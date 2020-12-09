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Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун считает заявления нынешнего главы ведомства Максима Степанова об улучшении ситуации с коронавирусом не соответствующими реальности.

Об этом Супрун написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня как обычно руководство Минздрава Украины выдало статистику за вчерашний день. "Победой" является то, что якобы выздоровели больше людей, чем обнаружено новых случаев. В то же время вчера умерли 276 человек - это рекордное количество с начала пандемии. Сразу возникает вопрос: почему отчитываются об улучшении ситуации, если увеличивается как и количество смертей, так и госпитализаций и реанимаций в больницы", - отмечает она.

По словам Супрун, все "победы МЗУ основаны на тестах", но "фактически ничего не изменилось в объемах тестирования (даже уменьшилось), а коэффициент позитивности (доли положительных тестов от общего количества), в отдельных случаях вырос". 

"Сейчас система тестирования просто выявляет сколько может инфицированных людей (очевидно, что далеко не всех), а потом практически никто не отслеживает контакты инфицированного человека (то есть вирус бесконтрольно распространяется дальше), что делает тестирование неинформативным показателем для отслеживания тенденции заболеваемости и вообще для принятия каких-либо действий", - отмечает экс-глава Минздрава.

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Супрун подчеркивает - чтобы понять истинную ситуацию, следует обращать внимание на количество госпитализаций, пациентов в реанимации и количество смертей в результате COVID-19.

"Это очередное подтверждение того, что руководство Минздрава Украины акцентирует внимание только на выгодных показателях, а порой - цинично врет о реальном положении вещей. Это очень опасно. Ведь кроме мощной медицинской системы, жизненно важную роль в эффективном противодействии пандемии играют правда и доверие, которых в украинском сценарии абсолютно нет", - резюмирует она

Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни 01
Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни 02
Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни 03
Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни 04
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Топ комментарии
+8
Дякуюємо, пані Уляна, що спробували посунути медицинську мафію, реформувати галузь, щоб гроші не йшли через купу чиновників до пацієнта, але на жаль, бидлонаселення в нас - тупі раби, які подохнуть в коридорі, але будуть повторювати фейки пропаганди бізнесменів у білих халатах.
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09.12.2020 18:45
+6
Вы кому, Вы о чем? У них тема ковид -19 - это поле для пиара чтоб еще поворовать, властвуя.
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09.12.2020 17:31
+3
Ульяна - очнися!!! Зеленський, Єрмак, Степанов одночасно заболіли коронавірусом, а потім через 14 днів ся оголосили здоровими. Це нормально взагалі?? В один день вилікуватися?? І рівно через 14 днів???
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09.12.2020 18:01
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Чума рассказывает о здоровье.
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09.12.2020 17:22 Ответить
Ульяна,ты серьезна,без обмана)
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09.12.2020 17:29 Ответить
Вы кому, Вы о чем? У них тема ковид -19 - это поле для пиара чтоб еще поворовать, властвуя.
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09.12.2020 17:31 Ответить
Дякуюємо, пані Уляна, що спробували посунути медицинську мафію, реформувати галузь, щоб гроші не йшли через купу чиновників до пацієнта, але на жаль, бидлонаселення в нас - тупі раби, які подохнуть в коридорі, але будуть повторювати фейки пропаганди бізнесменів у білих халатах.
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09.12.2020 18:45 Ответить
У кацапа одна пісня.
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09.12.2020 18:51 Ответить
Ульяна - очнися!!! Зеленський, Єрмак, Степанов одночасно заболіли коронавірусом, а потім через 14 днів ся оголосили здоровими. Це нормально взагалі?? В один день вилікуватися?? І рівно через 14 днів???
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09.12.2020 18:01 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest Ukrainians
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09.12.2020 20:20 Ответить
Да, Уляна, ты так и не поняла нашей системы. Нужно быть проще. Сделают у нас любые цифры под заказ. Нужно - покажут рост, нужно - выздоровление. Никаким статистическим данным от ОПы и кабмина верить у нас нельзя. Ну нет у нас денег на карантин! Когда просили, показывали, что идет рост заболевших, когда поняли, что не дадут - выздоравливать все начали. Их действия ничего кроме смеха и раздражения не вызывают. Это даже не многоходовочки - они больше, чем на ход вперед не думают.
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09.12.2020 18:20 Ответить
дякую тобі Уляна , що не встигла всі лікарні закрити , а то взагалі на вулиці подихали !
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09.12.2020 18:26 Ответить
Давай расскажи про конкретные ликарни, которые закрывала лично Супрун. А то у меня есть доказательства, что ты проплаченный бот
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09.12.2020 20:24 Ответить
ти спочатку мову вивчи , лапоть ! де гроші забрати ?
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09.12.2020 20:48 Ответить
Так зебіли ж усе повернули взад! Уже найкраща у світі медицина, ти не чув?
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09.12.2020 18:50 Ответить
кого повернули ,медсестер з Чехії ? чи тубдиспансери відкрили ?
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09.12.2020 18:59 Ответить
Все вже зробили! Ще й ковід перемогли!
Ви ж так своїм 73% розповідаєте. Чи брешете?
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09.12.2020 19:03 Ответить
ти мене з 73% зеленого лайна не змішуй ! бо я це 2,5 % ! тому і не голосував за Порошенка бо там були Уляни ,Галетеї та Деркачи !
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09.12.2020 19:12 Ответить
Дурачек, тубдиспансеры при Супрун никто не закрывал. Сразу видно, что ты либо идиот, либо проплаченный бот раз не шариш в теме.
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09.12.2020 20:15 Ответить
дурачок тебе зробив з будуна ! Ніжинський тубдиспансер - зачинено , Павлівська психіатрична лікарня скорочено 30% персоналу - реформа Супрун в дії . це там де працюють мої знайомі . може в теме ти і "шариш " тільки реальність інша .
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09.12.2020 21:00 Ответить
зачем ты косишь опять под дурачка? Ты ж выше писал, что Супрун закрыла тубдиспансеры. Как она могла закрыть тубдиспансеры, если ее уже 1.5 года нет у власти, а закрывать начали новые лица?!
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09.12.2020 21:41 Ответить
новие лица продовжили реформу Супрун , бо щось нове вигадати просто не здатні ! а ось СЕС закрили при "реформаторці ". тож ти точно не шариш !
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09.12.2020 22:28 Ответить
Доктор смерть и основатель медицинского геноцида украинского народа. Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 1430
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09.12.2020 18:52 Ответить
Зачем вы это уё... показываете,это она довела больницы и поликлиники до той ситуации которая сейчас есть,чего она в Канаде не проводит рехформы свои бестолковые?ааа ну да забыл,там же те кто у власти не лохи не то что в Украине.
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09.12.2020 19:29 Ответить
чистая логика
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09.12.2020 19:39 Ответить
Очевидно, що МОЗ занижує статистику хворих на Covid-19.

Перший в Україні ковід-центр "Сінево": перевіряється приблизно 4-5 тис аналізів в день. 40% відсотків з них - позитивні.
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/8/243160/
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09.12.2020 19:49 Ответить
Що ця стара обизяна ще хоче, мало накаламутила?
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09.12.2020 19:51 Ответить
У зебилов и кацапов, при одном упоминании фамилии Супрун разрываются днища. Ох и хорошо она попускала медмафию богатыревой, что и через 1.5 года рыги нанимают тролей, чтобы Уляну поливали грязью
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09.12.2020 20:13 Ответить
вот же ***** без стыда и без совести... это чмо еще жить учит... ссынарист быканов, ты где?
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09.12.2020 20:27 Ответить
эта американская **** еще ходит по белу свету
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09.12.2020 20:40 Ответить
Лущее спрунье пушай копрогенез у тиливизире демасрирует. Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 6000 Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 6000 Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні - Цензор.НЕТ 6000
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10.12.2020 02:02 Ответить
 
 