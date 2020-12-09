Несмотря на усиление карантина в январе, КПВВ на Донбассе будут работать в штатном режиме, - Минреинтеграции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Несмотря на усиленные карантинные меры в январе 2021 года, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе продолжат работать в штатном режиме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сегодня на заседании Кабинет Министров принял решение об усилении карантина с 8 по 24 января для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости COVID-19. При этом, по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины была сохранена штатная работа всех КПВВ. Члены Кабмина поддержали данное предложение.
"Мы осуждаем блокировки работы КПВВ со стороны РФ как на админмежах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам Правительства за поддержку ", - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.
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Как работают КПВВ на Донбассе? В Донецкой области.
1. Работает 4 КПВВ - каждый день, без выходных. Ща зима (по памяти) с 8:00 до 17:00
2. Пропускает ОДИН (Новотроицкое) понедельник и пятница.
3. Выехать из ДНР пенсы-годувальныки уже год не могут. Работает система нипель Выпускают только с украинской пропиской (справка переселенца не канает) Въехать можно только с пропиской в ОРДЛО (для те кто в теме адресная справка не канает). Максимальный движняк 20 - 25 человек в оба конца.
Ещё раз на 3-х КПВВ движняка С марта нет. Зимой хорошо. Летом их начальство заставляло груши ями околачивать.
Весь трафик идёт через Россию (Гоптовка и Меловое.)
Вот так.