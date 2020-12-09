Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка"

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк по заявлению генпрокурора Ирины Венедиктовой официально разъяснил свое решение, которым обязал забрать у НАБУ дело о создании преступной организации и захвате власти председателем Окружного админсуда Павлом Волком и его сообщниками-судьями.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Ценор.НЕТ.

Отмечается, что судья Печерского суда Сергей Вовк еще в августе обязал забрать дело ОАСК у НАБУ: это было сделано незаконно, так как Печерский райсуд такие вопросы не решает, а все жалобы и заявления по делам НАБУ рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Читайте также: Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Более того, решение Печерского суда обжалуется в Апелляционной палате ВАКС, то есть еще не вступило в силу, отмечают в ЦПК.

"Несмотря на это, генпрокурор Венедиктова вместо того, чтобы проигнорировать незаконное решение и ждать результатов апелляции, пошла за разъяснением этого незаконного решения Печерского суда. Читай: легитимизировала его.

В разъяснении говорится, что Венедиктова должна немедленно забрать дело у НАБУ и делать то же самое в отношении всех дел, которые будут производными от этого, то есть выделенными в отдельные дела", - говорится в сообщении ЦПК.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Также читайте: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

Читайте также: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.