РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13966 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
1 638 16
карантин (16725) Новый год (804) рестораны (275) Госпродпотребслужба (246) Рубан Олег (124) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Продление работы общепитов на Новый год не повлияет на заболеваемость коронавирусом, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество

Продление работы общепитов на Новый год не повлияет на заболеваемость коронавирусом, - Рубан

Продление работы кафе, баров и ресторанов в новогоднюю ночь не спровоцирует рост заболеваемости коронавирусом. При этом заведения общественного питания должны соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"На Новый год - это праздник, необходимо чтобы люди отдохнули и то, что это будет не тот процент, который даст срез заболеваемости - это однозначно", - сказал он.

В то же время, по мнению Рубана, решение правительства о закрытии заведений общественного питания с 8 января является правильным.

"Это правильное и взвешенное научно обоснованное решение, когда почти первый раз прислушиваются к врачам-эпидемиологам о пиковой нагрузке при острых респираторных инфекциях и прекращении социальной активности на три недели", - объяснил Рубан.

Напомним, ранее Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Также читайте: Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 45,4 млрд грн, - Минфин

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
ой какой хитрый лохдаун )))
показать весь комментарий
09.12.2020 17:58
+6
То есть все новогодние корпоративы пройдут по плану. С полными залами. Ублюдок
показать весь комментарий
09.12.2020 19:10
+5
Что ж за вирус такой коварный? Ничто на него не влияет, ни авиасообщение, ни общепит, ни транспорт, ни горнолыжные курорты, ни концерты. Нахрена тогда спрашивается нужен локдаун?
показать весь комментарий
09.12.2020 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой какой хитрый лохдаун )))
показать весь комментарий
09.12.2020 17:58 Ответить
Дурдом какой то то.. А не страна..
показать весь комментарий
09.12.2020 19:23 Ответить
понимаете??? т.е. для врагов - законы, для друзей - шо хотите, когда хотите и сколько хотите...
более того умом отэто не понять, а медициной и тем более эпидемиологией там и не пахнет...
показать весь комментарий
09.12.2020 19:28 Ответить
ну, і хто боротиметься з вірусом в додатковий час -санта чи олені?! Продление работы общепитов на Новый год не повлияет на заболеваемость коронавирусом, - Рубан - Цензор.НЕТ 3637
показать весь комментарий
09.12.2020 18:05 Ответить
Не только не повлияет на заболеваемость,но ещё и оздоровит!
показать весь комментарий
09.12.2020 18:19 Ответить
Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 378 Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 378 Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 378
показать весь комментарий
09.12.2020 18:24 Ответить
То есть все новогодние корпоративы пройдут по плану. С полными залами. Ублюдок
показать весь комментарий
09.12.2020 19:10 Ответить
Что ж за вирус такой коварный? Ничто на него не влияет, ни авиасообщение, ни общепит, ни транспорт, ни горнолыжные курорты, ни концерты. Нахрена тогда спрашивается нужен локдаун?
показать весь комментарий
09.12.2020 19:13 Ответить
Это анекдот. Типа идите празднуйте, заражайтесь, а после Нового года всем сидеть по домам и в закрытом помещении каждый заражает всю семью и тех кто рядом !!! Эти диверсия но не идиотизм. Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан - Цензор.НЕТ 6531
показать весь комментарий
09.12.2020 19:24 Ответить
На Новий Рік вірус буде тіпа на розслабоні )))
показать весь комментарий
09.12.2020 19:28 Ответить
банку приготовил, Кашпировский выходи
показать весь комментарий
09.12.2020 19:32 Ответить
новогодний чёс - это святое для шоубизнесменов и новых лиц из шоубизнеса, дорвавшихся до сруля ))))
показать весь комментарий
09.12.2020 19:37 Ответить
То есть в любой другой день влияет на заболеваемость...А НГ не повлияет. Прям Новогоднее чудо Зе-билы...
показать весь комментарий
09.12.2020 19:55 Ответить
В среду, 9 декабря, в Киеве якобы избили народного депутата Украины Александра Юрченко, исключенного из фракции "Слуга народа". Однако как оказалось, эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информированный источник.
На улице Большой Васильковской, 102 Алексей Турчин и Андрей Григорьев приехали устанавливать двери в квартире №79.
"Установив и погрузив старые в Volkswagen Transporter, выезжали со двора. А на узкой придомовой дороге не разъехались с ‎SsangYong, в котором находились народный депутат Юрченко и его помощник Максим Царик", - рассказал собеседник.
Возник спор, кто проедет первым. Юрченко подошел к автомобилю и через открытое окно бросил окурок, после чего оторвал дворник с лобового стекла. После этого он позвонил на линию 102 и сообщил о причинении телесных повреждений.
Следственно-оперативная группа установила, что телесных повреждений не получил никто. Претензий стороны конфликта друг к другу не имеют, о чем написали встречные заявления.
Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Александр Юрченко заявил, что его в кулуарах Верховной Радыизбил нардеп Гео Лерос.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:08 Ответить
у вашій голові нічого ні на що не впливає. логічні схеми відсутні апріорі. пнх.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:22 Ответить
 
 