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Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка"

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Печерский суд требует, чтобы Венедиктова

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк по заявлению генпрокурора Ирины Венедиктовой официально разъяснил свое решение, которым обязал забрать у НАБУ дело о создании преступной организации и захвате власти председателем Окружного админсуда Павлом Волком и его сообщниками-судьями.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Ценор.НЕТ.

Отмечается, что судья Печерского суда Сергей Вовк еще в августе обязал забрать дело ОАСК у НАБУ: это было сделано незаконно, так как Печерский райсуд такие вопросы не решает, а все жалобы и заявления по делам НАБУ рассматривает Высший антикоррупционный суд.

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Более того, решение Печерского суда обжалуется в Апелляционной палате ВАКС, то есть еще не вступило в силу, отмечают в ЦПК.

"Несмотря на это, генпрокурор Венедиктова вместо того, чтобы проигнорировать незаконное решение и ждать результатов апелляции, пошла за разъяснением этого незаконного решения Печерского суда. Читай: легитимизировала его.

В разъяснении говорится, что Венедиктова должна немедленно забрать дело у НАБУ и делать то же самое в отношении всех дел, которые будут производными от этого, то есть выделенными в отдельные дела", - говорится в сообщении ЦПК.

Печерский суд требует, чтобы Венедиктова немедленно забрала у НАБУ дело пленок Вовка 01

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

Читайте также: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.
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Топ комментарии
+28
Ага. І почала зі свого чоловіка, однопартійців і радника дерьмака.
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09.12.2020 15:33
+21
выпишет вовку штраф 51 грн и все дела
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09.12.2020 15:27
+18
Венедиктова хоть одного высокопоставленного чиновника посадила или нет?
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09.12.2020 15:29
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выпишет вовку штраф 51 грн и все дела
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09.12.2020 15:27 Ответить
Печерний суд потрібно ліквідувати, а суддям заборонити відправляти судочинство!
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09.12.2020 15:50 Ответить
И что? Такие же беглые из божевільні как ты, в очередной раз изберут очередного артиста и тот назначит таких же Вовков в суды.
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09.12.2020 16:00 Ответить
"вовки" рулять...
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09.12.2020 18:08 Ответить
Венедиктова хоть одного высокопоставленного чиновника посадила или нет?
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09.12.2020 15:29 Ответить
Ага. І почала зі свого чоловіка, однопартійців і радника дерьмака.
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09.12.2020 15:33 Ответить
а кто ей разрешит? они друг друга не садят,только меняются у власти
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09.12.2020 15:41 Ответить
это же око государево
оно присматривать должно за коррупцией, а не сажать
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09.12.2020 19:49 Ответить
забрала та знищила усі уліки
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09.12.2020 15:30 Ответить
Генпрокурор пособник Волков?
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09.12.2020 15:32 Ответить
Вовчиця.....чи може тупа вівця?
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09.12.2020 18:38 Ответить
Пособница -участница грабежа и уничтожения Украины
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09.12.2020 19:01 Ответить
чо там, у Вовків корупції нема?
Нє, ну хто би сумнівався...
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09.12.2020 15:32 Ответить
шляпа шляпу погоняє ..позор
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09.12.2020 15:33 Ответить
лядь...с этими вовками жить... скоро все завоем )))))
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09.12.2020 15:33 Ответить
А безвиз , эта банда тоже готова анулировать . Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка" - Цензор.НЕТ 4171
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09.12.2020 15:35 Ответить
Им нужны рабы
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09.12.2020 15:57 Ответить
І зміна курсу в "родную говень".
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09.12.2020 18:38 Ответить
я не поняв это бабины или кассеты "свема" ?Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка" - Цензор.НЕТ 7031
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09.12.2020 15:37 Ответить
У нас уже функции ВР, президента и правительства взяли на себя прокремлевские суды, которые судят не по украинским законам, а по присылаемым из Москвы указаниям.
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09.12.2020 15:38 Ответить
Такого беспредела даже при овоще не было ...
Но сектантам 73% все равно не понять в какое гавно они втоптали Украину своим голосованием
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09.12.2020 15:40 Ответить
Вже далеко не 73. Але ще є упрототі, які продовжують вірити в Голобородька.
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09.12.2020 17:27 Ответить
Теперь уже поздно ! Прямой дорожкой 73% 🐑🐏🐀 топаете в кацапстан. , к путлерастам на поклон !
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09.12.2020 19:04 Ответить
Почему бы не расстрелять обоих тварей,а заодно всех остальных судей и прокуроров?То,что те недоноски творят,это уже театр абсурда,а никак не высшие должностные лица страны.
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09.12.2020 15:41 Ответить
😀😀😀
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09.12.2020 15:58 Ответить
Требуют. Понимают, что с Венедиктовой этот вопрос "порешать" ой как проще, чем с НАБУ. Точнее, уже порешали, задержка только в передаче дела.
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09.12.2020 15:48 Ответить
Венедиктова и плёнки Вовка Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка" - Цензор.НЕТ 8100
Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка" - Цензор.НЕТ 9297
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09.12.2020 15:52 Ответить
Гондурас - в разы цивилизованней будет.
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09.12.2020 15:52 Ответить
а хто такий печерський суд? збіговисько виродків
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09.12.2020 15:53 Ответить
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
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09.12.2020 15:59 Ответить
Суддівська мафія
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09.12.2020 15:54 Ответить
Спешат крысы спрятать все улики до инаугурации Байдена 😀😀😀
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09.12.2020 15:54 Ответить
София, они не прячут улики. Они их "съедают", за большие деньги. Уже забыли, как венедиктова сурово, на трибуне зрады, когда её двигали на пост генпрокурорши, сверкала раскосыми глазами:" вор должен сидеть в тюрьме". Ха-ха. Посадила. В тюрьму. Воров. Всех. Особенно тех, у кого есть супер чемоданчики с баблом. Для решения вопроса.
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09.12.2020 16:53 Ответить
Она сама со своим кобелем украла 750 000 и это только то , о чем пока известно !
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09.12.2020 19:07 Ответить
" і твоя раскосая ульібка"...(ру.нар.пестня)
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09.12.2020 15:55 Ответить
"волчар"-за решётку, Венедиктову -пинками из генпрокукратуры и вообще из "органов"...
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09.12.2020 15:58 Ответить
Председательствующий судья Вовк признал себя невиновным. Решение суда вступило в законную силу. Да здравствует Украинское правосудие
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09.12.2020 15:59 Ответить
Говнопрокурор має бути позбавлений права вмішуватись у набу, сап,і дбр. Печерський суд вимагає, щоб Венедіктова "негайно" забрала у НАБУ справу щодо "плівок Вовка" - Цензор.НЕТ 3726
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09.12.2020 16:00 Ответить
у етих судей-круговая порука! рука-руку моет.
пора всех судей судить судом Линча-на гиляку!
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09.12.2020 16:33 Ответить
..... ну год за побег, ещё два за кассу, и этого собаку я буду терпеть....
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09.12.2020 16:40 Ответить
"Несмотря на это, генпрокурор Венедиктова вместо того, чтобы проигнорировать незаконное решение и ждать результатов апелляции, пошла за разъяснением этого незаконного решения Печерского суда. Читай: легитимизировала егоИсточник: https://censor.net/ru/n3235918
ну что вы хотите от мадам, даже не сдавшей тест на должность судьи(!) Верховного суда
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09.12.2020 16:57 Ответить
Складається враження, що країною управляють суди то Печерський, то Баришівський, то Окружний. Народ їх не вибирав, а фактично маємо те, що маємо. Щось іде не так в нашому шапіто.
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09.12.2020 17:01 Ответить
Суды, прокуратуры, полиция - это все конторы по оказанию услуг
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09.12.2020 17:04 Ответить
Платных услуг корупционерам.
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09.12.2020 17:25 Ответить
Это все порошенковские суды!! Зеленский тут не при чем!)) "Прокурор на 100% мой человек"...
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09.12.2020 17:06 Ответить
Друг, я-то понял что это был сарказм! Но блин, нет сил для горького смеха!
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09.12.2020 17:16 Ответить
А Венедиктова какое отношение имеет к НАБУ? Она для них не начальник.
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09.12.2020 17:23 Ответить
Як казала одна дуже нахабна особа, посада якої була взагалі "сбоку припёку", але де факто розкомандувалася не на жарт - "ну и что? я - подруга директора! так что я - ваша начальница!"
Отак і Венедиктова. "Подотритесь своими законами - я особа, приближенная к императору!"
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09.12.2020 18:37 Ответить
Тетя , по-моему, заканчивала агрономический колледж.
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09.12.2020 17:33 Ответить
кулинарный техникум
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09.12.2020 18:31 Ответить
Таких тупих та одночасно нахабних агрономів не буває!
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09.12.2020 19:24 Ответить
Чей-то вовков развелось - шо собак не стрелянных...
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09.12.2020 17:40 Ответить
Печерский суд, Венедиктова и Вовк ... хоть бери басню пиши))
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09.12.2020 17:44 Ответить
В Бенядиктова - законопослушная, она такая. Завтра же выполнит решение суда.
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09.12.2020 18:23 Ответить
А де наші снайпери, скільки терпіти то бидло.
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09.12.2020 18:51 Ответить
У ЄС вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після рішення КС, про це заявив посол ЄС Матті Маасікас під час онлайн-дискусії...
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09.12.2020 19:03 Ответить
Як же ці паскудники з печерних вовчих судів боятся за свою шкуру.
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09.12.2020 19:53 Ответить
Необходимідно загнати всіх вовків.
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09.12.2020 19:55 Ответить
отлично. свора ВОЛКОВ. или ВОВКОВ.. один фиг.
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09.12.2020 20:41 Ответить
 
 