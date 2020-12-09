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Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о

Проблема Украины заключается не в отсутствии финансирования оборонного сектора, а в отсутствии планирования.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"К сожалению, если говорить о структурных и профессиональных реформах, пока что в армии этого нет. Вместо реальных изменений руководители размахивают исключительно политическими лозунгами вроде "стандартов НАТО". Когда-то кричали "Слава КПСС", а сейчас "стандарты НАТО". За этими стандартами, к сожалению, не стоят никакие структурные изменения. Устав и организация службы в армии, к сожалению, остаются на нормативных документах 1970-х гг. XX века", - отметил журналист.

По словам Бутусова, проблема Украины всегда была не в отсутствии финансирования оборонного сектора.

"Нашой проблемой основной остается планирование. У нас отстутствует планирование и из-за этого у нас нет длительных инвестиций в оборонную промышленность, нет прозрачного военного бюджета, нет системного развития. Например, последние изменения в гособоронзаказ этого года были внесены в конце ноября этого года. То есть на протяжении года гособоронзаказ, он был принят в мае, еще его несколько раз меняли и последний раз вообще перед концом года. Это яркий пример полного хаоса и беспорядка", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что в первую очередь руководство страны должно понять, что развитие возможно только, если развиваются институции.

"Если решает не личное субъективное видение того или иного человека, а решают программы, профессиональные подходы и анализ. Для этого не нужно создавать большие группы. В интернете есть оборонна доктрина Израиля, которую написал полковник Хаим Ласков, она есть в Википедии, ее можно посмотреть. На этом основании строилась вся доктрина Израильского качественного преимущества над противниками. Многие документы оборонного планирования не являются секретными. Это только в Украине засекречивают собственную глупость, несостоятельность и непонимание, куда мы движемся. Откройте в интернете бюджет Минобороны США, там есть даже номенклатура, какие ракеты, для каких целей они покупают, в каком количестве, почему", - добавил Бутусов.

На вопрос, не боятся ли в США вражеской разведки, журналист сказал: "Для вражеской разведки имеет ценность не открытая информация или информация, которую можно легко получить, а та информация, которая раскрывает боеспособность. Настоящую боеспособность американцы прячут, а технические вещи о боеспособности ничего не говорят. Если вы кому-то скажете, сколько ракет вы купили, это не имеет особого значения. Имеет значение, умеете ли вы этими ракетами попадать в цель. Вот это действительно государственная тайна", - объяснил главред Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
гавнокомандувач
Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2092
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09.12.2020 16:50
+6
у быдла патологическая ненависть к интеллектуалам, успешным, образованным, умным...
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09.12.2020 16:51
+4
Імітація рішечих рехворм триває !!!Корупціонери невгамовно нищать корупцію !!!)))
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09.12.2020 16:42
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Правила форума Совет форумчан
с такой властью ни НАТО ни ес нам не светит-побольше бы во власть таких людей как Юрий Бутусов-
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09.12.2020 16:39 Ответить
Тот , кто привёл эту шоблу холуев гебнявых , пусть. в лепешку расшибается пока ее не закопает
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09.12.2020 18:04 Ответить
Імітація рішечих рехворм триває !!!Корупціонери невгамовно нищать корупцію !!!)))
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09.12.2020 16:42 Ответить
І тобі Петро в штані насрав ??)))
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09.12.2020 16:50 Ответить
у быдла патологическая ненависть к интеллектуалам, успешным, образованным, умным...
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09.12.2020 16:51 Ответить
А тобі він платить, чого його захищаєш?
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09.12.2020 17:23 Ответить
Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3644
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09.12.2020 16:50 Ответить
гавнокомандувач
Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2092
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09.12.2020 16:50 Ответить
ошибаешося, Бутусов. каломойша с мертвечуками все прекрасно спланировали.
хватить косить под дурачка, ЛИЧНО ТЫ причастен к избранию шпионов и предателей, которые деморализируют и уничтожают страну для сдачи пуйлу! Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3651
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09.12.2020 16:44 Ответить
А с чего Вы решили, что при нынешнем руководстве возможны изменения в положительную сторону? Вы много дерьма вылили на Полторока и Муженко, но при них произошли радикальные изменения к лучшему, сейчас идет откат и вас пригласили на рыбное место, но все одно принимать решения и внедрять будете не вы. вас просто купят
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09.12.2020 16:44 Ответить
А с чего вы решили, что при бывшем руководстве были радикальные изменения? Куда же они делись? Бутусов же говорит, что совок остался совком.
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09.12.2020 17:26 Ответить
Дай Боже щоб Юра Бутусов своєю діяльністю змусив міноборони працювати на захист України. Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3482 Слава Україні.
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09.12.2020 16:45 Ответить
Дизтопливо заставит опять покупать у коломойши и будут оба счастливы.
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09.12.2020 16:48 Ответить
не заставит Юрий дурака стать умным, а учить его (дурака) времени нет, просто надо поменять дурака на умного, а этого делать никто не хочет, фон будет плохой...
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09.12.2020 16:50 Ответить
Поживем побачим.
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09.12.2020 16:57 Ответить
Как Лещенко в УЗ? Или Зеркаль у Коболева? Бутусов конечно грамотный мужик но деньги ломают и не таких.
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09.12.2020 17:01 Ответить
Якщо так міркувать, то навіщо взагалі щось робити і на щось сподіватись,бо в менеколись була надія на В.Чорновола, але й він казав що треба депутатам сплачувати таку зарплатню щоб вони не брали хабарів ,тільки не сказав скільки це і коли нажеруться. Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8394
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09.12.2020 17:13 Ответить
Давайте быть реалистами - реформ в Украине просто нет, есть лишь их некоторая иммитация.
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09.12.2020 16:46 Ответить
Не деяка імітація ,а голіма ,цинічна,нахабна імітація!!!)))
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09.12.2020 16:52 Ответить
Вот в ОПу начали набирать "блогиров на подсосе". Возможно скоро мы услышим хвалебные дифирамбы и на цензоре.
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09.12.2020 16:47 Ответить
После первой зарплаты.
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09.12.2020 16:48 Ответить
не могут выпускники совковых военных заведений иначе.Совок в крови ,а если иначе,тогда там должны быть руководители с военным образованием стран НАТО
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09.12.2020 16:50 Ответить
как подумаю, как совок по венам, аж мурашки по коже
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09.12.2020 17:22 Ответить
без крови совковой,мозги не рождают мысли совковые , думай без мурашек Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6704
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09.12.2020 19:20 Ответить
Реформу Армии нужно начинать с военных ВУЗов,там ведь поголовно сидит голимый совок и учат они будущих офицеров как красить траву и бордюры и не удивительно что выпускают этих "офицеров" под песни Газманова. Нужно гнать к чёртовой матери этих преподавателей,ректоров и генералов которые учились при совке. Так как они учат курсантов воевать не с настоящим врагом Украины Россией а до сих пор с мировым капитализмом,то есть с США. Все перспективные офицеры Турции например обучались ведению современной войны в США и изучали самую современную военную технику а наши до сих пор Т-34 осваивают а летают на древних гробах которые в воздухе разваливаются. Война 1939-1945 так ничему и не научила когда немцы учились летать на самолётах самых современных а наши на этажерках Первой мировой оттого и были такие дикие потери в боях. Немецкий ас считался со 150-170 сбитых советских лётчиков а у нас самый самый "великий ас" Кожедуб еле дотянул до 64х к тому же ещё и на американской "АэроКобре". Про танкистов вообще и говорить не хочется,результат налицо,не конкуренты они были немцам и брали в основном количеством потому то и находят до сих пор чуть не в каждом болоте наши хвалёные 34ки а вот немецкий танк величайшая редкость. Но тогда был СССР где солдат не жалели и гнали на убой миллионами "бабы ещё нарожают",а вот Украине нужно учится воевать умом,грамотно а не по советски пачками умирать по команде идиотов с генеральскими лампасами а нас ведь учат до сих пор именно ....."и как один умрём" а не побеждать. Вот и поставьте на это направление Бутусова и всячески помогайте ему ведь именно это направление сейчас очень важно для Армии,грамотные и современные УКРАИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ вот что нам позарез нужно И ИМЕННО СЕЙЧАС.
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09.12.2020 17:33 Ответить
А Юру Бірюкова зелені в Міноборони повернути не хочуть? Ну, хоча би на посаду, пов'язану з харчуванням ЗСУ...
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09.12.2020 17:20 Ответить
И кто же виноват Петя или Зеля или оба? Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7281
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09.12.2020 17:29 Ответить
Или, конечно.
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09.12.2020 17:34 Ответить
Бутусов поставил условием похода во власть расследование по вагнеровцам. Кто-то еще верит, что в сегодняшнем наполнении ЗЕборделя это возможно, расследование имею в виду?
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09.12.2020 17:42 Ответить
Заступник керівника офісу президента України Олег Татаров провів зустріч із членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції у складі Комісії з питань правової реформи.
Прикметно, що Татаров береться за реформування цієї сфери, хоча сам фігурує у кримінальному провадженні щодо фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
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09.12.2020 17:46 Ответить
Мне любопытен такой момент. Если Бутусов пойдет во власть, его можно будет на Цензоре критиковать или таки еще нет?
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09.12.2020 17:45 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·5 мин

За час перемир'я МО виплатило 500 МЛН грн за дотримання цього режиму За мовчання на обстріли агресора
Армія Деградує Ми з вами спостерігаємо ситуацію Першой світової війни Яку називали окопною війною Тільки тоді НЕодна зі сторін НЕвиплачувала винагороду за мовчання на обстріли
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09.12.2020 18:34 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·20 мин

Так це -нагороджнi-"ПЕРЕСТАТИ СТРIЛЯТИ"?

Структурних реформ у ЗСУ поки що немає, за гаслами про "стандарти НАТО" - жодних змін, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8856
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09.12.2020 18:35 Ответить
Юрий Бутусов

1 ч ·

Уважаемые друзья, отвечаю на ваши многочисленные вопросы по поводу предложения Министерства обороны.

К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы, Министерство обороны... перестало выходить на связь.

Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений.

То есть вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО.

Надеюсь, министр обороны Андрей Таран понимает, что такое странное молчание представляет ситуацию и его самого в весьма скандальном виде. Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов?

Неужели поднятые мною в программе действий вопросы для Минобороны не актуальны?

Неужели Минобороны равнодушно к проблемам армии, ведь я именно об этом пишу?

Приглашение меня в руководство Минобороны показывает, что все, что я пишу о предательстве, о российской агентуре, о провалах в снабжении, коррупции и некомпетентности - правда.

И странная выходка Минобороны показывает нежелание провести дискуссию по проблемам, о которых я пишу, означает, что их никто не собирается решать.

Обращаю внимание народных депутатов комитета по обороне - ситуация в Минобороны критическая, надвигается катастрофа, они сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых сами приглашали на должность!

Прошу народных депутатов:

1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховную Раду министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.

2. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программу решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.

3. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу.

Уважаемые
Дмитро Разумков
Сергій Рахманін
Роман Костенко прошу оказать содействие в решении критической ситуации в Минобороны и дать мне возможность выступить на комитете, а также инициировать отчет министра А.Тарана перед Верховной Радой.
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09.12.2020 19:09 Ответить
 
 