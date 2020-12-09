Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19. СКРИНШОТЫ
Новости Цензор.НЕТ Общество
На телеканалах пророссийского политика, кума президента РФ Виктора Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 и ее возможное производство в Украине.
Цензор.НЕТ зафиксировал рекламу российской "вакцины" в эфирах телеканалов 9 декабря.
В частности, телеканалы транслируют поездку Медведчука в Москву, во время которой он договорился о передаче Украине технологии производства российской "вакцины" "Спутник V" .
Как утверждает телеканал NewsOne, РФ теперь готова передать не только "вакцину", но и саму технологию производства и сырье для этого. Медведчук заявил, что взяться за производство российской "вакцины" в Украине якобы готова харьковская фармакологическая компания "Биолик".
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину
Как отмечает телеканал, для производства такой вакцины в Украине нужна только государственная регистрация.
Такую же информацию о российской "вакцине" распространяет и телеканал ZIK и "112 Украина".
"На сегодняшний день (российская вакцина "Спутник V". - Ред.) успешно прошла испытания на почти 19 тысячах добровольцах. Уже более 50 стран мира заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V", - утверждают в сюжете телеканала ZIK.
Отметим, 9 декабря Турция решила отказаться от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".
Напомним, 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимую стадию клинических испытаний.
"В мире не существует подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин - достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия (испытаний. - Ред) предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий - покупать или нет", - отметил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
наколіть вже 73% цією бурдою, вони ж хочуть!
десятистократную дозу
https://www.dialog.ua/ukraine/220496_1607516216
Бочка(69+)@Bo4ka_m3da
В россии сахарным диабетом в 2019 были больны 4.8 млн человек. Инсулин, придуманный в 1978, в России не могут производить. Коронавирусом сейчас в России болеет 489000 человек и "вакцину" они придумали за полгода))) Если в ленте кто пёрнет про её рабочесть - в бан!
«Він з'явився у Києві тоді, коли в нас був проект «Веселі яйця», але Медведчук купив «95 квартал», щоб вони створили проект «Серпом по яйцях». І з цим проектом вони вийшли перший раз на телеканали», - зауважив дипломат.
Пан Чекалкін каже, що ще тоді йому було соромно за «95 квартал», бо вони обслуговували путінські гасла.
«Вони просувають думку про «три сорти українців», що нам може зашкодити тільки НАТО, що Україна потрібна Європі як звалище для ядерних відходів, що українська мова - недолуга, це мова вузького прошарку населення, яку не треба розвивати і підтримувати», - прокоментував український перекладач.
Люся Арестович должна прокомментировать.
А для меня Степан Бандера -Герой и флаг УПА мне родной!!!
Поэтому мне нас...ть ,что там медвечук рекламирует, у меня свое кино!!!!
Нам же только во благо - ватка передохнет
Фпирьод! На баррикады!
вот рекомендую почитать про синдром антитело зависимого усиления инфекции
отдельно указано что векторные вакцины приводят к такому синдрому ... и выработка антител как на всех телеканалах поют абсолютно не факт что вы защищены а может наоборот усугубить болезнь как в случаях с лихорадкой денег SARS ВИЧ и до и кстати коронавирусы относятся к этому перечню. Например носители ВИЧ имеют титры антител и что? Они здоровы? Нет ... Напротив вирусы ВИЧ проникают в лимфоциты и уничтожают их.
Я бы рекомендовал СНБО внимательно изучить эту проблему и даже по примеру США не спешит сертифицировать вакцины. Надо немного изучить этот вопрос!!!!
Я не отговариваю ни в коем случае !! Сам делаю прививки от всего в чем есть опасность но чтоб не получилось так что в погоне якобы спасти пожилых мы не подвергли реальной смертельной опасности молодых и здоровых у которых нормальный нативный иммунитет. Мы должны знать что вакцины могут сбивать с толку нашу иммунную систему ... скажем так программировать на один серотип вируса а вот уже против другого серотила вируса иммунная система будет работать не корректно а точнее фатально.
Спешить надо медленно!
Я сторонник того чтобы привести иммунную систему каждого человека по возможности в порядок !!! витамин Д витамины группы В витамин С витамин А и Е микроэлементы такие как цинк и йод плюс контроль лишнего веса купирование металлического синдрома профилактика диабетов всех типов и профилактика гипертензии и улучшение лимитного профиля несомненно окажет определяющую роль. Мы все знаем как все ОРВИ весной мигом отступают когда мы выходим на солнце (витамин Д) дышим морским воздухом (йодом)и кушаем ранние овощи ( клетчатка и фруктозами для нашей микробиоты)..... тут дело абсолютно не в том что вирусы гибнут под ултрафиолетом ( как глупо это нам рассказывают некоторые наши доктора наук -неучи по тв).
Что то сильно пугает научное знание и факты что от российской вакцины отказываются практически все страны предпочитая китайские и американские .
Вообще то с научной точки зрения более подходящие в данном случае вакцины на основе иннактивиронованого вируса.Там есть антигены как S- белка так и N- белка.... что согласно исследованием является более правильным и наверное новые РНК-вакцины тоже способны продуцировать антиген N -белок. Тут надо изучать информацию о вакцине МОЖЕРНА и ПФАЙЗЕР.
Но вот так слепо кидаться я бы не стал!!!
Есть поговорка .. нестоить становиться сто первым бараном при виде когда сто баранов бьются об стенку)))))
не надо исходить желчью
просто их всех нужно выбрать лучшее
и привить население Украины
вот это будет самое большое для народа добро
ТВ каналов даже бесплатных ещё 30
рекламу вакцины можно просто опровергнуть
/если это будет нужно /
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Даже наш крысенышь кернес и тот реишл срыгнуть лечиться за бугор. Не хочет крыса сдохнуть. А ведь оно любитель руцкага мира, почитатель коневода жукова.
Эти "вакцины" за "бОбло" могут пропихнуть.
Пример - фильм про Стуса. "режиСЕР" забыл случайно показать суд сЭсЭсЭр, точнее судилище. Книга не может выйти.
И точно подпишет како-то свежий ЗАМ, а после скажет - "я не в курсе". Так мы и живем. в 3 реальностях. Увы.