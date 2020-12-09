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Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в течение суток не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и просит Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

Об этом Бутусов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы Министерство обороны... перестало выходить на связь. Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений", - написал Бутусов.

Он отметил, что это "странное молчание" представляет министерство и его главу Андрея Тарана "в весьма скандальном виде".

Читайте на Цензор.НЕТ: Бутусов готов идти на должность в Минобороны расследовать дело "вагнеровцев" (обновлено)

"Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов?" - спрашивает Бутусов.

Журналист обратился к народным депутатам из оборонного комитета ВР.

"Прошу народных депутатов:

  1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховной Раде министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.
  2. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программе решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.
  3. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу", - написал Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Министерство обороны предложило главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений 01
Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
Если ты им и нужен, так только для того, чтоб тебя "погасить"
Зеленое оно обидчивое и мстительное.
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09.12.2020 19:31
+34
лоханулись ЗЕльоные генерраллиссимуссы Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений - Цензор.НЕТ 3376
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09.12.2020 19:28
+29
Это был фальстарт, проверка реакции. Эти ублюдки так просто никого не пустят в свое логово.
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09.12.2020 19:30
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Моя версия кейса - вчера доступ к сайту МО был у Арестовича, сегодня - нет. Это как несостоявшийся батл Бутусов-Арестович. Му-ха-ха-ха-ха!
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09.12.2020 20:05 Ответить
Бутусов, ты такой большой - а в сказки веришь. Нахрен ты им нужен - они и без тебя воровать будут спокойнее. В этой стране никто из умных и образованных не нужен - будешь мешать воровать и путаться под ногами енералов. Какой король в стране - такая и свита - вся махрово проворовавшаяся.
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09.12.2020 20:06 Ответить
+ им не нужны честные патриоты.
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09.12.2020 22:08 Ответить
+ ,будет еще один пример Дон Кихота, восставшего против системы и поглощенного ею же. Не потому, что Бутусов плохой или хороший, а потому, что в одиночку такие вопросы не решаются. Его просто сожрет внутренняя бюрократия
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10.12.2020 02:16 Ответить
Що робити патріотичної і справжньої владі сьогодні:
1. Повна блокада окупованих територій. Припинення в'їзду виїзду, зупинка торгівлі. Перестати давати світло, воду, газ і тд.
2. На міжнародному рівні визнати Крим і Даунбас абсолютно рівними в юридичному плані. Землі окуповані русньой. Відповідно Рашка і несе повну відповідальність за них.
3. Пункт 1 тільки по відношенню до раши. Розрив всіх дипломатичних відносин, зупинка всіх рейсів в рашку.
4. Оголошення війни росії офіційно на міжнародному рівні
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09.12.2020 20:06 Ответить
Вы из Чехии собираетесь воевать?
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09.12.2020 20:31 Ответить
Стратег
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09.12.2020 20:34 Ответить
З Чебоксар. Теж на "Ч" Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 6229
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09.12.2020 20:36 Ответить
Якщо ми ще не готові то 4 пункт можна перенести до кращіх часів. В чому проблема з першими 3 пунктами? Коломойша та ахмєтка обідніють? Чи нам важливо що думає росія та даунбас? Повний розрив з рашей прискорить перехід на західні стандарти та допоможе адаптувати економіку на західний ринок. Шокотерапія буде корисною для малороського бидла, яке мені не жалко зовсім якшо воно вимре
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09.12.2020 21:53 Ответить
Миша, у нас внутри дебилоидов завались. Ограничение связей с даунбасом ничего практически не даст. Просто на линии пересечения будут больше наживатся на контрабасе
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10.12.2020 02:19 Ответить
Во блин даже из Чехии собираются воевать а у нас ни как не собируться.
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09.12.2020 21:54 Ответить
Нічого цього не було зроблено за 6 років війни.
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09.12.2020 21:16 Ответить
Ха! Ха!
Они почитали комменты на цензоре и передумали.🙂
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09.12.2020 20:06 Ответить
Ну, ещё не вечер
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09.12.2020 20:09 Ответить
Они в шоке. Думают, как бы слить по умному. Но ничего пока в голову не приходит. Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 1599
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09.12.2020 20:09 Ответить
Предлагаю предложить должность Министра обороны Арьеву. Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 3717
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09.12.2020 20:13 Ответить
Арьєв разом з агентом фсб "Тереза"(Ганна Герман) брав участь у спецоперації проти Тімошенко під час Молитовного сніданку у Обами. Юля була захоплена кількістю знаних осіб світового рівня і фактом, що її добре знають і вітаються. Але раптом з середовища гостей вискочила Герман і кинулась до Юлі в обійми. Юля у піднесеному і налаштованому на любов стані теж її обійняла, як близьку людину, що природньо в тих обставинах. І треба ж такому статись, що поруч опинивсь Арьєв з своїм гаджетом і зробив фото!!! А через 10 хв. вже по всіх олігархічних ЗМІ гуляло це фото з підписом: "Тепла зустріч двух агенток ФСБ в Америці". Схоже, що Арьєв з самого початку працював проти Юлі навіть, коли Юля взяла його в прохідний список в Раду від своєї партії. Але зрештою зробив все, щоб Юля програла у 2010му. І досі він є відвертим юлєфобом рівня Богословської на всіх каналах ТБ. Пояснити таку "вдячність" Арьєва до Тімошенко неможливо нічим. То хто такий Арьєв, насправді?
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09.12.2020 20:33 Ответить
ванька-дурачок, уймись ты, йуле давно пора на пенсию внучат глядеть
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09.12.2020 20:41 Ответить
А с чего бы ? А чего бабушку на пенсию , а твоего дедушку на ,,царство" ? Пусть тоже к внукам нянчиться идет , сбитый летчик. У нее антирейтинг намного МЕНЬШЕ и она опытный политик .Все познается в сравнении .Тут я с Иваном согласен . Согласен в том что провокаций против ЮВТ было чуть ли не больше чем против всех остальных украинских политиков вместе взятых .
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09.12.2020 22:25 Ответить
Класний мужык !
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09.12.2020 20:44 Ответить
Арьев вроде и наш, с другой стороны типичный представитель змеиного кубла, служащий олигархам, теперь олигарху Порошенко. Такой себе Лещенко номер два.
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09.12.2020 22:13 Ответить
Факты есть? Или только влажные мечты?
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10.12.2020 02:21 Ответить
Та ні, пан Володимир - справжній порошенківець. Такий-собі патріотєць(штопаний). На грудях у себе всю пиляку повибивав за Україну
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10.12.2020 08:22 Ответить
Можливо юля свого часу і кравчуку підсказала, як в біловезькій пущі ссср розвалити ? Треба уважніше подивитися на фотки з того часу. Напевне, десь на задньому плані стоїть юля в скромній але стильній сукенці.
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10.12.2020 00:06 Ответить
Она ручку чернилами заправляла.
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10.12.2020 02:22 Ответить
Как раз наоборот.
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09.12.2020 20:14 Ответить
хотели бы пригласить-подошли бы индивидуально,не афишируя раньшек времени.
расчет был на активное отнекивание бутусова.
просчитались...впрочем,как всегда.
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09.12.2020 20:14 Ответить
Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 8990 Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 6632
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09.12.2020 20:14 Ответить
Все намного проще. Юра, где эти борцуны с Порохом, Наемы всякие, Серлещи... Им закрыли рот огромными зарплатами в ведомствах, в работе которых эти борцуны не разбираются. От слова абсолютно. То-же самое решили сделать и с тобой. А когда ты сказал, что будешь заниматься расследованием предательства в деле вагнеровцев, ЗЕбанутые потеряли всякий интерес.
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09.12.2020 20:15 Ответить
Ну так не всем же так везет. Вот например Мустафе Найему, Лещенко который Сергей повезло. Главное сразу же их и не видно и не слышно стало а так кричали так боролись аж страшно было. Пацаны достигли цели и притихли. А если серьезно все что связано с властью в нашей стране нужно десятой дорогой обходить и не важно кто у власти нормальных людей там нет от слова совсем.
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09.12.2020 20:16 Ответить
А как же мы государство построим без нормальных людей во власти?
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09.12.2020 22:15 Ответить
"А как же мы государство построим" а вот так вот как сейчас --- никак не построим.
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10.12.2020 01:36 Ответить
Ти казала у середу
Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.

Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела.
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09.12.2020 20:16 Ответить
Блажен, кто верует...
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10.12.2020 12:33 Ответить
Шютка.
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09.12.2020 20:17 Ответить
Все очень просто.Нужен был план его действий.Они его узнали.И теперь будуть грабить осторожно...
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09.12.2020 20:17 Ответить
Наївність гірше невігластва....
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09.12.2020 20:19 Ответить
Приколы 95 квартала в руководстве страны. Пункт 1 в обращении к раде должен быть "У нас государство и им управляют ответственные государственные мужи? или у нас 95 квартал с клоуном во главе который и срежисировал это обращение?"(к сожалению ответ ясен "Да, клоуны и в государстве и в раде".)
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09.12.2020 20:22 Ответить
Зеленский с поклоном в конце мизосцени- "дякую, дякую. дякую, дякую всім кто мене обрав ! Дійсно я ж прикольний клоун?"
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09.12.2020 20:27 Ответить
Юрий, деньги любят тишину, Вы нарушите баланс коррупционеров и взяточников.
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09.12.2020 20:26 Ответить
Может у них там ТРОЛЬ 80 левела сидит
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09.12.2020 20:35 Ответить
А сьогодні Зелений трубадур дав відмашку.
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09.12.2020 20:34 Ответить
чего следовало ожидать, если почитать программу Юрия, становится понятно, что половину МО надо разогнать, а вторую заставить работать, кому ж это понравится, гораздо спокойнее ниче не делать и как-то оно там рассосется
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09.12.2020 21:06 Ответить
По моему,это спецоперация ОП и Бубочки. Назначают его на должность,ограничивают подписками,и при вытоке любой негативной для Янелоха информации,привлекают за разглашение гостайны.
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09.12.2020 21:17 Ответить
С пунктом программы " расследовать дело вагнеровцев" - Юрий, какая должность в МО? т Вам впрору охрану нанимать.И перейти к активному но негласному сотрудничеству с адекватами в ВСУ. У армиии наивысшая поддержка. Думайте
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09.12.2020 21:20 Ответить
Его разведут и опозорят. Хоч он поверил.
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09.12.2020 21:24 Ответить
Они боятся Вас. Этому осиному гнезду Вы не нужны.
Там сейчас полный шухер, затихарились, потеют.
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09.12.2020 21:27 Ответить
Прям с языка сняли. Там еще не все прибарахлились. А тут еще Бутусов
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09.12.2020 21:40 Ответить
квартальные хвойди
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09.12.2020 21:50 Ответить
Зельоные, изображая сяку-таку демократию, не отрубают журналистам голову. Зачем лишний шум?
Чтоб они заткнулись, их просто прикармливают как лещенайомов.Не соблазниться трудно.Всем нам с этой властью трудно и просвета не видать.
Потом уже если будут вякать, найдут на них какой-никакой копромат ... и дело в шляпе.
И будут трубить - "вот оне какие ваши леворуцианеры"
К власти пришли страшные люди. Липкие, цепкие как клещи.
От них теперь так просто не отделаться.
Революция Гідності будет вспоминаться как сказочка, хоть и грустная
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09.12.2020 21:52 Ответить
Тенденции парадоксальных иллюзий .
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09.12.2020 21:52 Ответить
Да, нынешняя власть - это иллюзия власти.
В результате мы живем под собою ни чуя страны...
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09.12.2020 23:16 Ответить
Бюрократія... Пропоновані реформи пана Бутусова при впровадженні напевно розтягнулися б на десятиліття ((
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09.12.2020 22:13 Ответить
Навіщо потрібна армія якщо зараз стійке перемир'я з Ордою???
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09.12.2020 22:15 Ответить
Скільки було всього перемирь за 6 років війни?
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09.12.2020 23:04 Ответить
Бутусов вскрыл карты, теперь уже и не нужен.
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09.12.2020 22:18 Ответить
Працювати , а не ігнорувати проблеми МО України, потрібно всім. Мовчанка з приводу працевлаштування Бутусова означає відмову у працевлаштуванні. Чи не так?
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09.12.2020 22:51 Ответить
Еще не вечер.
Но по любому поход в эту власть ничем положительным не закончится. Для репутации.
А деньги - да, чуть-чуть прибарахлится можно
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09.12.2020 23:14 Ответить
😩 Наівні Бутусов і Міноборони ?))) забули це питання у лагодити з президентом ..
.. судячи президент відразу зреагував ...
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10.12.2020 00:04 Ответить
Хоча ... наївних в Україні 73% .., вірять в казку про дурачка Іванушка
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10.12.2020 00:06 Ответить
Зробилось "нехочеться" чи страшно ? Якщо не візьмуть--це для тебе на краще. Хоча б не замараєшся .
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10.12.2020 00:06 Ответить
Пан редактор робить свою справу на 200% Але проблема в тому, що нема реалізації цих журналістських розслідувань. Суди продажні. Прокуратура продажна. Парламентської фракції, яка б активно опозиціонувала зєлєнінцям - нема ! Пан редактор вже оприлюднив принаймі три злочини яких вистачить і для імпічменту Президента, і для парламентських перевиборів. І що, знову закликати людей на Майдан ? Під час ковіду ? Де механізм реалізації цих журналістських розслідувань ?
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10.12.2020 00:12 Ответить
А как ты там работать собираешься, если начинаешь со скандала? В любом коллективе результат может дать командная работа. Без неё- только ругань и склоки с нулевым результатом. Не позвонили? Значит, подыскивают должность. Тем более, я так понимаю, ничего конкретного, кроме двух направлений (логистика и ещё что-то), озвучено не было. Или изучают твою программу. Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень - Цензор.НЕТ 8843 Не вижу поводов для скандала на всю страну.
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10.12.2020 01:29 Ответить
А ніхто вам, росіянам, Бутусова і не нав'язує. Смокчіть свого пуйла
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10.12.2020 09:49 Ответить
а какое ты отношение имеешь к МО?
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10.12.2020 08:05 Ответить
Вони просто слямзили в тебе програму і всьо....завтра її прочитати можна буде від типа "Уряду". Все.
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10.12.2020 08:17 Ответить
Вот это я понимаю "мама любит скорость", когда за день хочется стать замминистра...
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10.12.2020 08:22 Ответить
- Папа, ты мне подарок обещал.
- В первый раз слышу.
- Ну, ты же подарок обещал.
- Во второй раз слышу.
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10.12.2020 12:38 Ответить
Бутусов порядочный человек, а в Украине на госслужбе не нужны порядочные люди. Там кубло из подонков и любителей легких денег.
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11.12.2020 01:07 Ответить
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