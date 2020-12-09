Продление работы общепитов на Новый год не повлияет на заболеваемость коронавирусом, - Рубан
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Продление работы кафе, баров и ресторанов в новогоднюю ночь не спровоцирует рост заболеваемости коронавирусом. При этом заведения общественного питания должны соблюдать противоэпидемические мероприятия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"На Новый год - это праздник, необходимо чтобы люди отдохнули и то, что это будет не тот процент, который даст срез заболеваемости - это однозначно", - сказал он.
В то же время, по мнению Рубана, решение правительства о закрытии заведений общественного питания с 8 января является правильным.
"Это правильное и взвешенное научно обоснованное решение, когда почти первый раз прислушиваются к врачам-эпидемиологам о пиковой нагрузке при острых респираторных инфекциях и прекращении социальной активности на три недели", - объяснил Рубан.
Напомним, ранее Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
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более того умом отэто не понять, а медициной и тем более эпидемиологией там и не пахнет...
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информированный источник.
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Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Александр Юрченко заявил, что его в кулуарах Верховной Радыизбил нардеп Гео Лерос.