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Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал новые детали уничтожения рейса МН17: "Видно, что им было невтерпеж"

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал новые детали уничтожения рейса МН17:

Обвиняемый по делу гибели рейса МН17 Олег Пулатов и наемник РФ Дудниченко единственные кто, в день гибели МН17 звонили на номер, который использовался членом экипажа самоходной огневой установки (СОУ) "Бук-М1-2"

Об этом на странице в сети Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

"КАК БЫЛ СБИТ РЕЙС МН17 (новые обстоятельства)

…В середине июля 2014 г. террорист (ныне разыскиваемый украинскими властями за военные преступления в восточной Украине) Дудниченко с позывным "Четырнадцатый" получил разведывательную информацию о передвижениях средств Вооруженных сил Украины, и с 15 июля он регулярно напрямую связывается с обвиняемым по делу гибели рейса МН17 Олегом Пулатовым, чтобы сообщать ему поступающую информацию. В частности, последний раз он это сделал накануне гибели МН17, 16 июля 2014 г. в 14:56:11.

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Следствием установлено, что телефонный номер Дудниченко (380631212501) и телефонный номер Пулатова (оканчивающийся на -511) – это единственные номера, по которым в день гибели МН17 зафиксированы звонки на номер -6335, который использовался членом экипажа самоходной огневой установки (СОУ) "Бук-М1-2" №332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады или кем-то, находившемся непосредственно в тесном контакте с экипажем ракетной установки.

17 июля, в 14:00:57, в том момент, когда "Бук" выходил на боевую позицию в поле рядом с поселком Первомайский южнее Снежного Донецкой области Украины, Дудниченко со своего телефона на минуту связывается с его экипажем.

Через несколько минут с экипажем СОУ связывается и Олег Пулатов.

В 14:33:10 Дудниченко ("Четырнадцатый") разговаривает по телефону с неизвестным абонентом номера -05695, требуя от того, чтобы его агент "Тайга" (личность не установлена), имеющий доступ к информации по вылетам из различных украинских аэропортов (замечу, что в материалах уголовного дела дословно сказано "по вылетам рейсов из различных аэропортов"), как можно быстрее сообщал ему свою информацию.

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В 14:52:02 Дудниченко напрямую связывается со своим источником "Тайга", в разговоре с которым просит его немедленно сообщать ему о появлении "гостей", потому что они "уже ждут". Видно, что им было невтерпеж…

Через полтора часа, в 16:20, "Бук" сбивает рейс МН17 "Малазийских авиалиний", убивая 298 человек на его борту", - рассказал Лукашевич.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал новые детали уничтожения рейса МН17: Видно, что им было невтерпеж 01
Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал новые детали уничтожения рейса МН17: Видно, что им было невтерпеж 02
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Топ комментарии
+36
тварюки кацапські
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09.12.2020 15:17
+24
Этот кацапский "оналитег" продвигает кацапскую версию о том, что стреляли сепары, а не ВС РФ и том, что они "ошиблись" (типа хотели сбить украинский самолет, а сбили не тот).

Следствие и обвинение настаивают на прямом участии ВС РФ в ПРЕДНАМЕРЕННОМ уничтожении рейса МН-17.
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09.12.2020 15:23
+14
***** Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 2950
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09.12.2020 15:47
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тварюки кацапські
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09.12.2020 15:17 Ответить
ууууу, страшні потвори, стріляли з бука... коли почнеться розлідування яким чином, за яким наказом, російский бук, якій належить до російської військової частини, опинився на терріторії України?
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09.12.2020 15:20 Ответить
пять лет назад началось.
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09.12.2020 16:03 Ответить
а ну-ка розкажіть нам, до яких висновків дійшли розлідувачи?
бо на зараз достименно відомо, що звинувачують всього лише якихось чотирьох потвор, один з яких "українець" на чому роблядь надокучливий акцент навіть пропагандиські московські змі
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09.12.2020 16:16 Ответить
"на разі/наразі", а не "назараз" плужара безграмотная гуглтранслэйтная 🤣 Один из четырёх, ****** сепар и это факт, а не надокучливий акцент. Трое других, кацапы выполнявшие приказы начальства из рашки(от мелкого и до самих кремлядей), а "пропагандиські московські змі" пишут что рашка ни причём и ихтамнет. Ты ****** кацап в одноклассники вали свою бредятину толкай🤣 298 человек погибло, а ему акценты надокучливі не нравяца, тварюка.
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09.12.2020 19:38 Ответить
суд не захотів розглядати версію кацапів. розглядається єдина "кацапи збили".
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09.12.2020 23:28 Ответить
Этот кацапский "оналитег" продвигает кацапскую версию о том, что стреляли сепары, а не ВС РФ и том, что они "ошиблись" (типа хотели сбить украинский самолет, а сбили не тот).

Следствие и обвинение настаивают на прямом участии ВС РФ в ПРЕДНАМЕРЕННОМ уничтожении рейса МН-17.
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09.12.2020 15:23 Ответить
і відмазує від рейсу Airbus «Москва-Ларнака»...
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09.12.2020 15:26 Ответить
Если бы это было не так, Лукашевич уже давно поел бы новичок, запив его полонием. Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 7851
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09.12.2020 15:44 Ответить
вибачте, але де ви узяли таку інформацію? на разі відомо що предметом судових дискусій є те, що 4 людей, один з яких "українець" взяли російский бук, перевезли його через кордон з Україною і шмальнули по боінгу! де звинувачення хочаб проти керівництва військової частини?
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09.12.2020 16:20 Ответить
...один з яких "українець" ...-эта пять!
Украiнець в лапках,це маеться на увазi украiнець-рускагаварящий з роспаспортом?
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09.12.2020 16:37 Ответить
а де там про "перевезли"? вони на нього чекали, а не везли. і бук без дятлів російських навчених не фуриче і сам не їзде. це тобі не ізраїль і знищення іранського ядерщика. це тобі ракетти, які ізза кривості землі літать не вміють.
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09.12.2020 23:32 Ответить
В коментах минимум половина это кацапские боты.
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09.12.2020 19:41 Ответить
і донцецька біомаса.
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09.12.2020 23:33 Ответить
Шото цей Лукашевич, як би не в потє ліца, вольготно працює над легендою прикриттям №2.
Чомусь він ніяк не згадує ось це:

«Какой самолет собирались сбить террористы?

Одной из самых резонансных новостей вчерашнего дня было заявление Службы безопасности Украины о том, что террористы должны были на самом деле сбить не малазийский Boeing, а российский Airbus.
Новость оказалась весьма резонансной; как и следовало ожидать, многие пророссийские комментаторы бросились обвинять В.Наливайченко в нелогичности, употреблении тяжелых наркотиков и бог весть в чем.
Мы решили проверить информацию, выложенную Службой безопасности Украины, пользуясь исключительно открытыми данными и выяснить, действительно ли заявление СБУ «притянуто за уши», как утверждают наши российские коллеги.
На наш взгляд, в докладе СБУ есть два ключевых момента:
В Донецкой области есть два населенных пункта со схожими названиями: Первомайское и Первомайский. Террористы их перепутали и разместили Бук не в том населенном пункте.
Самолеты должны были пролетать над соответствующим Первомайским примерно в одно и то же время.
...»
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/
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09.12.2020 15:24 Ответить
Літак з росіянами потім фсбшніки таки увалили над Сінаєм. Вибухівка, яку фсбшніки передали з одною з відпочивальниць, спрацювала згідно таймеру. Але літак на Москву з технічних причин затримавсь на годину і вибухнув відразу після злету. А мав десь посередині України. Це і був би касус беллі для повномаштабного нападу на Україну і зміни влади в Києві. Щоб єгиптяни про це мовчали пуйло видав єгиптянам безвідсотковий кредит на 25 млрд. дол. А фактично купив їхнє мовчання.
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09.12.2020 15:54 Ответить
А бук тоді до чого тут, якщо заклали вибухівку? Не клеїться ваша теорія. Якщо кцпи планували збити ракетою, навіщо мінувати?
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10.12.2020 12:29 Ответить
Там еще интересней есть👇
"Если рассмотреть ситуацию в ретроспективе: сбив Малайзийский самолет, Россия не получает ничего, кроме головной боли. Понятно, что глупо было надеяться на то, что можно безнаказанно сбить гражданский самолет и никто ничего не заметит. Но ситуация меняется в корне в случае, если бы был сбит российский самолет: это дало бы России повод к немедленному вторжению на территорию Украины, а также доступ к месту падения самолета с последующей возможностью сокрытия или подтасовки улик. При этом первое время мировое сообщество, вероятно, было бы на стороне России, так как на первый взгляд совершенно непонятно, зачем России уничтожать свой собственный пассажирский самолет. Хотя если вспомнить Беслан, Буденновск, Норд-Ост, взрывы домов, то видно, что человеческая жизнь в Российской Федерации Порабощенных Народов государством не сильно-то и ценится; да и почерк один и тот же, так до боли знакомый, везде просматривается…"

Можно еще добавить сбитый с первого выстрела боевой МИ-24 на границе Армении и Азербайджана и тут же операция по переброске "миротворцев" которые уже "сидели на чемоданах"
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09.12.2020 15:56 Ответить
красива теорія змови, але насправді москалі дали даунбаським террорюгам бук, що збивати українські військові литаки... а ці тупарі почали збивати все підряд
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09.12.2020 16:24 Ответить
Та яка ж це теорiя,це практика...
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09.12.2020 16:29 Ответить
Насправді, ти кацапський бот, який рве жопу на британський прапор, щоб відмазате своє *****.
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09.12.2020 16:58 Ответить
насправді ти тупе лайно
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09.12.2020 17:04 Ответить
вы ***** ?
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09.12.2020 20:51 Ответить
Як мені подобається цей, на диво, інтелектуальний діалог двох інтелігентів. Особливо це: "Ви *****"?,-цитата.
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29.12.2020 15:31 Ответить
Ога, конешно. Дали единственный бук без командных, радиолокационных и пускозарядных машин. И всего 4 ракеты. Зачем он без боекомплекта? Явно, задание было разовым.
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09.12.2020 17:02 Ответить
звичайно з командою
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09.12.2020 17:03 Ответить
и кто команды этой команде отдавал ?
мотороллер ?
москали хотели завалить своего пассажира, но обосрались, ибо бук древний как сысер
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09.12.2020 20:53 Ответить
гівно, зникни
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10.12.2020 08:39 Ответить
Раша видела что авиация почти не летает. Зачем там много "Буков" - их могут захватить и применить против Раши, и как улика что Раша воюет на Донбассе. Хотя возможно они там и были, просто не были обнаружены
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09.12.2020 17:16 Ответить
про количество "буков" у кацапов вы в курсе? это практически единичная хрень, они даже весь периметр кацапстана не могут контролировать. у совка ядерных боеголовок больше было на порядок, имхо. так что приказ давал лично Х#йло, и зачем он захотел сбить гражданский лайнер - его и надо спрашивать. может просто "тактика" массового терроризма. (как Лукашенко немного больших масштабов). и как видим "переговоры" и мирный план мирные митинги там мало что дают.
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09.12.2020 17:26 Ответить
а ви пригадайте як демонстративно цей бук возили по даунбасу!! метою було саме похизуватися наявністю такої техніки! пригадайте скіки пафосу було в заявах терроріста гіркіна!! пригадаєте і все стане на свої місця
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09.12.2020 17:49 Ответить
Чем там хизуватися, кацапэлла?🤣🤣🤣
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09.12.2020 19:43 Ответить
що, гівніще-тупориле, зачепили твою даунбаську сутність?
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10.12.2020 08:40 Ответить
то что они хотят, то что делают, и что происходит - это три большие разницы. домбасята и лугандоны очень искренне хотели в рф, "как в Крыму" на "большие" зарплаты и пенсии, но с украинскими ценами - но Х#йло вместо этого решил их немного поубивать. беларусы тоже (немного) хотели, и думали, что могут хотя бы на митинги ходить - но тоже оказались очень не правы. так что пафосы пафосами, но никто дорогую единичную технику обезьянам просто так давать не станет, к тому же - внезапно - бук увезли назад. с чего бы, если "подарили" и "научили"?
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09.12.2020 20:21 Ответить
его шифровали , как могли, вы трепло
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09.12.2020 20:54 Ответить
Х#йло поставил четкую задачу на этот самолет. значит как минимум был еще и второй "бук" на случай неудачи первого. и говорят - он таки был, но, типа, "сломался". (а насчет того, что первый шифровался и не стрелял до поры до времени - быть может чтобы воздушное пространство у нас не перекрыли полностью, хотя кто бы у нас думал о чем-то кроме удачного распила). кстати, интересно - экипаж этого второго бука тоже подпадает под статью, (военные преступления), или нет? ведь "стоять на стреме" в составе опг наказуемо, а тут вероятно еще и в боевой готовности...
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09.12.2020 23:53 Ответить
Вони дали бук з екіпажем! Даунбасівці тільки допомогли його довезти до місця.
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09.12.2020 22:34 Ответить
Можна ще додати збитий у 2001 році буцім-то українською ракетою С-300 літак з Тель-Авіва у (якщо не помиляюсь) Новосибірськ над Чорним морем поза межами практичної дальності дії української ракети. В результаті Україна втратила можливість підписання міжнародного контракту на продаж таких ракет.
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09.12.2020 16:32 Ответить
С-200 там была.
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09.12.2020 17:04 Ответить
и зту свинью подложил Украине великий комбинатор кучма
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09.12.2020 17:23 Ответить
У нас таких комбинаторов дофига. Сменившие кучму комбинаторы потом шельф румынам в суде просрали. С суде блин. Ни одна тварь досих пор не села.
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09.12.2020 19:46 Ответить
И еще ответь на вопрос - от Первомайского до границы РФ 14км, так зачем нужно было возить БУК в Донецк, затем в Луганск, Торец и т.д., если своим ходом можно было проехать это расстояние за полчаса?
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09.12.2020 16:03 Ответить
Чтобы сделать вид что это украинский БУК. Очевидно же Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 4153
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09.12.2020 16:16 Ответить
И тогда нужно всего 5 минут, что бы на 100% доказать что именно расейский БУК сбил самолет. Именно потому его и катали взад-вперед, что бы следы запутать.
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09.12.2020 16:24 Ответить
Почему неназывают имя руководителя этого теракта?Владимир Путин должен нести ответственность!
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09.12.2020 15:32 Ответить
***** Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 2950
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09.12.2020 15:47 Ответить
"имеющий доступ к информации по вылетам из различных украинских аэропортов" - интересно,кто стучал в украинском командовании? Хотя тогда только ленивый не продавал кацапам инфу
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09.12.2020 15:39 Ответить
Их сейчас полно, а тогда были через одного.
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09.12.2020 15:47 Ответить
Пєця і Зєля? А я думав, що ці два російських шпигуни ворогують. Виявляється, що їх протистояння - постанова.
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09.12.2020 15:59 Ответить
Думати то не твоє по визначенню.
Тут вже всі впевнились у твоїх когітивних потужностях.
Хто такі вороги України, ми знаємо, і вміємо з ними боротися.
А біда України, от від таких дурнуватих як ти, бо що ви можете утнути, не знаєте навіть ви самі.
От, як наприклад, під час війни, послухатись *****, і, проголосувати за клоуна.
Ото весь ваш розум.
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09.12.2020 16:14 Ответить
Мій знайомий служив там в той час в артилерії, так він казав, що вони кожен день міняли дислокацію і добре маскувались. Навіть їхнє керівництво не знало де вони знаходились, і за рік служби не було ні однієї втрати.
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09.12.2020 22:40 Ответить
"Унаслідок падіння загинуло 298 осіб."

Думаю, що більшість з них загинули унаслідок влучання рашистського Бука і розгерметизування літака, а лише деякі унаслідок падіння.
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09.12.2020 15:51 Ответить
Вони всі загинули через нацистський Бук,а не через падіння чи інше
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09.12.2020 18:53 Ответить
Рашистський. Кацапскій нацизм - це рашизм.
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09.12.2020 19:11 Ответить
Это не "глава" кремля, а ****...ц кремлю.
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09.12.2020 17:03 Ответить
!
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09.12.2020 22:55 Ответить
ЗА ЭТО ЕВРОСОЮЗ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАБОМБИТЬ ВЕСЬ ДОНБАСС !!!
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09.12.2020 22:56 Ответить
Ага забомбить евро после покупки российских углеводородов....********** это не США и будут терпеть все за дешевый газ, такова их женская доля
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09.12.2020 23:11 Ответить
цікаво БУК порізали на металобрухт чи тільки сховали від очей по далі ?
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10.12.2020 03:07 Ответить
Да простят меня семьи погибших пассажиров Боинга, но я рад, что сбили нидерландский самолёт, а не наш....В случае с нашим самолётом следствие не началось бы до сих пор, и наши претензии к кремлёвской крысе не поддержал бы никто.... Очень хорошо, что в сбитом самолёте летели граждане разных стран - пусть руководство этих стран прощает путину убийство своих граждан, как они призывают нас не отвечать паРаше за убийство десятков тысяч наших граждан....
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10.12.2020 07:29 Ответить
А вот и распьятый мальчик .. НАСТОЯЩИЙ . . Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 6021 Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти" - Цензор.НЕТ 6754
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10.12.2020 10:59 Ответить
"В данном случае "невтерпеж" имеет странный смысл, обычно это слово означает, что действие может быть в любой момент, но человек его сдерживает. Пуск ракеты по ожидаемой цели не может быть в любой момент. О чем переговоры на самом деле? Об ожидании полета именно украинского самолета, причем военного, гражданские давно уже там не летали. Такое ожидание - нормальный постоянный режим работы ПВО, но ничего не доказывает касательно МН17.
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10.12.2020 12:05 Ответить
 
 