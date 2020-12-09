Возле Офиса Зеленского прошла акция "Дезинфекция" с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция "Дезинфекция". Организаторы в Международный день борьбы с коррупцией требуют от президента Зеленского "продезинфицировать свой офис": уволить подозреваемого НАБУ в коррупции замглавы ОП Олега Татарова, главу ОП Андрея Ермака и обратиться в Верховную Раду с представлением об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, "которая прикрывает уже не первого коррупционера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.





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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ