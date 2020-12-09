« Песков заявил, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают экономика, туристы и местные жители»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают местные жители, туристы и экономика полуострова.

Об этом он сказал журналистам 9 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ситуация с питьевой водой в Крыму является очень серьезной проблемой, а в условиях, когда была перекрыта вода, страдает и экономика…, страдают и граждане, и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, но они все равно ощущаются", - сказал Песков.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

К ноябрю 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Сообщалось, что дебит в скважинах падает.

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