Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до выводов Венецианской комиссии, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой не рассматривать инициированный им для перезагрузки Конституционного Суда законопроект до тех пор, пока не будут получены выводы Венецианской комиссии.

Об этом сказано в сообщении на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект, который был инициирован президентом Украины для перезагрузки Конституционного Суда, направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, когда получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного Суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения", - говорится в сообщении.

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В ОП добавили, что ожидают выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели. И отметили, что в Верховной Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из конституционного кризиса, спровоцированного судьями Конституционного суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.