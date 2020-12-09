Секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра

Секретарем Харьковского городского совета VIII созыва избрали Игоря Терехова. Соответствующее решение было принято на сессии 9 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт горсовета.

Отмечается, что в результате тайного голосования кандидатуру Игоря Терехова поддержали 73 из 75 голосовавших.

Как сообщил председательствующий на сессии Александр Новак, избрать Игоря Терехова секретарем горсовета предложил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите".

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Пресс-служба отмечает, что с сентября 2015 года Игорь Терехов работал первым заместителем Харьковского городского головы. Награжден Почетной грамотой исполнительного комитета Харьковского городского совета, Почетным знаком отличия городского головы "За усердие. 350 лет основания Харькова 1654-2004", Почетной грамотой областной государственной администрации и областного совета, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, орденом "За заслуги" III степени, Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, наградой Харьковского областного совета "Слобожанская Слава". Указом Президента Украины в 2007 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный экономист Украины". Имеет ученую степень кандидата наук по государственному управлению.

По информации адвоката Владимира Рысенко, Терехова поддержали представители "Блока Кернеса", ОПЗЖ, "Слуги народа", Партии Шария и "Европейской Солидарности".

"Блок Кернеса получил в данном созыве горсовета 37 мандатов из 84. За секретаря горсовета Игоря Терехова, который будет теперь руководить Харьковом и отвечать за астральную связь с Шарите, проголосовало, внимание!, 73 депутата из 83-х. Кернес за своего жреца, как понимаете, не голосовал, хотя электронное письмо с представлением Терехова на секретаря, якобы из Шарите, сегодня прислал. Хотя, возможно, это была флешка с соседнего компа. Хотя голосование и тайное, но все очевидно. 6 депутатов от Блока Светличной не брали бюллетени для голосования, один был против, один депутат воздержался (возможно сам Терехов). Остальные фракции практически в полном составе проголосовали за нового руководителя именем Кернеса - Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуги народа, Партия Шария и, главное, Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

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Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

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"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.