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Метро во время локдауна в январе будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Метро во время локдауна в январе будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству, - Криклий

Работа транспорта в Украине во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливаться не будет.

Об этом  в своем Телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения. Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений", - подчеркнул чиновник.

Работа транспорта во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливаться не будет.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

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Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений, но во время авиапутешествий границу следует ориентироваться на условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Метро во время локдауна в январе будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству, - Криклий 01

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Автор: Володимир Янченко
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Внимание вопрос: что даст такой локдаун кроме добивания малого бизнеса, если в больших городах основной контакт без соблюдения каких либо дистанций это общественный транспорт?
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09.12.2020 17:04 Ответить
А супермаркеты? Рынки закроем где открытый воздух, зато всех сконцентрирует в супермаркетах? Это нормально? Они кроме кармана своего не видят ничего, гостиницы и курорты при этом оставили...
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09.12.2020 17:12 Ответить
Потому что супермаркеты (АТБ) и курорты(Буковель) у кого? Верно, у хозяина преЗедента, все очевидно, а почему локдаун с января, а не декабря - правильно у Квартала елки и корпоративы
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09.12.2020 17:18 Ответить
Зачем закрывают ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ, чтобы толпой все пошли плохо проветриваемый супермаркет одновременно??? Чтобы повысить цены, нажиться на беде, угробить малый бизнес и дать опять зарабатывать только своим?
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09.12.2020 17:09 Ответить
Обеспечить локдаун транспортом.
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09.12.2020 17:14 Ответить
Локдауном хорошо бы воспользоваться для минимизации расходов бюджета. Для этого нужно в два раза уменьшить зарплату работникам ВСЕХ аппаратов и,Х одновременно, уволить 20% всех аппаратов, с персективой увольнения еще 20%. Локдаун не позволит маневр численностью и финансированием, расходы бюджета существенно упадут, а качество работы не изменится, т.к. оставшийся контингент будет все время находиться под угрозой увольнения. Перспектив перейти на эквивалентную работу нет - кому нужны работники без квалификации, придется довольствоваться малым.
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09.12.2020 17:19 Ответить
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зеленым слугам саботажа-локдаун!
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09.12.2020 18:49 Ответить
 
 