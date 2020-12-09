РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7008 посетителей онлайн
Новости За рубежом
27 145 99
Голодомор (1038) дети (6027) пропаганда (3476) россия (91360) школа (2890) учитель (483)

Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе: "Это все происки Запада"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе:

Старшеклассница подготовила основанный на документах доклад о Голодоморе, но учительница истории не дала ей сказать и нескольких предложений, заявив, что это все специально выдумывают враги России.

Эта история приключилась с племянницей известного российского либерального журналиста Антона Долина. О ней рассказал в Фейсбуке отец школьницы Олег Долин, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя старшая дочь подготовила доклад (они сейчас в школе по истории проходят 30-е гг.ХХ в.) про голод в Украине - "Голодомор". Благо в Украине открыты архивы КГБ, и многое уже выложено в открытый доступ в сеть. Нарыла в интернете кучу документов про закрытие целых областей, где люди были обречены на голодную смерть, про экспорт из этих областей зерна... и про признание Голодомора европейскими странами... Одним словом, ребёнок увлекся темой, очень серьезно подготовился и, по-настоящему, в неё погрузился", - написал Долин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Россиянин с флагом Украины у стен Кремля требовал прекратить антиукраинскую истерию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Доклад должен был состояться на уроке истории, но стоило девочке его начать, как учительница прервала выступление.

"Учительница остановила её, не дав сказать и нескольких предложений. Дело в zoom происходит. И стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что всё это ложь..." - добавил Долин.

Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе: Это все происки Запада 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+72
Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе: это все происки Запада - Цензор.НЕТ 7505
показать весь комментарий
09.12.2020 21:08
+62
Ото буде наука для цієї дівчинки, що з мордору - треба тікати. Намає там життя для думаючих людей.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:08
+54
мракобесы и самодуры в этой рашке живут-
показать весь комментарий
09.12.2020 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мракобесы и самодуры в этой рашке живут-
показать весь комментарий
09.12.2020 21:07 Ответить
скорее, агрессоры и оккупанты, убийцы и ассимиляторы народов(ассимиляция сродне убийству и намного хуже концлагерей)
показать весь комментарий
09.12.2020 21:24 Ответить
душегубы.
показать весь комментарий
10.12.2020 00:27 Ответить
Ото буде наука для цієї дівчинки, що з мордору - треба тікати. Намає там життя для думаючих людей.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:08 Ответить
Куди тікати? Хай там сидять і заробляють на компенсацію Україні збитків.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:11 Ответить
Все це, як кажуть американці "pipe dream". Ніколи і нікому вони нічого не компенсували, і нам не компенсують. Будь-які мізки які втечуть з росії - краще для нас, менше ворогів буде.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:14 Ответить
Історія тебе нічому не вчить.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:17 Ответить
Яка ще історія? Коли більшовики не заплатили нікому компенсацій за боргами імперії, чи коли вже рф не заплатила нічого за совок?
показать весь комментарий
09.12.2020 21:20 Ответить
Які большевики? Хто без розпізнавальних знаків захоплював Крим? Вчителька? Чи вчителька стріляла з градів з території Макшанії? Не бачиш того шо під носом.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:33 Ответить
Це ви якусь маячню несете. Я вам кажу про те, що раша ніколи і нікому нічого не відшкодовувала, а ви мені про Крим. Багатьом совок відшкодував за ГДР чи Берлінську стіну? Чи за окупацію прибалтики? Чи за вбивства та інтервенцію до Угорзини в 1956 році? Цей список можна продовжувати безкінечно.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:39 Ответить
Збитки за Совок в десятки разів перевищують сукупну вартість всієї рашки, разом із кацапами. Ці голодранці не в змозі нічого відшкодувати.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:14 Ответить
Мы разберемся, на волнуйся Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу" - Цензор.НЕТ 7541
показать весь комментарий
09.12.2020 23:18 Ответить
Вона навчила.
показать весь комментарий
10.12.2020 05:14 Ответить
Воно буде читать книжку про голодомор плакать і стрілять .
показать весь комментарий
09.12.2020 21:35 Ответить
Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе: это все происки Запада - Цензор.НЕТ 7505
показать весь комментарий
09.12.2020 21:08 Ответить
Хорошее сравнение! Есть еще одно отличие: нацисты учились в советских лагерях. Лозунг Arbeit macht frei - это вольный перевод с советского "Через труд к особождению", висевшего на Соловках в начале 20х, первого или одного из первых концлагерей совка.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:14 Ответить
Ідеологом створення таборів був "добрий дедушка Ленин " !!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:18 Ответить
А почему ты петух здесь вообще трешься?
показать весь комментарий
09.12.2020 21:46 Ответить
дівчинці та її батьку - шана, а вчителька дура лякано-прєданная, із нею сперечатись марно
показать весь комментарий
09.12.2020 21:08 Ответить
Цього задосить, щоб потрапити в базу Миртворець.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:47 Ответить
СЛід помістити туди вчительку.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:48 Ответить
Спочатку зі своїми "вчителями" розібратися потрібно.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:16 Ответить
Сиди на бутылке ровно кацапчик Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу" - Цензор.НЕТ 231
показать весь комментарий
09.12.2020 23:19 Ответить
Тримається за роботу, в совєцькі часи у нас те саме було, на уроках вчителі несли комуністичну пургу за шматок хліба.
показать весь комментарий
10.12.2020 01:00 Ответить
Знакомо. Как то с двумя одноклассниками в 1990м довели до слез историчку по теме "Роль коммунистической партии во второй мировой войне"😁 Здесь поможет только ружье и концлагеря для любителей ссср. Эти ***** думают, что из бы не коснулось. Надо им показать демоверсию.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:09 Ответить
В таких випадках наша вчителька історіі та суспільствознавства ,по сумісництву моя класна,по сумісництву парторг школи ,казала--Ето демогогия (рос.),бо я вчився в "русской школе" !!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:15 Ответить
Да ваще пох, чо там у путинских прихвостней пригорает. Всё равно всем им лбы зелёнкой мазать.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:10 Ответить
опять на печенегов и половцев ***** всё свернёт.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:11 Ответить
не, у них новая фишка -
под день геноцида подогнали "фашиский геноцид совецкого народа"

да, после войны погибли десятки миллионов мирного населения, как и после каждой войны, начиная с самой первой - племени мумба против племени юмба
показать весь комментарий
09.12.2020 21:27 Ответить
после "победы" в 1945 году, Украина получила очередной Голодомор в 1947 году!
поетому я 9 мая не праздную
показать весь комментарий
10.12.2020 03:18 Ответить
Правнучка Муравьева расстрелявший Украинцев ставших на Защиту Украины.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:11 Ответить
и как еще эта "учительница" не зиганула и не крикнула "хайль )(уйло"? Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе: это все происки Запада - Цензор.НЕТ 5483
показать весь комментарий
09.12.2020 21:12 Ответить
В 2004 году преподаватель истории в Университете Днепра не дала моему сыну зачета за реферат о голодоморе . Небось преподает и по сей день. А ту Москва,,,
показать весь комментарий
09.12.2020 21:12 Ответить
Цікаво прізвище викладача. Теж навчалась в ДНУ в 2004.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:23 Ответить
Не в"їхав би, не віддячивши, хіба вже нижче ватерлінії. Теж є такі. Прощаю в Прощену неділю потрохи їх, бо думаю, що людина про себе..
показать весь комментарий
09.12.2020 23:03 Ответить
На Московии какие "учителя" , какая нахер история ?!
Один сполшной фальсификат !
показать весь комментарий
09.12.2020 21:14 Ответить
Если по серьезному - то там нет нормальных. Все фашисты убийцы и мародеры. И эта девочка и ее семья и эта учительница. Ихние терки между собой никого не должны вводить в заблуждение.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:15 Ответить
Ти що дурнику, справді думаєш, що основне завдання командуючого, тролити кацапів в інеті?
показать весь комментарий
09.12.2020 22:35 Ответить
Ну ты же чмошник читаешь, или по заданию лахтинских кураторов?
показать весь комментарий
09.12.2020 21:48 Ответить
Еще одно доказательство того, что преступники чувствуют свою вину. Недаром говорится, что грех за преступление ложится на семь поколений преступника. Русским еще предстоит искуплять и искуплять свои грехи перед украинским народом.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:30 Ответить
История не наука. Историю всегда и везде переписывали под интересы действующей власти. Но ,расея здесь лидер ,не имеющий конкурентов ! Так врать ,так искажать факты не решался никто.Там все отравлено ложью!
показать весь комментарий
09.12.2020 21:31 Ответить
Історія- наука! Крапка. Історія весь час пишеться. Хтось в Росії, придумав, що історія, не наука, А ви повторюєте.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:23 Ответить
Двое Тишков появилось после того как в украинские хаты завезли ордынцев....уморив предварительно, хозяев.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:46 Ответить
Кассабє, руССкій, і РусЬкий, це НЕ СИНОНІМИ.
РуССкий, це назва ВИГАДАНА царьом Петром Кобило-Романовим в 1721 році замість слова МОСКОВИТ/КАССАБ.
А , РУСЬКІ, то так звались предки УКРАЇНЦІВ.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:07 Ответить
А если этнические русские с Русских Тишков ходили в активистах и геноцидили этнических украинцев с Черкасских Тишков, тебе такая мысль в голову не приходила? Ты слышал что нибудь о продотрядах, десятитысячниках, "сельских активистах", "комбедах" ? Интересно, где берутся таи идиоты, как ты? О Голодоморе написаны тысяячи статей, опубликованы тысясячи материалов, а тут вдруг вскакивает такое чмо неразумное со своими сомнениями, как ты.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:48 Ответить
Почему -то вспомнилась геолог Попугаева , которая нашла в 1954 году первое в СССР месторождение алмазов, но завистники ее затравили,оболгали, в конце концов украли у нее право первооткрывателя, получили Государственную премию, а она до конца жизни была затерта и забыта. Однажды она сказала своему товарищу по работе :"Эта страна лжи и лицемерия не должна существовать. Она развалится". Через десять лет СССР таки перестал существовать. К сожалению, частично недоимперия сохранилась и продолжается эта ложь и подлость. Но есть надеда, что прокаженный таки умрет.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:40 Ответить
Ты откуда взялось, козлино? Какие "этнические русские"? Откуда они там взялись? Ты дерьма обожрался!?
показать весь комментарий
09.12.2020 22:06 Ответить
1. (они сейчас в школе по истории проходят 30-е гг.ХХ в.) Источник: https://censor.net/ru/n3236006
Не проходять там про Голодомор, дівчинка вибрала сама цю тему, як подію, що відбулася у цьому інтервалі.
2. "Учительница остановила её, не дав сказать и нескольких предложений. Дело в zoom происходит. И стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что всё это ложь..." - добавил Долин.Источник: https://censor.net/ru/n3236006
показать весь комментарий
09.12.2020 22:11 Ответить
Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу" - Цензор.НЕТ 2807
показать весь комментарий
09.12.2020 22:11 Ответить
Абсіратєль зємєль рускіх.
показать весь комментарий
10.12.2020 01:04 Ответить
Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу" - Цензор.НЕТ 3843
показать весь комментарий
09.12.2020 22:16 Ответить
Е і такі...- мало , але е...
Россиянин с флагом Украины провел у стен Кремля пикет против Путина. Фото и видео
https://www.obozrevatel.com/russia/rossiyanin-s-flagom-ukrainyi-provel-u-sten-kremlya-piket-protiv-putina-foto-i-video.htm
показать весь комментарий
09.12.2020 22:18 Ответить
Марьіванна, вам по учєбніку рассказивать, ілі как на самом дєлє било?
показать весь комментарий
09.12.2020 22:18 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
09.12.2020 22:23 Ответить
Біда у тому, що россія свого часу узурпувала доступ до інформаціїї з зовнішнього світу за допомогою мовного фільтра.
В імперії/СРСР, населення НЕ ВОЛОДІЛО МОВАМИ СВІТОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
Зокрема- англійською.
Таким чином про події в світі, населення тюрми народів знало, з брехливих московських перекладів- інтерпретацій кассабів, на «общєпонятний їзик».
показать весь комментарий
09.12.2020 22:41 Ответить
Так. В гіпертрофованому вигляді це відбувається в Північній Кореї, де населенню вдовбали, що весь світ проти них, і "великі лідери" винайшли все, від бургера до ядерної зброї.
показать весь комментарий
10.12.2020 07:16 Ответить
А тупа вата з совкодрочерами до тепер сповідує релігію "адин_нарот, мише_братья", заглядають в шоколодні очкі московитів та їхнього фюрера куйла.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:35 Ответить
Вот что интересно. В холодной войне идеологическое противостояние доходило до грани войны, тратились триллионы денег. Но тему голодомора не трогали. А подняли ее в 90-е годы, когда холодная война закончилась.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:35 Ответить
Ви про неї не знали, тому, що в СРСР, була жорстка цензура, і за розповсюдження такої інформації, люди опинялися в концлагєрях.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:43 Ответить
В СССР на радиоприемники ловили Голос Америки. А идеологическая война выходила за рамки социалистического лагеря.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:52 Ответить
За прослуховування цих «радіоголосов» навіть у пізньо - радянські часи можна було отримати карну статтю.
А глушити перестали десь з 1989 року. От Вам і відповідь на Ваше «совпадєніє» про 90-ті.
Бритва Оккама.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:59 Ответить
Глушили не всегда и не везде успешно. Но дело не в том, кто слушает, а в том, что вещают.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:06 Ответить
А ви слухали Радіо Свобода та Голос Америки російською чи українською ? Українські редакції тему Голодомору піднімали. Російські редакції не піднімали - вони рекламували солжєніцина.
показать весь комментарий
10.12.2020 00:18 Ответить
В каком виде поднимали, в каких годах?
показать весь комментарий
10.12.2020 01:07 Ответить
Кацап і на радіо "Свобода" кацап, згадайте Маленковича.
показать весь комментарий
10.12.2020 01:07 Ответить
Да, через два десятка лет после Кореи, Карибского кризиса и Вьетнама. Комиссия, которая исследовала то, что в архивах разведки покрылось пылью.
показать весь комментарий
10.12.2020 01:41 Ответить
Гитлер взял предумышленный голод на вооружение своей пропаганды сразу. Он говорил о готовящемся массовом уничтожении людей в СССР еще летом 1932 года. Почувствуйте разницу.
показать весь комментарий
10.12.2020 11:21 Ответить
************** выдумали специально недоделков
показать весь комментарий
09.12.2020 22:40 Ответить
Каждый день весь день в новостях на русском языке, на русском же языке обсуждают рашку. Никогда вам не стать це Европою, ни по матери, ни по дедушке..
показать весь комментарий
09.12.2020 22:54 Ответить
Каждый день в пиндосском интернете сидеть не стыдно,ваторогий? Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу" - Цензор.НЕТ 3713
показать весь комментарий
09.12.2020 23:47 Ответить
Я НАКОНЕЦ-ТО ПОНЯЛ ПОЧЕМУ СРАНЬ ВСЯКАЯ С ТРЯПКАМИ ПОЛОМОЙНЫМИ КРАСНО-СИНЕ-БЕЛЫМИ, НУ ТЕ ЧЕЙ ТОТЕМ - КУРИЦА ДВУГЛАВАЯ КАЛИЧНАЯ, ПОРТЯТ СВОИМ БЗДухОМ РУССКИМ ВОЗДУХ АКАУНТОВ УКРАИНЦЕВ.
ТАК ВОТ, ТУСУЮТСЯ НА САЙТАХ УКРАИНЦЕВ И ПЛЮЮТСЯ ДЕРЬМОМ В МАТУШКУ РУСЬ КИЕВСКУЮ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫЕ ТОЛЬКО ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ВСЯКОГО К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ НУ И.... !!!
ДА И ВСЕМУ МИРУ ВЕДОМО, ЧТО ПРОСТО НА САЙТАХ РЕЗЕРВАЦИИ ЧУХОНСКОЙ, ЛИЧНЫХ ЗЕМЛЯХ путина, НЕВОЗМОЖНО ОСТАВЛЯТЬ КОМЕНТАРИИ.
99% САЙТОВ УДАЛИЛИ ТАКУЮ ФУНКЦИЮ, А ВДРУГ КТО ПРАВДУ ПРО ЛУНОЛИКОГО ПУууууу СКАЖТ.
А ПРАВДА ОХЛОСУ НЕ НУЖНА. !!!
ДЕРЬМОКРАТИЯ ПО путински И ДЕРМОПЛЕВАНИЕ ПО российски - ВОТ ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА СЛОВА ПО МАСКОВСКИ.
показать весь комментарий
10.12.2020 11:05 Ответить
ты кацап селёдки хочешь...?
показать весь комментарий
09.12.2020 23:53 Ответить
Во время следствия СБУ по делу Голодомора был жив личный адъютатнт Сталина. Его не пригласили даже на беседу.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:02 Ответить
ЯК ЦЕ ТАК...
АЙ ЯЙ ЯЙ.
НЕ ЗАПРОСИЛИ САМОГО ГОЛОДАЮЩЄГО !!!!
А НА )(УЙ ВОНО МЕНІ, НА ТОЙ ЧАС ПІДПОЛКОВНИКУ., ВЕРЕСК ЯКОЇСЬ ТАМ МОКШАНСЬКОЇ СВИНІ НАКШТАЛТ * ЕТО ВСЬО ПРОІСКІ ІМПЄРЄАЛІЗМА*??
ТІ ВИРОДКИ ЖЕРЛИ СИТНО І СПАЛИ М'ЯКО.
МЕНІ ДОСТАТНЬО ТОГО, ЩО РОЗПОВІДАЛА МЕНІ ПРАБАБЦЯ ПРО КОЛОСКИ В Т30-тих!!!ДОСТАТНЬО ТОГО, ЩО РОЗПОВІДАЛИ ТАТО І МАМА ПРО МЕРЗЛУ КАРТОПЛЮ У 47-му.
показать весь комментарий
10.12.2020 11:14 Ответить
Как же москали признаются в своих рабочих деяниях, они же истинные потомки андрофагов и никакие они не русские.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:10 Ответить
придурошна кацапка. хомо совєтікус..глина.
показать весь комментарий
09.12.2020 23:37 Ответить
Одна из моих училок по истории (в Украине), тоже была аналогичной украинофобкой.
показать весь комментарий
10.12.2020 06:02 Ответить
Цікаво те, що вчителька сказала про "происки Запада против России" через західний Zoom, за допомогою західних інтернет та комп.технологій.
показать весь комментарий
10.12.2020 07:11 Ответить
Памятаю у кінці 80р., вчився в універі з синком звичайного інструктора райкому КПSS - курив правдиві Мальборо і Кемел, жер португальські консерви. Так що раха з іі населенням це щось ірраціональне - їздять на бумерах і мєрцах, жеруть європейські харчі, відпочивають на закордонних курортах. Навіть в Ів.-Фр. колишні кгбісти, нквдисти не кажучи простих військових не захотіли повертатись до рахи. Але є деякі що ходять і всюди звиздять про ущємлєнія, звизділи що нема гундяєвського храму - тепер є аж два, але ходять кілька стареньких бабусь, а їхні попи на акціях мало яйця собі не відривали.
Отака то сволота ті московити.
показать весь комментарий
10.12.2020 08:12 Ответить
Це для московії нормально. Там завжди не наближену до влади отару змушували прикидатися дебілами. А усе суперечливе та нелогічне, що не можна зрозуміти, там просто запам'ятовують. )))
показать весь комментарий
10.12.2020 09:19 Ответить
Не вижу смысла удивляться казлорылым. Да и по сути, пох...ру на этот лепрозорий. Иногда там появляются люди, но это скорей всего исключение из правил. Другая проблема в том, что у нас подобных "учителей-совкодрочеров" дофига. И не только истории...
показать весь комментарий
10.12.2020 09:39 Ответить
Через 10 лет они так же будут истерить про период правление пуйла. Не было такого, это все происки запада.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:40 Ответить
..... россия испоконвечно выбирала довольно удобную тактику: сначала все ЧТО населяет эти земли, наслаждается разгулом, садомазохизмом, безнаказанностью, вволю грабит или насилует, проникается весьма соблазнительным экстазом падения, - потом отрезвляется, интенсивно кается, низвергает очередного идола и некоторое время живёт по-человечески. А потом опять хочется разгула и свинства, лжи воровства и убийства - под любым предлогом, - тем более, что виноваты всегда не они ….
Да .................. россия это холодная, континентальная территория .Всё там страдает скудоумием и озлоблено на всех и вся. В россии майданом не ограничится. российские революции сразу переходят в такую разруху в сопровождении оргий самоистребления, что лучше обойтись жителям этой территории без выхода на улицу ( именно территории так как страной, теперешнюю россию, назвать сложно).
А каким будет переход - гадать не берусь: и дай Бог, что бы он непременно сопровождался масштабными военными поражениями и нескончаемой чередой техногенных катастроф на этой территории, населенной лгунами, ворами и кровожадными убийцами
показать весь комментарий
10.12.2020 11:16 Ответить
РПЦшні храми м.Ів.-Фр. - "ущємляют !!!!!!" Найбільший прикол в маленькій церкві - вона розташована в самому центрі міста. Попам і громаді давали інші місця, а вони ну ніяк - місце супер дороге.
Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу" - Цензор.НЕТ 3477Учителька не дала московській школярці закінчити доповідь про Голодомор: "Це все підступи Заходу" - Цензор.НЕТ 1910
показать весь комментарий
10.12.2020 11:12 Ответить
Совок вонючий. Фу...
показать весь комментарий
10.12.2020 19:08 Ответить
 
 