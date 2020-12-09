Песков заявил, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают экономика, туристы и местные жители
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают местные жители, туристы и экономика полуострова.
Об этом он сказал журналистам 9 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Ситуация с питьевой водой в Крыму является очень серьезной проблемой, а в условиях, когда была перекрыта вода, страдает и экономика…, страдают и граждане, и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, но они все равно ощущаются", - сказал Песков.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
К ноябрю 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Сообщалось, что дебит в скважинах падает.
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Народ уріна.
Коротко, і ясно.
весной возможна интервенция на юг Украины "за попить"
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего… (2014 р.)
*
До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались! (2018 р.)
*
Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад… (2018 р.).
*
- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- - Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка… (2017 р.).
*
- Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту?
- Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «хахлів», що так Крим запаскудили… (2017 р.).
Пускай местные жители знают кого за все ето *благодарить*
на то время секретарь СНБО.
хотя и был у жЮльки на то время, оччень толковый и деятельный человек
Украина всё это время в максимально возможном объёме поставляет воду - только через Чёрное море.
А если отбросить его выходки к Украине, то в остольном он красавец - гнобит русню не по детски, продаёт ресурсы нам, награбленные денги отправляет нам у нас и тратит. Класно ведь, вот он перегнул с нападками на соседей, вот за это его надо гнобить.
Но опять, ведь украинцы на столько глупы, что руцких себе братьями принимали и это до 2014 было реально, опять, если смотреть немношко шире - ну красава *****, открыл глаза украинцам и русня получила врага не только от балтииских народов а и от украинцев - так что как то так.
кранеКрыме нет воды - значит выпили российские военные
Я только за.
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Krychek
Так и сказали: "Кабинетов не 2, а 4.
Песковых вообще штук 5,
а этих Путиных никто и сосчитать толком не могут. То ли 7, то ли 10.
Сам же и признал, что военские формирования - не страдают ! Ну так сделай наоборот... - и от дефицита воды в Крыму местные жители, туристы и экономика полуострова страдть перестанут !
Ну прямо таки гігант мислі ...🤣🤣🤣.... цікаво, а хто ж менше всіх страдає?
Да ребята почитал я что тут пошути и мне страшно какие мы озлобленные к своим бывшим согражданам. А в той ненависти и желчи что в нас тоже Путин виноват? Что то с нами не так.