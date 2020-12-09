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Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 14 декабря, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 14 декабря, - Шмыгаль

Министерство здравоохранения подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Подача заявки состоится 14 декабря.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Минздрав с активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. После обработки ряда требований были сформированы предпосылки получения 8 млн доз вакцины для 4 млн граждан... Вторая заявка в COVAX будет подана 14 декабря этого года", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.
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Вакцину от ОРВИ,пневмонии или курячего гриппа? Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 14 декабря, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2445
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09.12.2020 16:19 Ответить
Какие труженики!
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09.12.2020 16:39 Ответить
Пропоную подивитись на ситуацію з іншої сторони...Цілий наш народ поставлений в такі умови,коли його буквально змушують йти і прививатись невідомо чим і невідомо від чого...При цьому не ми вибираємо вакцину,а будь які спроби вибрати собі альтернативу тут же жорстко придушуються...Чи можна це вважати черговою спробою винищення націі і звільнення української територіі для інших?..Чи не може бути вакцина засобом проти народжуваності,або,навпаки,каталізатором при наступних епідеміях наступних вірусів?..Фантазіі,скажете?..В усякому випадку я прививатись не збираюсь,і іншим не раджу...Здоров"я націі базуватиметься на тих,хто захворів,і вилікувався без жодних прививок...або не захворів взагалі...А не на тих...не буду продовжувати...
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09.12.2020 17:09 Ответить
Здоров'я нації базується на рівні медицини та її доступності, а не на тих хто виживе в умовах відсутності допомоги. На дворі 21 століття, а не середньовіччя. Тут плакати треба, що країна настільки занедбана, а населення - затумкане.
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09.12.2020 20:06 Ответить
Наконец-то "новые лица" понабранные на улицах и в подворотнях и в своем большинстве не имеющие вообще никакого образования (прошу не путать это понятие с бумажками типа "дипломами" из филиалов всяческих "межрегиональных академий развития") наконец-то смекнули, что COVAX - это не вакцина такая, за которую уже правительство отчиталось еще полтора месяца назад, что типа "закупили". А COVAX оказался организацией, куда другие государства уже и оплату перевели и заказали. Некоторые - типа Канады - так вообще по две дозы на человека). И теперь ждут ее в марте-апреле. С пробной поставкой на уровне полмиллиона доз (для той же Канады) в январе. В то же время наши "мальщики" с "дефачками" бестренько выделенное на покупку вакцины (надо сказать, немного там было) баблишко оприходовали. А с бумажками-заявками начали по привычке мутить.
Скажу проще - все ранее якобы "договоренности" о получении вакцины в марте-апреле оказались фуфелом. Ни заявки, ни проплаты, ни договоренности. Я даже догадываюсь причину. Думсаю, что там набрали "новых лиц", которые никто английского не знает. Да и украинский или русский только "со словарем". А Вы как думаете?
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09.12.2020 18:27 Ответить
Кстати, тут я вспомнил, что нам-то вакцина как бы и не нужна. У нас же уже свое лекарство есть. Помните, как Виталий Цымбалюк заливался об оху**нной эффективности против этого нашего препарата "Протефлазид". Вот тут можно посмотреть его выступление от 30 марта. Особенно обращаю внимание на слова на 15:30 того ролика. Подчеркну, что это говорит как бы "главный ученый". При этом врач, да еще и профессор.
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09.12.2020 18:36 Ответить
пнх. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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09.12.2020 23:09 Ответить
 
 