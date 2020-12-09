Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал новые детали уничтожения рейса МН17: "Видно, что им было невтерпеж"
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Обвиняемый по делу гибели рейса МН17 Олег Пулатов и наемник РФ Дудниченко единственные кто, в день гибели МН17 звонили на номер, который использовался членом экипажа самоходной огневой установки (СОУ) "Бук-М1-2"
Об этом на странице в сети Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.
"КАК БЫЛ СБИТ РЕЙС МН17 (новые обстоятельства)
…В середине июля 2014 г. террорист (ныне разыскиваемый украинскими властями за военные преступления в восточной Украине) Дудниченко с позывным "Четырнадцатый" получил разведывательную информацию о передвижениях средств Вооруженных сил Украины, и с 15 июля он регулярно напрямую связывается с обвиняемым по делу гибели рейса МН17 Олегом Пулатовым, чтобы сообщать ему поступающую информацию. В частности, последний раз он это сделал накануне гибели МН17, 16 июля 2014 г. в 14:56:11.
Следствием установлено, что телефонный номер Дудниченко (380631212501) и телефонный номер Пулатова (оканчивающийся на -511) – это единственные номера, по которым в день гибели МН17 зафиксированы звонки на номер -6335, который использовался членом экипажа самоходной огневой установки (СОУ) "Бук-М1-2" №332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады или кем-то, находившемся непосредственно в тесном контакте с экипажем ракетной установки.
17 июля, в 14:00:57, в том момент, когда "Бук" выходил на боевую позицию в поле рядом с поселком Первомайский южнее Снежного Донецкой области Украины, Дудниченко со своего телефона на минуту связывается с его экипажем.
Через несколько минут с экипажем СОУ связывается и Олег Пулатов.
В 14:33:10 Дудниченко ("Четырнадцатый") разговаривает по телефону с неизвестным абонентом номера -05695, требуя от того, чтобы его агент "Тайга" (личность не установлена), имеющий доступ к информации по вылетам из различных украинских аэропортов (замечу, что в материалах уголовного дела дословно сказано "по вылетам рейсов из различных аэропортов"), как можно быстрее сообщал ему свою информацию.
В 14:52:02 Дудниченко напрямую связывается со своим источником "Тайга", в разговоре с которым просит его немедленно сообщать ему о появлении "гостей", потому что они "уже ждут". Видно, что им было невтерпеж…
Через полтора часа, в 16:20, "Бук" сбивает рейс МН17 "Малазийских авиалиний", убивая 298 человек на его борту", - рассказал Лукашевич.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.
В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.
Пожалуйста, подождите...
бо на зараз достименно відомо, що звинувачують всього лише якихось чотирьох потвор, один з яких "українець" на чому роблядь надокучливий акцент навіть пропагандиські московські змі
Следствие и обвинение настаивают на прямом участии ВС РФ в ПРЕДНАМЕРЕННОМ уничтожении рейса МН-17.
Украiнець в лапках,це маеться на увазi украiнець-рускагаварящий з роспаспортом?
Чомусь він ніяк не згадує ось це:
«Какой самолет собирались сбить террористы?
Одной из самых резонансных новостей вчерашнего дня было заявление Службы безопасности Украины о том, что террористы должны были на самом деле сбить не малазийский Boeing, а российский Airbus.
Новость оказалась весьма резонансной; как и следовало ожидать, многие пророссийские комментаторы бросились обвинять В.Наливайченко в нелогичности, употреблении тяжелых наркотиков и бог весть в чем.
Мы решили проверить информацию, выложенную Службой безопасности Украины, пользуясь исключительно открытыми данными и выяснить, действительно ли заявление СБУ «притянуто за уши», как утверждают наши российские коллеги.
На наш взгляд, в докладе СБУ есть два ключевых момента:
В Донецкой области есть два населенных пункта со схожими названиями: Первомайское и Первомайский. Террористы их перепутали и разместили Бук не в том населенном пункте.
Самолеты должны были пролетать над соответствующим Первомайским примерно в одно и то же время.
...»
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/
"Если рассмотреть ситуацию в ретроспективе: сбив Малайзийский самолет, Россия не получает ничего, кроме головной боли. Понятно, что глупо было надеяться на то, что можно безнаказанно сбить гражданский самолет и никто ничего не заметит. Но ситуация меняется в корне в случае, если бы был сбит российский самолет: это дало бы России повод к немедленному вторжению на территорию Украины, а также доступ к месту падения самолета с последующей возможностью сокрытия или подтасовки улик. При этом первое время мировое сообщество, вероятно, было бы на стороне России, так как на первый взгляд совершенно непонятно, зачем России уничтожать свой собственный пассажирский самолет. Хотя если вспомнить Беслан, Буденновск, Норд-Ост, взрывы домов, то видно, что человеческая жизнь в Российской Федерации Порабощенных Народов государством не сильно-то и ценится; да и почерк один и тот же, так до боли знакомый, везде просматривается…"
Можно еще добавить сбитый с первого выстрела боевой МИ-24 на границе Армении и Азербайджана и тут же операция по переброске "миротворцев" которые уже "сидели на чемоданах"
мотороллер ?
москали хотели завалить своего пассажира, но обосрались, ибо бук древний как сысер
мирный планмирные митинги там мало что дают. обезьянампросто так давать не станет, к тому же - внезапно - бук увезли назад. с чего бы, если "подарили" и "научили"?
Тут вже всі впевнились у твоїх когітивних потужностях.
Хто такі вороги України, ми знаємо, і вміємо з ними боротися.
А біда України, от від таких дурнуватих як ти, бо що ви можете утнути, не знаєте навіть ви самі.
От, як наприклад, під час війни, послухатись *****, і, проголосувати за клоуна.
Ото весь ваш розум.
Думаю, що більшість з них загинули унаслідок влучання рашистського Бука і розгерметизування літака, а лише деякі унаслідок падіння.