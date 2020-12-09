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Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП
Фото: news.pn

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на Родину украинских граждан Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, возвращение "стало возможным благодаря совместной и последовательной работе Офиса Президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур". Отмечается, что Зеленский "лично координировал процесс освобождения".

"Приветствую Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на Родину. Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду. Доказательством этого является возвращение наших моряков и политзаключенных и других украинцев, которые были задержаны за рубежом. Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей", - сказал президент.

Он также поблагодарил всех представителей государственной власти, которые включились в процесс освобождения Евгения Фоменкова и Александра Санпитера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина четыре раза подавала списки на обмен по формуле "всех на всех": все процессы блокируются российской стороной, - Гармаш

Чиновники в своих речах вспоминали примеры успешного возвращения граждан Украины: пленников РФ, нацгвардейца Виталия Маркива, "беспрецедентную операцию по возвращению домой украинцев, которые застряли в других странах после отмены авиарейсов во время весеннего локдауна" и подобное.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
зеля походу освободил очередных наркоторговцев, или людей замешанных в наркотрафике. Нормальный человек в Ирак не поедет. И тут я его не осуждаю. Ведь нынче сложно найти нормального диллера Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП - Цензор.НЕТ 4253
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09.12.2020 15:26
+5
ти би так переймався долею солдата Ярослава Журавля, який помирав у сіряку, поки ти, падло, жер устриць та пив колекційне вино на держдачі на Федотці..
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09.12.2020 15:29
+2
Санпитера... точно наш? (сарказм)
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09.12.2020 15:24
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Наверное, когда услышали "президент зеленский", подумали, что галюны.
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09.12.2020 15:23 Ответить
Начнем с того: какого черта они поперлись в тот Ирак?
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09.12.2020 15:23 Ответить
Санпитера... точно наш? (сарказм)
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09.12.2020 15:24 Ответить
зеля походу освободил очередных наркоторговцев, или людей замешанных в наркотрафике. Нормальный человек в Ирак не поедет. И тут я его не осуждаю. Ведь нынче сложно найти нормального диллера Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП - Цензор.НЕТ 4253
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09.12.2020 15:26 Ответить
Та при чём тут наркоторговцы?

Это мусор-таможенник по фамилии Калашников взял миллион долларов предоплаты у Иракских чучмеков за нелегальную поставку оружия.
Те согласились, но потребовали шоб он сам в это время был в Ираке.
Мусор надурил этих двух додиков, отправил их в Ирак вместо себя, и кинул всех на деньги.
Чучмеки их, естественно не отпускали, требуя либо деньги вернуть, либо оружие привезти.
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09.12.2020 16:13 Ответить
с наркотиками ты мимо

https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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09.12.2020 18:36 Ответить
ти би так переймався долею солдата Ярослава Журавля, який помирав у сіряку, поки ти, падло, жер устриць та пив колекційне вино на держдачі на Федотці..
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09.12.2020 15:29 Ответить
"13 июня 2017 Санпитер и Фоменков прибыли в город Сулеймания, а второй соучастник аферы Тарас Савин получил от курдов миллион долларов. Пять дней Калашников «кормил курдов завтраками и придумывал несуществующие проблемы» с поставкой вооружения, а потом перестал отвечать на их телефонные звонки."

Чудово, додому повернулись справжні "герої". Таких героїв на OLX повно, "продам щось, гроші вперед", нашо було в Ірак їздити?
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09.12.2020 15:33 Ответить
"Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей", - сказал президент.
Десь тихо заплакав батько сержанта Ярослава Журавля... Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП - Цензор.НЕТ 6234
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09.12.2020 16:17 Ответить
Интересная история.
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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09.12.2020 16:58 Ответить
Координатор - это звучит гордо.
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09.12.2020 17:12 Ответить
Подизучил обстоятельства того "дела", где какие-то "плохие дяди" (на секундочку официальные лица государственных органов Украины - фамилии и должности известны) типа продавали оружие курдам на 1,8 лямов. Курды перечислили 1 лям и захотели заложников до поставки. "Дяди" наняли в подворотне двух "новых лиц" за 25 штук зелени, чтоб они полетели. А сделка сорвалась. В первую очередь из-за санкций (и США в том числе) против "Великого Курдистана" - готовилась операция НАТО в Сирии. И вот наши "специайалисты" из числа подзаборных неожиданно оказались героями. Скорее всего наш презик увидел в них собратьев по происхождению. Эти "герои" за бабло сейчас заучено будут повторять, что "они не знали", что типа думали, что им 25 штук за красивую форму ног дали, за ботокс на губах. Что они летели работать в массажный салон... Ой! Это я с бабами попутал. Но разница в принципе небольшая... Герои, б*ля...
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09.12.2020 18:51 Ответить
три года зиму не видели ))
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09.12.2020 20:19 Ответить
 
 