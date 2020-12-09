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Новости Общество
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законопроект (3056) электронные сигареты (44)

С 1 января рынок электронных сигарет может остановиться из-за ошибки профильного комитета

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 января рынок электронных сигарет может остановиться из-за ошибки профильного комитета

С целью регуляции отраслевых изменений был также создан проект Закона №4101.

Члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ вычеркнули из законопроекта №4101 положения, которое позволяло импортерам и производителям электронных сигарет продать остатки ввезенной или изготовленной в 2020 году продукции на протяжении первых шести месяцев следующего года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Деньги.ua.

С 1 января, большинство электронных сигарет и смесей в 15000 магазинах розничной торговли и на складах - будут вне закона.

Очередной ляп депутатов может на месяцы парализовать целую отрасль.

16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за закон №1210 О внесении изменений в Налогового кодекса Украины.

Среди прочего, документ облагает акцизным налогом электронные сигареты и компенсирует потери государственного бюджета от перехода курильщиков классических сигарет на альтернативную продукцию. Минфин и ГНС обещали индустрии возможность в течение 2021 реализовать произведенную или импортируемую в 2020-м продукцию. Сроки "переходного периода" всех устраивали, не было особых возражений и по ставкам налогообложения. Закон начинает действовать с 1 января 2021 года.

С целью регуляции отраслевых изменений был также создан проект закона №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины". Но, во время корректировок, члены профильного комитета, разработали собственный законопроект №4101-Д, в котором "ошибочно" удалили, положения, позволявшие продавать продукцию, произведенную или импортируемую в Украину в 2020 году, в течение первых шести месяцев 2021 года. После Нового года рынок электронных сигарет будет остановлен, потому что даже импортеры и оптовики по состоянию на конец 2020-го до сих пор не получили акцизную марку и необходимые лицензии на торговлю. Собственники розничных точек вообще не имеют возможности получить акцизную марку и продать уже выкупленную продукцию.

Отклоненный Комитетом законопроект №4101 от 15.09.2020 года и альтернативный законопроект №4101-2 от 01.10.2020 года раньше содержали чрезвычайно важное положение: "Жидкости, используемые в электронных сигаретах, не маркированы марками акцизного налога, обращаются к 30 июня 2021 включительно". Данное положение было внесено правительством Украины на выполнение своих международных обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В документе четко отмечается, что необходимо установить переходный период с целью создания условий для проведения модификации производственного процесса и реализации складских остатков, особенно в отношении продукции, отличной от сигарет.

Производителям и импортерам электронных систем доставки никотина и их составляющих требуется дополнительное время для подготовки к новым законодательным ограничениям. На складах и в магазинах содержатся запасы продукции не менее чем на три месяца - их элементарно нужно продать. Электронные системы доставки никотина, являются товарами невысокой ликвидности и с длинным периодом оборачиваемости, поэтому малым и средним предпринимателям также требуется не менее года для продажи имеющихся товарных запасов.

А импортерам и производителям жидкостей, используемых в электронных сигаретах, элементарно необходимо получить лицензию на оптовую торговлю, которая является обязательным с 01.01.2021 года! После получения такой лицензии нужно заказать и наклеить марки акцизного налога на всю продукцию, находящуюся на складах и в магазинах - а это запрещено украинским законодательством! Патовая ситуация.

Народные избранники сознательно или нет, но ставят под угрозу поступления в государственный бюджет, запланированные в 2021 году от отрасли электронных сигарет. Также, члены комитета подставляют правительство и лично Премьер-министра Дениса Шмыгаля, потому что проект №4101 готовился непосредственно Кабмином, именно с целью сбалансированных бюджетных поступлений.

Осенью 2019 года Владимир Зеленский на встрече с представителями табачной отрасли подчеркивал, что вопросы улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков - являются приоритетными. Но, похоже, для членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ, мнение президента неважно.
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Топ комментарии
+7
Какой ужоссс!!! И что же и как же мы выжевем без етого дерьма??? Срочто им тоже дотации и помощь из бюджета на ковид
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09.12.2020 16:32
+4
А я еще и колбасу не ем и колу не пью.
Давайте введем на них акциз.
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09.12.2020 17:28
+3
какой ты молодец. всем срать
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09.12.2020 16:28
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сам не курю и другим не советую
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09.12.2020 16:22 Ответить
какой ты молодец. всем срать
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09.12.2020 16:28 Ответить
А я еще и колбасу не ем и колу не пью.
Давайте введем на них акциз.
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09.12.2020 17:28 Ответить
не обязательно акциз - просто какую-то ошибку в законодательстве, чтобы парализовать отрасль. и оправдать (и безмерно гордиться заодно) тем, что какой-то дурак не курит, или не потребляет определенные продукты питания )
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09.12.2020 18:24 Ответить
Я тільки за!
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09.12.2020 22:44 Ответить
З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 879
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09.12.2020 19:05 Ответить
Прохвесианалы же.
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09.12.2020 16:24 Ответить
Кожний має право на помилку, включаючи і саперів.
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09.12.2020 16:25 Ответить
Дібіли рукожопі.
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09.12.2020 16:25 Ответить
Какой ужоссс!!! И что же и как же мы выжевем без етого дерьма??? Срочто им тоже дотации и помощь из бюджета на ковид
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09.12.2020 16:32 Ответить
Чомусь досі ніхто не згадав вересневий мем про " выкурит все айкосы"?
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09.12.2020 16:45 Ответить
Курите хороший табак в классических люльках - и будет вам счастье.
И намного, в разы дешевле даже самых паскудных, дешевых прим без фильтра.
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09.12.2020 16:47 Ответить
С каких пор люлька и табак стали дешевле сигарет? Вы это о чем?
230 - 250 грн за 50гр табака Вы считаете это дешево? Плюс сама трубка и так называемый "обвес" гривен до 500 потянет даже в самой легкой комплектации. А трубок нужно хотя бы две, чтобы давать ей "отдыхать".
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09.12.2020 19:10 Ответить
Килограмм индонезийской виржинии в Украине стоит 450-500 грн. вместе с доставкой.
Кавендиш, латакию добавляете уже по вкусу и потребностям. Обычно не добавляю.
Трубка из груши "антон" - 200 грн.
Все.
Ничему там отдыхать не нужно. Разве что изредка чистить. А еще реже действительно отчищать от нагара.
Что такое обвес? Нахрена париться? Чего не может сделать длинный саморез и кусок проволоки?
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10.12.2020 09:06 Ответить
табак здесь
https://apkua.com/agroboard/rf-148/p-2/

трубки здесь
https://embargo.ua/category/anton/
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10.12.2020 11:26 Ответить
Неа. Не я удалил - админы трут. Видать приняли за рекламу табака. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 4562
За ссылки спасибо. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 2068 Забрал - покуда и их не снесли. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 4562
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10.12.2020 12:59 Ответить
Посмотрел. Вау - клондайк. Но то скорее всего кантрабас. З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 379 Так что лучше ссыы удалите.
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10.12.2020 13:02 Ответить
Люблю, когда у меня всего с запасом. Табак помногу лучше не покупать - его еще сушить нужно, иначе запревает.
Трубок нагреб сразу много. Две основных деревянных и 10 керамических (паскудные, зато по 30 грн.. лежат - есть не просят)
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10.12.2020 09:08 Ответить
Вы удалили, но ссылки накидал
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10.12.2020 11:27 Ответить
ЗЕленую мразь в первую очередь волнуют поступления в бюджет, а то, что от этой гадости умирают тысячи украинцев, их это не беспокоит.
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09.12.2020 16:50 Ответить
В эти игры можно играть до бесконечности. Были бы желающие. "Компенсировать потери государственного бюджета" можно со всего, а на что распостраняется монополия государства- особенно. Запретить игровую индустрию и компенсировать потери от недополучения налогов. Ввести сухой закон- та же история. Объявить войну бухлу и табаку вообще классика... "С того момента, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!"
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09.12.2020 16:50 Ответить
компенсирует потери государственного бюджета от перехода курильщиков ...
З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету - Цензор.НЕТ 5076
Узаконьте проституцию!
Будет вам Бюджет.
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09.12.2020 17:27 Ответить
Сделано спецом что бы покупали обычные на которые цены с 1 января вырастут...
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09.12.2020 17:58 Ответить
ключевая фраза в этой статье это ляп депутатов.и так во всём.
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09.12.2020 20:55 Ответить
 
 