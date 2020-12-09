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Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу в связи с выплатой Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро для преодоления последствий COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко благодарен нашим партнерам в ЕС и лично Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за их особый вклад и поддержку нашей страны в сложное время. Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров с Украиной и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ", - сказал Зеленский.

Отмечается, что украинская власть настроена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов во все сферы жизни, укрепления экономики и улучшения благосостояния украинцев.

Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.

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Топ комментарии
+52
Это милостыня убогим, а не поддержка того, чего нет.

Какие реформы этот криворожский ватный ублюдок имеет в виду?
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09.12.2020 15:02
+37
Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ - Цензор.НЕТ 5005
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09.12.2020 15:14
+36
Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ - Цензор.НЕТ 4449
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09.12.2020 15:11
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Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ - Цензор.НЕТ 5005
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09.12.2020 15:14 Ответить
токо тут Абрам а не Иван Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 4266
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09.12.2020 16:06 Ответить
Головне слово ''дурак''
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09.12.2020 21:50 Ответить
зе дно
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09.12.2020 15:15 Ответить
Один хер вы реформы не проводите так пустите эти деньги на дорогу от Харькова до польской границы.
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09.12.2020 15:17 Ответить
До кладбища.
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09.12.2020 15:28 Ответить
такі гарні реформи, такі гарні..
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 6342
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09.12.2020 15:17 Ответить
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9604

...
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09.12.2020 15:18 Ответить
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9553 Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 4551
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09.12.2020 15:56 Ответить
последняя картинка...так себе))) фуу
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09.12.2020 15:59 Ответить
Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9273 Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9273 Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ - Цензор.НЕТ 9273
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09.12.2020 16:25 Ответить
ЗєМоніка Каломойська готова приймати з усіх сторін наче порноактриса?
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09.12.2020 15:20 Ответить
Чем больше помощи, тем дороже газ.
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09.12.2020 15:23 Ответить
После выделения помощи сразу снизились показания по заболеваемости. Совпадение или магия ? 🤔
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09.12.2020 15:28 Ответить
Як в зеленій голові поняття "на подолання наслідків пандемії" перетворилось на "підтримка реформ"?
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09.12.2020 15:31 Ответить
не давайте деньги клоунам, бо воны пошлють з часом вас у сраку ,а гроши прсэруть
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09.12.2020 15:37 Ответить
Хотела написать зевве на сайте президента, но там комментарии предусмотрительно закрыты.
Пишу тут. На какую поддержку каких реформ и каким боком вообще какие-то реформы, которых, кстати нет, к деньгам, выделенным на борьбу с пандемиеей? Их вообще выделяют бедным и убогим, у которых своих денег на медицину нет, чтобы они не позаражали другие страны.
А сирым и убогим гражданам остаётся только надеяться, что эти зелёные гении не закатают в асфальт и эти деньги или не украдут.
Прямо зевова готов пиариться на всём подряд, выдавая желаемое за действительное.
Но ведь народ-то не весь подряд дебил, не все это хавают, а у меня эта его брехня уже ничего кроме раздражения не вызывает.И еще вопрос - когда этот балаган закончится и зелёное шапито отчалит наконец из Украины.
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09.12.2020 15:42 Ответить
Дали кредит на 600 миллионов......остальные не дают - лес Карпатский будем дальше поставльть в ЕС и еще какое то условие накинули....радость то в чем?...Платежку на газ сегодня получил - ЭТО КОСМОС.За Ноябрь - что будет дальше?...ЖУТЬ....ОНО не справилось....Зря токо место Президента занимает....
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09.12.2020 15:44 Ответить
Во идиоты! Читается между строк: красть можно, дадим еще. Я как немецкий налогоплательщик, не хочу кормить зеленых гнид.
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09.12.2020 15:45 Ответить
єто месть за гитлера
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09.12.2020 15:51 Ответить
фотожоп щеки ужал
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09.12.2020 15:47 Ответить
спасибо, теперь у Коболева будет зарплата не 1 млн грн в месяц а намного больше никому из вас в успешных странах и не снилась такая (пойдут маме в Америку) да и депутаты повысили себе зарплату, а народ за 200 баксов зарплаты и 80 пенсии сами будут за тесты по 700грн платить.
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09.12.2020 15:49 Ответить
😁, кому, як не Зе знати що таке Замісна підтримуюча терапія. Правда ж, вас цінують!!
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09.12.2020 15:51 Ответить
ЄС нема куди гроші дівати? Нафіга вони зебанду годують?
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09.12.2020 15:52 Ответить
Ну ось знову брехня від зюзі!Нічого не дали.
Насправді цей кредит "допомога" ЕС залишив в передпокою МВФ,а вже після успішної співпраці з яким можна буде скористатися цією допомогою.
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09.12.2020 15:55 Ответить
ніт, это жест зрады, конечно же.
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09.12.2020 16:00 Ответить
1. Это деньги для закупки вакцины у немцев

2. Денег не увидите. Это будет в обход вас.
3. В здании администрации президента Украины начинаются строительные работы со сменой планировки и предназначения помещений комплекса. Ты решил закопаться от народа поглубже?
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09.12.2020 16:08 Ответить
Не, он решил у себя под боком еще и доп.фабрику троллей открыть, вместе с лояльными блогерами, типа люськи арестович и другой мрази. Поэтому требует подавать им ляктричества в 3 раза больше. Во люди будут работать- без перерыву варить тонны лапши лохторату.
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09.12.2020 17:02 Ответить
Немцы дают деньги, а оно *** строительство а ОПе затеяло, приспичило перепланировку делать суке, ничего важнее нат на часи. От же тварь ублюдочная.
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09.12.2020 16:19 Ответить
Потерпіле, шлях на Ростов поки вільний. Поки.
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09.12.2020 16:20 Ответить
Катеджи и бассейны уже не в моде!!!! Теперь лес гектарами!!!
Ребята с баблом- вам тоже скоро уходить как и всем, с собой ничего не унесете!!!
Надеюсь эту помощь не разворуют!!!!
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09.12.2020 16:29 Ответить
"Транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро был предоставлен после того, как Украина возобновила обязательства продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), указано в релизе Еврокомиссии в среду.
"Его предоставлению предшествовало возобновление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ на протяжении последних недель и преданность политической программе, согласованной с ЕС", - указала ЕК в релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net/ru/n3235921
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09.12.2020 16:38 Ответить
Подкинули дровишек в огонь украинской корупции
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09.12.2020 17:00 Ответить
Что страшнее - Когда ЛІДЕР на букву Л , как и положено официальным статусом по результатам выборов президента страны, что страшнее если брехло или если дурак? А если и то и то сразу? А если вдруг он консерва рашистов, ну каким был дваждынесудимый ? Ведь он напичкал свой аппарат слугами того ДВАЖДЫСУДИМОГО...
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09.12.2020 17:21 Ответить
Ці конкретно гроші виділені по принципу -підуть в рамках закупки німецької вакцини по програмі COVAX. . Брехун.Зеленський попіарився з реформами-де вони -їх ніхто не бачить.Розмріявся дали на вакцину без із рук...в руки
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09.12.2020 17:58 Ответить
Разделить на всех граждан Украины, вроде немного. А одному Бубочке - в самый раз.
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09.12.2020 18:26 Ответить
Еще деньжат на дороги подкинули !
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09.12.2020 18:39 Ответить
Ця допомога - кредит, а не подарунок.
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09.12.2020 18:41 Ответить
зеля, разве это твоя заслуга? бабки мвф вы с ермаком провтыкали! и правильно народ говорит - это ведь не подарок а кредит, а кто его отдавать будет? ты ермак? или ваш куратор изя каломыйский? вы ведь если что то пойдет не так -свалите на первую родину, а с украинцев будут последние штаны снимать....
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09.12.2020 19:06 Ответить
сморчок
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09.12.2020 19:32 Ответить
Пане Чмо, а де ж реформи?
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09.12.2020 20:27 Ответить
клован-члЄнограЄць обрадовался, сможет купить с охметовім на пару ещ' пару домишек
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09.12.2020 20:45 Ответить
Це Вальдемар не за реформи, а щоб нарід не здох - це на боротьбу з ковідом.
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10.12.2020 14:10 Ответить
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