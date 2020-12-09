Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Проблема Украины заключается не в отсутствии финансирования оборонного сектора, а в отсутствии планирования.
Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"К сожалению, если говорить о структурных и профессиональных реформах, пока что в армии этого нет. Вместо реальных изменений руководители размахивают исключительно политическими лозунгами вроде "стандартов НАТО". Когда-то кричали "Слава КПСС", а сейчас "стандарты НАТО". За этими стандартами, к сожалению, не стоят никакие структурные изменения. Устав и организация службы в армии, к сожалению, остаются на нормативных документах 1970-х гг. XX века", - отметил журналист.
По словам Бутусова, проблема Украины всегда была не в отсутствии финансирования оборонного сектора.
"Нашой проблемой основной остается планирование. У нас отстутствует планирование и из-за этого у нас нет длительных инвестиций в оборонную промышленность, нет прозрачного военного бюджета, нет системного развития. Например, последние изменения в гособоронзаказ этого года были внесены в конце ноября этого года. То есть на протяжении года гособоронзаказ, он был принят в мае, еще его несколько раз меняли и последний раз вообще перед концом года. Это яркий пример полного хаоса и беспорядка", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
Журналист отметил, что в первую очередь руководство страны должно понять, что развитие возможно только, если развиваются институции.
"Если решает не личное субъективное видение того или иного человека, а решают программы, профессиональные подходы и анализ. Для этого не нужно создавать большие группы. В интернете есть оборонна доктрина Израиля, которую написал полковник Хаим Ласков, она есть в Википедии, ее можно посмотреть. На этом основании строилась вся доктрина Израильского качественного преимущества над противниками. Многие документы оборонного планирования не являются секретными. Это только в Украине засекречивают собственную глупость, несостоятельность и непонимание, куда мы движемся. Откройте в интернете бюджет Минобороны США, там есть даже номенклатура, какие ракеты, для каких целей они покупают, в каком количестве, почему", - добавил Бутусов.
На вопрос, не боятся ли в США вражеской разведки, журналист сказал: "Для вражеской разведки имеет ценность не открытая информация или информация, которую можно легко получить, а та информация, которая раскрывает боеспособность. Настоящую боеспособность американцы прячут, а технические вещи о боеспособности ничего не говорят. Если вы кому-то скажете, сколько ракет вы купили, это не имеет особого значения. Имеет значение, умеете ли вы этими ракетами попадать в цель. Вот это действительно государственная тайна", - объяснил главред Цензор.НЕТ.
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хватить косить под дурачка, ЛИЧНО ТЫ причастен к избранию шпионов и предателей, которые деморализируют и уничтожают страну для сдачи пуйлу!
Прикметно, що Татаров береться за реформування цієї сфери, хоча сам фігурує у кримінальному провадженні щодо фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·5 мин
За час перемир'я МО виплатило 500 МЛН грн за дотримання цього режиму За мовчання на обстріли агресора
Армія Деградує Ми з вами спостерігаємо ситуацію Першой світової війни Яку називали окопною війною Тільки тоді НЕодна зі сторін НЕвиплачувала винагороду за мовчання на обстріли
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·20 мин
Так це -нагороджнi-"ПЕРЕСТАТИ СТРIЛЯТИ"?
1 ч ·
Уважаемые друзья, отвечаю на ваши многочисленные вопросы по поводу предложения Министерства обороны.
К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы, Министерство обороны... перестало выходить на связь.
Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений.
То есть вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО.
Надеюсь, министр обороны Андрей Таран понимает, что такое странное молчание представляет ситуацию и его самого в весьма скандальном виде. Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов?
Неужели поднятые мною в программе действий вопросы для Минобороны не актуальны?
Неужели Минобороны равнодушно к проблемам армии, ведь я именно об этом пишу?
Приглашение меня в руководство Минобороны показывает, что все, что я пишу о предательстве, о российской агентуре, о провалах в снабжении, коррупции и некомпетентности - правда.
И странная выходка Минобороны показывает нежелание провести дискуссию по проблемам, о которых я пишу, означает, что их никто не собирается решать.
Обращаю внимание народных депутатов комитета по обороне - ситуация в Минобороны критическая, надвигается катастрофа, они сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых сами приглашали на должность!
Прошу народных депутатов:
1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховную Раду министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.
2. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программу решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.
3. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу.
Уважаемые
Дмитро Разумков
Сергій Рахманін
Роман Костенко прошу оказать содействие в решении критической ситуации в Минобороны и дать мне возможность выступить на комитете, а также инициировать отчет министра А.Тарана перед Верховной Радой.