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Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 45,4 млрд грн, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 45,4 млрд грн, - Минфин

По состоянию на 07 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 45,4 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%. На закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использован 1 млрд грн из выделенных 4 млрд гривен. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом - 1,5 млрд гривен. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

Кроме того, бюджетный комитет Верховной Рады на заседании 9 декабря согласовал перераспределение 5,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Также Законом Украины от 17.11.2020 № 1006-IX предусмотрено увеличение средств Фонда по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 млрд гривен. Указанные средства предлагается направить на инициативу президента Украины относительно поддержки субъектов хозяйствования.

Кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19." - обворовали местные бюджеты а теперь еще и хвалятся тем, что те не зависимо от них спасают ситуацию. Пиарщики брехливые!
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09.12.2020 17:34 Ответить
"....использовали 45,4 млрд грн, -...." Использовали чиновники себе на карман.
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09.12.2020 17:36 Ответить
+++ Пропоную зняти асвальт, та продати владі в співвідношенні один до десяти.
Владі це буде не дуже накладно
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09.12.2020 17:41 Ответить
в-ф СОРІ
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09.12.2020 17:41 Ответить
использовали 45,4 млрд грн/ Медленно тратят . Команда из Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга потратила бы больше и быстрее. Квалификацию команды подтверждает суд в Денвере.
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09.12.2020 17:46 Ответить
И это они ещё не старались!
Сколько ещё коек незаасфальтировали!
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09.12.2020 17:56 Ответить
Еще чуть-чуть и ЗЕоперация "Асфальт" будет завершена. Теперь ворье ждет денег от международных структур "на приобретение вакцины". И эти деньги разворуют. Так не воровали даже при Хаме, а эта гопота растаскивает все подряд, вроде завтра конец света и отвечать не придется.
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09.12.2020 18:15 Ответить

Oleg Khvoshchevsky
 сейчас с
Олегом Хвощевським и
Олегом Хвощевским.
51 мин. ·

Моей жене украинские чиновники ШЕСТЬ ЛЕТ не могли нострифицировать диплом доктора,что бы она могла получая нищенскую зарплату,помогать людям.Зато в Польше ей предложили работу без всяких нострификаций и зарплату в ДВЕСТИ тысяч гривен в месяц.....Вот и все что нужно знать о разнице между КОРРУПЦИОННОЙ и ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ страной и о СВОБОДНОЙ и СПРАВЕДЛИВОЙ страной...Вопрос знатокам-Сколько ХОРОШИХ и ЧЕСТНЫХ врачей останется работать в Украине??..
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09.12.2020 19:22 Ответить
пнх
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09.12.2020 23:16 Ответить
 
 