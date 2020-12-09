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взятка (5948) ФГИУ (653) Сенниченко Дмитрий (64)

Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях

Глава Фонда Госимущества Дмитрий Сенниченко, которому вчера в третий раз пытались дать взятку, прокмментировал данное событие, в очередной раз подчеркнув, что госпредприятия являются рассадником коррупции.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо в мой день рождения, один очень хитрый господин решил сделать мне "подарок": сто тысяч долларов за трудоустройство на должность руководителя АО "Николаевоблэнерго"... Но и это еще не все. Чтобы я долго над предложением не раздумывал и угрызениями совести не мучился, господин пообещал ежемесячную ренту в 200 000 долларов. Некую долю из "теневой" прибыли предприятия. Ранее он уже работал на руководящей должности в "Николаевоблэнерго", видимо, хорошо знает, какими ресурсами сможет распоряжаться, если зайдет туда снова", - рассказал Сенниченко о деталях произошедшего, напомнив, что это была уже третья попытка подкупить его.

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По словам главы ФГИ, сегодняшний случай еще раз подтверждает, что коррупция выедает госпредприятия изнутри.

"Если коррумпированные чиновники готовы только по 200 000 ренты с "теневых" доходов платить, то представляете, сколько всего денег недополучает бюджет? Приватизация - вот надежное решение этой проблемы", - написал он.

Сенниченко также призвал депутатов Верховной Рады снять мораторий на аукционы Большой приватизации.

Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях 01
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Топ комментарии
+6
Я могу ответить. На таможне государство ежегодно теряет 4 миллиарда долларов. На госпредприятиях еще 4 миллиарда. И 4-6 миллиардов на более мелких дырах, которых набереться с пол десятка.
Для того, чтобы понять, как много мы теряем, вот вам цифры. Военный корабль (корвет) тянет на пол миллиарда. Истребитель (F-15) 30-50 миллионов. То есть Украина настолько богата, что может за 2-3 года накопить на флот и еще за 2-3 на авиапарк.
Но за все время независимости флот не получил ни одного корабля (за исключением катеров) а авиация ни одного истребителя. Зато берега рек и заповедники недалеко от больших городов буквально набиты дворцами чинуш и силовиков.
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09.12.2020 17:10
+5
Всі держконтори та держінспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 16:40
+5
Приватизація показала що новий власник нічого не вкладає в мережі а добиває їх до повного технічного виснаження і потім продає далі. Так було з Одесаобленерго, яку купив путін а тепер продав Ахметову! Приватизація це в наших умовах далеко не панацея.
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09.12.2020 16:57
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Всі держконтори та держінспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
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09.12.2020 16:40 Ответить
Приватизація показала що новий власник нічого не вкладає в мережі а добиває їх до повного технічного виснаження і потім продає далі. Так було з Одесаобленерго, яку купив путін а тепер продав Ахметову! Приватизація це в наших умовах далеко не панацея.
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09.12.2020 16:57 Ответить
Среда заканчивается, а ты до сих пор на свободе Брысь в койку и одеялом накройся.
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09.12.2020 19:15 Ответить
"...госпредпреятиях", блеать Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте сколько теряет бюджет на госпредпреятиях - Цензор.НЕТ 1887 Двоечники Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте сколько теряет бюджет на госпредпреятиях - Цензор.НЕТ 4365
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09.12.2020 16:40 Ответить
Правильно не бери-потом в окно не вылетишь. Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте сколько теряет бюджет на госпредпреятиях - Цензор.НЕТ 5088
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09.12.2020 16:40 Ответить
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус!
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09.12.2020 16:48 Ответить
Ждем комментарии ура-патриотовидиотов что нужно национализировать все предприятия! Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах - Цензор.НЕТ 9359 Чтобы на должностя там расселись вот такие красавцы Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах - Цензор.НЕТ 6785
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09.12.2020 16:53 Ответить
а куда девают взятки? неужели в бюджет? это уже 3-я..., может кислород покупают?
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09.12.2020 16:54 Ответить
тут от нарида вопросик: цены на ток будете поднимать?
мо вы гни ды в своих сараях(облэнерго) пошарите и найдете, куда он утикае?
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09.12.2020 17:10 Ответить
Я могу ответить. На таможне государство ежегодно теряет 4 миллиарда долларов. На госпредприятиях еще 4 миллиарда. И 4-6 миллиардов на более мелких дырах, которых набереться с пол десятка.
Для того, чтобы понять, как много мы теряем, вот вам цифры. Военный корабль (корвет) тянет на пол миллиарда. Истребитель (F-15) 30-50 миллионов. То есть Украина настолько богата, что может за 2-3 года накопить на флот и еще за 2-3 на авиапарк.
Но за все время независимости флот не получил ни одного корабля (за исключением катеров) а авиация ни одного истребителя. Зато берега рек и заповедники недалеко от больших городов буквально набиты дворцами чинуш и силовиков.
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09.12.2020 17:10 Ответить
Получил наш флот одно судно - Гетьман Сагайдачный. А сколько отмывают сейчас денег на его ремонтах, тоже слышал.
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09.12.2020 19:21 Ответить
Чечетов и Семенюк уже все представили себе
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09.12.2020 17:38 Ответить
Он уже неделю во всех СМИ рассказывает как его хотят купить, а они все несут и несут. Хоть кого нибудь из взяткодателей арестовали? Не слышу. Все это похоже на дешевый самопиар.
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09.12.2020 19:39 Ответить
вместо того, чтоб сажать гос коррупционеров нам лапшают, про то, то прибыльные гос предприятия рассадник коррупции. потом прихватизация - и тютю.
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10.12.2020 00:26 Ответить
Таможня тоже рассадник коррупции. Может распродать таможни? Власть это тоже рассадник коррупции. Может не выбирать президента, парламент, а все это распродать? И распродать другие должности, в том числе главы госимущества?
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07.04.2021 11:58 Ответить
 
 