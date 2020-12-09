Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ
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Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу в связи с выплатой Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро для преодоления последствий COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Я глубоко благодарен нашим партнерам в ЕС и лично Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за их особый вклад и поддержку нашей страны в сложное время. Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров с Украиной и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ", - сказал Зеленский.
Отмечается, что украинская власть настроена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов во все сферы жизни, укрепления экономики и улучшения благосостояния украинцев.
Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.
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Пишу тут. На какую поддержку каких реформ и каким боком вообще какие-то реформы, которых, кстати нет, к деньгам, выделенным на борьбу с пандемиеей? Их вообще выделяют бедным и убогим, у которых своих денег на медицину нет, чтобы они не позаражали другие страны.
А сирым и убогим гражданам остаётся только надеяться, что эти зелёные гении не закатают в асфальт и эти деньги или не украдут.
Прямо зевова готов пиариться на всём подряд, выдавая желаемое за действительное.
Но ведь народ-то не весь подряд дебил, не все это хавают, а у меня эта его брехня уже ничего кроме раздражения не вызывает.И еще вопрос - когда этот балаган закончится и зелёное шапито отчалит наконец из Украины.
Насправді цей кредит "допомога" ЕС залишив в передпокою МВФ,а вже після успішної співпраці з яким можна буде скористатися цією допомогою.
2. Денег не увидите. Это будет в обход вас.
3. В здании администрации президента Украины начинаются строительные работы со сменой планировки и предназначения помещений комплекса. Ты решил закопаться от народа поглубже?
Ребята с баблом- вам тоже скоро уходить как и всем, с собой ничего не унесете!!!
Надеюсь эту помощь не разворуют!!!!
"Его предоставлению предшествовало возобновление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ на протяжении последних недель и преданность политической программе, согласованной с ЕС", - указала ЕК в релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net/ru/n3235921