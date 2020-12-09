РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6640 посетителей онлайн
Новости Происшествия Силовики
1 771 20
Газ (10089) дети (6027) Львовщина (2687) Нацполиция (15757) правоохранительные органы (2943) школа (2890)

Ученик случайно распылил газ из баллончика на уроке в школе на Львовщине - эвакуировали 400 человек, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ученик случайно распылил газ из баллончика на уроке в школе на Львовщине - эвакуировали 400 человек, - полиция

Во Львовской области ученик 11-го класса на уроке распылил газ из баллончика, в результате чего были эвакуированы 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня около 13:00 в одной из средних школ в городе Червоноград 17-летний ученик 11-го класса во время урока распылил содержание газового баллончика в помещении класса", - сказано в сообщении.

В результате инцидента из здания школы эвакуировали около 400 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подзатыльники" от учительницы на Львовщине: Педагог написала заявление на увольнение, создана комиссия для расследования инцидента

Для осмотра в больницу отправили 5 учеников, учебный процесс был прерван на 3 часа.

Полиция опросила распылившего газ ученика в присутствии его матери. По словам школьника, он рассматривал газовый баллончик и случайно отломал пластиковый предохранитель, в результате чего и произошло распыление.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
и случайно притащил его в школу?
ой я не специально...я нечаянно и больше не будууу....(а такой крутой был...))))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:16
+4
Це сам учень сказав, що випадково?
показать весь комментарий
09.12.2020 21:03
+3
Эт какой-то контробандный "балончик" -- не иначе как "новичком" заряженный ?!

Обычно это всёго лишь перцовый распылитель ... Шо это у перца такой радиус действия , шо 400 чуваков обосралось ?!
показать весь комментарий
09.12.2020 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це сам учень сказав, що випадково?
показать весь комментарий
09.12.2020 21:03 Ответить
Он и его мама
показать весь комментарий
09.12.2020 22:18 Ответить
А чего только 400? Всю область євакуируйте...
показать весь комментарий
10.12.2020 01:14 Ответить
если это сын мера .. то случайно принес и случайно распылил сказал учитель .. если рабочего то сам ученик....
показать весь комментарий
10.12.2020 09:02 Ответить
Брешет падло, специально распылил...
показать весь комментарий
09.12.2020 21:11 Ответить
А почему Случайно , - Значит отпрыск какой то Знати.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:13 Ответить
и случайно притащил его в школу?
ой я не специально...я нечаянно и больше не будууу....(а такой крутой был...))))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:16 Ответить
Эт какой-то контробандный "балончик" -- не иначе как "новичком" заряженный ?!

Обычно это всёго лишь перцовый распылитель ... Шо это у перца такой радиус действия , шо 400 чуваков обосралось ?!
показать весь комментарий
09.12.2020 21:16 Ответить
А это у нас новые стандарты. Выводим новое тепличное поколение. А баллончик скорей всего самый обычный. Если бы один класс вывели и помещение проветрили, то я бы понял, но вывести 400 человек и отправить учеников в больницу?
показать весь комментарий
09.12.2020 21:52 Ответить
Случайно отламал клапан...не,нормально так при рассмотре на уроке,сосредототчиться училка-зараза не дает...
показать весь комментарий
09.12.2020 21:18 Ответить
Да никак нельзя отламать клапан ,чтобы выпустить баллон. Значит был один пшик. Скорей всего ребята хотели пропетлять с контрольной, а получилось вот это.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:54 Ответить
Скучно не интересно... А я стырил дустовые шашки в санчасти....ящик ))) и мы пару штук подбросили в подъезд соседей казармы...было весело....
показать весь комментарий
09.12.2020 21:31 Ответить
Так и "контрольная" намечалась.....
показать весь комментарий
09.12.2020 21:35 Ответить
я когда то случайно в классе миллионник распылил, проветрили к директору сходил,поговорили по душам и все.какое то поколение нежное шибко...
показать весь комментарий
09.12.2020 21:53 Ответить
Любители компьютерных игр могут и убить учителя, думая, что он потом оживёт, так что баллончик , то такое )
показать весь комментарий
09.12.2020 22:16 Ответить
та не, игры то развлечение умных детей, тут скорее всего плод алкогольной любви и никакое воспитание - прям как твой случай.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:31 Ответить
Я школу с медалью закончила. А игры с утра и до ночи - это уже не развлечение, а зависимость. Твой случай?
показать весь комментарий
09.12.2020 22:34 Ответить
Случайно? Добре, що хоч чуть-чуть не вбив нікого.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:25 Ответить
переплутав з антисептиком, ще й профілактика від короновірусу Учень випадково розпилив газ із балончика на уроці в школі на Львівщині - евакуювали 400 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 8439
показать весь комментарий
09.12.2020 23:35 Ответить
Не представляю содержимое баллончика, если 400 чел эвакуировали. Боевое отравляющее вещество, как минимум.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:57 Ответить
 
 