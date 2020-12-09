Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях
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Глава Фонда Госимущества Дмитрий Сенниченко, которому вчера в третий раз пытались дать взятку, прокмментировал данное событие, в очередной раз подчеркнув, что госпредприятия являются рассадником коррупции.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо в мой день рождения, один очень хитрый господин решил сделать мне "подарок": сто тысяч долларов за трудоустройство на должность руководителя АО "Николаевоблэнерго"... Но и это еще не все. Чтобы я долго над предложением не раздумывал и угрызениями совести не мучился, господин пообещал ежемесячную ренту в 200 000 долларов. Некую долю из "теневой" прибыли предприятия. Ранее он уже работал на руководящей должности в "Николаевоблэнерго", видимо, хорошо знает, какими ресурсами сможет распоряжаться, если зайдет туда снова", - рассказал Сенниченко о деталях произошедшего, напомнив, что это была уже третья попытка подкупить его.
По словам главы ФГИ, сегодняшний случай еще раз подтверждает, что коррупция выедает госпредприятия изнутри.
"Если коррумпированные чиновники готовы только по 200 000 ренты с "теневых" доходов платить, то представляете, сколько всего денег недополучает бюджет? Приватизация - вот надежное решение этой проблемы", - написал он.
Сенниченко также призвал депутатов Верховной Рады снять мораторий на аукционы Большой приватизации.
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патриотовидиотов что нужно национализировать все предприятия! Чтобы на должностя там расселись вот такие красавцы
мо вы гни ды в своих сараях(облэнерго) пошарите и найдете, куда он утикае?
Для того, чтобы понять, как много мы теряем, вот вам цифры. Военный корабль (корвет) тянет на пол миллиарда. Истребитель (F-15) 30-50 миллионов. То есть Украина настолько богата, что может за 2-3 года накопить на флот и еще за 2-3 на авиапарк.
Но за все время независимости флот не получил ни одного корабля (за исключением катеров) а авиация ни одного истребителя. Зато берега рек и заповедники недалеко от больших городов буквально набиты дворцами чинуш и силовиков.