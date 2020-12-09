Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 14 декабря, - Шмыгаль
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Министерство здравоохранения подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Подача заявки состоится 14 декабря.
Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Минздрав с активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. После обработки ряда требований были сформированы предпосылки получения 8 млн доз вакцины для 4 млн граждан... Вторая заявка в COVAX будет подана 14 декабря этого года", - сказал Шмыгаль.
Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.
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Скажу проще - все ранее якобы "договоренности" о получении вакцины в марте-апреле оказались фуфелом. Ни заявки, ни проплаты, ни договоренности. Я даже догадываюсь причину. Думсаю, что там набрали "новых лиц", которые никто английского не знает. Да и украинский или русский только "со словарем". А Вы как думаете?