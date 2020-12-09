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обстрел (20434) Донбасс (26927)

С начала суток наемники РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, сбит вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток наемники РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, сбит вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 9 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений наемниками РФ режима прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

По украинским позициям возле Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки - из автоматической станкового гранатомета. Для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА типа "квадрокоптер" со стороны населенного пункта Минеральное. БПЛА противника после пересечения линии разграничения был сбит из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Также, нашими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. У Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону наших подразделений, вооруженные формирования РФ осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава ОС выявлены 80 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4 740 транспортных средств и 4 434 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 963 человека, в обратном направлении - 987 человек.

Автор: Володимир Янченко
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русскокРЫЛЫЙ
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09.12.2020 18:09 Ответить
Це ж не порушення "всеоб'ємного перемир'я"?
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09.12.2020 18:13 Ответить
оуеть информация))))в районе горловки целый день тяжелое херячит)))какое перемирие нах,там похоже на полноценную ********!
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09.12.2020 18:22 Ответить
Учатся они, была такая инфа
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09.12.2020 19:35 Ответить
Бронежилет пісюаніста

Від початку доби найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, збито ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9212
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09.12.2020 18:36 Ответить
Владимир Зеленский год назад во время встречи лидеров стран Нормандской четверки заверил, что сможет закончить войну на Донбассе до 9 декабря 2020 г.
Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе
А если не закончит? Уйдет с поста, как обещал?
Владимир Александрович, не можете? Уходите! Вы обещали.
Пусть войну закончат те, кто может это сделать.
Такие люди есть
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09.12.2020 18:40 Ответить
А ваве шо?! Ему, небось ндравицца, аби не на кол. Хоча, всякое может случицца, вава!)))
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09.12.2020 18:51 Ответить
Від початку доби найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, збито ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4295
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09.12.2020 19:13 Ответить
Будь у нас настоящее СБУ (а не филиал росФСБ), то нашлись бы сотни владельцев квартиры, сдаваемых в аренду владельцами с пропиской в "л/днр" и российскими паспортами; киевские фирмы, поставляющие продукцию и сырье в "зону" и финасирующие дыру, и многое другое. Но, чтобы не выйти на самих себя, легче заниматься тем, чем обязана, но не занимается Нацполиция.
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09.12.2020 19:17 Ответить
 
 