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Новости Политика Украины
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адвокат (1401) Зеленский (16621) МВД (9222) похищение (1658) Микитась (152) Офис Президента (1693)

Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-депутат Максим Микитась заявляет, что история с похищением его адвоката Мирошниченко О.А. является "подставой" и просит президента Владимира Зеленского о помощи.

Об этом сообщил экс-депутат Максим Микитась, передает Цензор.НЕТ.

"Срочно! Прям сейчас!

Наверху решили, что я должен замолчать!

Немедленно!

Владимир Зеленский

Помогите, пожалуйста! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета!! Меня предупредили люди из МВД не желающие участвовать в подлоге и исполнять преступную задачу!!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. ФОТОрепортаж

Сводка по Киеву:

"В 12.43 от прохожего поступило сообщение о похищении человека по ул. Княжий Затон,4 на автомобиле Тойота-Лендкрузер-200.

В 14.20 автомобиль был задержан по ул. Сивашской на территории ГБК. В салоне авто потерпевший: Мирошниченко О. А. И 4 мужчин:

1. Водитель- Чернов Сергей Сергеевич, 1980 г.р.

2. Опанасенко Юрий Васильевич,1974 г.р.

3. Газиев Али Халанович,1988 г.р.

4. Вутсаев Алви Мовлиевич, 1988 г.р

Со слов потерпевшего Мирошниченко О.А. он является юристом юридической компании "Кириченко", которая осуществляла юридическую поддержу М. Микитасю ( Укрбуд). От последнего, основному юристу в процессе Габрильяну перечислены средства в сумме 725 тысяч долларов США. После выхода Микитася М. Из СИЗО, тот потребовала у Габрильяна 500 тысяч долларов США, так как он не выполнил обьязательств. Сегодня потерпевшему позвонил неизвестный с просьбой встретиться на ул. Княжий затон возле "Новуса", где неизвестные на его же автомобили мимо воли увезли в неизвестном направлении и принудительно заставили написать расписку на 800 тысяч долларов США, отобрали 2 мобильных телефона, 6000 гривен и 600 долларов США".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась о застройке тестя Татарова: "Скоро покажу примеры крупных и наглых хищений целых ЖК, там схемщики покрупнее нашего юриста будут"

- Сейчас с тем самым юристом Артуром Габриэляном! Он достойный человек!

- Он говорит: "Это подстава. Схема высшего пилотажа!"

- Мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к Вашему Офису Президента! Вы Гарант закона, прав и свобод в этой стране. Помогите!!", - обратился Микитась за помощью.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.

Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета 01
Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета 02
Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета 03
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Топ комментарии
+17
Когда прочитал, что позвонил в полицию свидетель -12 летний мальчик, так сразу все и понял. Так только мусора работают. Топорная работа Татаринова, впрочем он никогда умом и не блестал.
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09.12.2020 16:58
+13
Клоуну скипетр не удержать. Не по Хуану сомбреро... Шутовской колпак вместо короны!
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09.12.2020 17:19
+12
по сусідству з кабінетом зелі чий кабінет? мабуть консервного агента ФСБ єрмака?
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09.12.2020 17:18
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две хероворюги
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09.12.2020 16:56 Ответить
Посадити їх всіх в тюрму і цей цирк закінчиться. Бандити напали на юриста Мирошниченка! А до чого тут заяви Микитася та Габрієляна? Микитась та Габрієлян можуть які завгодно робити заяви, але напад стався на іншу людину - Мірошниченко і поліція буде розбиратись хто замовник та організатор нападу!
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09.12.2020 17:04 Ответить
"поліція буде розбиратись" - Татаров? Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету - Цензор.НЕТ 1170
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09.12.2020 17:11 Ответить
Ути пути, белые и пушистые. Улыбон до ушей. Зе без разницы. Он там не для этого.
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09.12.2020 16:56 Ответить
падали
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09.12.2020 16:57 Ответить
Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета - Цензор.НЕТ 3324
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09.12.2020 16:57 Ответить
Когда прочитал, что позвонил в полицию свидетель -12 летний мальчик, так сразу все и понял. Так только мусора работают. Топорная работа Татаринова, впрочем он никогда умом и не блестал.
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09.12.2020 16:58 Ответить
наверху решили- тебе хватить воровать, теперь другие хотят
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09.12.2020 16:58 Ответить
це писець якийсь, де країна Україна зі своїми реальними проблемами і де ці вилупки, злодюги і пройдисвіти, у владі і навколо неї.
і до кого придумав звернутись, до кловуна-янелоха шмаркатого...... . попроси його членом по роялю чи в розбійники пограти а то справедливості захотів.
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09.12.2020 17:11 Ответить
Якщо грохнуть Микитася - я не здивуюся.
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09.12.2020 17:14 Ответить
Да, но не сейчас - сейчас может быть слишком много шума. А потом легко может быть передоз/самоубийство/попал в ДТП. Что-то мне тоже подсказывает, что он не жилец.
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09.12.2020 18:14 Ответить
по сусідству з кабінетом зелі чий кабінет? мабуть консервного агента ФСБ єрмака?
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09.12.2020 17:18 Ответить
Клоуну скипетр не удержать. Не по Хуану сомбреро... Шутовской колпак вместо короны!
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09.12.2020 17:19 Ответить
Из соседнего кабинета справа или слева? Ведь там немало жулья и, откровенно говоря, преступников.
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09.12.2020 17:35 Ответить
Из туалета напротив)
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09.12.2020 18:16 Ответить
Да там в какой кабинет не зайди - одни злодюги и вороги.
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09.12.2020 18:48 Ответить
А Зеленский гордо отвечает: мы не сдаем свои,а тем паче соседние кабинеты!
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09.12.2020 17:37 Ответить
Полный пипец. Криминальный бантустан.
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09.12.2020 18:02 Ответить
Нашел к кому обращаться. До Юзика надо, до решалы. Да и ещё есть "смотрящие" по Киеву.
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09.12.2020 18:19 Ответить
армяне и честность-єто какойто нонсенс) шо то не понял микитась попросил арменина вернуть бабло? и говорит шо арменин чесній?
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09.12.2020 18:19 Ответить
Им дали квартиры в Броварах.
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09.12.2020 18:57 Ответить
****,ну почему этих тварей черножопых не отстреливают в Украине?! Они себя здесь чувствуют как у Рамзана за пазухой!
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09.12.2020 18:56 Ответить
хрюзке, і вас теж скоро будуть відстрілювати
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09.12.2020 20:00 Ответить
Мутная рыба этот Микитась, за что 800 тыс, на кого расписка, хотел получить 500 тыс от Габрильяна "за невыполненные обязательства" и тут же пишет что тот "достойный человек" и в чём собственно подстава?
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09.12.2020 19:35 Ответить
**ала жаба гадюку...
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09.12.2020 20:08 Ответить
воруют милионами миллиардами их выпускают вместо расстрела и тут свою рожу втуливает говно всякое..както отак
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09.12.2020 20:17 Ответить
Просто потрібно було з ОП поділитись...
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09.12.2020 20:17 Ответить
Микитась +Артурчик Габрэилян= крепкая семья
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09.12.2020 20:34 Ответить
микитась, ПНХ! и заткнись. задолбал
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09.12.2020 20:55 Ответить
что , мИкитась понял , что его "играют"- он слишком много знает...- его пора...------------------ Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету - Цензор.НЕТ 4887
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09.12.2020 21:05 Ответить
На самом же деле, если год назад о коррупции в Офисе президента говорили только отдельные люди, указывая просто на то, что туда стали вхожи участники схем времен Виктора Януковича, то теперь эти обвинения попали в разработку НАБУ. И президент вместо того, чтобы продемонстрировать открытость для установления истины, нападает на СМИ. Хотя должен был бы помнить, чего стоил Петру Порошенко кейс Семочко.
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09.12.2020 21:25 Ответить
я ошибся, писал, что его ковид завалит
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09.12.2020 21:46 Ответить
ФУ !!! ХОЧЕТЬСЯ ИХ ТАК ОБРЫГАТЬ ЧТОБЫ ИХ ВИДНО НЕ БЫЛО !!!
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09.12.2020 22:57 Ответить
 
 