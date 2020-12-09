Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе: "Это все происки Запада"
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Старшеклассница подготовила основанный на документах доклад о Голодоморе, но учительница истории не дала ей сказать и нескольких предложений, заявив, что это все специально выдумывают враги России.
Эта история приключилась с племянницей известного российского либерального журналиста Антона Долина. О ней рассказал в Фейсбуке отец школьницы Олег Долин, информирует Цензор.НЕТ.
"Моя старшая дочь подготовила доклад (они сейчас в школе по истории проходят 30-е гг.ХХ в.) про голод в Украине - "Голодомор". Благо в Украине открыты архивы КГБ, и многое уже выложено в открытый доступ в сеть. Нарыла в интернете кучу документов про закрытие целых областей, где люди были обречены на голодную смерть, про экспорт из этих областей зерна... и про признание Голодомора европейскими странами... Одним словом, ребёнок увлекся темой, очень серьезно подготовился и, по-настоящему, в неё погрузился", - написал Долин.
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Доклад должен был состояться на уроке истории, но стоило девочке его начать, как учительница прервала выступление.
"Учительница остановила её, не дав сказать и нескольких предложений. Дело в zoom происходит. И стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что всё это ложь..." - добавил Долин.
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под день геноцида подогнали "фашиский геноцид совецкого народа"
да, после войны погибли десятки миллионов мирного населения, как и после каждой войны, начиная с самой первой - племени мумба против племени юмба
поетому я 9 мая не праздную
Один сполшной фальсификат !
РуССкий, це назва ВИГАДАНА царьом Петром Кобило-Романовим в 1721 році замість слова МОСКОВИТ/КАССАБ.
А , РУСЬКІ, то так звались предки УКРАЇНЦІВ.
Не проходять там про Голодомор, дівчинка вибрала сама цю тему, як подію, що відбулася у цьому інтервалі.
2. "Учительница остановила её, не дав сказать и нескольких предложений. Дело в zoom происходит. И стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что всё это ложь..." - добавил Долин.Источник: https://censor.net/ru/n3236006
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https://www.obozrevatel.com/russia/rossiyanin-s-flagom-ukrainyi-provel-u-sten-kremlya-piket-protiv-putina-foto-i-video.htm
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В імперії/СРСР, населення НЕ ВОЛОДІЛО МОВАМИ СВІТОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
Зокрема- англійською.
Таким чином про події в світі, населення тюрми народів знало, з брехливих московських перекладів- інтерпретацій кассабів, на «общєпонятний їзик».
А глушити перестали десь з 1989 року. От Вам і відповідь на Ваше «совпадєніє» про 90-ті.
Бритва Оккама.
ТАК ВОТ, ТУСУЮТСЯ НА САЙТАХ УКРАИНЦЕВ И ПЛЮЮТСЯ ДЕРЬМОМ В МАТУШКУ РУСЬ КИЕВСКУЮ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫЕ ТОЛЬКО ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ВСЯКОГО К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ НУ И.... !!!
ДА И ВСЕМУ МИРУ ВЕДОМО, ЧТО ПРОСТО НА САЙТАХ РЕЗЕРВАЦИИ ЧУХОНСКОЙ, ЛИЧНЫХ ЗЕМЛЯХ путина, НЕВОЗМОЖНО ОСТАВЛЯТЬ КОМЕНТАРИИ.
99% САЙТОВ УДАЛИЛИ ТАКУЮ ФУНКЦИЮ, А ВДРУГ КТО ПРАВДУ ПРО ЛУНОЛИКОГО ПУууууу СКАЖТ.
А ПРАВДА ОХЛОСУ НЕ НУЖНА. !!!
ДЕРЬМОКРАТИЯ ПО путински И ДЕРМОПЛЕВАНИЕ ПО российски - ВОТ ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА СЛОВА ПО МАСКОВСКИ.
АЙ ЯЙ ЯЙ.
НЕ ЗАПРОСИЛИ САМОГО ГОЛОДАЮЩЄГО !!!!
А НА )(УЙ ВОНО МЕНІ, НА ТОЙ ЧАС ПІДПОЛКОВНИКУ., ВЕРЕСК ЯКОЇСЬ ТАМ МОКШАНСЬКОЇ СВИНІ НАКШТАЛТ * ЕТО ВСЬО ПРОІСКІ ІМПЄРЄАЛІЗМА*??
ТІ ВИРОДКИ ЖЕРЛИ СИТНО І СПАЛИ М'ЯКО.
МЕНІ ДОСТАТНЬО ТОГО, ЩО РОЗПОВІДАЛА МЕНІ ПРАБАБЦЯ ПРО КОЛОСКИ В Т30-тих!!!ДОСТАТНЬО ТОГО, ЩО РОЗПОВІДАЛИ ТАТО І МАМА ПРО МЕРЗЛУ КАРТОПЛЮ У 47-му.
Отака то сволота ті московити.
Да .................. россия это холодная, континентальная территория .Всё там страдает скудоумием и озлоблено на всех и вся. В россии майданом не ограничится. российские революции сразу переходят в такую разруху в сопровождении оргий самоистребления, что лучше обойтись жителям этой территории без выхода на улицу ( именно территории так как страной, теперешнюю россию, назвать сложно).
А каким будет переход - гадать не берусь: и дай Бог, что бы он непременно сопровождался масштабными военными поражениями и нескончаемой чередой техногенных катастроф на этой территории, населенной лгунами, ворами и кровожадными убийцами