Кабмин не будет вводить жесткий карантин до конца года: медицинская система выдерживает текущую нагрузку, - Шмыгаль

Кабинет Министров не будет ужесточать карантин в Украине до конца года. Медицинская система на данный момент выдерживает.

Об этом на заседании правительства 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"До конца года остались три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин. Медицинская система, по данным Министерства здравоохранения, выдерживает то количество больных, которое есть на данный момент", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль