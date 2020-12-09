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В Британии зафиксировали первые два случая аллергии на вакцину от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Британии зафиксировали первые два случая аллергии на вакцину от коронавируса

В Великобритании зафиксировали два случая аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Регулятор призвал людей с сильной аллергией не вакцинироваться.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, в первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Но оба они в порядке и восстановление проходит хорошо.

Отмечается, что расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.

В связи с этим, британская Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от коронавируса.

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Топ комментарии
+8
аллергия какая-может быть анафилактический шок, а может обычная крапивница.
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09.12.2020 17:45
+8
Сейчас инструкции на ВСЕ лекарства наводят ужас. Побочные действия опасней
основного заболевания. Страхуются и на всякий случай перечисляют всё возможное и невозможное.
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09.12.2020 18:19
+7
Аллергия - насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может, фиг с ним, с насморком…
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09.12.2020 18:40
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аллергия какая-может быть анафилактический шок, а может обычная крапивница.
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09.12.2020 17:45 Ответить
певно,мова йде саме про сильну алергенну реакцію,тому і закликають таких людей не щеплюватися.
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09.12.2020 18:24 Ответить
Невідомо. в Британії часом дивні стандарти.
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09.12.2020 18:26 Ответить
Досить дивно. Невже вакцина - це крупні білкові молекули ?
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09.12.2020 19:36 Ответить
Алергія-лише на крупні білкові молекули?
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09.12.2020 20:00 Ответить
анафілаксія переважно
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09.12.2020 21:23 Ответить
Буває, що вакцина містить такі молекули.
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09.12.2020 22:04 Ответить
Там алергія на продовження життя!
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10.12.2020 08:05 Ответить
По статистике 60% людей старше 40 лет имеют аллергию, чаще всего, приобретённую. Которая проявляет себя, как раз, с этого возраста.
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09.12.2020 17:50 Ответить
Хмм... аллергикам можно в Британии не прививаться...
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09.12.2020 17:51 Ответить
зубы не заговаривайте!! правда в том что "вакцина" на России вобще не сертефицирована, а Рабиновощь хочет ее прививать население!! (если только нарит 73-й пробы тогда можно)
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09.12.2020 17:57 Ответить
А почему не говорят была ли, у этих людей, аллергия до вакцинации? Или опять - все нормально, дохнут и чешутся в пределах нормы)
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09.12.2020 18:05 Ответить
1ый пошел....
Сколько еще всего может вылезти после вакцинации - хз.
так что редкий случай, когда бедным странам может повезти
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09.12.2020 18:06 Ответить
почитайте мануалх на ЛЮБЫЕ медпрепараты - ВЕЗДЕ есть упоминание аллергическая реакция или индивидуальная непереносимость
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09.12.2020 18:08 Ответить
вопрос в % У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9284
Если в 1ый день, уже есть 2 ал. реакции, то что будет дальше, вот в чем вопрос
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09.12.2020 20:26 Ответить
The briefing documents said 0.63% of people in the vaccine group and 0.51% in the placebo group reported possible allergic reactions in trials, which Peter Openshaw, Professor of Experimental Medicine at Imperial College London, said was a very small number.

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccine/uk-warns-people-with-serious-allergies-to-avoid-pfizer-vaccine-after-two-adverse-reactions-idUSKBN28J1D1
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09.12.2020 22:10 Ответить
Вже писділи ті прахвєсори про 40% смертності від корони, а потім про передачу неіснуючого вірусу через поверхні (живе поза організмом носія 4 години), мені це нагадує 95 кварттал ,тільки пісдять і пишуть на англійскій на язиг! У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 606
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10.12.2020 08:09 Ответить
Давай посилання на твердження про 40% летальнысть ковід-19. Бо киздіти - не мішки ворочати.
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10.12.2020 09:17 Ответить
Походу смертность от вакцины будет такая же как и от самого коронавируса. Правда врачи будут скрывать от чего их пациент ласты склеил чтобы не терять лицо, деньги и не подводить своего поставщика *вакцины*.
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09.12.2020 18:10 Ответить
Ее уже вкололи 15000 испыуемых. И что то не видно летальности даже близко похожей на летальность от ковида.
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09.12.2020 22:12 Ответить
Підіждіть 1/2 року- рік і буде обернено пропорційна до "ковіду"! У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9898
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10.12.2020 08:10 Ответить
То Ваші необгрунтовані фантазії.
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10.12.2020 09:19 Ответить
почитайте мануалх на ЛЮБЫЕ медпрепараты - ВЕЗДЕ есть упоминание аллергическая реакция или индивидуальная непереносимость
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09.12.2020 18:10 Ответить
Сейчас инструкции на ВСЕ лекарства наводят ужас. Побочные действия опасней
основного заболевания. Страхуются и на всякий случай перечисляют всё возможное и невозможное.
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09.12.2020 18:19 Ответить
Для этого и проводятся клинические исследования любого нового препарата, прежде чем он выйдет на рынок. Все возможные побочные реакции выявляются в ходе исследования и затем тщательно фиксируются, а при выходе препарата на рынок в любой инструкции по применению препарата все возможные побочные действия в обязательном порядке описываются, даже если вероятность их появления крайне редка.
Это вопрос репутации фармкомпании, ну и денег, конечно.
Если пациент получит какое-то побочное явление или реакцию, не описанную в руководстве, то он может засудить компанию и получить за это немало денег.
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09.12.2020 18:35 Ответить
"Засудити" - це в тих країнах, де є: 1. Суди; 2. Страхова медицина. Не про Україну...
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09.12.2020 19:55 Ответить
А я хіба про Україну? Я взагалі-то пояснила, чому проводять клінічні дослідження, а потім, перед виведенням препарата у медичну практику описують всї можливі побічні дії у рекомендаціях про його використання. Лікуються ж не тільки в Україні.
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09.12.2020 21:11 Ответить
The briefing documents said 0.63% of people in the vaccine group and 0.51% in the placebo group reported possible allergic reactions in trials, which Peter Openshaw, Professor of Experimental Medicine at Imperial College London, said was a very small number.

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccine/uk-warns-people-with-serious-allergies-to-avoid-pfizer-vaccine-after-two-adverse-reactions-idUSKBN28J1D1
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09.12.2020 22:37 Ответить
Люди с такими взглядами резко меняют их после укуса бешеной собачкой или лисой.
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09.12.2020 22:14 Ответить
Аллергия - насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может, фиг с ним, с насморком…
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09.12.2020 18:40 Ответить
Сонливость и бессонница? И еще диарея с запором? Блин, даже соврать красиво не могут...
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10.12.2020 09:22 Ответить
Это анекдот.
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10.12.2020 12:16 Ответить
Талантливый анекдот... У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1828
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10.12.2020 12:24 Ответить
А вот это уже не анекдот. Появилась боль в мышце бицепса. Прописали таблетки Мотрин...
А теперь - внимание:


Побочное действие
Со стороны пищеварительной системы: запор, боль в животе, диспепсия, тошнота, диарея, язвенный стоматит, эрозивно-язвенные поражения и кровотечения ЖКТ, НПВП-гастропатия (поражение антрального отдела желудка в виде эритемы слизистой оболочки, кровоизлияний, эрозий и язв), повышение активности печеночных ферментов, нарушение функции печени, желтуха, кровавая рвота, мелена.
Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, нарушения сна, невозможность концентрироваться, бессонница, недомогание, замедление скорости психомоторных реакций, асептический менингит, когнитивная дисфункция.
Со стороны органов чувств: снижение слуха, шум в ушах, нарушение слуха, нарушение зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: отечность лица и конечностей, одышка, сердцебиение, возникновение или усугубление имеющейся хронической сердечной недостаточности, васкулит.
Со стороны дыхательной системы: эозинофильный пневмонит.
Со стороны мочевыделительной системы: гломерулонефрит, гематурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность, почечный папиллярный некроз;
Со стороны половой системы: нарушения менструального цикла.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия, гранулоцитопения, лейкопения, тромбоцитопения, апластическая анемия, гемолитическая анемия.
Со стороны кожных покровов: зуд, экхимозы, повышенная потливость, пурпура, алопеция, фотодерматоз.
Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, токсический ************* некролиз, многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона.
Прочие: жажда, гипертермия, гипергликемия, гипогликемия, миалгия и мышечная слабость.
***
Вот я и подумал: не так уж сильно и болит моя мышца...
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23.12.2020 11:37 Ответить
Действительно, стоило ли из-за такого пустяка нарушать свой менструальный цикл... У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4626
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23.12.2020 11:42 Ответить
У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 481 У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 481 У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 481
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23.12.2020 12:09 Ответить
сотрудники этого Пфайзера сбросили акции на волне заявления о создании вакцины. Если бы они верили в ее эффективность, они бы акции не продали. Это же постоянный доход. У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8133
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09.12.2020 18:38 Ответить
Лінк буде, чи це ОБС?
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09.12.2020 19:02 Ответить
Продав на піку ціни, як усі і роблять, а свідки секти пласкої землі вже зраду шукають.
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09.12.2020 19:37 Ответить
потому что знал, что высокая цена долго не продержится. Акции, которые предположительно будут расти в цене, не продают.
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09.12.2020 19:39 Ответить
и он не один такой. Еще и другие продали.
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09.12.2020 19:40 Ответить
А там написано, що він ВСІ свої акції продав? Чи може, продав дещицю, щоб на рівному місці пару мільйонів заробити?

І якщо вже так топиш проти західних вакцин, ніхто тобі не забороняє колитися вашим спутніком. Людям від цього тільки краще стане.
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09.12.2020 19:46 Ответить
"На фоне новостей о вакцине "
"В Pfizer отмечают, что продажа акций главой компании, авторизованная еще в феврале и подтвержденная в августе, была частью плана, подготовленного в соответствии с требованиями SEC для инсайдеров компаний, которые торгуются на бирже.
Такие планы дают возможность инсайдерам продавать акции на заранее определенных условиях", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что цена и объем продаж акций были определены еще в феврале.
Несколько других топ-менеджеров Phizer также продали акции компании.
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09.12.2020 22:18 Ответить
это ожидаемо, шо аллергия. редко, кто ещё в мире кроме нас, жевал в децтве гудрон, ел зелёные абрикосы, крыжовник, яблоки и не облизывал кислые жопки муравьёв )
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09.12.2020 18:59 Ответить
Для муравьев палочками обходились, ты шо.
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09.12.2020 19:39 Ответить
ну и наслыняными палочками тоже )) но пока они там возле палочки копошились, лизали жопки )))
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09.12.2020 19:46 Ответить
Жевал гудрон У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 7034? Ну, не знаю, мы в детстве могли пожевать живицу с плодовых деревьев, но не гудрон!
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09.12.2020 21:29 Ответить
"клей" с вишен и абрикос мы не жевали, а ели. а гудрон таки жевали.
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09.12.2020 21:41 Ответить
правительство не смогло прямо заключить
договор на поставку вакцины
разве упустят возможность закупить
через двоих минимум посредников
хорошо заработать
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09.12.2020 19:01 Ответить
біда(. здоров'я всім
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09.12.2020 23:18 Ответить
Этого и следовало ожидать. Дальше будет больше. Ждём-с...
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10.12.2020 03:06 Ответить
 
 