Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 14 декабря, - Шмыгаль

Министерство здравоохранения подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Подача заявки состоится 14 декабря.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Минздрав с активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. После обработки ряда требований были сформированы предпосылки получения 8 млн доз вакцины для 4 млн граждан... Вторая заявка в COVAX будет подана 14 декабря этого года", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.