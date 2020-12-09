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Кабмин не будет вводить жесткий карантин до конца года: медицинская система выдерживает текущую нагрузку, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Кабмин не будет вводить жесткий карантин до конца года: медицинская система выдерживает текущую нагрузку, - Шмыгаль

Кабинет Министров не будет ужесточать карантин в Украине до конца года. Медицинская система на данный момент выдерживает.

Об этом на заседании правительства 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"До конца года остались три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин. Медицинская система, по данным Министерства здравоохранения, выдерживает то количество больных, которое есть на данный момент", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+7
Кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки.
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09.12.2020 16:17
+3
Ну, звичайно! Як тікі квартальні гастролі здохнуть, як нікому нах непотрібні, так одразуж і ввєдьом!)
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09.12.2020 16:21
+3
Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6160
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09.12.2020 16:41
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Кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки.
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09.12.2020 16:17 Ответить
Новый 2021 оставьте тоже без карантина. Это карантин больше пугает людей, чем сам ковид.
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09.12.2020 16:20 Ответить
Ну, звичайно! Як тікі квартальні гастролі здохнуть, як нікому нах непотрібні, так одразуж і ввєдьом!)
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09.12.2020 16:21 Ответить
Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6160
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09.12.2020 16:41 Ответить
Навпаки доцільно було б ввестиз 25 грудня по 10 січня, коли вся бізнес-активність падає і народ святкує по домах... Але ж зелені і логіка - несумісні речі, та й карпаратіви кварталу ж треба провести!
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09.12.2020 16:47 Ответить
Але рівно 2.01.2021р. Система по не загинатися, тому введуть локдаун. А до того корпоративи кварталу 95 відбудуться вже
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09.12.2020 16:51 Ответить
Буба навідь не бреше. Воно навідь на це не здатне!) Я б його, навідь, пожаліла... Але ж воно-такі дебільне! Ігарь валєрьїч, приберіть це лайно за собою та з'біцця десь, аж поки вас десь на гамериканській буцегарні нєгри нє полюбілі!)))
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09.12.2020 17:00 Ответить
А потом " о чудо" после окончания Рождества 7 января.., уже 8 января. нужно вводить 3 недельный карантин потому что придет п--ец из за того что у власти очередной раз не хватило " политической воли" ввести карантин с 14 декабря до 7 января. Зато хватило " воли" вводить весной когда зараженных считали десятками а не тысячами. Да уж страну ждет "веселое продолжение нового года" со второй половины января.
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09.12.2020 19:06 Ответить
зэбилы , все ломитесь на буковель за короновирусом, нелох сказал , шо там лохдауна нет
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09.12.2020 19:37 Ответить
Ну звісно ж - якщо, приміром, в Одесі людині із сатурацією 80 відмовляють у госпіталізації через відсутність місць, то медицина, відповідно, справляється... а от люди ні!
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09.12.2020 19:42 Ответить
пнх.
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09.12.2020 23:04 Ответить
 
 