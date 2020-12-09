Ученик случайно распылил газ из баллончика на уроке в школе на Львовщине - эвакуировали 400 человек, - полиция

Во Львовской области ученик 11-го класса на уроке распылил газ из баллончика, в результате чего были эвакуированы 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня около 13:00 в одной из средних школ в городе Червоноград 17-летний ученик 11-го класса во время урока распылил содержание газового баллончика в помещении класса", - сказано в сообщении.

В результате инцидента из здания школы эвакуировали около 400 человек.

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Для осмотра в больницу отправили 5 учеников, учебный процесс был прерван на 3 часа.

Полиция опросила распылившего газ ученика в присутствии его матери. По словам школьника, он рассматривал газовый баллончик и случайно отломал пластиковый предохранитель, в результате чего и произошло распыление.