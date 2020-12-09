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Власти Украины не смогли заключить прямой договор на приобретение вакцин от COVID-19 с компаниями-разработчиками, - People's Vaccine Alliance

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Власти Украины не смогли заключить прямой договор на приобретение вакцин от COVID-19 с компаниями-разработчиками, - People's Vaccine Alliance

Группа международных благотворительных организаций утверждает, что богатые страны закупили огромные объемы вакцин от коронавируса, кое-где еще на стадии разработки, оставляя людям в бедных странах мало шансов на вакцинацию в ближайшее время.

Группа под названием People's Vaccine Alliance, в которую входят "Международная амнистия", "Оксфам", "Глобальная справедливость сейчас" и Frontline AIDS собрали информацию, согласно которой почти в 70 странах мира вакцину сможет получить только один человек из десяти, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Согласно выводам People's Vaccine Alliance, богатые страны уже заключили контракты на закупку стольких различных вакцин (большинство еще не лицензированы), что теоретически могут прививать всех своих граждан трижды.

Украина названа среди остро пораженных COVID-19 стран, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

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Вместо этого Украина и многие другие полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Украинские чиновники говорят, что в рамках COVAX надеются получить 8 млн доз вакцины от коронавируса, что может быть достаточно для прививки 4 миллионов человек.

В Украине прогнозируют, что массовая вакцинация может начаться весной или летом 2021 года.

"Нельзя, чтобы человек был лишен доступа к вакцине в зависимости только от того, в какой стране он живет, или от количества денег у него в кармане. Но если не будет значительных изменений, то миллиарды людей в мире в ближайшие годы не смогут получить безопасных и действенных вакцин от COVID-19", - сказала представительница "Оксфам" Анна Марриотт.

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Организации призывают фармацевтические компании, которые работают над вакцинами от коронавируса, через ВОЗ открыть доступ к своим технологиям и интеллектуальной собственности, чтобы вакцины могли производиться массово и были доступны для всех, кому они нужны.

People's Vaccine Alliance считает, что правительства должны гарантировать бесплатное и справедливое распределение вакцин по принципу необходимости.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
выживут богатые и умные, а не голосовавшие за голобородька.
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09.12.2020 17:39
+21
Власти Украины не смогли заключить прямой договор на приобретение вакцин от COVID-19 с компаниями-разработчиками, - People's Vaccine Alliance

И почему я не удивлен. Будет как всегда закуплено через кучу мелких фирм прокладок за совсем другие деньги. Все как всегда.
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09.12.2020 17:42
+14
Немає кому домовлятися. Всіх талановитих спеціалістів і дипломатів бубочка замінив на "правільких людей".
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09.12.2020 17:45
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Цікаво, скільки форумчан готові вакцинуватися.
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10.12.2020 00:26 Ответить
Влада України - імпотенти. Вони закуплять вакцину у ху#ла в обмін на тижневе перемир'я на бамбасє.
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10.12.2020 00:50 Ответить
а вот если бы выбрали патужнава папередника, то всех бы уже вакцинировали.
или вообще вирус бы не возник.
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10.12.2020 01:05 Ответить
Вам же сказали - "не смогли заключить прямой договор". Значит будут искать посредника.
Чтоб в свой карман капало.
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10.12.2020 10:35 Ответить
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