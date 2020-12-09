Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений
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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в течение суток не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и просит Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
Об этом Бутусов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы Министерство обороны... перестало выходить на связь. Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений", - написал Бутусов.
Он отметил, что это "странное молчание" представляет министерство и его главу Андрея Тарана "в весьма скандальном виде".
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"Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов?" - спрашивает Бутусов.
Журналист обратился к народным депутатам из оборонного комитета ВР.
"Прошу народных депутатов:
- Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховной Раде министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе.
- Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программе решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами.
- Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу", - написал Бутусов.
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Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Пожалуйста, подождите...
1. Повна блокада окупованих територій. Припинення в'їзду виїзду, зупинка торгівлі. Перестати давати світло, воду, газ і тд.
2. На міжнародному рівні визнати Крим і Даунбас абсолютно рівними в юридичному плані. Землі окуповані русньой. Відповідно Рашка і несе повну відповідальність за них.
3. Пункт 1 тільки по відношенню до раши. Розрив всіх дипломатичних відносин, зупинка всіх рейсів в рашку.
4. Оголошення війни росії офіційно на міжнародному рівні
Они почитали комменты на цензоре и передумали.🙂
расчет был на активное отнекивание бутусова.
просчитались...впрочем,как всегда.
Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела.
Там сейчас полный шухер, затихарились, потеют.
Чтоб они заткнулись, их просто прикармливают как лещенайомов.Не соблазниться трудно.Всем нам с этой властью трудно и просвета не видать.
Потом уже если будут вякать, найдут на них какой-никакой копромат ... и дело в шляпе.
И будут трубить - "вот оне какие ваши леворуцианеры"
К власти пришли страшные люди. Липкие, цепкие как клещи.
От них теперь так просто не отделаться.
Революция Гідності будет вспоминаться как сказочка, хоть и грустная
В результате мы живем под собою ни чуя страны...
Но по любому поход в эту власть ничем положительным не закончится. Для репутации.
А деньги - да, чуть-чуть прибарахлится можно
.. судячи президент відразу зреагував ...
- В первый раз слышу.
- Ну, ты же подарок обещал.
- Во второй раз слышу.