
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10.12.2020 07:51 Ответить
російськомовним на росії язьік не головний, бо там немає такої турбулентності, бо всі на узьком і всі зобов"язані йог знати, бо держмова. А ось русскочєлюстним скрєпним власникам українського паспорта дуже важливо.
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09.12.2020 21:40 Ответить
Після 400 років заборони Россією української мови, повернутись за 30 років, до рідної української, нереально.
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09.12.2020 14:44 Ответить
намагання слабенькі були 30 років. і зраз какаяразніца рулить
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09.12.2020 14:48 Ответить
Тут вже треба звертатись і до себе самого.
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09.12.2020 14:51 Ответить
ага, звернеться русская скрєпа сама до себе українською. аби ото молоть.
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09.12.2020 14:54 Ответить
То так до неї повернутися хочуть.
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09.12.2020 14:49 Ответить
при пороху бажання стало сильним і стало законом. зараз обрали руську біомасу і все тормозиться какойразніцей.
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09.12.2020 14:51 Ответить
так це і є захоплення.
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09.12.2020 14:42 Ответить
Та ні.
Таке їм непотрібне.
Вони хочуть Україну проковтнути, перетравити, і висрати вже «настоящімі рюзьгє», як вони самі.
Тобто саме знищити.
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09.12.2020 14:35 Ответить
Ну не всі МИ.Є один дурень який побачив той "мир" в очах одного х#ла
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09.12.2020 14:41 Ответить
Хватало их с времен Хмельницкого, всякой продажной сволочи.
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09.12.2020 15:41 Ответить
я в них нічого окрім війни не бачив. Пам'ятаю як я ще в дитинстві радів за чеченців, які боролися з кацапською нечистю.
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09.12.2020 16:14 Ответить
Убийце роиси обычное дело кричать, что она не убийца.
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09.12.2020 14:13 Ответить
Они никуда не денутся как и с Польшей. Признали же. И мы додавим.
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09.12.2020 14:17 Ответить
россия - убийца!!!! убийца всегда отрицает свое преступление перед приговором... высшей мерой наказания... надеется, что не докажут....
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09.12.2020 14:18 Ответить
Сейчас пришло наше время.
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09.12.2020 14:18 Ответить
А отрицание войны с Россией сейчас-как назвать? Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 406
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09.12.2020 14:28 Ответить
Предательством уклонистов.
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09.12.2020 14:38 Ответить
Трампщина, или как там ее щас, Байденщина, два раза взрастила эту ПАДАЛЬ - давай, борись против своего детища, нет?
Мазохисты тупые, хотя я не знаю - быть "тупыми" шоб на тя нацелены были ракеты.... чото както, не вкуриваю выгоду то Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 6628
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09.12.2020 14:32 Ответить
На Россию обижаться, это все равно, что обижаться на мух, что они не носят мед и любят говно.
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09.12.2020 14:38 Ответить
их надо угнетать, если задолбали, например дихлофосом
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09.12.2020 14:45 Ответить
Український історик Грицак чистою українською мовою розказує те саме, позиціонує себе інтелектуалом і патріотом. Гнида і запроданець московський, консерва тухла.
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09.12.2020 14:38 Ответить
член редакційної колегії часописів «Judaica Ukrainica»
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09.12.2020 14:46 Ответить
там ще є вчений манкурт Толочко...
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09.12.2020 14:48 Ответить
Толочко пише, що "не можна змусити старшу людину, яка все життя говорила російською мовою, негайно перейти на українську"... а от навпаки - запросто!
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09.12.2020 14:53 Ответить
А от є цікаві спостереження, дуже старі люди незалежно від себе, починабть розмовляти українською.
Маловідомий факт, неафішофаний кацапами, але Йосип Кобзон, коли помирав, почав говорити українською.
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09.12.2020 14:57 Ответить
Кабздон был евреем из донбасяу. Следуя твоей логике он должен был заговорить на идиш.
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09.12.2020 17:16 Ответить
Нда. Квалификация нашего МИДа - плинтусная.
Рафаэль Лемкина, автор термин и юридического определения понятия "геноцид" основывал свою статью на предложенном им определении. ГА ООН приняла другое, усеченное определение геноцида.
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09.12.2020 15:26 Ответить
А как насчет "заперечення" Китаем, Индией, Британией? Ух, сколько злодеев в мире! Нужно их наказать и Украина это сделает.
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09.12.2020 16:44 Ответить
Штати зробили одну вагому помилку в 1945 році¡
Треба було бонбочку кинуть не на Японію, а на паРашу і половина проблем світу ніколи б не з'являлися!
Хоча таку можливість обговорювали, але до виконання не прийняли!
Тоді і Голодомор був би визнаний Геноцидом українського народу!
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09.12.2020 17:03 Ответить
 
 