Кабмин не будет вводить жесткий карантин до конца года: медицинская система выдерживает текущую нагрузку, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Кабинет Министров не будет ужесточать карантин в Украине до конца года. Медицинская система на данный момент выдерживает.
Об этом на заседании правительства 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"До конца года остались три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин. Медицинская система, по данным Министерства здравоохранения, выдерживает то количество больных, которое есть на данный момент", - сказал Шмыгаль.
Топ комментарии
+7 Порохобандерівець
показать весь комментарий09.12.2020 16:17
+3 marusia klimova
показать весь комментарий09.12.2020 16:21
+3 18c49ed2
показать весь комментарий09.12.2020 16:41
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порохобандерівець
показать весь комментарий09.12.2020 16:17 Ответить Мне нравится 7
Татьяна Лайф
показать весь комментарий09.12.2020 16:20 Ответить Мне нравится 1
marusia klimova
показать весь комментарий09.12.2020 16:21 Ответить Мне нравится 3
18c49ed2
показать весь комментарий09.12.2020 16:41 Ответить Мне нравится 3
Ned Stark
показать весь комментарий09.12.2020 16:47 Ответить Мне нравится 3
василь лялик
показать весь комментарий09.12.2020 16:51 Ответить Мне нравится 3
marusia klimova
показать весь комментарий09.12.2020 17:00 Ответить Мне нравится 3
Андерсен a4cbf7de
показать весь комментарий09.12.2020 19:06 Ответить Мне нравится 0
Aleksandr Ermak
показать весь комментарий09.12.2020 19:37 Ответить Мне нравится 0
Only
показать весь комментарий09.12.2020 19:42 Ответить Мне нравится 0
Олександр Лєсовой
показать весь комментарий09.12.2020 23:04 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...