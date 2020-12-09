Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал новые детали уничтожения рейса МН17: "Видно, что им было невтерпеж"

Обвиняемый по делу гибели рейса МН17 Олег Пулатов и наемник РФ Дудниченко единственные кто, в день гибели МН17 звонили на номер, который использовался членом экипажа самоходной огневой установки (СОУ) "Бук-М1-2"

Об этом на странице в сети Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

"КАК БЫЛ СБИТ РЕЙС МН17 (новые обстоятельства)

…В середине июля 2014 г. террорист (ныне разыскиваемый украинскими властями за военные преступления в восточной Украине) Дудниченко с позывным "Четырнадцатый" получил разведывательную информацию о передвижениях средств Вооруженных сил Украины, и с 15 июля он регулярно напрямую связывается с обвиняемым по делу гибели рейса МН17 Олегом Пулатовым, чтобы сообщать ему поступающую информацию. В частности, последний раз он это сделал накануне гибели МН17, 16 июля 2014 г. в 14:56:11.

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Следствием установлено, что телефонный номер Дудниченко (380631212501) и телефонный номер Пулатова (оканчивающийся на -511) – это единственные номера, по которым в день гибели МН17 зафиксированы звонки на номер -6335, который использовался членом экипажа самоходной огневой установки (СОУ) "Бук-М1-2" №332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады или кем-то, находившемся непосредственно в тесном контакте с экипажем ракетной установки.

17 июля, в 14:00:57, в том момент, когда "Бук" выходил на боевую позицию в поле рядом с поселком Первомайский южнее Снежного Донецкой области Украины, Дудниченко со своего телефона на минуту связывается с его экипажем.

Через несколько минут с экипажем СОУ связывается и Олег Пулатов.

В 14:33:10 Дудниченко ("Четырнадцатый") разговаривает по телефону с неизвестным абонентом номера -05695, требуя от того, чтобы его агент "Тайга" (личность не установлена), имеющий доступ к информации по вылетам из различных украинских аэропортов (замечу, что в материалах уголовного дела дословно сказано "по вылетам рейсов из различных аэропортов"), как можно быстрее сообщал ему свою информацию.

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В 14:52:02 Дудниченко напрямую связывается со своим источником "Тайга", в разговоре с которым просит его немедленно сообщать ему о появлении "гостей", потому что они "уже ждут". Видно, что им было невтерпеж…

Через полтора часа, в 16:20, "Бук" сбивает рейс МН17 "Малазийских авиалиний", убивая 298 человек на его борту", - рассказал Лукашевич.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.



