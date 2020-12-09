"Укроборонпром" - это мертворожденная организация, которую нужно ликвидировать, - Бутусов

Госконцерну "Укроборонпром" нужен руководитель, у которого есть инженерный склад ума, который готов с первого дня ликвидировать госконцерн и быстро создать вертикально интегрированные компании производителей вооружения.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам журналиста, никаких ожиданий на качественные изменения в системе обороны из-за смены главы "Укроборонпрома" он не имеет.

"Потому что вижу, что внутри руководства нашей обороной и сектором оборонной промышленности идет отчаянная борьба за влияние, активы. Мы видим, что команду Абромавичуса сейчас выбивают из "Укроборонпрома" при помощи уголовных дел СБУ. Некоторые из этих дел абсолютно обоснованные, некоторые - вызывают вопросы. Заходит туда Гусев, который никогда не работал в оборонной промышленности, в принципе не работал в промышленности", - отметил Бутусов.

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Журналист считает, что в "Укроборонпроме" должен быть человек, у которого есть инженерный склад ума.

"Не нужны управленцы, поэтому у меня нет сомнений, что это так же будет провальная миссия, к сожалению. Потому что у нас Министерство стратегических отраслей промышленности пока что не может сформировать, чего оно ждет от "Укрборонпрома", доктрина формирования "Укроборонпрома" не утверждена. Сам по себе "Укроборонпром" это мертворожденная организация, созданная Александром Януковичем, чтобы лучше собирать кэш, а не для того, чтобы лучше руководить. Мы этого монстра 10 лет храним, поэтому реформировать его просто невозможно, а человек, который не является инженером, я не представляю, что он может там делать. Абромавичус, который потратил почти год, чтобы разобраться в делах, оттуда убежал, потому что понял, что он далек от этого. Тут будет та же история", - подчеркнул Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отметил, что "Укроборонпрому" нужен инженер, который знает толк в производстве, и который готов с первого дня ликвидировать госконцерн и быстро создать вертикально интегрированные компании производителей вооружения.

"Предприятия оборонной отрасли свои задачи выполняли и до создания "Укроборонпрома" без каких-либо проблем. Есть предприятия, они самостоятельные юридические лица со всеми финансовыми и юридическими инструментами. Зачем им еще одна прокладка, которую нужно содержать. "Укроборонпром" лишен смысла вообще", - отметил Бутусов.

По словам журналиста, из конкурентноспособного предприятия по изготовлению вооружения в Украине осталось лишь одно - КБ "Луч".

Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.

Фоменко возглавил Укроборонпром в октябре 2020 после освобождения Абромавичуса с должности гендиректора этого государственного концерна, которую он занимал с августа 2019 года.

Юрий Гусев в 2014-2016 годах был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Кандидат экономических наук.

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