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Новости Политика Украины Оборона
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Укроборонпром (1209) Бутусов Юрий (3916) Абромавичус (481) Гусев Юрий (64)

"Укроборонпром" - это мертворожденная организация, которую нужно ликвидировать, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госконцерну "Укроборонпром" нужен руководитель, у которого есть инженерный склад ума, который готов с первого дня ликвидировать госконцерн и быстро создать вертикально интегрированные компании производителей вооружения.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам журналиста, никаких ожиданий на качественные изменения в системе обороны из-за смены главы "Укроборонпрома" он не имеет.

"Потому что вижу, что внутри руководства нашей обороной и сектором оборонной промышленности идет отчаянная борьба за влияние, активы. Мы видим, что команду Абромавичуса сейчас выбивают из "Укроборонпрома" при помощи уголовных дел СБУ. Некоторые из этих дел абсолютно обоснованные, некоторые - вызывают вопросы. Заходит туда Гусев, который никогда не работал в оборонной промышленности, в принципе не работал в промышленности", - отметил Бутусов.

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Журналист считает, что в "Укроборонпроме" должен быть человек, у которого есть инженерный склад ума.

"Не нужны управленцы, поэтому у меня нет сомнений, что это так же будет провальная миссия, к сожалению. Потому что у нас Министерство стратегических отраслей промышленности пока что не может сформировать, чего оно ждет от  "Укрборонпрома", доктрина формирования "Укроборонпрома" не утверждена. Сам по себе "Укроборонпром" это мертворожденная организация, созданная Александром Януковичем, чтобы лучше собирать кэш, а не для того, чтобы лучше руководить. Мы этого монстра 10 лет храним, поэтому реформировать его просто невозможно, а человек, который не является инженером, я не представляю, что он может там делать. Абромавичус, который потратил почти год, чтобы разобраться в делах, оттуда убежал, потому что понял, что он далек от этого. Тут будет та же история", - подчеркнул Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отметил, что "Укроборонпрому" нужен инженер, который знает толк в производстве, и который готов с первого дня ликвидировать госконцерн и быстро создать вертикально интегрированные компании производителей вооружения.

"Предприятия оборонной отрасли свои задачи выполняли и до создания "Укроборонпрома" без каких-либо проблем. Есть предприятия, они самостоятельные юридические лица со всеми финансовыми и юридическими инструментами. Зачем им еще одна прокладка, которую нужно содержать. "Укроборонпром" лишен смысла вообще", - отметил Бутусов.

По словам журналиста, из конкурентноспособного предприятия по изготовлению вооружения в Украине осталось лишь одно - КБ "Луч".

Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.

Фоменко возглавил Укроборонпром в октябре 2020 после освобождения Абромавичуса с должности гендиректора этого государственного концерна, которую он занимал с августа 2019 года.

Юрий Гусев в 2014-2016 годах был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Кандидат экономических наук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
А Мустафу куда?
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09.12.2020 17:42
+12
Ты же строчил, шо тех, кто критикует Нелоха, нужно сажать
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09.12.2020 17:49
+11
Мустафа, а ну-ка, расскажи, шо Бутусов ничего в этом вашем проме не понимает! И ,шо только купленый бэней мустафа знает , куди ж Украине йти! Ой, не, там серлещ вам еще расскажет какой Порох плохой!))) Казлыбя!
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09.12.2020 17:58
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А Мустафу куда?
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09.12.2020 17:42 Ответить
Бутусова в Президенти України!
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09.12.2020 17:44 Ответить
Ты же строчил, шо тех, кто критикует Нелоха, нужно сажать
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09.12.2020 17:49 Ответить
переобулся в воздухе
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09.12.2020 18:01 Ответить
Брат Арестовича, напевно?
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09.12.2020 18:04 Ответить
Вдало мімікруватись та вчасно мігрувати ,це наука!!)))
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09.12.2020 18:08 Ответить
Гыыы
Взоржал
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09.12.2020 18:14 Ответить
ты ж вроде за зеленожопого зебуина был?

или пришла платежка на коммуналку? "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 835
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09.12.2020 18:07 Ответить
На историческую родину.
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09.12.2020 17:49 Ответить
во-во! - Мусю ж забыли!!!!!!
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09.12.2020 17:58 Ответить
"руководитель, у которого есть инженерный склад ума" - а як бути з усією країною, де преЗЕдент всім керує?
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09.12.2020 17:43 Ответить
Юрко,ну ти так зразу б і сказав,що країною теж повинен правити не кварталівець.
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09.12.2020 17:46 Ответить
Созданый почетным уркой-страусоводом, с района "Пивновка" города Енакиево, доя грабежа и располдажи оборонный предприятий и заводов, эта контора является прокладкой и не нужна ни пооизводителям с разработчиками вооружения ни ВСУ. По сути, это кладбище генералов-ворюг и их жополизов времен Янека, Ющя и Кучмовоза.
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09.12.2020 17:48 Ответить
Согласен, контракты и закупки во вооружением передадим западным партнерам. Сдавать суверенитет, так уже до конца. Горить сарай, гори і хата.
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09.12.2020 17:50 Ответить
Хих...во дает. Это проблемма ЛЮБОЙ инженерной компании в Украине, где во главу угла ставят топ менеджера с растопырками на пальцах, но главное!! ...чтобы был диплом МВА. Он не может гайки от болта различить, но уже раздвигает вертикально интегрированные централи....сколько я их уже видел, не но в разговоре они необыкновенно обаятельные.
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09.12.2020 17:53 Ответить
В этом и суть стратегии собственника, ему не важен продукт, как квинтэссенция инженерной мысли. Задача - максимально выжать бабосов из компании. Видите ли у собственников жизнь необыкновенно коротка.
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09.12.2020 17:55 Ответить
тебя нада ликвидировать!
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09.12.2020 17:53 Ответить
кто обсирал Украинскую Власть и Верховного Главнокомандующего? кто заливал пространства помоями Зрады? нынешнее ЗЕро узурпировавшее путем ХУЦПЫ всю влать - это ваша работа "недорогенькі" вы наши!!!
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09.12.2020 17:55 Ответить
И кто же это был? А ну-ка, врежьте правду-матку!
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09.12.2020 18:15 Ответить
в тебе помилка , правильно писати говнокомандуючий !
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09.12.2020 18:19 Ответить
Проголосую за Бутусова президента України, якщо він пересаджає всіх попередників котрі були при владі разом з суддями прокурорами і високопосадовими мусорами. "Укроборонпром" - это мертворожденная организация, которую нужно ликвидировать, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4529
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09.12.2020 17:55 Ответить
а также лознг "атнять и паделить"
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09.12.2020 18:01 Ответить
Всевже вкрадено і поділено до нас навіть те що ще не запозичили. Позичені гроші діляться по дорозі в Україну і чомусь не доходять.
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09.12.2020 18:06 Ответить
ну что за народ, детский сад. ели пали
они же все под себя законы пишут! что вы как дети!! пересажать могут только бомжей. и то очень быстро нада. пока толерантные защитники всего на свете не узнали
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09.12.2020 18:02 Ответить
Тоді треба було після майдану не обирати свинарник, а прикрашати ліхтарі,то може і закони б помінялись. "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8299
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09.12.2020 18:13 Ответить
Мустафа, а ну-ка, расскажи, шо Бутусов ничего в этом вашем проме не понимает! И ,шо только купленый бэней мустафа знает , куди ж Украине йти! Ой, не, там серлещ вам еще расскажет какой Порох плохой!))) Казлыбя!
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09.12.2020 17:58 Ответить
Ю.Бутусов как никто другой осведомлен о проделках и проказах нынешних укроборонпромовцев. Но даже вскрой он их преступления, где гарантия, что хоть кого-то наши "самые честные" суды накажут. Тут только гласность и постоянное пошаговое информирования, абсолютная прозрачность смогут противостоять той информационной войне и мегатоннам компромата, что начнут выливать на голову Ю.Бутусова каналы мерветчука и любителя футбола.
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09.12.2020 19:29 Ответить
Но-но.
Так можно договориться до того, что Мустафа и Квартирыч останутся на морозе без трусов.
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09.12.2020 17:59 Ответить
Расформировать его давно нужно, паразитирующая надстройка над предприятиями для кормления бюрократии.
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09.12.2020 18:00 Ответить
Гы-гы-гы.
А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… (Шариков Полиграф Полиграфович).
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09.12.2020 18:03 Ответить
Конечно, Все ликвидировать и Оборонпром и АЕС, а оставить только Петю, Ахметова, Южанину с Гонтаревой и *зеленые тарифы*.
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09.12.2020 18:12 Ответить
основне, щоб ти могло строчити дописи та проводити паралельно-перпендикулярні уриновиключення . "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3207
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09.12.2020 20:43 Ответить
Тільки гайдамаки змусять тут щось робити, думати і виготовляти бо їм цим гнилим елітам уже і Укроборонпром заважає їм не солромно що немає власних патронів, немає навіть мисливських рушниць. Коли у еліт і влади курячі мізки то в країни руки ростуть із дупи. Ні балістичних ракет, ні танків, ні ядерної зброї . Міномет Молот і той вибухнув. Без розстрілів і чисток мабуть не обійдемось. Яценюк прямо сказав "нам будувати ракети ніхто не дозволить, наше майбутнє це картопляно пшеничне сільгоспвиробництво з сезоними кріпаками для задоволення інтерсів метрополій колонізаторів у вигляді транснаціоналдьних корпорацій.
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09.12.2020 18:29 Ответить
Часто добрі робітники не можуть бути керівниками, тому що треба ще бути комерсантом на додачу. Тобто не тільки розбиратися на 100% у своїй справі, а і вміти її реалізувати, або впевнено і обгрунтовано захищати від зазіхань на скорочення фінансування (маючи обговорений обсяг зобов'язань), чи замовлень
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09.12.2020 18:54 Ответить
Українці вчергове хочуть спекти смачний пиріг, але у випічку найпершою складовою кладуть ложку лайна - Янек, Пєця, Зєля... Закінчується все тим, що періг ніхто їсти не хоче, навіть куштувати. Може треба просто припинити класти лайно у випічку? Під час дострокових?
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09.12.2020 19:17 Ответить
привіт вананутий... а у бабці, третій внук народився... "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 594
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09.12.2020 20:46 Ответить
Зато как приятно было рассаживать своих и нужных людей в кресла членов наблюдательных советов предприятий, как бы входящих в состав Укроборонпрома с месячными окладами в 30-50 и более тысяч гривень. Все знали: "так надо", это такая форма взятки и плата за крышу, ну и за то, что никто не лез в дела "директора на час". Зато директора предприятий за год могли купить одну-две новые машины, квартиры (минимум одну). Правда, незаметно исчезало дорогостоящее оборудование, сырье, документация; сдавались в аренду по схеме "официально+в карман) многие тысячи квадратных метров недвижимости.
Такой вот он, наш Укроборонпром.
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09.12.2020 19:25 Ответить
и для этого был рожден бутусов- чтобы ликвидировать мертворожденное
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09.12.2020 19:42 Ответить
Или стать Маси -2
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09.12.2020 19:58 Ответить
уасья... так такое бабло отмыто, там столько украдено, что ты вместе с "украинцем" найемом даже представить не можешь...
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09.12.2020 20:26 Ответить
Человек с инженерным складом ума может создавать машины и механизмы и НИКОГДА не сможет создать "10 вертикально -интегрированных компаний"! Это как Зеленский - президент. Дать команду-" сделайте мне хорошо" и Зеленский и "человек с инженерным складом ума", подать в состоянии. Добиться что бы это работало эффективно- из области ненаучной фантастики.
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09.12.2020 20:44 Ответить
где-то забеспокоился один лысый афгано-украинец
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09.12.2020 20:53 Ответить
если нет дара управления, то хоть кто провалит тему
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09.12.2020 21:42 Ответить
 
 