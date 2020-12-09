Возле Офиса Зеленского прошла акция "Дезинфекция" с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция "Дезинфекция". Организаторы в Международный день борьбы с коррупцией требуют от президента Зеленского "продезинфицировать свой офис": уволить подозреваемого НАБУ в коррупции замглавы ОП Олега Татарова, главу ОП Андрея Ермака и обратиться в Верховную Раду с представлением об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, "которая прикрывает уже не первого коррупционера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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несе відповідальність за свій вибір! Коли срані телевізійникі. особливо прокацапського походження, починають цькувати якогось кандидата,то саме на нього треба звернути
увагу,бо він небажана особа для олігархів та мафії.У виборчий епопеї Зеленського було
тільки одне вдале слово "ДУМАЙТЕ !". А ви добре подумали коли голосували?
Не знал???
Сомневаюсь однако!
Грішиним воду мутили у Верховній Раді?
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
Он только дурной головой и шатает звуки бубенцами издает..
Днбил.. А вокруг умники для своего кармана.. Падающие что оно бебиберн.. А сколько воплей было.. Он империю построил бизнес.. Кто? Он? Я вас умоляю.. Гнцсавое дебильное что... Я вот только не понимаю раз наши люди проголосовали за это ничтожество.. Значит они сами такие? Мелкие ничтожны гадкие противные и гнусавые..
Транш отримав від мєртвечвка, бєні чи ахмєтова???
Хто з них дресирує бубочку???
и????
Риги і бєркутасти тоді раділи, що все закінчилось. А воно он як неочікувано повернулось.
https://fb.watch/2h6x02Pf4G/