Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец. ТАБЛИЦА
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Глава Минздрава Максим Степанов рассказывает о случаях по дате внесения в базу, а не по реальной дате, когда событие произошло. То есть в статистику за декабрь, которую озвучивает министр, входят случаи выздоровления пациентов за август или даже апрель. Понимаете весь п##дец в статистике, если в декабре вносят 953 случая выздоровления, которые произошли еще в августе.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.
"Какой министр, такая и статистика.
За период 1-7 декабря в систему были внесены 87 635 новых случаев.
Причем из них :
1514 имеют дату наступления события в октябре,
236 - в сентябре,
105 - в августе
14 - в июле
4 - в июне.
Летальных 1-7 декабря были внесены 1380, из них
717 - декабрь
587 - ноябрь
68 - октябрь
7 - сентябрь
1 - август.
В "лидерах" традиционно Киев. Из 10580 новых случаев
790 - октябрь
81 - сентябрь
20 - август
3 случая за июль.
Аналогичная ситуация в Днепропетровской области, Черкасской и Сумской.
По выздоровлениям, которыми так любит хвастаться Степанов.
За 1-7 декабря было внесено в систему 81392, из них
28833 это декабрьские
35166 - ноябрьские
13583 - выздоровления которые были в октябре
2648 в сентябре
953 в августе
178 в июле
12 в июне
3 в мае
16 в апреле.
Степанов, ты просто гений....хвастаться случаями выздоровления которые произошли в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре....это просто п##дец !!!!
Я не могу выложить целиком файлы, т.к. они огромных размеров. Вот выложу верхние куски.
Напоминаю что Степанов рассказывает о случаях по дате внесения в базу, а я пишу о случаях привязанных к дате события.
Понимаете весь п##дец в статистике, если в декабре вносят 953 случая выздоровления, которые произошли еще в августе. А Степанов такой вообще дурака включает, и начинает по ушам чесать, что у нас выздоровления начали расти. Идиот, выздоровления уже давно произошли, просто ты, рукажоп, который вместо работы, бегаешь по телеэфирам и ездишь по ушам одну и ту же херню.
Кстати, а где 75 тыс. ПЦР тестов, которые ты обещал до конца года?" - заявил Истребин.
Пожалуйста, подождите...
а, первое делал только шо, в сортире то
До речі, у нас в громаді анонсували повну ліквідацію медицини. Будемо у приватних в Сумах лікуватися. Зате звільняться кошти на благоустрій території.
Туда разве что совковые пенсы по старой памяти, как на работу ходят.
Хочешь, чтобы медобслуживание было хорошим - сам себе выбери хорошую клинику и оплати ее услуги.
А убогому 73%-жлобью ты все равно не объяснишь, чем это лучше справки за шоколадку.
"В 2020 году, когда новая система будет распространена на все уровни медицинской помощи в Украине, вы будете действительно застрахованы. Обратившись в любое учреждение, сотрудничающее с Национальной службой здоровья Украины, вы сможете получить четкий гарантированный государством пакет медицинских услуг. Именно такое реальное (а не формальное) страхование - цель нашей работы", - написала Супрун на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что страхование в широком смысле слова - это гарантия оказания медицинских услуг.
"В Британии граждане реально застрахованы на случай болезни, не будучи застрахованными в юридическом смысле. Они просто обращаются в медицинское учреждение и получают бесплатную помощь. Это и есть страхование, работающее без чрезмерной бюрократии страховых компаний", - отметила Супрун.
По ее словам, качество здравоохранения характеризуется не тем, как собирать средства, а тем, как их использовать.
"И Британия, и Германия имеют рыночные, конкурентные, ресурсоэффективные, надежные системы. Там качественная система предоставления услуг. Именно эта система реально страхует людей. А не то, каким способом собраны средства. В европейских странах здравоохранение не является следствием способа финансирования. Финансирование через механизм страхования во многих европейских странах - скорее дань истории, чем сознательный выбор. Их объединяет принцип "деньги идут за пациентом", свободный выбор врача, автономизированные заведения, которые зарабатывают, а не содержатся, рыночная конкуренция за пациента. Именно те принципы, которые мы внедряем сейчас в Украине", - отметила Супрун.
больницы, пишут, забиты поциентами.
У меня брат от этого УМЕР!!11
а то шо вирус - так и Антиколорадос высрал шо половина друзей переболели за Шахтер, а кое-кто даже погиб)
p.s. Похоже зеленый лохторат подтянулся...
говорил? ну так иди в спам.
дурдом...
Типо кто-то сомневался шо лысый дегенерат читает то шо ему напишут? Да и то с - бебебе-каньем читает по бамашке. Если "министр" без бумажки = бе-ыыы- ме- ме, ууу, - так шо ты от него хотел то?
и да - если есть подлог, то это бебеканье надо тащить вна суд.
системный аналитик
Статистику по коронавирусу умышленно публикуют на месяц позже, чтобы скрыть масштабы эпидемии===== А если публиковать на месяц раньше, это прогноз а не статистика ===