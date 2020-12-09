Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета. ВИДЕО

Экс-депутат Максим Микитась заявляет, что история с похищением его адвоката Мирошниченко О.А. является "подставой" и просит президента Владимира Зеленского о помощи.

Об этом сообщил экс-депутат Максим Микитась, передает Цензор.НЕТ.

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"Срочно! Прям сейчас!

Наверху решили, что я должен замолчать!

Немедленно!

Владимир Зеленский

Помогите, пожалуйста! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета!! Меня предупредили люди из МВД не желающие участвовать в подлоге и исполнять преступную задачу!!

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Сводка по Киеву:

"В 12.43 от прохожего поступило сообщение о похищении человека по ул. Княжий Затон,4 на автомобиле Тойота-Лендкрузер-200.

В 14.20 автомобиль был задержан по ул. Сивашской на территории ГБК. В салоне авто потерпевший: Мирошниченко О. А. И 4 мужчин:

1. Водитель- Чернов Сергей Сергеевич, 1980 г.р.

2. Опанасенко Юрий Васильевич,1974 г.р.

3. Газиев Али Халанович,1988 г.р.

4. Вутсаев Алви Мовлиевич, 1988 г.р

Со слов потерпевшего Мирошниченко О.А. он является юристом юридической компании "Кириченко", которая осуществляла юридическую поддержу М. Микитасю ( Укрбуд). От последнего, основному юристу в процессе Габрильяну перечислены средства в сумме 725 тысяч долларов США. После выхода Микитася М. Из СИЗО, тот потребовала у Габрильяна 500 тысяч долларов США, так как он не выполнил обьязательств. Сегодня потерпевшему позвонил неизвестный с просьбой встретиться на ул. Княжий затон возле "Новуса", где неизвестные на его же автомобили мимо воли увезли в неизвестном направлении и принудительно заставили написать расписку на 800 тысяч долларов США, отобрали 2 мобильных телефона, 6000 гривен и 600 долларов США".

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- Сейчас с тем самым юристом Артуром Габриэляном! Он достойный человек!

- Он говорит: "Это подстава. Схема высшего пилотажа!"

- Мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к Вашему Офису Президента! Вы Гарант закона, прав и свобод в этой стране. Помогите!!", - обратился Микитась за помощью.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.





