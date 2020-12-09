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МИД Украины обратился к Канаде за помощью в получении вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

МИД Украины обратился к Канаде за помощью в получении вакцины от COVID-19

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин обратился к Канаде за помощью в получении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

"Обратился к канадских партнерам о помощи в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан", - сказал Енин.

Как сообщается на сайте МИД, Енин провел 8 декабря встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой и обсудил с ней ряд вопросов украинско-канадской повестки дня, уделив особое внимание вопросам содействия в получении вакцины от COVID-19, координации совместных действий в расследовании катастрофы самолета PS752 под Тегераном и обеспечения надлежащей компенсации родственникам жертв этой катастрофы.

Отдельной темой встречи стали состояние реализации канадских инвестиционных проектов в нашей стране и планах по модернизации соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Енин рассказал Галадзе о реализации внутренних реформ в Украине и выразил благодарность за готовность канадской стороны в дальнейшем способствовать реформам в Украине, в частности в сфере судебной ветви власти.

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ну да... вы полагаете, они заказали вакцины в четыре раза больше собственного населения, чтобы потом поделиться с Украиной?...
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09.12.2020 14:48 Ответить
Зрозуміло : "Подайте бідним, не минайте..." Та потрібно бути оптимістами. Вакцинують і нас. ...Після Азії , Африки та Латинської Америки.
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09.12.2020 14:55 Ответить
А пусть обращаются к тем, кому маски продали. Так сказать в благодарность.
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09.12.2020 14:55 Ответить
Хитросделанные зеленые себя любимых, своих многочисленных родственников и друзей хотят обеспечить вакцинами?
Канада поступит очень мудро, если даст вакцины для вакцинирования медперсонала, воинов ВСУ под контролем представителей Канады.
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09.12.2020 15:04 Ответить
МЗС України звернулося до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4206 МЗС України звернулося до Канади по допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9396
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09.12.2020 15:12 Ответить
так уряд начебто вже домовився про вакцини чи то був фейк?
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09.12.2020 15:58 Ответить
 
 