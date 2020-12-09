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Несмотря на усиление карантина в январе, КПВВ на Донбассе будут работать в штатном режиме, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Несмотря на усиление карантина в январе, КПВВ на Донбассе будут работать в штатном режиме, - Минреинтеграции

Несмотря на усиленные карантинные меры в январе 2021 года, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе продолжат работать в штатном режиме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сегодня на заседании Кабинет Министров принял решение об усилении карантина с 8 по 24 января для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости COVID-19. При этом, по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины была сохранена штатная работа всех КПВВ. Члены Кабмина поддержали данное предложение.

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"Мы осуждаем блокировки работы КПВВ со стороны РФ как на админмежах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам Правительства за поддержку ", - министр по вопросам реинтеграции  Алексей Резников.

Автор: Володимир Янченко
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Хай шастають та заразу розносять "годувальники" : ковід, тубік, гепатит, СНІД тощо
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09.12.2020 20:41 Ответить
Еще один показатель того что " январский карантин" это пародия, и отмазка. Просто для галочки. Интересно будет ли когда то такое время в Украине когда попередников за подобные вещи будут сажать.. Или как всегда дальше разговоров дело не пойдет. Помните еще Ющенко кричал " бандитам тюрьмы"... ну и де.
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09.12.2020 20:49 Ответить
Пенсы ордло должны вовремя получать пенсии!!!!!!!!!!!!!фашизды.....
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09.12.2020 21:20 Ответить
На правах самоцензури: тут, мали бути порушення п.4.1...
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09.12.2020 21:37 Ответить
А может наоборот? А то странно---всё ограничено, а там в штатном режиме. Может ещё ключ от квартиры где деньги лежат!?
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09.12.2020 21:39 Ответить
Нет. Не наоборот. Только так, и ключи приготовьте.
Незважаючи на посилення карантину в січні, КПВВ на Донбасі працюватимуть у штатному режимі, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9220

Как работают КПВВ на Донбассе? В Донецкой области.
1. Работает 4 КПВВ - каждый день, без выходных. Ща зима (по памяти) с 8:00 до 17:00
2. Пропускает ОДИН (Новотроицкое) понедельник и пятница.
3. Выехать из ДНР пенсы-годувальныки уже год не могут. Работает система нипель Выпускают только с украинской пропиской (справка переселенца не канает) Въехать можно только с пропиской в ОРДЛО (для те кто в теме адресная справка не канает). Максимальный движняк 20 - 25 человек в оба конца.

Ещё раз на 3-х КПВВ движняка С марта нет. Зимой хорошо. Летом их начальство заставляло груши ями околачивать.
Весь трафик идёт через Россию (Гоптовка и Меловое.)
Вот так.
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09.12.2020 22:24 Ответить
В реале конечно стоит давно всё назвать своими именами, и конечно примерно так разложить саму схему как есть на самом деле. Тогда и решение возможно найдём. Просто вспомнил великую фразу комбинатора и чуть пошутил. Но как бы пытались многие решать всё всеми вместе, но скорее всего те кто звал пусть как можно скорее и примут основное решение. И нам с этой стороны станет легче. Тут не звали, тут тянули----и деваться не куда---конечно дотянем. Можем и обойтись без некоторых. Когда идут не лёгкой дорогой---то весь балласт выбрасывают, и назад не оглядываются---не на кого там.
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10.12.2020 18:20 Ответить
А ведь в дырах с COVIDом страшная засада. Моя родня в Донецке болеют через одного. Лекарств НИТ кислорода НИТ, в порядке живой очереди, где чаще встречаются уже мертвые. Болеют много и тяжело, легкие у них в основном и до пандемии были на грани из-за экологии, а сейчас это удар в поддых. И зачем таких болеющих, часто и бессимптомно, пускать сюда в карантин??? Для "коррекции" статистики?
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09.12.2020 22:40 Ответить
А для кого оті КПВВ для підтримання режиму окупантів?
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10.12.2020 06:20 Ответить
 
 