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До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко

До 8 января будет действовать запрет на праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях общественного питания.

Об этом на брифинге по итогам заседания Кабинета Министров сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решением правительства карантин продлен до 28 февраля. В частности до 8 января будут действовать те оранжевые ограничения, которые действовали в адаптивном карантине, с некоторыми обновлениями", - сказал Ляшко.

По его словам, обновления будут касаться работы церквей и других религиозных учреждений, учреждений культуры, в том числе театров, кинотеатров, музеев, где будет разрешено заполнения или 50% посадочных мест, или присутствие из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.

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Также до 8 января будет действовать запрет на праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях общественного питания.

Для предприятий общественного питания продлена работа до 23 часов, при условии, что заказ и расчеты за пищевые продукты, а также расчеты за потребленную пищу должны быть осуществлены до 22 часов.

"Фактически это означает запрет на вход после 22 часов, но последний посетитель должен покинуть заведение после 23 часов", - сказал Ляшко.

Кроме этого, по словам Ляшко, будут запрещены массовые мероприятия - праздники, концерты в школах и садах. Праздничные мероприятия в учебных заведениях и детсадах будут разрешены только с участием детей одного класса или группы без родителей.

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С 8 января с полуночи до полуночи 25 января вступают в действие более жесткие карантинные ограничения. В частности, запрет приема посетителей барами, ресторанами, кафе и тому подобное.

По словам Ляшко, запрет не будет касаться деятельности по оказанию услуг общественного питания на вынос или доставки адресных заказов. Также эти ограничения не будут касаться деятельности заведений общественного питания в аэропортах.

Будет запрещено посещение ТРЦ, кроме предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, ветеринарными препаратами, кормами и средствами связи.

Торговля другими группами товаров может происходить исключительно с осуществлением адресной доставки заказов.

После 25 января возобновляется действие карантинных мероприятий оранжевого уровня.

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Напомним, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Театр абсурда. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6810
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09.12.2020 20:35
+3
Вирусу предъявлен ультиматум украинских властей " до 22 .00 сидеть и не высовываться."
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09.12.2020 20:38
+3
Вирус стой до 22:00!!! Раз, два... До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5569
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09.12.2020 20:40
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И правильно: нормальные люди дома отмечают...
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09.12.2020 20:32 Ответить
но с друзьями До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 974.а в этот новый год-с теми друзьями,кого не жалко
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09.12.2020 20:36 Ответить
Ну это Вы жестоко как-то. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5797
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09.12.2020 20:46 Ответить
Это с чего это? Нормальные люди вообще-то отмечают в кругу семьи и близких. Место встречи как бы значения не имеет. Иначе говоря не важно где ты его отмечаешь - важно с кем. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
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09.12.2020 20:39 Ответить
Ага, ага. Раньше они после смены по соточке и домой. А ща с литровкой на кухне расположились.
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09.12.2020 20:40 Ответить
Театр абсурда. До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6810
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09.12.2020 20:35 Ответить
Все по норам !!!
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09.12.2020 20:35 Ответить
С 22:00 будет пролетать коронавирус !
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09.12.2020 20:37 Ответить
Вирусу предъявлен ультиматум украинских властей " до 22 .00 сидеть и не высовываться."
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09.12.2020 20:38 Ответить
Вирус стой до 22:00!!! Раз, два... До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5569
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09.12.2020 20:40 Ответить
Вирус обидется и пошлет всех ....й ...
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09.12.2020 20:57 Ответить
А к "Велюру" это тоже относится, или как всегда.
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09.12.2020 20:57 Ответить
"-смотрите на часы, взгляните-ка в окно: валит народ на улицы давно; а в ресторанах стук, ходьба, метут и убирают"
- "велюры" часов не наблюдают" (С) )
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09.12.2020 21:00 Ответить
А вирус знает, что до 22 ему запрещено помещать кафе и рестораны, а можно только после этого времени, когда посетителей не будет?
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09.12.2020 21:25 Ответить
До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко

по-моему абсурднее и безумнее уже не сказать - запрещены...но после 22...ну 23... точка!
это не комендантский час при хотелках .. это пандемия и карантин...он не может быть до обеда а потом нет...или через день...или только по ночам.... это уже такой бред от жадности и вседозволенности...что просто смахивает на шизофрению ...и массовый психоз !
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09.12.2020 21:49 Ответить
Умер Чёрный вчера от коронавируса, тот , кого обвиняли в пожаре в гостинице в Одессе. Труханов заболел коронавирусом, а он очень себя берег. После нового года и Рождества нас накроет конкретно.
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09.12.2020 22:06 Ответить
 
 