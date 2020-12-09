Метро во время локдауна в январе будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству, - Криклий

Работа транспорта в Украине во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливаться не будет.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения. Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений", - подчеркнул чиновник.

Работа транспорта во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливаться не будет.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

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Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений, но во время авиапутешествий границу следует ориентироваться на условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

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