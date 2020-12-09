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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Венецианская комиссия (423) законопроект (3056) Зеленский (16621) КС (2130) Офис Президента (1693)

Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до выводов Венецианской комиссии, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до выводов Венецианской комиссии, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой не рассматривать инициированный им для перезагрузки Конституционного Суда законопроект до тех пор, пока не будут получены выводы Венецианской комиссии.

Об этом сказано в сообщении на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект, который был инициирован президентом Украины для перезагрузки Конституционного Суда, направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, когда получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного Суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения", - говорится в сообщении.

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В ОП добавили, что ожидают выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели. И отметили, что в Верховной Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из конституционного кризиса, спровоцированного судьями Конституционного суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
На сайте есть кто-нибудь из 2024 года?..
скажите, Зеленского и Ермака повесили в будущем?
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09.12.2020 19:01
+9
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до выводов Венецианской комиссии, - ОП - Цензор.НЕТ 5746
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09.12.2020 19:09
+4
Земаразм крепчает
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09.12.2020 19:10
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На сайте есть кто-нибудь из 2024 года?..
скажите, Зеленского и Ермака повесили в будущем?
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09.12.2020 19:01 Ответить
Нет,они успели в Ростов.
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09.12.2020 19:17 Ответить
та ще три роки можна тягнути ..аби не Порошенко..
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09.12.2020 19:05 Ответить
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до выводов Венецианской комиссии, - ОП - Цензор.НЕТ 5746
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09.12.2020 19:09 Ответить
Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП - Цензор.НЕТ 3811
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09.12.2020 19:24 Ответить
око, чи очко государєво? Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП - Цензор.НЕТ 7027
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09.12.2020 19:27 Ответить
какаяразница Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП - Цензор.НЕТ 8567
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09.12.2020 19:30 Ответить
Земаразм крепчает
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09.12.2020 19:10 Ответить
Тут не перезагружать нужно. Тут расстреливать пора
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09.12.2020 19:11 Ответить
рипнувся на стадіон, але рильце в пушку
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09.12.2020 19:23 Ответить
Конституційна криза спровакована діяльністю зеленої плісняви !!!)))
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09.12.2020 19:25 Ответить
рада, я не я і хата не моя
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09.12.2020 19:30 Ответить
Зєля заплутавсь. Спочатку він наполягав на роспуску всього складу КС, бо КС відправляв його "ринок землі" в смітник. За такого "ринку" іноземні ТНК могли оптом скупити всю українську землю і залишити українців жебраками у власній країні. КС встояв і не піддавсь на маскарадні "протести" тітушок. Але Зєля від іноземних спекулянтів за українську землю аванс вже отримав і опинивсь у ножицях. Можна легко вирішити питання прийнявши два коротеньких законопроекта від Тімошенко і Власєнко, але тоді землю іноземцям точно не продадуть. А як же аванс? Віддавати? Зєля в складном становищі опинивсь. Може Зєлє краще у відставку?
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09.12.2020 19:38 Ответить
Он только во вкус вошел. ОВДП лопатой гребет, а Вы "в отставку"! Жалости у Вас нет, батенька.
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09.12.2020 19:59 Ответить
Нам треба узгодити якусь одну нормальну кандидатуру на дострокові і Зєля піде.
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09.12.2020 20:41 Ответить
Так спешили, что забыли про Венецианскую комиссию, или думали, что "сами с усами", и как хочу, так и кручу. Поэтому и бардак в стране. Вначале скажут или сделают, а затем оправдываются, или начинают думать....
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09.12.2020 19:47 Ответить
Уточните, пожалуйста. Комиссия венецианская или венерианская, откуда все-таки ждать ответа?
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09.12.2020 20:00 Ответить
По Зе і СН план Б.
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09.12.2020 21:02 Ответить
ой! а шо такое??? а скока было негодования.... а своим решением нельзя вопрос решить? или боитесь реакции опзж и каломыйского???
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09.12.2020 21:51 Ответить
 
 