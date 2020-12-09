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Новости Политика Украины
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Порошенко предложил шаги для обеспечения мира на Донбассе: Привлечение США к "нормандскому формату", миротворцы ООН, санкционное давление на РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко предложил шаги для обеспечения мира на Донбассе: Привлечение США к

Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" в годовщину встречи в "нормандском формате" в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, власть должна через восстановление реформ, соблюдение верховенства права, успех на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины против российского агрессора.

"Предлагаю такую ​​философию движения к миру на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей.

- Во-первых, возобновление работы над "дорожной картой" имплементации Минска, которая бы предусматривала четкую последовательность шагов на основе верификации со стороны ОБСЕ и соблюдения принципа "сначала безопасность".
- Во-вторых, закрытие границы и четкий график вывода российских оккупационных войск и вооружения из Донбасса.
- В-третьих, размещение "голубых касок" ООН по поддержанию мира на территории ОРДЛО по мандату Совета Безопасности ООН, который бы способствовал выполнению обязательств безопасности и созданию надлежащих условий для проведения местных выборов.
- В-четвертых, постоянное повышение санкционного давления на российского агрессора.
- В-пятых, укрепление украинской армии через усиление ее материально-финансового обеспечения и оживление сотрудничества с международными партнерами с целью получения высокотехнологичного летального оружия.
- В-шестых, активное участие американской стороны в переговорном процессе на донбасском треке, в том числе через ее привлечение к нормандскому формату после смены администрации в Белом доме", - отмечает пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "Приватбанка": суд в Израиле отклонил просьбу банка "Дисконт" заморозить иск Украины против Коломойского

Лидер "ЕС" подчеркнул, что через год на Банковой прошла эйфория от встречи в Париже.

"Стрелять не прекратили. Стрелять стали на так часто - это правда. Погибших меньше, и это хорошо. Но мир не наступил, и даже не приблизился", - сказал Порошенко.

"Я не грешу на Зеленского, потому что война - это преступление и ответственность Путина. Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, за разблокировку которого некоторые повесили себе медальку, - остановлен. Заморожен процесс освобождения украинских заложников. А Цемаха, который сбивал "Боинг"; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеровцев Путин уже получил. Украина взамен потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства", - подчеркнул Порошенко и предостерегает, что шаткая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.

"На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров", - добавил пятый президент.

Он отметил, что ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь "красные линии".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Зеленский тебе уже ввел. И еще введет неоднократно.
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09.12.2020 17:08
+22
Зебилы,когда зелю сметете как обещали....или это Порох должен за вас делать ...хотя с его деньгам лучше подождать, пока зелька вас крошки со стола сметать не научит)
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09.12.2020 17:10
+22
Лулз. Сначала свиноочолый гетьман выкинул США и Британию из переговоров, отказавшись от "Женевскрго формата" в пользу прокремлевского "Нормандского формата", потом завел Украину в капкан "минского сговора", а теперь предлагает США легитимизировать кремлевские хотелки, выраженные в подписанных ним капитулянтских "Минск-1 и Минск-2". То есть США теперь должны выступить в роли статиста. ЛОЛ, напоминаю всем, что именно Петр Порошенко был тем, кто в свое время навязал Молдове современный аналог "Минска" - те самые "приднестровские соглашения", спущенные Порошенку (на тот момент - Секретарю РНБО) от кремлевских кураторов - Дмитрия Козака. И последствия для Молдовы тех соглашений печальны.
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09.12.2020 17:25
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Московию его Липецкая фабрика продукцией и сейчас снабжает, или вы не в курсе, сударь???
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10.12.2020 16:17 Ответить
Що робити патріотичної і справжньої владі сьогодні:

Повна блокада окупованих територій. Припинення в'їзду виїзду, зупинка торгівлі. Перестати давати світло, воду, газ і тд.
2. На міжнародному рівні визнати Крим і Даунбас абсолютно рівними в юридичному плані. Землі окуповані русньой. Відповідно Рашка і несе повну відповідальність за них.
3. Пункт 1 тільки по відношенню до раши. Розрив всіх дипломатичних відносин, зупинка всіх рейсів в рашку.
4. Оголошення війни росії офіційно на міжнародному рівні
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09.12.2020 20:05 Ответить
Записки божевільного... Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до "нормандського формату", миротворці ООН, санкційний тиск на РФ - Цензор.НЕТ 5561 Особливо останній пункт.
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09.12.2020 20:08 Ответить
Шо ж тут как не патриот, так с разноцветным флажком.
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10.12.2020 17:23 Ответить
А що робити коли моя країна знаходиться в стані внутришньої оккупації жидів та москалів? Тільки отримувати знання та гроші на Заході, а коли настане народна революція та повстання проти окупантів я повернусь
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10.12.2020 17:32 Ответить
Твоя это какая, Чехия?
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11.12.2020 11:12 Ответить
Это предложил тот, что обещал закончить АТО за неделю, или другой???
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09.12.2020 20:47 Ответить
Некоторые обещали войну закончить,если перестать стрелять и шо
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09.12.2020 20:52 Ответить
а лучше пусть ***** Южанина про налоги с бу машин пробякает,
а Петро Алексеевич пусть лучше про то, как он с Зеленским закон о дерибане земли пропихнул расскажет
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09.12.2020 20:48 Ответить
Страну и землю спасет бабкаколясочница
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09.12.2020 20:53 Ответить
Набор сказок и лозунгов .Пиариться это все что ему осталось . Это уже все давно поняли и этот пиар уже не поможет .Его максимум это собственная фракция в ВР и то в сторону ,,-,, со временем
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09.12.2020 22:48 Ответить
Сказки это про конец эпохи бедности и про конец войны, если перестать стрелять
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10.12.2020 09:24 Ответить
За пять лет при власти не здесь ни одного шага, а теперь как рванул.
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09.12.2020 23:22 Ответить
a sho j ******** ne zbyrav Budapeshtskih ***********? ********-brehlo
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10.12.2020 06:09 Ответить
Спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемой досаде всех порохоботин, светит не больше, чем его любимомлу куманьку Гнусавому Мессии Ющенке.
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10.12.2020 06:38 Ответить
Барига тот кто квартиры в Лондоне покупал на нал, полученный на корпоративах и налоги не платил,когда страна воевала
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10.12.2020 09:22 Ответить
Зеленский, что ли? Не, на барыгу не тянет - масштабы не те, но задатки есть, поэтому мелкий барыжка. Кроме того, Зеленский - брехун, сволочь, негодяй, скотина, придурок плюс все нецензурные ругательства. Но главное - Зеленский, падло, обманул избравший его народ, по сему достоин быть повешенным вместе со всей фамилией на столбах Крещатика (дабы преемнику наука была).
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10.12.2020 11:28 Ответить
Мені подобається хід ваших думок
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10.12.2020 13:13 Ответить
Гадаю, слід призначити Петра Олексійовича до Нормандської групи від України для перемовин... Такий досвідчений політик та дипломат не має пропадати без справи.
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10.12.2020 17:35 Ответить
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