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Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец. ТАБЛИЦА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец. ТАБЛИЦА

Глава Минздрава Максим Степанов рассказывает о случаях по дате внесения в базу, а не по реальной дате, когда событие произошло. То есть в статистику за декабрь, которую озвучивает министр, входят случаи выздоровления пациентов за август или даже апрель. Понимаете весь п##дец в статистике, если в декабре вносят 953 случая выздоровления, которые произошли еще в августе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Какой министр, такая и статистика.

За период 1-7 декабря в систему были внесены 87 635 новых случаев.

Причем из них :

1514 имеют дату наступления события в октябре,

236 - в сентябре,

105 - в августе

14 - в июле

4 - в июне.

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Летальных 1-7 декабря были внесены 1380, из них

717 - декабрь

587 - ноябрь

68 - октябрь

7 - сентябрь

1 - август.

В "лидерах" традиционно Киев. Из 10580 новых случаев

790 - октябрь

81 - сентябрь

20 - август

3 случая за июль.

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Аналогичная ситуация в Днепропетровской области, Черкасской и Сумской.

По выздоровлениям, которыми так любит хвастаться Степанов.

За 1-7 декабря было внесено в систему 81392, из них

28833 это декабрьские

35166 - ноябрьские

13583 - выздоровления которые были в октябре

2648 в сентябре

953 в августе

178 в июле

12 в июне

3 в мае

16 в апреле.

Степанов, ты просто гений....хвастаться случаями выздоровления которые произошли в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре....это просто п##дец !!!!

Я не могу выложить целиком файлы, т.к. они огромных размеров. Вот выложу верхние куски.

Напоминаю что Степанов рассказывает о случаях по дате внесения в базу, а я пишу о случаях привязанных к дате события.

Понимаете весь п##дец в статистике, если в декабре вносят 953 случая выздоровления, которые произошли еще в августе. А Степанов такой вообще дурака включает, и начинает по ушам чесать, что у нас выздоровления начали расти. Идиот, выздоровления уже давно произошли, просто ты, рукажоп, который вместо работы, бегаешь по телеэфирам и ездишь по ушам одну и ту же херню.

Кстати, а где 75 тыс. ПЦР тестов, которые ты обещал до конца года?" - заявил Истребин.

Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец 01
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец 02
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец 03
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец 04
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец 05
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец 06
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Топ комментарии
+22
да какая разница? Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1248
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09.12.2020 14:51
+16
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 8969
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09.12.2020 14:56
+15
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1040
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09.12.2020 14:56
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да какая разница? Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1248
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09.12.2020 14:51 Ответить
Какая разніца?
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09.12.2020 14:54 Ответить
не, люди, это здесь не подходит, это серьезная штука, чтоб вот так брехать на всю страну вместе с президентом... во время эпидемии..., это как-то не по людски...
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09.12.2020 14:56 Ответить
Власть, которая пришла на наглой брехне и обмане, априори не может не врать. Это ее суть.
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09.12.2020 15:00 Ответить
врете, они ыерующие, православные, не могут врать.... правда если украсть у лохов бабала, хорошенько исповедоваться, тогда да - модно и неплохо приврать, а потом опять................ позолотить лапу попам Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 5557
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09.12.2020 15:04 Ответить
"Или трусы сними или крестик одень"
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09.12.2020 15:09 Ответить
я не тридварас и не православный шоп это делать.
а, первое делал только шо, в сортире то
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10.12.2020 10:31 Ответить
Образование тоже в сортире прошёл? Держись.
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10.12.2020 16:25 Ответить
неа, в школе. правда такое "оборзование" до самой Гепы Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 2851
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11.12.2020 09:09 Ответить
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 2153
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11.12.2020 09:41 Ответить
Так а що, не прикольно?
До речі, у нас в громаді анонсували повну ліквідацію медицини. Будемо у приватних в Сумах лікуватися. Зате звільняться кошти на благоустрій території.
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09.12.2020 15:02 Ответить
Походу государственным медзаведениям давно веры нет.
Туда разве что совковые пенсы по старой памяти, как на работу ходят.

Хочешь, чтобы медобслуживание было хорошим - сам себе выбери хорошую клинику и оплати ее услуги.
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09.12.2020 15:08 Ответить
А ведь когда-то, как в прошлой жизни, с 2020 года должна была стартонуть страховая медицина от Супрун. А вместо этого имеем полную задницу.
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09.12.2020 15:12 Ответить
У нормальных людей она уже давно стартовала.

А убогому 73%-жлобью ты все равно не объяснишь, чем это лучше справки за шоколадку.
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09.12.2020 15:13 Ответить
От Супрун никакой страховой, Вы ошибаетесь. Должен был быть второй этап реформы. Который, т.н.зеленые "зарубили". А будет еще хуже
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09.12.2020 16:50 Ответить
Украинцы смогут пользоваться полноценным медицинских страхованием не раньше 2020 года, то есть тогда, когда реформы будет введены на всех уровнях оказания медицинской помощи - в 2020 году. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"В 2020 году, когда новая система будет распространена на все уровни медицинской помощи в Украине, вы будете действительно застрахованы. Обратившись в любое учреждение, сотрудничающее с Национальной службой здоровья Украины, вы сможете получить четкий гарантированный государством пакет медицинских услуг. Именно такое реальное (а не формальное) страхование - цель нашей работы", - написала Супрун на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что страхование в широком смысле слова - это гарантия оказания медицинских услуг.
"В Британии граждане реально застрахованы на случай болезни, не будучи застрахованными в юридическом смысле. Они просто обращаются в медицинское учреждение и получают бесплатную помощь. Это и есть страхование, работающее без чрезмерной бюрократии страховых компаний", - отметила Супрун.
По ее словам, качество здравоохранения характеризуется не тем, как собирать средства, а тем, как их использовать.
"И Британия, и Германия имеют рыночные, конкурентные, ресурсоэффективные, надежные системы. Там качественная система предоставления услуг. Именно эта система реально страхует людей. А не то, каким способом собраны средства. В европейских странах здравоохранение не является следствием способа финансирования. Финансирование через механизм страхования во многих европейских странах - скорее дань истории, чем сознательный выбор. Их объединяет принцип "деньги идут за пациентом", свободный выбор врача, автономизированные заведения, которые зарабатывают, а не содержатся, рыночная конкуренция за пациента. Именно те принципы, которые мы внедряем сейчас в Украине", - отметила Супрун.
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09.12.2020 19:41 Ответить
красавчег..., понятно, что со статистикой засада, но чтоб такая..., это можно узнать, что все умерли, через полгода после события..., жесть просто..., а мы верим в этот трындец...
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09.12.2020 14:55 Ответить
Никто зеленым гнидам уже не верит.
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09.12.2020 14:57 Ответить
а кто бы верил?
больницы, пишут, забиты поциентами.
У меня брат от этого УМЕР!!11
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09.12.2020 15:01 Ответить
Новости из моего ближайшего окружения уже напоминают сводки военных действий или великого мора.
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09.12.2020 15:14 Ответить
я никого не знаю шоб болел за Динамо. Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 884
а то шо вирус - так и Антиколорадос высрал шо половина друзей переболели за Шахтер, а кое-кто даже погиб)
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10.12.2020 10:30 Ответить
поциенты? поверочное "поц"?
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09.12.2020 16:22 Ответить
брат умер от того шо забиты "поциентами" или от того шо больницы пишут?
p.s. Похоже зеленый лохторат подтянулся...
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09.12.2020 16:23 Ответить
не ходил на выборы.
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10.12.2020 10:28 Ответить
Я считаю даже не так- Степанов несёт чушь, цифры берёт от балды и с потолка, в зависимости от того чего нужно- попугать или протрубить про пэрэмогу. Поэтому сравнивать его бредни с статистикой заведомо глупое дело.
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09.12.2020 14:55 Ответить
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 8969
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09.12.2020 14:56 Ответить
Степанов - это сатанячья гнида. Развалил медицину до основания.
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09.12.2020 14:55 Ответить
я тебе говорил шо сотона = жалкая подобие Яхве?
говорил? ну так иди в спам.
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09.12.2020 14:59 Ответить
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 1040
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09.12.2020 14:56 Ответить
блин... все еще хуже чем предполагалось....
дурдом...
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09.12.2020 14:56 Ответить
Их задача -- пропетлять до нового года. Для них люди -- мусор под ногами.
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09.12.2020 14:58 Ответить
Истребил ""статистику" Стебанова?
Типо кто-то сомневался шо лысый дегенерат читает то шо ему напишут? Да и то с - бебебе-каньем читает по бамашке. Если "министр" без бумажки = бе-ыыы- ме- ме, ууу, - так шо ты от него хотел то?
и да - если есть подлог, то это бебеканье надо тащить вна суд.
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09.12.2020 14:57 Ответить
степашку давно нужно усыпить без наркоза, чтобы не разносил свое вирусобесие .
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09.12.2020 15:01 Ответить
Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец - Цензор.НЕТ 591
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09.12.2020 15:02 Ответить
Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 2277 Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 5543
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09.12.2020 15:08 Ответить
А кого тестувати? Якщо немає симптомів - немає і скарги на корону. Чи вже запровадили обов'язкове тестування? З такою логікою згоден, чи аби щось ляпнуть?
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09.12.2020 18:01 Ответить
Я говорил что он даун? Говорил, а то что всех на деньги общипали говорил? Руковредители хреновы.
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09.12.2020 15:16 Ответить
ЕВГЕНИЙ ИСТРЕБИН
системный аналитик
Статистику по коронавирусу умышленно публикуют на месяц позже, чтобы скрыть масштабы эпидемии===== А если публиковать на месяц раньше, это прогноз а не статистика === Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 1139
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09.12.2020 15:18 Ответить
Такого позора,как зеленые сейчас,Украина не видела никогда.
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09.12.2020 15:34 Ответить
Степанов і кількість померлих від коронавірусу в Україні рахує не від реальної цифри у сорок мільйонів населення, а від сорока чотирьох мільйонів, як до 2014 року, щоб занизити процент втрат. Брехло неймовірне Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець - Цензор.НЕТ 5998!
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09.12.2020 16:46 Ответить
 
 