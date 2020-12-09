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Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19. СКРИНШОТЫ

Новости Цензор.НЕТ Общество

На телеканалах пророссийского политика, кума президента РФ Виктора Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 и ее возможное производство в Украине.

Цензор.НЕТ зафиксировал рекламу российской "вакцины" в эфирах телеканалов 9 декабря.

В частности, телеканалы транслируют поездку Медведчука в Москву, во время которой он договорился о передаче Украине технологии производства российской "вакцины" "Спутник V" .

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 01Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 02

Как утверждает телеканал NewsOne, РФ теперь готова передать не только "вакцину", но и саму технологию производства и сырье для этого. Медведчук заявил, что взяться за производство российской "вакцины" в Украине якобы готова харьковская фармакологическая компания "Биолик".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину

Как отмечает телеканал, для производства такой вакцины в Украине нужна только государственная регистрация.

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 03

Такую же информацию о российской "вакцине" распространяет и телеканал ZIK и "112 Украина".

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 04

"На сегодняшний день (российская вакцина "Спутник V". - Ред.) успешно прошла испытания на почти 19 тысячах добровольцах. Уже более 50 стран мира заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V", - утверждают в сюжете телеканала ZIK.

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 05

Отметим, 9 декабря Турция решила отказаться от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

Напомним, 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимую стадию клинических испытаний.

"В мире не существует подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин - достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия (испытаний. - Ред) предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий - покупать или нет", - отметил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день российской вакцины от COVID-19 не существует, - Степанов
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Топ комментарии
+49
Предлагаю зебилов колоть этой вакцЫной. Они заслужили Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6661
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09.12.2020 16:58
+20
Близкие к Медведчуку телеканалы - не враги, но ими пользуются "некоторые лица" для донесения искаженной информации, - Арестович (с) Скорость политической мимикрии просто запредельная. Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги.. Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 988
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09.12.2020 16:58
+19
Потрібно забрати ці телеканали у Медведчука, а самого Медведчука нарешті посадити! Це буде "план Б" по Донбасу!
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09.12.2020 16:58
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Арестович сказал в морг, значит в морг.
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09.12.2020 16:58 Ответить
Предлагаю зебилов колоть этой вакцЫной. Они заслужили Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6661
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09.12.2020 16:58 Ответить
Б.... с языка снял.
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09.12.2020 17:02 Ответить
це якраз той випадок, коли ворожі змі відіграють позитивну роль!
наколіть вже 73% цією бурдою, вони ж хочуть!
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09.12.2020 17:37 Ответить
ммм...прочитав заколоть...
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09.12.2020 17:03 Ответить
Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7312 і свинарник від ящуру.
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09.12.2020 17:06 Ответить
И Люське первой, тройную дозу в жопу!!!
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09.12.2020 17:07 Ответить
Монике в первую очередь
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09.12.2020 17:44 Ответить
десяти стократную дозу
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09.12.2020 17:56 Ответить
фіктивно чи юридично?
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09.12.2020 17:09 Ответить
сподіваюсь, що ти помилково не уточнив, що зажопи відносяться до числа 73/43%зебілів
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09.12.2020 17:07 Ответить
Зебілів треба колоти ВИЛАМИ, зараза, до зарази не допоможе(
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09.12.2020 17:44 Ответить
ні. жодна людина цього не заслуговує.
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09.12.2020 23:14 Ответить
люся арестович сказала- что эти каналы не враги нам! ни ньюз вонь, ни наши, ни 112 . Все дружбаны щиры! Шоб я не был голословен- даю ссылку
https://www.dialog.ua/ukraine/220496_1607516216
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09.12.2020 17:06 Ответить
Россия это страна третьего мира,там некому делать быть нормальное лекарство, они что умеют, то только что то присвоить чужое, а потом выдавать за свое.
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09.12.2020 21:00 Ответить
Потрібно забрати ці телеканали у Медведчука, а самого Медведчука нарешті посадити! Це буде "план Б" по Донбасу!
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09.12.2020 16:58 Ответить
Президент має попросити Генпрокурора розпочати арешт активів Медведчука в Україні, а самого Медведчука арештувати та посадити в СІЗО, щоб продвинути питання припинення російської агресії на Донбасі.
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09.12.2020 17:07 Ответить
І хто їх забере? Ти? Арестович сказав, що канали Медведчука - не вороги. Значить, друзі.
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09.12.2020 17:06 Ответить
Були б вороги, були б ліквідовані. А так просто будуть арештовані.
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09.12.2020 17:11 Ответить
Хоть щось путьове написав...
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09.12.2020 18:59 Ответить
Близкие к Медведчуку телеканалы - не враги, но ими пользуются "некоторые лица" для донесения искаженной информации, - Арестович (с) Скорость политической мимикрии просто запредельная. Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги.. Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 988
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09.12.2020 16:58 Ответить
просто делают свою работу.
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09.12.2020 17:06 Ответить
Ясна річ,все згідно кремлівського сценарія ,з волі кремлівського режисера !!)))
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09.12.2020 17:31 Ответить
Ага, переводят бабушек через дорогу, шнуруют ботинки школьникам и лечат лапы собакам.
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09.12.2020 18:04 Ответить


Бочка(69+)@Bo4ka_m3da





В россии сахарным диабетом в 2019 были больны 4.8 млн человек. Инсулин, придуманный в 1978, в России не могут производить. Коронавирусом сейчас в России болеет 489000 человек и "вакцину" они придумали за полгода))) Если в ленте кто пёрнет про её рабочесть - в бан!
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09.12.2020 16:59 Ответить
Все помнят как Нелох42 обещал разобраться с "медиа" Мертветчука.
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09.12.2020 17:07 Ответить
как же он с ними разберётся - его там мёдом мажут и тёплую ванну делают Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7667
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09.12.2020 17:17 Ответить
Дмитро Чекалкін пригадав, як «95 квартал» з'явився у Києві.
«Він з'явився у Києві тоді, коли в нас був проект «Веселі яйця», але Медведчук купив «95 квартал», щоб вони створили проект «Серпом по яйцях». І з цим проектом вони вийшли перший раз на телеканали», - зауважив дипломат.
Пан Чекалкін каже, що ще тоді йому було соромно за «95 квартал», бо вони обслуговували путінські гасла.
«Вони просувають думку про «три сорти українців», що нам може зашкодити тільки НАТО, що Україна потрібна Європі як звалище для ядерних відходів, що українська мова - недолуга, це мова вузького прошарку населення, яку не треба розвивати і підтримувати», - прокоментував український перекладач.
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09.12.2020 17:38 Ответить
а ще варто згадати шоутанцюльку "Майдан'с", яку запустили для смислового розмивання й дискредитування помаранчевого Майдану
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09.12.2020 20:08 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!!----------Що може зробити лялька з ганчір"я,вона нездатна на самостійні дії,все робиться за волею кремлівського ляльковода !!)))
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09.12.2020 17:21 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Навзаем. Ну так,все вопросы - к Дерьмаку.
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09.12.2020 17:26 Ответить
Дермак так саме лялька,можливо не така дерев"яна,але не думаю що самостійна!!!Сценаристи та режисери за кремлівськими мурами !!))
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09.12.2020 17:29 Ответить
Это тоже не нарушение законов Украины, рекламировать не лицензированную ни у нас, ни в ЕС мокшандскую вакцию?
Люся Арестович должна прокомментировать.
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09.12.2020 17:02 Ответить
Зебилов вакцинировать принудительно именно супутныком
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09.12.2020 17:09 Ответить
Многие из них уже не сознаются.)
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09.12.2020 17:22 Ответить
Для Путинской россии Степан Бандера и черно красный флаг- ЭТО НЕХОРОШО!!!!
А для меня Степан Бандера -Герой и флаг УПА мне родной!!!
Поэтому мне нас...ть ,что там медвечук рекламирует, у меня свое кино!!!!
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09.12.2020 17:03 Ответить
Нехай вакцинуються в прямому ефірі всі агітатори на всіх каналах.Дасть Бог повиздихають. Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8514
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09.12.2020 17:03 Ответить
він ще навіть не оформив. А оформлені вони на підставного Козака.
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09.12.2020 17:17 Ответить
заслужил щиколатку
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09.12.2020 18:24 Ответить
О, та нехай ширяются!
Нам же только во благо - ватка передохнет
Фпирьод! На баррикады!
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09.12.2020 17:06 Ответить
там такая вакцина, что скот не всякий выживет....
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09.12.2020 17:10 Ответить
турки показали руцкой вахцице направление nach! ))
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09.12.2020 17:14 Ответить
УкрТб відновили "русскоязичний" контент і перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!))))
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09.12.2020 17:16 Ответить
Петя всё правильно делал , когда загнал этих "спасителей-кормильцев" под плинтус . Теперь наблюдаем ватное шоу от зели .
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09.12.2020 17:17 Ответить
Що спостерігаємо?? Реваншистський демарш,рух України в "родную говєнь" Московську орду !!))
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09.12.2020 17:24 Ответить
Нет в стране национальной политики, отсюда и цветет сепаратизм, безо всяких преград. Берите пример у Мадрида и Лондона.
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09.12.2020 17:27 Ответить
А еще лучше - с Варшавы.
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09.12.2020 17:30 Ответить
А чому не з Угорщини !!))
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09.12.2020 17:33 Ответить
У 1991 позбулися російської окупації, але не позбулися російських окупантів.
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09.12.2020 17:32 Ответить
Вошей ніби вивіли , але гниди залишились !!)))
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09.12.2020 17:34 Ответить
Этих тварей кто ни будь остановит? Где все эти С14. Белецкий? Или только с файерами показушно ходить можете
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09.12.2020 17:32 Ответить
А хто тобі заважає проявити публічно свій патріотизм??)))
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09.12.2020 17:35 Ответить
ну так як виливати бруд на проукраїнську владу - так усіляке лайно типу с14 або білецього тут як тут! а як зачмирити справжнього ворога - то тиша
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09.12.2020 17:42 Ответить
Є націоналізм,патріотизм , а є ерзац !!!)))
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09.12.2020 17:51 Ответить
Вот "сволота" недавно засветилась в организации похода к дому Пороха. Вот где главный враг зевласти. Так что кому служат все эти "патрийоты" и с кем они воюют уже ясно, как божий день.
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09.12.2020 17:46 Ответить
Идите на-й вместе с российской фуфлокциной.
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09.12.2020 17:34 Ответить
Смотреть эту помойку-себя не уважать. Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 107
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09.12.2020 17:36 Ответить
Пусть на ватниках и зебилах експерементируют .биомассы хватает
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09.12.2020 17:44 Ответить
zik зкурвився
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09.12.2020 17:46 Ответить
Курвой народженний не може зкурвитись!!!)))
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09.12.2020 17:52 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антителозависимое_усиление_инфекции
вот рекомендую почитать про синдром антитело зависимого усиления инфекции
отдельно указано что векторные вакцины приводят к такому синдрому ... и выработка антител как на всех телеканалах поют абсолютно не факт что вы защищены а может наоборот усугубить болезнь как в случаях с лихорадкой денег SARS ВИЧ и до и кстати коронавирусы относятся к этому перечню. Например носители ВИЧ имеют титры антител и что? Они здоровы? Нет ... Напротив вирусы ВИЧ проникают в лимфоциты и уничтожают их.
Я бы рекомендовал СНБО внимательно изучить эту проблему и даже по примеру США не спешит сертифицировать вакцины. Надо немного изучить этот вопрос!!!!
Я не отговариваю ни в коем случае !! Сам делаю прививки от всего в чем есть опасность но чтоб не получилось так что в погоне якобы спасти пожилых мы не подвергли реальной смертельной опасности молодых и здоровых у которых нормальный нативный иммунитет. Мы должны знать что вакцины могут сбивать с толку нашу иммунную систему ... скажем так программировать на один серотип вируса а вот уже против другого серотила вируса иммунная система будет работать не корректно а точнее фатально.
Спешить надо медленно!
Я сторонник того чтобы привести иммунную систему каждого человека по возможности в порядок !!! витамин Д витамины группы В витамин С витамин А и Е микроэлементы такие как цинк и йод плюс контроль лишнего веса купирование металлического синдрома профилактика диабетов всех типов и профилактика гипертензии и улучшение лимитного профиля несомненно окажет определяющую роль. Мы все знаем как все ОРВИ весной мигом отступают когда мы выходим на солнце (витамин Д) дышим морским воздухом (йодом)и кушаем ранние овощи ( клетчатка и фруктозами для нашей микробиоты)..... тут дело абсолютно не в том что вирусы гибнут под ултрафиолетом ( как глупо это нам рассказывают некоторые наши доктора наук -неучи по тв).
Что то сильно пугает научное знание и факты что от российской вакцины отказываются практически все страны предпочитая китайские и американские .
Вообще то с научной точки зрения более подходящие в данном случае вакцины на основе иннактивиронованого вируса.Там есть антигены как S- белка так и N- белка.... что согласно исследованием является более правильным и наверное новые РНК-вакцины тоже способны продуцировать антиген N -белок. Тут надо изучать информацию о вакцине МОЖЕРНА и ПФАЙЗЕР.
Но вот так слепо кидаться я бы не стал!!!
Есть поговорка .. нестоить становиться сто первым бараном при виде когда сто баранов бьются об стенку)))))
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09.12.2020 17:59 Ответить
Как по мне это уголовное преступление.... это реклама заведомо летальных препаратов не прошедших международную сертификацию.
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09.12.2020 18:00 Ответить
Думаю, це тільки з часом визнають. Заграз, на гребні хайпу, це нікого не цікавть.
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03.02.2021 00:37 Ответить
Да сделайте этим журнашлюхам наконец то прививку новичком мона и расейской дрянью пусть покажут пример эти уроды с говнопомоек Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9273
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09.12.2020 18:21 Ответить
А что по этому поводу говорит руководство фармкомпании "Биолик"?
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09.12.2020 18:29 Ответить
Нормальные люди это г не смотрят. А те, кто смотрят, они вообще против вакцин. Хотя если медведчук отбросит копыта от спутника, никто против не будет
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09.12.2020 18:35 Ответить
Не насосали а прорекламировали, смотри не перепутай.
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09.12.2020 18:39 Ответить
"Какие отвратительные рожи!"
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09.12.2020 18:45 Ответить
ни одна вакцина в мире не прошла полное тестирование
не надо исходить желчью
просто их всех нужно выбрать лучшее
и привить население Украины
вот это будет самое большое для народа добро
ТВ каналов даже бесплатных ещё 30
рекламу вакцины можно просто опровергнуть
/если это будет нужно /
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09.12.2020 18:49 Ответить
А куди Нацрада дивиться?! Закрити нахер ці гадюшники! Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3341
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09.12.2020 19:19 Ответить
Реально при применении любой вакцины есть противопоказания и побочные эффекты. Например, хронические болезни. бронхит и другие кхе-кхе.И это малость. Может быть, до вакцинации, пошагово, сделать анализы для безопасности всех органов? А вдруг сбой? Почек и печени? Поджелудочной? Сердца? Плановые операции отменены. Ковид... Моя подруга умирает в негосударственной больнице. КОВИД.
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09.12.2020 19:27 Ответить
Под видом вакцины Россия подсунет нам яд, есть много других вакцин, зачем нам вакцина от жопоруких.
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09.12.2020 20:54 Ответить
Россия это страна третьего мира, какое там может быть нормальное лекарство.
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09.12.2020 20:57 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.12.2020 22:33 Ответить
ВАКЦИНА ОТ ХЙЛА )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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09.12.2020 22:58 Ответить
Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3219 ...а дурню копієчка...
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09.12.2020 23:12 Ответить
Если риск заболеть и склеить ласты велик, а вакцин нет, то люди будут колоться и этим. Выбор простой.
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10.12.2020 00:23 Ответить
ніт. схожі вакцини є. так само тестують. цим не будуть. китайськими будуть.
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10.12.2020 02:33 Ответить
пожуём - увидим.
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10.12.2020 05:33 Ответить
ну кто эти помойки смотрит пусть спутником и прививаются)))) русский мир он подлый, понятно что раша патриоты будут прививаться буржуйской вакциной втихаря
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10.12.2020 07:28 Ответить
Провакцинувати всьо то неукраїнське кодло кацаповакциною на камеру.
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10.12.2020 07:56 Ответить
Как парадоксально однако. Любители руцкага мира, куйла в частности, "поцриоты раши" все как бы лубят ********, но их детишечки живут кто-где по миру, но не в раше. А когда какая-то болезнь, то вдруг забывают о "самых умных врачах", самой передовой медицине ******** и едут в Австрию, Германию, Израиль.
Даже наш крысенышь кернес и тот реишл срыгнуть лечиться за бугор. Не хочет крыса сдохнуть. А ведь оно любитель руцкага мира, почитатель коневода жукова.
Эти "вакцины" за "бОбло" могут пропихнуть.
Пример - фильм про Стуса. "режиСЕР" забыл случайно показать суд сЭсЭсЭр, точнее судилище. Книга не может выйти.
И точно подпишет како-то свежий ЗАМ, а после скажет - "я не в курсе". Так мы и живем. в 3 реальностях. Увы.
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10.12.2020 08:04 Ответить
 
 