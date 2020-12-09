В Британии зафиксировали первые два случая аллергии на вакцину от коронавируса
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В Великобритании зафиксировали два случая аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Регулятор призвал людей с сильной аллергией не вакцинироваться.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, в первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Но оба они в порядке и восстановление проходит хорошо.
Отмечается, что расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.
В связи с этим, британская Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Сколько еще всего может вылезти после вакцинации - хз.
так что редкий случай, когда бедным странам может повезти
Если в 1ый день, уже есть 2 ал. реакции, то что будет дальше, вот в чем вопрос
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccine/uk-warns-people-with-serious-allergies-to-avoid-pfizer-vaccine-after-two-adverse-reactions-idUSKBN28J1D1
основного заболевания. Страхуются и на всякий случай перечисляют всё возможное и невозможное.
Это вопрос репутации фармкомпании, ну и денег, конечно.
Если пациент получит какое-то побочное явление или реакцию, не описанную в руководстве, то он может засудить компанию и получить за это немало денег.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccine/uk-warns-people-with-serious-allergies-to-avoid-pfizer-vaccine-after-two-adverse-reactions-idUSKBN28J1D1
А теперь - внимание:
Побочное действие
Со стороны пищеварительной системы: запор, боль в животе, диспепсия, тошнота, диарея, язвенный стоматит, эрозивно-язвенные поражения и кровотечения ЖКТ, НПВП-гастропатия (поражение антрального отдела желудка в виде эритемы слизистой оболочки, кровоизлияний, эрозий и язв), повышение активности печеночных ферментов, нарушение функции печени, желтуха, кровавая рвота, мелена.
Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, нарушения сна, невозможность концентрироваться, бессонница, недомогание, замедление скорости психомоторных реакций, асептический менингит, когнитивная дисфункция.
Со стороны органов чувств: снижение слуха, шум в ушах, нарушение слуха, нарушение зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: отечность лица и конечностей, одышка, сердцебиение, возникновение или усугубление имеющейся хронической сердечной недостаточности, васкулит.
Со стороны дыхательной системы: эозинофильный пневмонит.
Со стороны мочевыделительной системы: гломерулонефрит, гематурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность, почечный папиллярный некроз;
Со стороны половой системы: нарушения менструального цикла.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия, гранулоцитопения, лейкопения, тромбоцитопения, апластическая анемия, гемолитическая анемия.
Со стороны кожных покровов: зуд, экхимозы, повышенная потливость, пурпура, алопеция, фотодерматоз.
Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, токсический ************* некролиз, многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона.
Прочие: жажда, гипертермия, гипергликемия, гипогликемия, миалгия и мышечная слабость.
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Вот я и подумал: не так уж сильно и болит моя мышца...
І якщо вже так топиш проти західних вакцин, ніхто тобі не забороняє колитися вашим спутніком. Людям від цього тільки краще стане.
"В Pfizer отмечают, что продажа акций главой компании, авторизованная еще в феврале и подтвержденная в августе, была частью плана, подготовленного в соответствии с требованиями SEC для инсайдеров компаний, которые торгуются на бирже.
Такие планы дают возможность инсайдерам продавать акции на заранее определенных условиях", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что цена и объем продаж акций были определены еще в феврале.
Несколько других топ-менеджеров Phizer также продали акции компании.
договор на поставку вакцины
разве упустят возможность закупить
через двоих минимум посредников
хорошо заработать