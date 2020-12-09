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Новости Политика УкраиныОбщество Борьба с коррупцией
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акция (2403) Богачук Олег (1426) Офис Президента (1693) Татаров Олег (348)

Возле Офиса Зеленского прошла акция "Дезинфекция" с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция "Дезинфекция". Организаторы в Международный день борьбы с коррупцией требуют от президента Зеленского "продезинфицировать свой офис": уволить подозреваемого НАБУ в коррупции замглавы ОП Олега Татарова, главу ОП Андрея Ермака и обратиться в Верховную Раду с представлением об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, "которая прикрывает уже не первого коррупционера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 01
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 02

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Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 03

Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 04
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 05
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 06

Также читайте: Завтра, в День борьбы с коррупцией, под ОП будут протестовать против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым

Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 07

Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 08
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 09
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 10
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 11

Также читайте: Татаров: "Моей отставки требуют антиукраинские силы"

Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 12
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 13
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 14
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 15
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 16
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 17
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 18


Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 19

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: "Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 20
Возле Офиса Зеленского прошла акция Дезинфекция с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову 21

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+49
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7624
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09.12.2020 19:42
+30
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7413
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09.12.2020 19:56
+21
Просить ермака уволить ермака )))
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09.12.2020 19:30
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Правила форума Совет форумчан
Україна на 100% корумпована країна!!))
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09.12.2020 19:27 Ответить
Україною править мафія олігархічних кланів і їх посіпак.
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09.12.2020 21:49 Ответить
Так зване Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!))
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09.12.2020 22:03 Ответить
Просить ермака уволить ермака )))
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09.12.2020 19:30 Ответить
Брат Єрмака порішає і це.
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09.12.2020 19:33 Ответить
100% треба нормальний прес занести і продасть посаду
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09.12.2020 20:02 Ответить
Людей пришло очень мало.
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09.12.2020 19:40 Ответить
Все починається з малого, з початку.
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09.12.2020 19:51 Ответить
А виглядає як біг по граблях та по колу.
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09.12.2020 20:34 Ответить
платили мало плюс холодно
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09.12.2020 21:20 Ответить
Так треба було не йти.
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10.12.2020 11:03 Ответить
ермака пока нельзя... он один дозу знает...без поводыря напольён пойдет в разнос...
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09.12.2020 19:41 Ответить
А тебе обділили чи недоплатили? Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7211
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09.12.2020 19:44 Ответить
Жаба давит?)
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09.12.2020 19:48 Ответить
Выйди помаши против своего фюрерка, русский.
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09.12.2020 20:19 Ответить
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7624
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09.12.2020 19:42 Ответить
Скорее всего родителей! А янелоху передалось по наследству...
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09.12.2020 21:43 Ответить
Самое смешное, что если завтра вазелин запилит видосик с призывом прийти и поддержать его и его команду, то бесплатно никто и не прийдет. И это речь идет про чувака с поддержкой 73%.
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09.12.2020 19:53 Ответить
Пора нам визнати, що ми стали країною з мафіозним державним устроєм який пронизав зверху до низу практично всі державні структури. Мафія треть за століття ще не так давно багатющу країну перетворила в жебрака і своїми діями створила багато передумов для геноциду власного народу. А наші вибори розраховані так, щоб приводити до корита тільки той чи інший мафіозний клан або їх маріонеток..
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09.12.2020 19:55 Ответить
А хто народу забороняє думати пид час виборів? Хто? Так ось саме народ і
несе відповідальність за свій вибір! Коли срані телевізійникі. особливо прокацапського походження, починають цькувати якогось кандидата,то саме на нього треба звернути
увагу,бо він небажана особа для олігархів та мафії.У виборчий епопеї Зеленського було Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 3019
тільки одне вдале слово "ДУМАЙТЕ !". А ви добре подумали коли голосували?
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09.12.2020 21:17 Ответить
С кем поведешься от того и наберешься.Дружили не с теми...
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09.12.2020 21:28 Ответить
ВОТ ТАК ЕПРСТ И ЖИВЕМ --- ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ ИЗ ХУДШИХ --- У НАС БЫЛ СВОЙ ВАЦЛАВ ГАВЭЛ . ТАК ЕГО КУЧМА УБИЛ И МАЕМО ТЭ ЩО МАЕМО --- А ВЫБРАЛИ Б ТОГДА ЧЕРНОВОЛА . МОЖЕТ ЖИЛИ Б УЖЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ --- БЕЗ ОЛИГАРХАТА ПОБУДОВАНОГО КУЧМОЙ БУДЬ ОН ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТ.............
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10.12.2020 05:51 Ответить
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7413
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09.12.2020 19:56 Ответить
Найкращі смаколики в країні тільки від ROSHEN - купувала, купую і буду купувати Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 2454 А ЗЕбіли нехай жеруть пластилін з додаванням пальмового масла Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 530 вони на це заслуговуют!!!
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09.12.2020 20:11 Ответить
А ЗЕбіли нехай жеруть пластилін з додаванням пальмового масла -- при случае прочитай состав любого кондитерского изделия. тебя ждет невероятное открытие. если это фабричное производство, в 90% случаев будет пальмовое масло (в последнее время стыдливо прячут за "жиры кондитерские").
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 8449
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09.12.2020 21:12 Ответить
Ох и дурак...
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09.12.2020 21:32 Ответить
ага, ты. пока-пока

Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 131
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09.12.2020 21:35 Ответить
Из копростана???
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09.12.2020 21:45 Ответить
в копростане пишут по-украински?
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09.12.2020 21:46 Ответить
Даже на китайском, про английский уже молчу...
Не знал???
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09.12.2020 21:51 Ответить
хз. я не бывал в копростане. тебе виднее наверное
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09.12.2020 21:52 Ответить
А мне приходилось, потому и виднее!
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09.12.2020 21:56 Ответить
здорово! а от меня что нужно то?
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09.12.2020 22:03 Ответить
Ви думаєте що вам зелебобіки Вам повірять?
Сомневаюсь однако!
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09.12.2020 21:19 Ответить
Те, що закликав вийти на протест Єгорка Соболєв - найбільша дискредитація протесту.
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09.12.2020 20:15 Ответить
Мамуля! Часом це не той кацап Зимін який разом з кримськім козлом
Грішиним воду мутили у Верховній Раді? Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 8269
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09.12.2020 21:27 Ответить
Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 5925
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
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09.12.2020 20:19 Ответить
самое печальное что ОНО, зеленое чмо будет уверено что это происки подлого кондитера и на самом деле народ так не думает....петухович тоже думал что это американцы а не его тупое и бандитское руководство страной его выгнало....
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09.12.2020 20:21 Ответить
А шута с бубенцами прогнать тяжело?
Он только дурной головой и шатает звуки бубенцами издает..
Днбил.. А вокруг умники для своего кармана.. Падающие что оно бебиберн.. А сколько воплей было.. Он империю построил бизнес.. Кто? Он? Я вас умоляю.. Гнцсавое дебильное что... Я вот только не понимаю раз наши люди проголосовали за это ничтожество.. Значит они сами такие? Мелкие ничтожны гадкие противные и гнусавые..
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09.12.2020 20:23 Ответить
Танечка Вам громадний плюсище!!!++++++
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09.12.2020 21:22 Ответить
К огромному сожалению...
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09.12.2020 22:05 Ответить
Треба ще "Дезинсекцію" (від кацапських гнид) та "Дератизацію" (від місцевих щурів) провести!
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09.12.2020 20:24 Ответить
Серо-ртутне мастило !!!))
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09.12.2020 20:45 Ответить
О, рЄдутніки...)))
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09.12.2020 20:32 Ответить
Слуги Сороса против Слуг народа. Опупеть.
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09.12.2020 20:46 Ответить
Стули пельку,тампакс московський !!))
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09.12.2020 20:49 Ответить
Йєгорка Зімін активізувався...
Транш отримав від мєртвечвка, бєні чи ахмєтова???
Хто з них дресирує бубочку???
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09.12.2020 20:53 Ответить
Жалкое зрелище. У белорусских женщин слезы на глазах от смеха.
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09.12.2020 21:04 Ответить
да, пошумели...
и????
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09.12.2020 21:40 Ответить
Для тех кто понимает , развитие и становление государств , не будет спорить с утверждением , что Украина сейчас , это феодальное государство со слабой королевской властью . Англия и Франция через это прошли , Румыния , Италия , Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7779 Пока народ не продет через кровь правителей , дальше развития не будет , у них нет страха . Все кто управлял Украиной эти 30-ть лет , живы и здоровы . И не несут никакой ответственности Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7779
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09.12.2020 21:44 Ответить
Золотые слова. Жаль только, что немногие могут понять их смысл...
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10.12.2020 01:44 Ответить
парасюк и соболев - мрази и подонки - которые привели зелЮ к власти!
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09.12.2020 21:51 Ответить
Банкова у Києві - то якесь прокляте місце. Я пам'ятаю як ще у 1991 році зразу після путчу у серпні при мені від цк комуністів швидко-швидко від'їздили чорного кольору машини "волга" з пихатими злими особами обох статей. Мабуть щось вивозили. Зле місце, недобре.
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09.12.2020 21:55 Ответить
Не Банкова виновата, а люди
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09.12.2020 22:07 Ответить
Это не "Дезинфекция", это стучится-стучится Горе лютое, беспощадное к Дупам Венедиктовой, Ермака и Татарова рыхлым, разнеженным; в креслах тёплых кабинетов уютных благостно прогреваемым - вознамерились антикоррупционеры злобные, безжалостные врезать пендели булкодробительные промеж полужопий комфортом избалованных; вытряхнуть из кресел насиженных на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
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09.12.2020 22:02 Ответить
майдан. 30 человек.
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10.12.2020 00:57 Ответить
але дуже потужний )
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10.12.2020 11:07 Ответить
На ранок 20 січня 2014 року на Груші нас було в рази менше, ніж учора під ОП.
Риги і бєркутасти тоді раділи, що все закінчилось. А воно он як неочікувано повернулось.
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10.12.2020 11:09 Ответить
дада, ждем-с. все на каток!
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10.12.2020 15:55 Ответить
Полное видео акции (от начала и до конца) с комментарием:

https://fb.watch/2h6x02Pf4G/
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10.12.2020 01:41 Ответить
зеленую шимпан--зе на ростов пановэ вместе со всей зеленой шоблой --ПОТОМУ ЧТО ДО КОНЦА ИХ ПРАВЛЕНИЯ У НАС НЕ БУДЕТ НИ АРМИИ НИ ПЕНСИЙ НИ ЗАРПЛАТ И УКРАИНУ СДАДУТ ОПОЗАЖОПНОМУ МЕДВЕДЧУКУ СЛОВЕСНОМУ ПОНОСУ РАБИНОВИЧУ . ШИЗОНУТОМУ КИВЕ И ***** ПОСАДИТ НА БАНКОВОЙ НОВОГО ..ПРОФФЕСОРА..
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10.12.2020 05:41 Ответить
на мітингу ті, що проти ПП виступали та агітували за ЗЕ їжте тепер. А поява Соболєва та його компашки, які проти рошен виступали дуже знизили позитивне моє відношення до Бутусова.
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10.12.2020 07:53 Ответить
Для Бутусова, Соболєва, Шевченка і Парасюка, які виступали на мітингу, думка "Світлани №се7" має неоціненне значення.
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10.12.2020 10:59 Ответить
Дякую,що звернули увагу,але маю право на свою думку,бо їм не вірю, а Бутусова поважаю тому якось прикро ...
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10.12.2020 15:13 Ответить
 
 